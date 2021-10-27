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Керівництво Національного антидопінгового центру України йде у відставку через виявлені порушення, - Гутцайт

Керівництво Національного антидопінгового центру України йде у відставку через виявлені порушення, - Гутцайт

27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", де наголошується, що Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію щодо боротьби з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила". Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – наголосив Вадим Гутцайт.

У міністерстві розповіли, що Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", у рамках якої було проведено розслідування звинувачень щодо існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також у тому, що Національний антидопінговий центр порушив вимоги Міжнародного стандарту щодо тестування та розслідування шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із попереднім попередженням. За інформацією ВАДА, операція "Геркулес" не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у ФЛАУ, однак було виявлено потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.

Читайте також: Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Національний антидопінговий центр України у порушенні правил: могли попереджати про збирання проб

Автор: 

легка атлетика (75) відставка (1471) допінг-контроль (242) Гутцайт Вадим (78)


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видать допинг употребляли...
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27.10.2021 16:37 Відповісти
А вакцина от ковида не будет считаться допингом, ведь она дает преимущество перед не вакцинированными спортсменами?
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27.10.2021 16:38 Відповісти
А Гутцайт после скандала на токийской олимпиаде со своей сворой чиновников? Или уже спаковали чемоданы на Зимнюю в Пекин?
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27.10.2021 16:38 Відповісти
Вот в чем разница между Мордором и нормальной страной: если у нас нашли нарушения - мы их признаем, извиняемся и принимаем жесткие меры к нарушителям.
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27.10.2021 16:39 Відповісти
Ну не все так радужно. Зеля с Ермаком уже столько раз шкварились ... , но никуда уходить не собираются.
Наоборот, вопреки клятвенному обещанию Зели побыть в президентском кресле один срок, он мылиться уже на второй.
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27.10.2021 16:47 Відповісти
никому не позволим нарушать.-Такой вот охрененно принипиальный и честный министр кодлана Коломойского. В нарушениях понимающий: Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020.
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27.10.2021 16:49 Відповісти
Устал писать -Украину превратили внарашу, один в один.
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27.10.2021 16:59 Відповісти
Яку структуру в державі ще не завалили "зелені"?
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28.10.2021 08:38 Відповісти
 
 