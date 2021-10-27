"Слуги народу" на засіданні фракції 1 листопада розглянуть кадрові зміни у Кабміні, - Кравчук

Фракція "Слуга народу" на засіданні політсили у понеділок, 1 листопада, розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів і тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Ми плануємо у понеділок увечері засідання фракції, де обговоримо кадрові питання та порядок денний на тиждень", - зазначила парламентарій.

Крім того, вона поінформувала, що 28 жовтня відбудеться засідання малої фракції, тобто керівництва та голів комітетів, на якому попередньо розглядатимуться можливі кадрові зміни в Кабміні. Кравчук зазначила, що обговорюватимуться ротації у п'яти міністерствах, але вона відмовилася їх називати.

Читайте також: Рада наступного тижня може провести два позачергові засідання, - "слуга народу" Кравчук