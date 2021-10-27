У НАБУ понад десяток заяв щодо зарплат "у конвертах" для нардепів, - Ситник

У Національному антикорупційному бюро перебуває понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв - понад десяток", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи бюро реагує на повідомлення в пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

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