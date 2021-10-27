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Новини Коронавірус і карантин
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Місяць у реанімації, обоє не щеплені: на Львівщині літнє подружжя померло в один день від COVID-19

Місяць у реанімації, обоє не щеплені: на Львівщині літнє подружжя померло в один день від COVID-19

На Львівщині від ускладнень COVID-19 померло літнє подружжя.

Це сталося в один день – 26 жовтня – у Новояворівській лікарні, повідомила сестра померлої, а також підтвердив 24 каналу головлікар медустанови Григорій Мороз, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все життя разом: школа, весілля у 18 років, народження чудових синів і прекрасної дочки, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше ...". Так і сталося - вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії лише 12 годин... Як же боляче", - розповіла сестра померлої Леся Баранюк.

Подружжя не було щеплене від коронавірусу, каже лікар.

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Він додав, що померлим було по 66 років. Їх госпіталізували із пневмонією ще 29 вересня. Володимир раніше пережив інфаркт, а його дружина діагностувала цукровий діабет.

За словами Мороза, впродовж вересня – жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 осіб. Усі вони були невакциновані.

Автор: 

карантин (18172) смерть (6779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2462)


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Топ коментарі
+18
Так. Особливо якщо навколо повно довбнів які і не думають убезпечувати від хвороби не лише себе, а і інших.
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
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27.10.2021 16:14 Відповісти
+14
Вполне возможно, что тот же, кто отговаривал от вакцинации.
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27.10.2021 16:10 Відповісти
+12
вас бы ЗЕбилов закрыть...!
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27.10.2021 16:22 Відповісти
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как это романтично умереть в один день, когда всю жизнь любили друг друга
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27.10.2021 16:07 Відповісти
Але вони могли би ще жити.
Цікаво, хто їх заразив... і чи йому добре спиться.
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27.10.2021 16:08 Відповісти
Вполне возможно, что тот же, кто отговаривал от вакцинации.
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27.10.2021 16:10 Відповісти
А навіщо жити якщо ти вже один?
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27.10.2021 16:12 Відповісти
Логично. Тем более, в Украине.
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27.10.2021 16:18 Відповісти
Ты не одын. Одын + Одын так сказали на Г+Г
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27.10.2021 16:26 Відповісти
так сказали на Зе+Зе

так сказали на Кол+Кол
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27.10.2021 18:13 Відповісти
Ти не один. Ты- ноль
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27.10.2021 19:04 Відповісти
Гепа - ты ли это из ада? Помноженный на 0.
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28.10.2021 11:06 Відповісти
Та где угодно могли подцепить вирус, дело то не хитрое.
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27.10.2021 16:11 Відповісти
Так. Особливо якщо навколо повно довбнів які і не думають убезпечувати від хвороби не лише себе, а і інших.
66 років це далеко не старість. Вони могли би прожити ще років 20.
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27.10.2021 16:14 Відповісти
Я когда статью читал, написано пожилые, то сразу подумал, что им лет по 80. А так-то да 66 лет это не возраст вообще, особенно в нормальной стране
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27.10.2021 16:19 Відповісти
инфаркт! сахарный диабет! о какой вакцине? что вы несете! это и так долго прожили с такими болячками! бессмертия хотите? тогда ко Христу обращайтесь!
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27.10.2021 16:28 Відповісти
Я перенес инфаркт в 45, 9 лет назад. Так что, пора? Да, полгода назад переболел в легкой форме, два месяца назад вакцинировался.
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27.10.2021 16:35 Відповісти
Слыш, Зибров, где я хоть раз вакцЫну упомянул в постах на этой ветке?
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27.10.2021 16:35 Відповісти
я понял что ты согласен с заданным тоном статьи и коментов...не???
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27.10.2021 16:39 Відповісти
Ну согласно статистике https://zn.ua/UKRAINE/hosstat-obnarodoval-dannye-po-prodolzhitelnost-zhizni-v-ukraine.html средняя продолжительность жизни в Украине у мужчин 66,92 года, женщин 76,98, общая 72,01. Так что на счет могли бы жить еще лет 20 сильно оптимистично заявлено.
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27.10.2021 16:32 Відповісти
Могли бы жить еще лет 20 если бы жили за бугром, а не в Украине или на параше с беларусью...
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27.10.2021 16:34 Відповісти
Ну это уже из разряда гадания на кофейной гуще. Факт остается фактом. Средняя продолжительность жизни в Украине такова. И нужно еще учитывать, что один из супругов пережил инфаркт, а другая болела сахарным диабетом. Что как бы также не способствует увеличению продолжительности жизни. Иначе говоря пожилые (по украинским меркам) люди с хроническими заболеваниями.
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27.10.2021 16:52 Відповісти
Тот кто дожил до 60 имеет высокие шансы дожить и до 80. Ибо чтобы средняя продолжительность жизни была 66 лет, они должны прожить и за себя и за тех, кто умер до этого возраста. Например, в Раше до 60 лет доживает 42% мужчин из тех, кто умудрился дожить до 20.
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27.10.2021 16:53 Відповісти
А с чего Вы взяли, что они не формируют своими смертями общую статистику? С чего Вы взяли, что именно они должны были прожить и за себя и за того парня, что умер раньше? Может они входят в тот перечень парней и девчат которые по статистике умирают на 3-7 лет позже тех кто умирает до 60 лет. И до 60 лет дожить шансы гораздо выше чем после 60. Вы это должны и сами понимать. Для этого достаточно сравнить численность населения по различным возрастным категориям. Да собственно тут можно и не сравнивать. Сама житейская логика дает наглядно результат.
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27.10.2021 17:47 Відповісти
Для тугодумов повторяю. "Тот кто дожил до 60 имеет высокие шансы дожить и до 80."
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27.10.2021 17:58 Відповісти
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27.10.2021 18:25 Відповісти
Из женщин 60-летнего возраста в Украине до 80 лет доживает больше половины, из мужчин - примерно 30%. Так что для мужчины и женщины независимо умереть от старости даже в один год вероятность невысокая, а в один день - исчезающе мала.
Так что не проходит Ваша выдуска проверку на правдоподобность.
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27.10.2021 21:28 Відповісти
онуки-дiти
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27.10.2021 16:40 Відповісти
Хворіють цілими родинами.
Запалення легенів часто мають і молоді, не лише старше покоління.
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27.10.2021 16:07 Відповісти
Это ли не прекрасно во всех смыслах...
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27.10.2021 16:08 Відповісти
Прекрасно было бы не умереть.
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27.10.2021 16:30 Відповісти
Да. Но для повышения шансов на это надо было вакцинироваться.
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Все получилось так, как и обещали друг другу в ЗАГСе - умерли в один день
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27.10.2021 16:10 Відповісти
Цинизм соевых уже зашкаливает.
Закройте комментарии.
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27.10.2021 16:13 Відповісти
вас бы ЗЕбилов закрыть...!
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27.10.2021 16:22 Відповісти
Сумна історія...У знайомих в будинку схожа трагедія -спочатку чоловік,а через неділю дружина.
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27.10.2021 16:17 Відповісти
А еще через неделю дети въехали в квартиру родителей.
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27.10.2021 16:19 Відповісти
Не знаю.Але сім'ї вже нема.Дуже шкода
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27.10.2021 16:22 Відповісти
На всех жалелки не хватит.

Люди сами принимают большиснтво решений, определяющих их жизнь.
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27.10.2021 16:41 Відповісти
НУ не тулиться же им всю жизнь по съемным квартирам.
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27.10.2021 16:22 Відповісти
Логично. Поэтому можно было бы и крысиным ядом ускорить. Так оно даже надежнее.
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27.10.2021 16:41 Відповісти
Прекрасные дети живут отдельно, скорее всего за океаном....
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27.10.2021 16:21 Відповісти
ушлепки уколотые свалите нахер с этой ленты со своим галимым трепом
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27.10.2021 16:21 Відповісти
Не вы ли их заразили?
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Как трогательно! И все не вакцинированы! (у кого была справка - купил 146%)
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27.10.2021 16:23 Відповісти
Невакциновані, переважно, цих новин не читають! Так що, смерть подружжя, так і не стане комусь уроком скоріше за все!
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27.10.2021 16:25 Відповісти
орз та грип з носінням масок став менш розповсюдженим серед тих, хто все ж носить маски - бо кількість вірусних частин та вірусу менше попадає до організму
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27.10.2021 16:34 Відповісти
Нікуди він не дівся, минулої зими був (я саме грипом ворів, а не ковідом) і цієї вернеться!
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27.10.2021 16:40 Відповісти
медстатистика утверждает снижение гриппа и исчезновение отдельных его штампов
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27.10.2021 16:43 Відповісти
чесно кажучі - ну і не треба... а то знову зелебородько папріколу оберуть , майстра з боротьби з коронавірусом.... Рейтинги падають, лохторат вимирає....
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27.10.2021 16:31 Відповісти
Ну я читаю. Чо сказать то хотел?
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27.10.2021 16:33 Відповісти
Смотришь в книгу - видишь фигу.

Мог бы не читать. Результат был бы тем же.
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27.10.2021 16:39 Відповісти
А вы из принципа или уколов боитесь?
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27.10.2021 16:40 Відповісти
Мы не боимся. А что?
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27.10.2021 16:41 Відповісти
Тогда почему не хотите вакцинироваться?
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Они сделали свой выбор,
не дали шанса буржуинам модифицировать свой ДНК через вакцинацию.
Мой пост циничный да циничный, но может кто-то его прочтёт и сделает правильные выводы что спасение утопающих в руках самих утопающих.

(вакцинируйтесь если хотите жить)
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27.10.2021 16:34 Відповісти
І цілий місяць займали два реанімаційних місця, які могли використатись для людей з іншими болячками.
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27.10.2021 16:45 Відповісти
100% ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ довод в пользу вакцинации!
https://www.youtube.com/watch?v=cxxrsKSejhE&ab_channel=Astralionica
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27.10.2021 16:54 Відповісти
З такими болячками померли б і щепленими, а може і від щеплення. Хворі важкими хворобами завжди в зоні ризику, ковід просто добиває.
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27.10.2021 17:42 Відповісти
Два плюса внёс вакцинофоб:
Не дал свой ДНК разрушить.
И гробовщик не бьёт баклуши.
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27.10.2021 18:21 Відповісти
Колин Паувел , полностью вакцинированный умер от короны ,а вы тут про украинских пенсионеров которые живут на мизарные пенсии .
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27.10.2021 18:38 Відповісти
Сегодня умер мой бывший партнер по бизнесу. 51 год. 10 дней в реанимации и все. Не вакцинировался. Хоть и доставил хлопот и нервов, но как-то все равно ужасно прикоснуться к такой смерти.
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27.10.2021 18:38 Відповісти
женЯтся до 40 тока идиоты а умные вашпе не женяться..
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27.10.2021 19:04 Відповісти
_Достали нагнетать, уроды! Когда кто-то давит (пытается) на эмоции - значит я понимаю что подлецы пытаются меня обмануть и манипулировать мною.
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27.10.2021 19:30 Відповісти
С сахарным диабетом!!!! Угомонитесь вакцинаторы, не поможет вас говеный пфайзер при наличии хронических болезней.
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27.10.2021 19:39 Відповісти
 
 