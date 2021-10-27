У Росії хочуть садити на 15 діб за прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини
Тих, хто публічно ототожнить СРСР з нацистською Німеччиною або заперечуватиме "вирішальну роль радянського народу" у перемозі у Другій світовій, хочуть садити на 15 діб.
Відповідний законопроєкт про поправки до російського Кодексу про адмінпорушення внесено до Держдуми РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає покарання за публічне "ототожнення цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини та європейських країн, встановленими вироком Нюрнберзького трибуналу" а також за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".
Винних пропонують садити на 15 діб або штрафувати на 2 тис. рублів (751 грн. – ред.), при повторному порушенні штраф становитиме вже (1880 грн. – ред.).
Для юридичних осіб штраф може становити 100 тис. рублів (37,5 тис. грн.) або зупинення діяльності на три місяці.
Публічністю автори законопроєкту називають розповсюдження відповідної інформації у виступах, що публічно демонструються творами, у ЗМІ чи інтернеті.
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победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
Собственно в совковый обиход только после 1941 года и ввели "фашистов", чтобы не путать простой нарид. Бо до 1941-го это были идейные товарищи, а не враги.
Просто нужно разделять режим и людей, а на Рашке жонглируют этими понятиями как вздумается!
Параша набагато злиденніша, паскудніша, кривавіша, віроломніша и т.д.
Да и само "побоище" было только для местных предков парашных обизян, которых косорылый монголо-татар Сашка драл как сидоровых коз, платя ясак в Орду.
убежавшие от членоголового ***** любят расею на расстоянии, или просто приехали на деньги ФСБ потусить на халяву в Европе и поносить дедов на палке. Это примерно, как "Ночные розовые попки" под руководством *********** байкера "хирурга" приезжающие в американском прикиде, на ам ериканских Харлеях покукарекать в Европу на 9 мая.
миромсранью
****, мягкотелые они какие-то... Надо сразу пятнашку "строгача" лупить, и пятишку "по рогам". А ещё лучше сразу в расход, чтобы не мучались.
До утырков не доходит, что запретами историю не переиначешь и не перепишешь.
Ну в Финлядндию и Польшу савицкие окупационные войска зашли "чисто из благих намерений".
Ну про решающий вклад савицкага саюза это он зря. Решающим был вклад США и Англии. Без них ссср давно бы упал.
Погуглите СКОЛЬКО немцы склепали подводных лодок, ГДЕ и в КАКОМ % отншении воевали люфтвафе, танки и т.д.
Но будет жутко неудобно, ведь вся помощь союзников (с точки зрения ********) - пара банок тушенки.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (У.Черчилль)
Він знищив 100 млн людей. Більшість з них власні громадяни.
На лесоповалы не отправлял.
Тут нечего сравнивать.
Нет Группенфюрер Мюллер,хоть я и член НСДАП и чемпион Берлина по теннису докладываю...Секреты Высшего руководства Рейха не знала даже английская и американская разведка,а советское говно ЧеКистское и подавно...