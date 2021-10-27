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Новини Боротьба з корупцією
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У НАБУ понад десяток заяв щодо зарплат "у конвертах" для нардепів, - Ситник

У НАБУ понад десяток заяв щодо зарплат

У Національному антикорупційному бюро перебуває понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв - понад десяток", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи бюро реагує на повідомлення в пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.

Ситник додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.

Читайте також: Разумков про конверти за голосування: Якби я брав, мене б не знімали, а вже закривали

Автор: 

НАБУ (5096) ВР (15045) корупція (4710) Ситник Артем (863)


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Топ коментарі
+11
Ну и где результаты расследований? Смерть Полякова?
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27.10.2021 16:44 Відповісти
+7
судя по результату-там не только заявления,но и сами конверты...
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27.10.2021 16:44 Відповісти
+6
Торговля Сытника с Ермаком....
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27.10.2021 16:46 Відповісти
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Ну и где результаты расследований? Смерть Полякова?
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27.10.2021 16:44 Відповісти
было же сказано - Сытник добавил, что бюро реагирует на заявления в соответствии с законодательством. Источник:
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27.10.2021 16:46 Відповісти
реагируют
то правым глазом то левым
Очень эффективный результат
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27.10.2021 16:49 Відповісти
ищут
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27.10.2021 17:08 Відповісти
судя по результату-там не только заявления,но и сами конверты...
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27.10.2021 16:44 Відповісти
тобто вже слуг перевербували - чекають на відосик з доказами?
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27.10.2021 16:45 Відповісти
Торговля Сытника с Ермаком....
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27.10.2021 16:46 Відповісти
До купы. "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете ВР, - нардеп Поляков.
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Вещдоки изъяты.
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27.10.2021 16:57 Відповісти
Зарплаты в конвертах были, есть и будут до тех пор, пока это правительство у власти.
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27.10.2021 17:00 Відповісти
Ситник вирішив що за ті кошти що отримує від платників можна лише виявляти глибоке занепокоєння,і більше нічого не робити.
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27.10.2021 17:09 Відповісти
Татарова вже розслідували. Генпрокурворша відмазала. Одна надія на зміну влади. Але ці недоумки стільки натворили, що будуть триматися всіма способами. Вбивство Полякова це тільки початок.
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27.10.2021 17:56 Відповісти
Шо там расследовать!? Оно ходило пешком до депутатства, перебивалось случайными заработками (фотограф, продавец, няня, мелкий фермер и т.п.), а тут бац - регулярно за границу на отдых, тачка под жопой, а у некоторых с водителем, квартиры, земля...
Какие еще надо доказательства ???
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27.10.2021 18:08 Відповісти
а набу как может расследовать зарплаты в конвертах? слуги могут и их спросить, только уже не за конверты а за чемоданы.
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27.10.2021 18:47 Відповісти
Называйте вещи правильно в вашем НАБУ! Это не заработанная плата, это взятка.
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27.10.2021 19:23 Відповісти
"бюро реагує на заяви відповідно до законодавства"
Цікаво дізнатися як бюро реагує? Судячи з усього - ніяк, бо цього Ситника вже давно приручили і кляпа в рот засунули. Тільки й може щось вякати що йому дозволять.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
 
 