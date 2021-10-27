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У НАБУ понад десяток заяв щодо зарплат "у конвертах" для нардепів, - Ситник
У Національному антикорупційному бюро перебуває понад десять заяв, у яких йдеться про отримання народними депутатами грошей "у конвертах".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор НАБУ Артем Ситник.
"Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв - понад десяток", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи бюро реагує на повідомлення в пресі з приводу отримання нардепами так званих доплат у конвертах.
Ситник додав, що бюро реагує на заяви відповідно до законодавства.
Топ коментарі
+11 Колыван Спикер
показати весь коментар27.10.2021 16:44 Відповісти Посилання
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар27.10.2021 16:44 Відповісти Посилання
+6 Колыван Спикер
показати весь коментар27.10.2021 16:46 Відповісти Посилання
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Очень эффективный результат
Какие еще надо доказательства ???
Цікаво дізнатися як бюро реагує? Судячи з усього - ніяк, бо цього Ситника вже давно приручили і кляпа в рот засунули. Тільки й може щось вякати що йому дозволять.