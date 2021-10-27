"Слуги народу" на засіданні фракції 1 листопада розглянуть кадрові зміни у Кабміні, - Кравчук
Фракція "Слуга народу" на засіданні політсили у понеділок, 1 листопада, розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів і тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"Ми плануємо у понеділок увечері засідання фракції, де обговоримо кадрові питання та порядок денний на тиждень", - зазначила парламентарій.
Крім того, вона поінформувала, що 28 жовтня відбудеться засідання малої фракції, тобто керівництва та голів комітетів, на якому попередньо розглядатимуться можливі кадрові зміни в Кабміні. Кравчук зазначила, що обговорюватимуться ротації у п'яти міністерствах, але вона відмовилася їх називати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Процишин офіціний
27 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2-%d1%81%d1%81%d1%81%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html#comments Комментарии: 1
Гражданский министр обороны - это не человек из ниоткуда. Резников, что Верещук в этом плане равноценны, потому что о них в армии ничего не знают.
Во времена Советского Союза была номенклатура - то есть люди, которые находились в ее обойме, могли быть партработниками, директорами завода или зоопарка и позже - вообще возглавлять оборонный завод.
Это были незаменимые люди, которые нужны были везде «куда пошлют». Приблизительно по такому же принципу сейчас нынешняя власть назначает своих назначенцев. Хотя, в принципе, так действует любая украинская власть.
Такое мнение https://opinions.glavred.info/nomenklatura-kak-v-sssr-kak-zelenskiy-v-minoborony-ministra-naznachal-10313321.html озвучил общественный активист и волонтер Юрий Касьянов в комментарии для «Главреда».
Министр обороны по законодательству должен быть гражданским лицом. Это обычная мировая практика, потому что министр обороны во многом - политическая фигура. То есть человек, который имеет свою позицию, работает в команде президента.
Но у президента оборонной политики как таковой нет - только реагирование на инициативы западных партнеров и действия Российской Федерации (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Да ее и быть там не может, так как эти люди не служили в армии и ничего о ней не знают.
Гражданский министр обороны - это не человек из ниоткуда. В мировой практике - это, как правило, люди, которые много лет занимаются военной тематикой (например, были известны как эксперты по оборонным вопросам, работали в консультационных фирмах, связанных с оборонной тематикой).
То есть это человек, который должен быть связан с этой отраслью и понимать, куда движется развитие оборонной тематики - технологий, вооруженных сил. И он не может быть тем, кто был условно директором ветеринарной клиники. Это неправильно.
Алексей Резников, кандидатуру которого сейчас активно обсуждают как возможного преемника Тарана в Минобороны - это человек, далекий от министерства обороны, но у нас почему-то считается, что если он хороший менеджер в чем-либо другом, то он может стать и руководителем Минобороны.
Хотя на самом деле тут главное, чтобы он помогал Арахамии и прочим проводить свои схемы внутри министерства, чтобы его (желательно) любили журналисты и чтобы не было отторжения в обществе.
Собственно, власть всегда пользовалась удобным списыванием на «попередников» всех проблем и назначала нового министра обороны - умного, хорошего, с образованием.
Однако в случае с Резниковым, я уверен, что он ничего не знает о работе военного ведомства.
Что Резников, что Верещук в этом плане равноценны, потому что они априори не могут пользоваться авторитетом, потому что про них в армии ничего не слышали и не знают.
А армия - это консервативная структура, куда принимают только «своих» - военных, волонтеров, консультантов по военным вопросам и т.д. А человек ниоткуда там - никто.
Это все равно что назначить в Минздрав того, кто «ноль» в медицине. А для воющей страны, в которой назначают руководителем Минобороны бог знает кого - это показатель того, что оборона здесь никому не нужна и используется лишь как механизм «оприходования» бюджетных средств.