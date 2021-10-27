Місяць у реанімації, обоє не щеплені: на Львівщині літнє подружжя померло в один день від COVID-19

На Львівщині від ускладнень COVID-19 померло літнє подружжя.

Це сталося в один день – 26 жовтня – у Новояворівській лікарні, повідомила сестра померлої, а також підтвердив 24 каналу головлікар медустанови Григорій Мороз, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Все життя разом: школа, весілля у 18 років, народження чудових синів і прекрасної дочки, одна палата в реанімації впродовж місяця.... Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а він додавав: "Тільки ти трохи швидше ...". Так і сталося - вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії лише 12 годин... Як же боляче", - розповіла сестра померлої Леся Баранюк.

Подружжя не було щеплене від коронавірусу, каже лікар.

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Він додав, що померлим було по 66 років. Їх госпіталізували із пневмонією ще 29 вересня. Володимир раніше пережив інфаркт, а його дружина діагностувала цукровий діабет.

За словами Мороза, впродовж вересня – жовтня у Новояворівській лікарні від коронавірусу померло 59 осіб. Усі вони були невакциновані.