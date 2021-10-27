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Новини ДТП
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У поліції розповіли подробиці ДТП у Харкові: 16-річний водій раніше притягувався до відповідальності за водіння без прав, під час ДТП був тверезим

У поліції розповіли подробиці ДТП у Харкові: 16-річний водій раніше притягувався до відповідальності за водіння без прав, під час ДТП був тверезим

У поліції розповіли деталі ДТП, що сталася у Харкові. За кермом Infiniti, який зіткнувся з автомобілем Сhevrolet, перебував 16-річний Микола Харківський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Харківській області Олександр Умніков.

Повідомляється, що водій Infiniti 2005 року народження їхав із перевищенням швидкості на червоне світло. Його затримали та помістили до СІЗО. Госпіталізації він не потребує. При цьому в крові підлітка не було алкоголю та заборонених речовин.

Наразі проводяться слідчі дії, а також призначено низку судових експертиз. Правоохоронці вилучили записи із вуличних камер спостереження, передали їх експертам. Останні повинні встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

Також дивіться: 16-річний хлопець, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, раніше відбувся умовним строком та штрафом за чотири постріли в обличчя жінці, - юрист

Крім того, за даними поліції, 18 вересня патрульні зупинили 16-річного водія Infiniti. За порушення правил дорожнього руху він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Було складено два протоколи, їх розглядатиме суд.

Автомобіль, за кермом якого 16-річний Микола Харківський скоїв ДТП, належить матері. Батьки хлопця проживають у Харкові.

Також у поліції заявили, що у липні 2021 року 16-річний водій отримав обвинувальний вирок: "Є вирок суду... Він засуджений за ч.1 ст. 122 ККУ до двох років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості, навмисне".

"Є заява-повідомлення про викрадення транспортного засобу, за вказаним фактом триває перевірка. Також буде надано ґрунтовну юридичну оцінку цьому та проведено низку слідчих розшукових дій", - зазначив Умніков.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

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ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Автор: 

ДТП (4483) Нацполіція (15276) Харків (5700)


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Топ коментарі
+19
Сейчас у него в голове две мысли:
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно

Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
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27.10.2021 16:12 Відповісти
+12
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка"

родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:41 Відповісти
+10
По информации от сестры одного из пассажиров Инфинити, родственники виновника Николая предлагают огромную сумму бабок, чтобы тот взял всю вину на себя за него
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27.10.2021 16:18 Відповісти
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может он и был трезвым, но под метом например....
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27.10.2021 16:04 Відповісти
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка"

родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица.
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:41 Відповісти
туповата звичайно спроба, його на місці й затримали, удар прийшовся на праву сторону, бо воно намагалось вирулити або прикритись від удара, тому то й менше всіх постраждав. нехайно інші потерпілі очухаються, і їх допитають, то здадуть те чмо з потрохами.
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27.10.2021 21:06 Відповісти
Харьковский -це реальне прізвище чи погрємуха якась пріблатньонна?
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27.10.2021 16:06 Відповісти
Может ХарькОвский...
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27.10.2021 16:10 Відповісти
Реальне Подзаборний
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27.10.2021 16:10 Відповісти
бгізбанні в 20-30х минулого сторіччя змінювали прізвища, брали собі Уманський, Харківський, Ровенський, і т.п., це один з їхніх нащадків.
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27.10.2021 21:07 Відповісти
Тягнуть на умовне.краще щоб його мама випісяла на лопухи
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27.10.2021 16:08 Відповісти
Был трезв ?

Медаль ?
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27.10.2021 16:10 Відповісти
ОРДЕН!!! КАК МИНИМУМ!!!
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27.10.2021 16:21 Відповісти
"При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ"
ДЕБИЛ ОТ ПРИРОДЫ
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27.10.2021 16:51 Відповісти
Сейчас у него в голове две мысли:
1. Машинку жалко
2. Прийдется денег отдать больше, чем обычно

Сомневаюсь, что еще о чем-то думает...
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27.10.2021 16:12 Відповісти
как там обесщали вознаграждение за взлом ДиЯ

а этот чувак взломал правосудие и вообще Законы Украины просто и беспринцыпно
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27.10.2021 16:13 Відповісти
да ничего он не взламывал, он написал программку куда можно было вставлять картинки и кинул её на файлообменник, лохи начали её скачивать и лепить туда свои фото, но картинки эти до сраки, всё проверяется QR кодами.
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27.10.2021 16:39 Відповісти
Самое забавное, что лохи лепили туда свои фотки на фоне обоев и прочего
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28.10.2021 09:34 Відповісти
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28.10.2021 13:13 Відповісти
я даже хз, при чем тут алкоголь в крови. у него нет права управлять транспортным средством, по определению! поэтому статья должна быть не "дорожная", а, допустим, просто "убийство". группой лиц, по предварительному сговору. и не надо травить мальчика.
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27.10.2021 16:15 Відповісти
Тверезий, кажете? То, типу, як виправдовує, а чи як? А далі що? Експертиза встановить, що то не він за кермом, що то в нього щось там було, приступ якоїсь невідомої хвороби? Або що взагалі того ДТП і не було може? Відморожене на всю голову створіння, а йому ж лише 16. А ви відмажте його, відмажте, то в 26 воно вам таке витворить...
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27.10.2021 16:16 Відповісти
Чего докопались? Это стандартная процедура, о результатах которой сообщили. Алкоголь утяжаляет любую статью, поэтому человеку совершившому преступление, делают проверку на бухлишко в крови и наркоту.
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27.10.2021 16:21 Відповісти
Хм... Як би ж то... Далі буде... Тим більше, хрен то правда.
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27.10.2021 16:24 Відповісти
малому підора насрати на людей, суд куплять і буде за три роки вдома, кращє б його в гандон 16-ть років тому злили...
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27.10.2021 16:16 Відповісти
ось його реакція: "Вчера после ДТП Николай кричал, что его мама связана с прокуратурой, и она все порешает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, которые тыкали деньги полиции прямо в больнице … (Николай) все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей".
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27.10.2021 18:23 Відповісти
По информации от сестры одного из пассажиров Инфинити, родственники виновника Николая предлагают огромную сумму бабок, чтобы тот взял всю вину на себя за него
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27.10.2021 16:18 Відповісти
"Есть заявление-сообщение об угоне транспортного средства, по указанному факту идет проверка. Также будет дана основательная юридическая оценка этому и проведен ряд следственных розыскных действий", - отметил Умников. Вот интересно если проверят и выясниться что это "лажа чистой воды", простой способ запутать следствие, как надо поступить с тем кто заведомо дает ложные показания и заставляет ментов делать дурную работу?? Неужели за это не предусмотрена статья годиков эдак на 3 в места не столь отдаленные?? Ну за ранее же виден развод??
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27.10.2021 16:20 Відповісти
Так я не понял, он угнал тачку матери, или она ему дала покататься?
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27.10.2021 16:23 Відповісти
Есть заява на угон. Идёт разбирательство как о ложном заявлении с целью скрыть преступление негодяя. Родители говорят, что её не подавали
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27.10.2021 16:28 Відповісти
родаки малолетнего придурка первым делом (еще не зная о серьезности аварии) бросились в полицию с заявлением об угоне..
Типа - машина наша, но ее угнали непонятные лица. авось прокатит и отмажутся в суде "угоном неизвестными"
Вот потому этот "водитель" и попытался удрать с места аварии (со слов свидетелей)..
да и его отец утром пытался отмазаться, мол "в машине было еще трое и кто за рулем был - не знаем"
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27.10.2021 16:43 Відповісти
водителю 16 лет. он уже привлекался за вождение без прав? еслиб папа или мама сели на пару лет за передачу руля, то этого небылоб!!!. он в 14-15 лет уже стрелял в супермаркете. ему за это что то было? сейчас подержат в сизо 1,5 года, потом дадут 3 и сразу на свободу. делай то же самое...
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27.10.2021 16:30 Відповісти
Если преступника не закроют - недовольство нацполицией, судами и прокуратурой может вылиться на улицы. И тогда уже ничто не оставит людей от самосуда над теми же правоохранителями. Возможен даже локальный майдан. Врадиевку помните?
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Де, в Харкові? В місті, де голосують за покійника?
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27.10.2021 17:05 Відповісти
Харковчане, подскажите чем его родители занимаются? какой бизнес?
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27.10.2021 16:41 Відповісти
///
Автомобиль Infiniti, на котором 16-летний Николай Харьковский попал в ДТП, зарегистрирован на его мать.
Водительского удостоверения парню не выдавали вовсе.
По указаному факту следователи внесли ведомости в Реестр досудебных расследований по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск за руль лица, не имеющего права на управление транспортным средством.
Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления облУНП Александр Умников.

Мать была основателем ООО "Финансовая инициатива", которое предоставляло брокерские услуги и проводило операции с ценными бумагами.
Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. В соцсетях пишут, что, в частности, он торговал на Центральном рынке.
В полиции сообщили, что оба родителя живут в Харькове (в соцсетях распространяли информацию, что мать живет в Австралии).

Newsroom удалось связаться по телефону с отцом 16-летнего лихача, однако он отказался говорить о своем сыне и ДТП.

"Я не буду отвечать на ваши вопросы, я очень устал", - сказал Михаил Харьковский, добавив, что находится с супругой в разводе и намерен помочь пострадавшим и семье погибшего.

Также стало известно, что Николай Харьковский является студентом одного из харьковских техникумов, а ранее учился в частной гимназии "Очаг".

"Николай к нам зачислен был в пятый класс. Он учился на дистанционной форме обучения, работы он сдавал на среднем и достаточном уровне, были и "10". Два года назад, сразу после девятого класса родители забрали документы", - рассказала директор гимназии Лариса Середа.

Сейчас Николай Харьковский находится в изолятере временного содержание. Полиция и прокуратура будет настаивать на заключении несовршеннолетнего под стражу. Меру пресечения ему суд определит завтра.
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27.10.2021 17:11 Відповісти
в 16 лет и уже привлекался за вождение без прав???
ну если был трезв и докажут что все таки оно было за рулем, то папики придумают-купят справку о эпилептическом припадке (которым внезапно заразился или еще какой-нить смертельной болезни)
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27.10.2021 17:03 Відповісти
Хєрня в тому, що зважаючи на вік, "лише" одного загиблого і те, що був тверезий (до речі, саме в цьому випадку я навіть цьому можу і повірити - в 16 і без алкоголю та наркоти дурості вистачає), він за законом (навіть без підмазування) отримає 4-5 років. Вийде в 20 готовий продовжувати свою карколомну кар'єру ублюдка.
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27.10.2021 23:46 Відповісти
Цікава ситуація з заявою про угін:
-якщо підтвердиться, що за кермом буля ця тварина, і дійсно угнала, це ще одна стаття;
-якщо він не уганяв, а такі ж скоти батьки дали самі йому, тоді вони повинні отримати кримінальне впровадження за неправдиву заяву до поліції.
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27.10.2021 17:23 Відповісти
1.При этом в крови подростка не было алкоголя и запрещенных веществ.
2.Правоохранители изъяли записи с уличных камер наблюдения, передали их экспертам.
3.За два месяца следствие не выяснило, кто был за рулем машины в ДТП с участием нардепа Трухина.
4.Результаты токсикологической экспертизы народного депутата Антона Полякова - "Обычно она делается где-то до недели."
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27.10.2021 17:47 Відповісти
Отпустить его! А перед этим привязать за ноги к двум березам.
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27.10.2021 18:53 Відповісти
Где-то в комфортной камере скучает Зайцева)))
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27.10.2021 19:42 Відповісти
 
 