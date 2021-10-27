У Росії хочуть садити на 15 діб за прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини

Тих, хто публічно ототожнить СРСР з нацистською Німеччиною або заперечуватиме "вирішальну роль радянського народу" у перемозі у Другій світовій, хочуть садити на 15 діб.

Відповідний законопроєкт про поправки до російського Кодексу про адмінпорушення внесено до Держдуми РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає покарання за публічне "ототожнення цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини та європейських країн, встановленими вироком Нюрнберзького трибуналу" а також за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".

Винних пропонують садити на 15 діб або штрафувати на 2 тис. рублів (751 грн. – ред.), при повторному порушенні штраф становитиме вже (1880 грн. – ред.).

Для юридичних осіб штраф може становити 100 тис. рублів (37,5 тис. грн.) або зупинення діяльності на три місяці.

Публічністю автори законопроєкту називають розповсюдження відповідної інформації у виступах, що публічно демонструються творами, у ЗМІ чи інтернеті.

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