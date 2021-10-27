У поліції розповіли подробиці ДТП у Харкові: 16-річний водій раніше притягувався до відповідальності за водіння без прав, під час ДТП був тверезим

У поліції розповіли деталі ДТП, що сталася у Харкові. За кермом Infiniti, який зіткнувся з автомобілем Сhevrolet, перебував 16-річний Микола Харківський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Харківській області Олександр Умніков.

Повідомляється, що водій Infiniti 2005 року народження їхав із перевищенням швидкості на червоне світло. Його затримали та помістили до СІЗО. Госпіталізації він не потребує. При цьому в крові підлітка не було алкоголю та заборонених речовин.

Наразі проводяться слідчі дії, а також призначено низку судових експертиз. Правоохоронці вилучили записи із вуличних камер спостереження, передали їх експертам. Останні повинні встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

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Крім того, за даними поліції, 18 вересня патрульні зупинили 16-річного водія Infiniti. За порушення правил дорожнього руху він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Було складено два протоколи, їх розглядатиме суд.

Автомобіль, за кермом якого 16-річний Микола Харківський скоїв ДТП, належить матері. Батьки хлопця проживають у Харкові.

Також у поліції заявили, що у липні 2021 року 16-річний водій отримав обвинувальний вирок: "Є вирок суду... Він засуджений за ч.1 ст. 122 ККУ до двох років позбавлення волі з умовним строком на 1 рік. Заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості, навмисне".

"Є заява-повідомлення про викрадення транспортного засобу, за вказаним фактом триває перевірка. Також буде надано ґрунтовну юридичну оцінку цьому та проведено низку слідчих розшукових дій", - зазначив Умніков.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

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ЗМІ вдалося з'ясувати особу водія. Ним виявився 16-річний Микола Харківський. Який регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".