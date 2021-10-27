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У Росії хочуть садити на 15 діб за прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини

У Росії хочуть садити на 15 діб за прирівнювання СРСР до нацистської Німеччини

Тих, хто публічно ототожнить СРСР з нацистською Німеччиною або заперечуватиме "вирішальну роль радянського народу" у перемозі у Другій світовій, хочуть садити на 15 діб.

Відповідний законопроєкт про поправки до російського Кодексу про адмінпорушення внесено до Держдуми РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає покарання за публічне "ототожнення цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини та європейських країн, встановленими вироком Нюрнберзького трибуналу" а також за "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".

Винних пропонують садити на 15 діб або штрафувати на 2 тис. рублів (751 грн. – ред.), при повторному порушенні штраф становитиме вже (1880 грн. – ред.).

Для юридичних осіб штраф може становити 100 тис. рублів (37,5 тис. грн.) або зупинення діяльності на три місяці.

Публічністю автори законопроєкту називають розповсюдження відповідної інформації у виступах, що публічно демонструються творами, у ЗМІ чи інтернеті.

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Автор: 

Друга світова війна (302) Гітлер Адольф (69) Держдума (735) історія (1071) росія (66080) свобода слова (391) Сталін (145)


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Топ коментарі
+34
Если посмотреть безпристрасно, ориентируясь только на цифры убиенных, то Гитлер против Сралина - мелкий пацан в коротких штанишках. Если Гитлер завоевывал другие страны и положил множество людей, то Сралин, да и другие комуняки истребляли миллионами свое население. Только в Украине от голода умерло 7 миллионов.
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27.10.2021 16:11 Відповісти
+34

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27.10.2021 16:19 Відповісти
+33
вторую мировую войну начали два фашизма: красный и коричневый..
победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
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27.10.2021 16:10 Відповісти
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че там с голодомором у лаптей... ?
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27.10.2021 16:05 Відповісти
75 % продуктовой пшеницы этого года урожая уже вывезено с Украины! нам про свой голод надо думать, а не про лаптеногих! ждем взлет цены на муку и изделия из нее!
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27.10.2021 16:33 Відповісти
Украина производит столько пшеницы, что тебе, голодающий, за три жизни не сожрать. А за цены спасибо зе-шобле скажи. Масло подсолнечное помнишь? А мы мировые лидеры по производству этого продукта.
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27.10.2021 16:39 Відповісти
зайди на агроСМИ! ПРОИЗВОДИТЕЛИ , не я бьют тревогу , что им не останется с чем работать, патаму што!!!! вывезли 75% пшеницы! сам себе противоречишь: вывезли всё масло в прошлом году?
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27.10.2021 16:41 Відповісти
Дядя, я работаю в этой сфере. Мне похер, шо там и где пишут. Я вижу своими глазами реальную картину.
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27.10.2021 16:45 Відповісти
ты трейдер? ты знаешь оъемы экспортируемой пшеницы?
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27.10.2021 16:48 Відповісти
И производитель, и экспортер. И ты ком с горы.
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27.10.2021 16:50 Відповісти
Вообще то, производство пшеницы в этом году +25% по сравнению с 2020. Вы даже не представляете те объемы, которые нужно вывести, чтобы у нас был дефицит (про голод уже молчу). Это экспорт нужно увеличить раза в 1,5-2, а пока что этого не наблюдается
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27.10.2021 19:11 Відповісти
PS Просто так никто не возьмет и не вывезет! Пшеница в основном торгуется по форвардным контрактам. Т.е. сначала имеем заказ на какие то объемы... потом производство, а уже потом продажа. Так вот чтобы мы вышли на те 75% про которые вы звездите, все трейдеры должны были заранее продать 100% урожая аналогичного 2020 (больше кто-то вряд-ли купил зная что производим мы меньше - то риски) А как я уже говорил урожай +25%, т.е. 100% объема прошлого года - перепроизводство 25% и выходим на ваши 75%. НО это НЕРЕАЛЬНО!!!!
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27.10.2021 19:17 Відповісти
кацап, нам посрать, що у вас буде голод
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27.10.2021 21:17 Відповісти
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27.10.2021 16:06 Відповісти
У улусских это гостайна.
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27.10.2021 16:07 Відповісти
Я б тоже сажал, обидно III Reiсh с какой-то "парашей" сравнивать.
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27.10.2021 16:08 Відповісти
вторую мировую войну начали два фашизма: красный и коричневый..
победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
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27.10.2021 16:10 Відповісти
Если без кацапских ярлыков, то социализм и его детище национал-социализм.

Собственно в совковый обиход только после 1941 года и ввели "фашистов", чтобы не путать простой нарид. Бо до 1941-го это были идейные товарищи, а не враги.
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27.10.2021 16:15 Відповісти
Одни мерзавцы СССР, победили других мерзавцев (Нацистскую Германию) и это не делает первых героями! Однако это никак не уменьшает героизм людей, которые сражались за свою землю хоть и сложными идеалами в башке!!!!
Просто нужно разделять режим и людей, а на Рашке жонглируют этими понятиями как вздумается!
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27.10.2021 19:23 Відповісти
Да не! СССР был честный и наивный, они по честному поделил Европу, а вот подлая Германия делиться не захотела и первой напала. Ясно ж видно что Это Гремания плохая!!!
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27.10.2021 19:27 Відповісти
А за сравнение ***** с ****** еще не сажают?
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27.10.2021 16:11 Відповісти
Если посмотреть безпристрасно, ориентируясь только на цифры убиенных, то Гитлер против Сралина - мелкий пацан в коротких штанишках. Если Гитлер завоевывал другие страны и положил множество людей, то Сралин, да и другие комуняки истребляли миллионами свое население. Только в Украине от голода умерло 7 миллионов.
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27.10.2021 16:11 Відповісти
немного милоты
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27.10.2021 16:16 Відповісти
Адіка у свій час жінки вважали дуже привабливим))
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27.10.2021 16:54 Відповісти
Правильно!Плохим рассеянам плохие швабры,хорошим - хорошие.
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27.10.2021 16:11 Відповісти
Ошибочка закралась у тебя, вместо швабры везде пишут гробы. Вот оригинал : Хорошим лаптекопытным - хорошие гробы, а плохим - плохие.
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27.10.2021 16:18 Відповісти
это после или в результате применения швабры
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27.10.2021 16:29 Відповісти
не ссорьтесь - предлагаю и то и другое.. порядок значения не имеет! Главное побольше да пожирнее!
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27.10.2021 16:38 Відповісти
И правильно, потому, что ссср (горит уже в аду) хуже нацисткой Германии, а "россия" хуже ссср.
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27.10.2021 16:12 Відповісти
Ясний перець, що прирівнювати їх аж ніяк не можна.

Параша набагато злиденніша, паскудніша, кривавіша, віроломніша и т.д.
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27.10.2021 16:12 Відповісти
Когда-то "ни за что" давали десять лет. Теперь пятнадцать суток. Кто сказал, что нет прогресса?
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27.10.2021 16:13 Відповісти
Это им ещё повезло, что на 15 суток. При Сралине сразу на 15 лет, или на расстрел...
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27.10.2021 16:14 Відповісти
При Сралине не все так однозначно было. Например фильм "Александр Невский" был запрещен к показу в СССР с 1939 по 1941 год угадай почему?
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27.10.2021 16:21 Відповісти
Потому что взасос с Гитлером целовались и Европу делили- чего там угадывать.
Да и само "побоище" было только для местных предков парашных обизян, которых косорылый монголо-татар Сашка драл как сидоровых коз, платя ясак в Орду.
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27.10.2021 16:25 Відповісти
ответ правильный
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27.10.2021 16:27 Відповісти
Вот перевились немцы . Будь они потомками "истинных арийцев" сейчас бы кацапне ответка прилетела за использование советской символики. Вот как назвать этих моральных уродов которые живут в Германии и шастают по Трептов парку с совковой символикой?
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27.10.2021 16:16 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья (с), что это немцы. Присмотрись внимательно на эти рязанские рыла. Лаптекопытные репоеды,
убежавшие от членоголового ***** любят расею на расстоянии, или просто приехали на деньги ФСБ потусить на халяву в Европе и поносить дедов на палке. Это примерно, как "Ночные розовые попки" под руководством *********** байкера "хирурга" приезжающие в американском прикиде, на ам ериканских Харлеях покукарекать в Европу на 9 мая.
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27.10.2021 16:27 Відповісти
Все правильно. Это руцькое дерьмо которое живет в цивилизованных странах и отравляет их руцьким миром сранью
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27.10.2021 16:30 Відповісти
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27.10.2021 16:18 Відповісти
Не можна їх порівнювати,бо коли напала і окуповувала німеччина то були фашисти окупанти,а коли окуповує московія то окупанти освободітєлі,це ж всім зрозуміло.
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27.10.2021 16:18 Відповісти
Никто не отрицает что сталин и гитлер в 1939г в годы Второй мировой войны целовались в дёсны и Германия строила тогда национал социализм, для своей нации, а кремлёвский Фюрер строил Союз национальных социалистических государств для уничтожения своего народа, это колхозы за палочки и колхозники не имели паспортов и рабочие работающие на стройках пятилеток за кусок хлеба
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27.10.2021 16:19 Відповісти

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27.10.2021 16:19 Відповісти
Т.е. подходят на улице и так прямо - чья была решающая роль?!, быстро отвечай!!! И не дай бог ответить так точно, или никак нет, или даже ура!!! закричать, пощады, морда фашистская, не жди.
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27.10.2021 16:21 Відповісти
"Тех, кто публично отождествит СССР с нацистской германией или будет отрицать "решующую роль советского народа" в победе во Второй мировой, хотят сажать на 15 суток".
****, мягкотелые они какие-то... Надо сразу пятнашку "строгача" лупить, и пятишку "по рогам". А ещё лучше сразу в расход, чтобы не мучались.
До утырков не доходит, что запретами историю не переиначешь и не перепишешь.
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27.10.2021 16:25 Відповісти
Действительно НЕЛЬЗЯ сравнивать СССР и Германию. савицкий саюз умертвил гораздо больше людей и более бесчеловечными способами - искственный голод сотворенный сатанистами-комуняками, ГУЛАГ, рассстрелы, переселение народов, пытки НКВД. Немцы против сатанинского союза - пЫонеры. И это без ВКЛАДА и помощи ссср немчикам.
Ну в Финлядндию и Польшу савицкие окупационные войска зашли "чисто из благих намерений".
Ну про решающий вклад савицкага саюза это он зря. Решающим был вклад США и Англии. Без них ссср давно бы упал.
Погуглите СКОЛЬКО немцы склепали подводных лодок, ГДЕ и в КАКОМ % отншении воевали люфтвафе, танки и т.д.
Но будет жутко неудобно, ведь вся помощь союзников (с точки зрения ********) - пара банок тушенки.
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27.10.2021 16:26 Відповісти
Не перебарщивай - танки немецкие в основном все же шли на Восточный фронт.
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27.10.2021 16:50 Відповісти
А можно на паРаше хвалить сталинский кровавый режим? А можно хвалить путинский кровавый режим? Вот это свобода выбора!!! Хочешь - хвали один кровавый режим, а хочешь - другой....
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27.10.2021 16:26 Відповісти
Московия все войны выигрывала за счёт буферных государств ,Украина в годы войны от немецких и московских солдафонов потеряла миллионы безвинных своих граждан, Германия что то заплатила Украине, а победитель Московия до этих пор ни копейки не компенсировала за коридор ,по которому прошла по территории Украины под хитрыми советскими рабоче-крестьянскими лозунгами
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27.10.2021 16:30 Відповісти
Еще немного и кацапов за отождествление Сталина с Джугашвили будут на 10 лет в отреставрированный ГУЛАГ сажать.
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27.10.2021 16:32 Відповісти
И ещё сажать за недостаточное восхищение солнцеликим ******...
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27.10.2021 16:33 Відповісти
Тупинский рейх ни разу не палится. Жду костры из книг и еврейские погромы...
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (У.Черчилль)
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27.10.2021 16:33 Відповісти
Однакові, як брати-близнюки, тільки відміннясть та, що нацисти вбивали і катували з 1939 по 1945 рік, а червона сволота з 1918 і по сьогоднійшій день.
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27.10.2021 16:34 Відповісти
Фишка в том что НСДАП и РСДРП рабочие партии родные партии до мозга костей и копировали друг друга с 1921 года...,именно тогда Гитлер под псевдрнимом посетил Третий Конгресс Коминтерна впервые приехал на Мацковию...
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27.10.2021 16:35 Відповісти
Там где запрещают - диктатура. Причем снова гибридная.
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27.10.2021 16:35 Відповісти
Они там совсем с ума сошли своим победобесием.
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27.10.2021 16:40 Відповісти
да он хуже был, поскольку за свои преступления никто не покаялся и не был проклят и не наказан..., поэтому рашка обречена проходить уроки истории снова и снова, пока совсем не сдохнет...
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27.10.2021 16:41 Відповісти
Дело в том что в марте 1933 года НСДАП и Гитлер на внеочередных выборах не победили набрав 43 % голосов...,тут то Сралин и приказал сраному комуняке Эрнсту Тельману создать Коалицию...,социал-демократы остались с ногом и Гитлера объявили Канцлером...,не позвони товаристч Сралин в Берлин и фюрер не пришел к власти...Все это есть в инете кто сколько набрал тогда голосов и кто кому лизал зад...
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27.10.2021 16:43 Відповісти
Та совок значно гірше.
Він знищив 100 млн людей. Більшість з них власні громадяни.
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27.10.2021 16:46 Відповісти
Сегодня Германия также после выборов на распутье с КОАЛИЦИЕй...,Единственный шанс Германии стать нормальной..это Партия Зеленых Анналены Бербок....
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27.10.2021 16:48 Відповісти
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27.10.2021 16:53 Відповісти
В этом плане радует одно в Германии...пропагандонский канал Марго Симоньян RT запретили в Германии///немцы оживают но медленно...
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27.10.2021 16:54 Відповісти
Красная чума намного хуже фашизма. То что вытворяли в застенках НКВД, даже гестаповцам не снилось!!
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27.10.2021 16:55 Відповісти
ВОВ по своей сути была первая социалистическая война между Советской социалистической властью и национал - социалистической властью Германии.
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27.10.2021 16:56 Відповісти
Много чего знаю о преступлениях и совместных действиях НКВД-ГЕСТАПО и договор МЮЛЛЕР-Берия от 11 ноября 1938 года не могу вбросить...Ютьюб меня сразу блокирует...
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27.10.2021 16:58 Відповісти
Гитлер немцев голодоморами не морил.
На лесоповалы не отправлял.
Тут нечего сравнивать.
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27.10.2021 16:59 Відповісти
Понимаете в чём фишка. Совок это прикрытие, а истина кроется в другом. ***** уверено идёт по стопам сралина, то есть получается что он фашист.
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27.10.2021 17:01 Відповісти
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27.10.2021 17:03 Відповісти
По факту Сралин не виноват во 2 Мировой войне...все для этого сделал Вячеслав Молотов 26 ноября 1940 года когда был с визитом в Берлине...,Сралин верил Гитлеру и что он не нападет...вина лежит на Молотове...
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27.10.2021 17:03 Відповісти
Сегодня внук Молотова, Вячеслав Никонов дупатат ДурьДумы РАБссии пытается убедить всех...его дед не виновать...это все происки Рузвельта и Черчилля...,полный баран и дебил...
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27.10.2021 17:10 Відповісти
а справді.. що може бути спільного між національними соціалістами і інтернаціональними соціалістами? зовсім різні режими..
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27.10.2021 17:16 Відповісти
Штирлиц,вы знали что Гитлер нападет на дохлый СссР 22 июня 1941 года...?

Нет Группенфюрер Мюллер,хоть я и член НСДАП и чемпион Берлина по теннису докладываю...Секреты Высшего руководства Рейха не знала даже английская и американская разведка,а советское говно ЧеКистское и подавно...
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27.10.2021 17:21 Відповісти
Надо быть последовательными: откажитесь от всего немецкого, забудьте мерседес, бмв, опель, порше, сименс, Hugo Boss и т.п., которые сотрудничали с нацистами.
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27.10.2021 17:21 Відповісти
Сотрудничество РАБссии дохлой и Германии Кайзера Вильгельма началось задолго до 1 Мировой...свои действия 2 двобродных брата Кайзер Вильгельм и сраный сЦарь РАБссии Николашка координовали каждые сутки...,Их матери родные сестры....
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27.10.2021 17:29 Відповісти
Кто назовет правильную хвамилию Кайзера Вильгельма и Николашки барана...получит от меня 1 доллар...типа приз....
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27.10.2021 17:31 Відповісти
Гогенцолерн и Голштейн Гторп романофы
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27.10.2021 17:42 Відповісти
Нацисты были намного гуманнее и воевали, если уж на то пошло, против чужих народов. А совок своих убивал десятками миллионов
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27.10.2021 18:06 Відповісти
Даже нечего и сравнивать!! Советский коммунизм, был и есть хуже Немецкого нацизма в десятки раз!! Кто проходил стажировку , в 1937 году в наших тюрьмах и лагерях-гулаг, как не немцы!! Вот и научили на свою голову!! как быстро все забыли совместнуокупацию польши немецкими и советскими войсками или совместный парад войск СС и войск КПСС в 1939 году в БРЕСТЕ!! Или личную встречу Сталина и Гитлера во Львове в том 39 году!! Или личные письма сталина Гитлеру!! Кто , за 76 лет Советской власти уничтожил 76 млн. человек! Цвет и гордость нашего тогдашнего советского государства, как не Сталин и КПСС!!! Конечно всё это декло рук коммунистов -фашистов , во главе с извергом-убицем миллионов советских людей, Сталиным и ЦК КПСС, и хвалённым извергом Жуковым, которые были в десятки раз хуже нацистов!!
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27.10.2021 19:11 Відповісти
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27.10.2021 19:27 Відповісти
 
 