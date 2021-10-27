Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку" ще як мінімум на два тижні, - Йозвяк

Євросоюз поки що не планує виключати Україну із "зеленого списку" третіх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, до "зеленого списку" будуть включені чотири країни з Південної Америки та Африки.

"Цього тижня у рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися лише 4 країни з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишатися у списку ще як мінімум два тижні", - сказано в повідомленні.

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