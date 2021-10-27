16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці, - юрист

16-річний Микола Харківський одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.

Про це у Facebook повідомляє юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли цю переписку побачила мати дівчинки, то він викликає 39-річну матір на "зустріч" (точніше писати "стрілку"). На зустріч в ТРЦ матір приходить з 19-річним старшим братом дівчинки. Підліток дістає пневматичний пістолет і спокійно робить 4 постріли в обличчя (саме в обличчя) матері і сина. Пістолет викидає. Результат – у жінки прострілена щока, прострілена гайморова пазуха, в якій застрягла металева кулька з пневмата. Жінці роблять операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху", - пише юрист.

Після цього потерпілі заявляють цивільний позов щодо відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральних збитків у розмірі 250 тис. гривень.

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За словами Рисенка, на засіданні суду було вирішено, що постраждала "зазнала моральної шкоди, яка полягає у фізичному болі та почутті образи, які вона зазнала від неправомірних дій обвинуваченого".

"Тому суд вважає, що розмір моральної шкоди у 15 тис. гривень потерпілій відповідатиме принципам розумності, виваженості та справедливості", - цитує рішення суду Рисенко.

"Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., яка 15 липня 2021 року отримала заробітну плату в розмірі 168 965,00 грн., вважає, що на користь потерпілої, яка все життя буде ходити з титановою пластиною в носі (якщо не буде інших ускладнень), достатньо стягнути зі злочинця – 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень з заявлених 250 000 грн", - наголосив юрист.

"Якби суддя стягнула з батьків Колі 250 тис. гривень, то вони дали б 16-річному підлітку ключі від Інфініті? Чи відповідає вирок суду "основам розумності, виваженості та справедливості"? - підсумував Рисенко.

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Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".