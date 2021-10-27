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Зеленський доручив СБУ та РНБО розібратися із забороною гастролей артистів із РФ

Зеленський доручив СБУ та РНБО розібратися із забороною гастролей артистів із РФ

Президент відповів на петицію, подану Ігорем Кондратюком, перерахувавши механізми, які зараз діють у країні для того, щоб не допускати виступів осіб, які загрожують нацбезпеці.

Відповідь на петицію розміщена на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ній зазначено, що вже зараз Мінкульт складає на підставі звернень СБУ, РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Гастролі таких осіб заборонені законом "Про гастрольні заходи в Україні". А їхні виступи на радіо та телебаченні - законом "Про телебачення та радіомовлення".

"Мною направлена ​​петиція Прем'єр-міністру України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки та оборони України А.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема, Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання вдосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог зазначеного Закону", - цитує сайт слова президента Зеленського.

Читайте також: На сайті президента понад 25 тис. підписів набрала петиція про обов'язкове відеоспостереження в дитсадках

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) росія (66080) артисти (216) петиція (321) гастролі (8)


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Топ коментарі
+88
Зеля слушает басту, дрочит на моргенчелена и тащится от инстасобаки
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27.10.2021 15:39 Відповісти
+75
ЧМО
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27.10.2021 15:36 Відповісти
+57
Зрадник
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27.10.2021 15:37 Відповісти
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Виходе, якщо найвеличнішого правильно пнуть, він таки може зробити правильне двіжаніє. Респект Кондратюку, що видав п****ля у правильному напрямку. )
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28.10.2021 00:51 Відповісти
А ще треба державні дотації давати, ну як кремлятник вовиним проектам і кіношкам .
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28.10.2021 03:03 Відповісти
Жаль! що у ВВВ до нас не приїздили німецьки артисти. Захисників нехай відстрілюють, полонені по таборах конають , а чортзнащо, проінструктоване ФСБешниками нехай шляється по Україні
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28.10.2021 03:18 Відповісти
А совсем без этой рос."культурки" оно обойтись никак не может? И почему, интересно знать?
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28.10.2021 09:21 Відповісти
Яка там "культура", в росії традиції свинства закладені дуже глибоко.
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28.10.2021 10:05 Відповісти
Но г-н зеленский жить без неё не может.
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Дозволю собі провангувати: відповідь мінкульту буде приблизно такою:"Ані (артисти) нє угрожают нац.бєзопасності..."
Але, на мою думку, будуть ці гастролери до тих пір, допоки будуть купувати квитки на їх виступи. (((
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28.10.2021 09:29 Відповісти
Хіба немає загрози нацбезпеці, коли на сцені "кварталу" витирають підлогу українським прапором та злісно насміхаються над гуцулами і всіма україномовними? Коли нарешті покарають та видворять з України їхнього сценариста?
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Респект Вогню й іншим небайдужим, які не дають заснувати цю тему. Зрадників на гілляку.
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28.10.2021 11:08 Відповісти
Де наша атомна енергетика?Чому при таких інвестиціях не перебудували ТЕЦ під єлектричну енергію,не посили ЛЕП?Де срані міністри ,що лобіювали ахмєтку,жида-песиголовця бєню і ін. злодіїв?Нах таке РНБО???!!!!!
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28.10.2021 11:56 Відповісти
конченый ублюдок.....
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28.10.2021 17:35 Відповісти
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