Місяць у реанімації, обоє не щеплені: на Львівщині літнє подружжя померло в один день від COVID-19
На Львівщині від ускладнень COVID-19 померло літнє подружжя.
Це сталося в один день – 26 жовтня – у Новояворівській лікарні, повідомила сестра померлої, а також підтвердив 24 каналу головлікар медустанови Григорій Мороз, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Все життя разом: школа, весілля у 18 років, народження чудових синів і прекрасної дочки, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше ...". Так і сталося - вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії лише 12 годин... Як же боляче", - розповіла сестра померлої Леся Баранюк.
Подружжя не було щеплене від коронавірусу, каже лікар.
Він додав, що померлим було по 66 років. Їх госпіталізували із пневмонією ще 29 вересня. Володимир раніше пережив інфаркт, а його дружина діагностувала цукровий діабет.
За словами Мороза, впродовж вересня – жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 осіб. Усі вони були невакциновані.
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Цікаво, хто їх заразив... і чи йому добре спиться.
так сказали на Кол+Кол
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
Так что не проходит Ваша выдуска проверку на правдоподобность.
Запалення легенів часто мають і молоді, не лише старше покоління.
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Люди сами принимают большиснтво решений, определяющих их жизнь.
Мог бы не читать. Результат был бы тем же.
не дали шанса буржуинам модифицировать свой ДНК через вакцинацию.
Мой пост циничный да циничный, но может кто-то его прочтёт и сделает правильные выводы что спасение утопающих в руках самих утопающих.
(вакцинируйтесь если хотите жить)
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
Не дал свой ДНК разрушить.
И гробовщик не бьёт баклуши.