Зеленський доручив СБУ та РНБО розібратися із забороною гастролей артистів із РФ
Президент відповів на петицію, подану Ігорем Кондратюком, перерахувавши механізми, які зараз діють у країні для того, щоб не допускати виступів осіб, які загрожують нацбезпеці.
Відповідь на петицію розміщена на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ній зазначено, що вже зараз Мінкульт складає на підставі звернень СБУ, РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Гастролі таких осіб заборонені законом "Про гастрольні заходи в Україні". А їхні виступи на радіо та телебаченні - законом "Про телебачення та радіомовлення".
"Мною направлена петиція Прем'єр-міністру України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки та оборони України А.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції, проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема, Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора, опрацювати питання вдосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог зазначеного Закону", - цитує сайт слова президента Зеленського.
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Але, на мою думку, будуть ці гастролери до тих пір, допоки будуть купувати квитки на їх виступи. (((