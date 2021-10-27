У поліції розповіли подробиці ДТП у Харкові: 16-річний водій раніше притягувався до відповідальності за водіння без прав, під час ДТП був тверезим
У поліції розповіли деталі ДТП, що сталася у Харкові. За кермом Infiniti, який зіткнувся з автомобілем Сhevrolet, перебував 16-річний Микола Харківський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Харківській області Олександр Умніков.
Повідомляється, що водій Infiniti 2005 року народження їхав із перевищенням швидкості на червоне світло. Його затримали та помістили до СІЗО. Госпіталізації він не потребує. При цьому в крові підлітка не було алкоголю та заборонених речовин.
Наразі проводяться слідчі дії, а також призначено низку судових експертиз. Правоохоронці вилучили записи із вуличних камер спостереження, передали їх експертам. Останні повинні встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.
Крім того, за даними поліції, 18 вересня патрульні зупинили 16-річного водія Infiniti. За порушення правил дорожнього руху він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Було складено два протоколи, їх розглядатиме суд.
Автомобіль, за кермом якого 16-річний Микола Харківський скоїв ДТП, належить матері. Батьки хлопця проживають у Харкові.
Також у поліції заявили, що у липні 2021 року 16-річний водій отримав обвинувальний вирок: "Є вирок суду... Він засуджений за ч.1 ст. 122 ККУ до двох років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості, навмисне".
"Є заява-повідомлення про викрадення транспортного засобу, за вказаним фактом триває перевірка. Також буде надано ґрунтовну юридичну оцінку цьому та проведено низку слідчих розшукових дій", - зазначив Умніков.
Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
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родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
Медаль ?
ДЕБИЛ ОТ ПРИРОДЫ
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно
Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
а этот чувак взломал правосудие и вообще Законы Украины просто и беспринцыпно
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица. авось прокатит и отмажутся в суде "угоном неизвестными"
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
Автомобиль Infiniti, на котором 16-летний Николай Харьковский попал в ДТП, зарегистрирован на его мать.
Водительского удостоверения парню не выдавали вовсе.
По указаному факту следователи внесли ведомости в Реестр досудебных расследований по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск за руль лица, не имеющего права на управление транспортным средством.
Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления облУНП Александр Умников.
Мать была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами.
Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. В соцсетях пишут, что, в частности, он торговал на Центральном рынке.
В полиции сообщили, что оба родителя живут в Харькове (в соцсетях распространяли информацию, что мать живет в Австралии).
Newsroom удалось связаться по телефону с отцом 16-летнего лихача, однако он отказался говорить о своем сыне и ДТП.
"Я не буду отвечать на ваши вопросы, я очень устал", - сказал Михаил Харьковский, добавив, что находится с супругой в разводе и намерен помочь пострадавшим и семье погибшего.
Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".
"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа.
Сейчас Николай Харьковский находится в изолятере временного содержание. Полиция и прокуратура будет настаивать на заключении несовршеннолетнего под стражу. Меру пресечения ему суд определит завтра.
ну если был трезв и докажут что все таки оно было за рулем, то папики придумают-купят справку о эпилептическом припадке (которым внезапно заразился или еще какой-нить смертельной болезни)
-якщо підтвердиться, що за кермом буля ця тварина, і дійсно угнала, це ще одна стаття;
-якщо він не уганяв, а такі ж скоти батьки дали самі йому, тоді вони повинні отримати кримінальне впровадження за неправдиву заяву до поліції.
2.Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам.
3.За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина.
4.Результаты токсикологической экспертизы народного депутата Антона Полякова - "Обычно она делается где-то до недели."