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Новини Правосуддя
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16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці, - юрист

16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці, - юрист

16-річний Микола Харківський одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.

Про це у Facebook повідомляє юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли цю переписку побачила мати дівчинки, то він викликає 39-річну матір на "зустріч" (точніше писати "стрілку"). На зустріч в ТРЦ матір приходить з 19-річним старшим братом дівчинки. Підліток дістає пневматичний пістолет і спокійно робить 4 постріли в обличчя (саме в обличчя) матері і сина. Пістолет викидає. Результат – у жінки прострілена щока, прострілена гайморова пазуха, в якій застрягла металева кулька з пневмата. Жінці роблять операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху", - пише юрист.

Після цього потерпілі заявляють цивільний позов щодо відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральних збитків у розмірі 250 тис. гривень.

Також дивіться: "Мій тато лежить у морзі тому, що 16-річний хлопець відчуває свою безкарність", - дочка загиблого у смертельній ДТП у Харкові просить підтримки юристів та свідків. ВIДЕО

За словами Рисенка, на засіданні суду було вирішено, що постраждала "зазнала моральної шкоди, яка полягає у фізичному болі та почутті образи, які вона зазнала від неправомірних дій обвинуваченого".

"Тому суд вважає, що розмір моральної шкоди у 15 тис. гривень потерпілій відповідатиме принципам розумності, виваженості та справедливості", - цитує рішення суду Рисенко.

"Суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., яка 15 липня 2021 року отримала заробітну плату в розмірі 168 965,00 грн., вважає, що на користь потерпілої, яка все життя буде ходити з титановою пластиною в носі (якщо не буде інших ускладнень), достатньо стягнути зі злочинця – 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень з заявлених 250 000 грн", - наголосив юрист.

"Якби суддя стягнула з батьків Колі 250 тис. гривень, то вони дали б 16-річному підлітку ключі від Інфініті? Чи відповідає вирок суду "основам розумності, виваженості та справедливості"? - підсумував Рисенко.

Також дивіться: "Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Автор: 

ДТП (4483) суд (11740) Харків (5700) юстиція (732)


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Топ коментарі
+52
А можно выстрелить в морду судье и прокурору, готов заплатить 15тыс грн ради такого удовольствия
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27.10.2021 15:50 Відповісти
+34
только ублюдки могут отмазывать ублюдка...
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27.10.2021 15:45 Відповісти
+29
да здравствует наш самый реформированный в мире суд..., сдается мне, джентельмены, что малолетнему отморозку и в этот раз ничего не будет, одна надежда, что на него найдется какой-нибудь столб, дерево или стена...
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27.10.2021 15:47 Відповісти
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27.10.2021 15:38 Відповісти
Хто батьки цього малолітнього рецидивіста?

https://twitter.com/_Dead_Astronaut Astronaut in the ocean

Розбіглися - ДТП, скоєне трухіним їм розслідуй!

Тут якийсь малолітний "да ви знаєте, хто мої батьки, мені нічого не буде?!" х… з Харкова на поліцію кладе, а прокуратура вже каже на брифінгу, що він поводився нормально, був тверезий і зараз перевіряється технічний стан авто.
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27.10.2021 15:38 Відповісти


Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 15:52 Відповісти
потом наступит откат назад и малолеток начнут расстреливать вешать или казнить такое было в СССР при Сталине с 12 лет расстрел и при Брежневе Секретный Указ о казни 16 летнего ублюдка на руках у котрого было под сотню трупов этакой киллер в банде...
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27.10.2021 15:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SkCKNdqkjbA

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27.10.2021 16:21 Відповісти
у него как раз мамка крута , а не отец
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27.10.2021 17:03 Відповісти
Батьки це і батько, і мати.
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27.10.2021 17:10 Відповісти
да, соррян, не дочитал, но уже как говорится , какая разница
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27.10.2021 17:20 Відповісти
там вся семейка - психопаты.
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27.10.2021 15:41 Відповісти
Вы там поокуратнєє всє! Парень ведь мчялся к успєху! Він же ш слугою для народа мріяв стати...
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27.10.2021 15:42 Відповісти
только ублюдки могут отмазывать ублюдка...
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27.10.2021 15:45 Відповісти
да здравствует наш самый реформированный в мире суд..., сдается мне, джентельмены, что малолетнему отморозку и в этот раз ничего не будет, одна надежда, что на него найдется какой-нибудь столб, дерево или стена...
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27.10.2021 15:47 Відповісти
Краще снайпер.
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28.10.2021 02:24 Відповісти
Так судді в нас самі "честні....честні "
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27.10.2021 15:49 Відповісти
Главное, чтоне барыга
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27.10.2021 16:07 Відповісти
Дмитрик, ти геть отупів від вставлень картинок? Ти яке тут слово тужишся осилити, чесно із буквою т? Так бовдуре?
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28.10.2021 09:09 Відповісти
А можно выстрелить в морду судье и прокурору, готов заплатить 15тыс грн ради такого удовольствия
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27.10.2021 15:50 Відповісти
а у вас є дозвіл на гумостріл, чим стріляти зібралися? То забавка для заможного панства.
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27.10.2021 15:54 Відповісти
Пі.дарко стріляло пневматом.
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27.10.2021 16:02 Відповісти
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28.10.2021 14:08 Відповісти
А пырнуть ножичком сколько стОит? И можно ли в долг?
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27.10.2021 15:56 Відповісти
Ну если выстре в голову стоит 15тыс. то пырнуть ножиком в живот думаю тыщ на 5грн с головой хватит. Могу даже денег одолжить на святое дело
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27.10.2021 16:05 Відповісти
На святу справу не позичають,а дають...Справді,а додумається хтось зробити це святе діло?Я б теж доклався...і долучився...
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27.10.2021 17:40 Відповісти
Платить, получается на заказуху смахивает. А одолжить безвозвратно самое то
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27.10.2021 17:56 Відповісти
А на фонаре повесить - вообще бесплатно
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27.10.2021 17:56 Відповісти
Если организовать флешмоб то оптом должно быть дешевле. Бегу узнавать где можно одолжить пневмат....
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27.10.2021 16:38 Відповісти
В етой стране будет справедливость когда каждый день будут расстреливать минимум одного судью и прокурора.
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27.10.2021 15:52 Відповісти
каждый час, вместе со всеми родственниками
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27.10.2021 17:15 Відповісти
Ну, так така у нас рехвормована судова система. А посадили б тоді то, зараз люди були б живі.
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27.10.2021 15:52 Відповісти
Чим два з половиною роки займається найвеличніший лідор?
Війни такої інтенсивності, як за минулої влади, немає.
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27.10.2021 16:01 Відповісти
Ви принципово брешите, чи в бункері третій рік сидите, чи подляк звелів під дурку косить?
2019 рік.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського.
Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави"
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27.10.2021 16:12 Відповісти
Всех судей надо сначала снести. Как это пытался успешно делал Саакашвили. Этого никакая еврокомиссия стран с устоявшейся демократией не одобрит. Почему мы и живём в бесправии Януковича-Порошенко.
Но дело таки идёт вперёд при Зеленском. Хоть сточите все свои зубы, рыги.

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27.10.2021 16:19 Відповісти
О, упоротий зебіл. Нік поміняли, з Олега Пертовича на Спартака, чи у подляка новий підрозділ невиліковних зебілів?
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Под лавку, гопник. Ворам сегодня не светит

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27.10.2021 17:34 Відповісти
Лікуйтесь. Хоча у вашому випадку це намарно.
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27.10.2021 17:43 Відповісти
Вас, за десятилетие скомпрометированных напрочь рыгосвинарчуков, пинать очень легко. Вы беззащитны и только грязно, как всегда, бранитесь

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27.10.2021 20:08 Відповісти
Пиналки не обламайте, колаборанти зЕбільні.

27.10.2021
" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, с начала суток наемники РФ 9 раз открывали огонь".
"Нацкомісія зняла заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі "

https://biz.censor.net/news/3296056/***********************************************************************************************://biz.censor.net/news/3296056/******************************************************************************************
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27.10.2021 20:20 Відповісти
это декабрь 19го года. Изменения были.
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27.10.2021 18:41 Відповісти
А західні союзники нам казали що, бюрократія та суди у нас вороги страшніші за *****.
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27.10.2021 15:57 Відповісти
Николай Харьковский ..звучит как вор в законе
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27.10.2021 15:59 Відповісти
цікаве прізвище, або з кацапні понавезеної, або єврей, більш за все, що єврей, з тих, що в 20-30х прізвища змінювали.
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27.10.2021 17:24 Відповісти
Таки да, таки да.
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27.10.2021 17:44 Відповісти
Ба! Знакомые фамилии ! У этитих червоненков, харьковских, черновецких,янцовских, зеленских, шмыгалей и прочих носителей "славянских " фамилий уже три тысячи лет круговая порука помогать своим- это главное требование Талмуда.
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27.10.2021 16:01 Відповісти
То хозяева жизни, Зебил им в помощь.
Понять и наградить!
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27.10.2021 17:45 Відповісти
Странная судья. Точнее она дебил? КАК 15000 могут все это компенсировать? Почему этого подонка с травматом не судили за покушение на убийство? Стрелял вплотную, мог запросто убить или оставить инвалидом. Тут в нормальной стране задумались профпригодна ли она в целом? может ей пора на пенсию или на юх?
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27.10.2021 16:04 Відповісти
"А за смерда боярин платит виру малую! "

Если не ошибаюсь, то из Новгородской правды...
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27.10.2021 16:41 Відповісти
Надеюсь, решение обжаловали.
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27.10.2021 17:57 Відповісти
Очередное подтверждение - только неотвратимость наказания ( на всех уровнях ) - по ЗАКОНУ , может как-то остановить эту волну преступлений .
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27.10.2021 16:16 Відповісти
Юрист ошибаеться, судья как раз стянула с родителей мажора 250 тыс грн.
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27.10.2021 16:21 Відповісти
Вы читали решение?
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27.10.2021 17:24 Відповісти
Ви таки да не поняли. Она себе стянула...
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27.10.2021 17:46 Відповісти
235 тысяч пошло мимо кассы.
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27.10.2021 17:48 Відповісти
100% А то и больше. Судьи за копейки не работают. Подумали зачем холопам платить деньги, давайте им кость кинем а деньги себе возьмем. Представляю как они ржали когда выносили такое решение, за то что сделали человека инвалидом бросили ему кость. Ето чистой воды феодализм.
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27.10.2021 18:07 Відповісти
Судей и мажоров надо в одну клетку.
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27.10.2021 16:37 Відповісти
Виноват не Коля, с ним все ясно, он малолетний отморозок, который чувствует безнаказанность, виноват не отец, который даже после того, как его сын убил человека, вякает, что "из Коли хотят сделать преступника", так как из этого становиться ясно, в кого такой сынок. Виновата мразота в мантии, которая за взятку отпустила отморозка убивать людей. И у этой мразоты в мантии надо спросить, вынесла бы она такой приговор, если бы этот отморозок стрелял бы в ее мать.
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Как насчет флэшмоба, *выстрели в рожу судье и дай ей 15тыс грн*?
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Дайте новость кто папа, мама , бабушки, дедушки этого ублюдка. Будет понятно кого надо пи:::здить.
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27.10.2021 18:17 Відповісти
Уже давали- тут же на цензоре в предыдущей статье про него.
Отец-директор мясокомбината. Мать- в Австралии. По непроверенным данным- совладелица "финансы и кредит". Адрес там тоже писали в коменте
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27.10.2021 18:41 Відповісти
Судебный потомственный мафиозный клан- это и есть корень проблем украинцев
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27.10.2021 18:39 Відповісти
Пусть стреляет этой судье в рожу каждый день, она это заслужила.
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27.10.2021 18:52 Відповісти
Я вообще в шоке от поведения родственников этой женщины....почему этот выродок еще жив???
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27.10.2021 19:16 Відповісти
срочно определите его в "слуги нарИда"! такой кадр пропадает!
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28.10.2021 17:34 Відповісти
 
 