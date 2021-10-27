16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці, - юрист
16-річний Микола Харківський одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.
Про це у Facebook повідомляє юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли цю переписку побачила мати дівчинки, то він викликає 39-річну матір на "зустріч" (точніше писати "стрілку"). На зустріч в ТРЦ матір приходить з 19-річним старшим братом дівчинки. Підліток дістає пневматичний пістолет і спокійно робить 4 постріли в обличчя (саме в обличчя) матері і сина. Пістолет викидає. Результат – у жінки прострілена щока, прострілена гайморова пазуха, в якій застрягла металева кулька з пневмата. Жінці роблять операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху", - пише юрист.
Після цього потерпілі заявляють цивільний позов щодо відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральних збитків у розмірі 250 тис. гривень.
За словами Рисенка, на засіданні суду було вирішено, що постраждала "зазнала моральної шкоди, яка полягає у фізичному болі та почутті образи, які вона зазнала від неправомірних дій обвинуваченого".
"Тому суд вважає, що розмір моральної шкоди у 15 тис. гривень потерпілій відповідатиме принципам розумності, виваженості та справедливості", - цитує рішення суду Рисенко.
"Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., яка 15 липня 2021 року отримала заробітну плату в розмірі 168 965,00 грн., вважає, що на користь потерпілої, яка все життя буде ходити з титановою пластиною в носі (якщо не буде інших ускладнень), достатньо стягнути зі злочинця – 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень з заявлених 250 000 грн", - наголосив юрист.
"Якби суддя стягнула з батьків Колі 250 тис. гривень, то вони дали б 16-річному підлітку ключі від Інфініті? Чи відповідає вирок суду "основам розумності, виваженості та справедливості"? - підсумував Рисенко.
Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
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Розбіглися - ДТП, скоєне трухіним їм розслідуй!
Тут якийсь малолітний "да ви знаєте, хто мої батьки, мені нічого не буде?!" х… з Харкова на поліцію кладе, а прокуратура вже каже на брифінгу, що він поводився нормально, був тверезий і зараз перевіряється технічний стан авто.
Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Війни такої інтенсивності, як за минулої влади, немає.
2019 рік.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави"
Но дело таки идёт вперёд при Зеленском. Хоть сточите все свои зубы, рыги.
27.10.2021
" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь".
"Нацкомісія зняла заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "
https://biz.censor.net/news/3296056/***********************************************************************************************://biz.censor.net/news/3296056/******************************************************************************************
Понять и наградить!
Если не ошибаюсь, то из Новгородской правды...
Отец-директор мясокомбината. Мать- в Австралии. По непроверенным данным- совладелица "финансы и кредит". Адрес там тоже писали в коменте