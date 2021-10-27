Керівництво Національного антидопінгового центру України йде у відставку через виявлені порушення, - Гутцайт

27 жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", де наголошується, що Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) порушила міжнародний стандарт тестування. Тому вже сьогодні директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію щодо боротьби з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила". Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – наголосив Вадим Гутцайт.

У міністерстві розповіли, що Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес", у рамках якої було проведено розслідування звинувачень щодо існування у Федерації легкої атлетики України схеми покриття використання допінгу, а також у тому, що Національний антидопінговий центр порушив вимоги Міжнародного стандарту щодо тестування та розслідування шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із попереднім попередженням. За інформацією ВАДА, операція "Геркулес" не знайшла жодних доказів наявності системного покриття використання допінгу у ФЛАУ, однак було виявлено потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.

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