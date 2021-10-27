НААУ розробила проєкт плану дій щодо реалізації президентської Стратегії розвитку системи правосуддя

Рада адвокатів України ухвалила свій проєкт плану дій щодо реалізації президентської Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки в частині розвитку інституту адвокатури.

Проєкт був обговорений і схвалений під час позачергового засідання РАУ, повідомляють Українські Новини.

Засідання відбулося за участю голови Комісії з питань правової реформи при Президентові Сергія Іонушаса, голови комітету Верховної Ради з питань правової політики АндріяКостіна, народного депутата Тараса Тарасенка.

Голова Ради адвокатів України і Національної асоціації адвокатів Лідія Ізовітова наголосила, що цей проєкт був розроблений за участі голів рад адвокатів регіонів, керівників комітетів НААУ, керівництва Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і відображає позицію адвокатської спільноти щодо шляхів подальшого розвитку.

Ізовітова підкреслила, що окремі положення Стратегії НААУ і РАУ вже реалізовують, оскільки вони не потребують законодавчих змін. Зокрема в липні рішенням РАУ внесено зміни до Регламенту ВКДКА та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, завдяки чому почалося впровадження інституту спрощеного (письмового) дисциплінарного провадження.

"Тобто це завдання Стратегії ми можемо реалізувати завдяки рішенням органів адвокатського самоврядування, адже у нас для цього є механізм чинного закону", - наголосила Ізовітова.

Також створена робоча група, яка напрацьовує зміни щодо підходів до організації кваліфікаційних іспитів для адвокатів і запровадження єдиного іспиту. Є низка напрацювань стосовно розвитку системи підвищення кваліфікації та доступу до професії адвоката.

Разом з тим, реалізація окремих положень президентської стратегії, за словами Лідії Ізовітової, вимагають законодавчих змін.

Бачення цих змін викладено в проєкті плану дій, затвердженому РАУ. Зокрема в проєкті плану йдеться про необхідність посилити адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

РАУ пропонує встановити адміністративну відповідальність для суддів, прокурорів, слідчих та детективів за необґрунтоване звернення до дисциплінарних органів адвокатури зі скаргами на дії адвокатів.

У кримінальному процесуальному законодавстві пропонується встановити додаткові критерії для ініціювання прокурорами, слідчими, детективами обшуків та оглядів у адвокатів; чи додаткові критерії для надання слідчими суддями дозволів на проведення обшуку та огляду у адвоката.

"Необхідно домогтися реальної роботи законодавчого механізму відповідальності за незаконне проведення обшуку та огляду у адвоката, а також незаконного доступу до адвокатської таємниці під час проведення обшуку та огляду у адвоката; за незаконне ініціювання допиту адвоката в якості свідка. З досвіду ми знаємо, що це є поширеними практиками тиску на сторону захисту, особливо у резонансних кримінальних справах", - наголосила Ізовітова.

Крім того, РАУ пропонує включити в план дій положення щодо представництва адвокатури у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, яке наразі втрачено.

"Ми поставили у свій варіант плану дій можливість відновити це на рівні законодавства, щоб наше представництво там було. Також ми звернули увагу на Громадську раду доброчесності і вважаємо, що НААУ має бути представлена там. Адже практикуючі адвокати кожен день спілкуються з суддями, взаємодіють з судами і знають про їх доброчесність і недоброчесність більше, ніж ті "експерти", хто приходить просто з вулиці", - сказала Голова НААУ.

Також РАУ пропонує включити в план дій законопроєкт щодооподаткування адвокатів як самозайнятихосіб. Відповідні законодавчі пропозиції вже спрямовані до парламенту, але досі не ухвалені. Крім того, в план пропонується включити і законопроєкт про врегулювання подання декларацій членами КДКА і ВКДКА.

Ізовітова наголосила, що питання, які включені в проєкт плану дій РАУ на відміну від аналогічного проєкту Міністерства юстиції, відображають реальні проблеми адвокатів і напрями розвитку адвокатури, які дозволять посилитиїї незалежність.

Як повідомляли Українські Новини, Ізовітова заявила, що пропозиції Мін'юсту щодо вдосконалення адвокатури суперечать положенням Стратегії Президента щодо розвитку правосуддя.