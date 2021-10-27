УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13442 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 793 4

Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку" ще як мінімум на два тижні, - Йозвяк

Євросоюз залишить Україну в

Євросоюз поки що не планує виключати Україну із "зеленого списку" третіх країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, до "зеленого списку" будуть включені чотири країни з Південної Америки та Африки.

"Цього тижня у рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися лише 4 країни з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишатися у списку ще як мінімум два тижні", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Ми зможемо зняти обмеження, якщо буде вакциновано від коронавірусу 70% населення, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13666) Йозвяк Рікард (158) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=KqnmDEbfuZI https://www.youtube.com/watch?v=KqnmDEbfuZI

Лерос про те як Єрмак керує послосьтвом України у США та заборонив виїзд депутатів у США , відмінивши візи
показати весь коментар
27.10.2021 17:02 Відповісти
Так оказывается, Дерьмак не только гражданский муж бубочки, он еще и МИДовский министр.
показати весь коментар
27.10.2021 17:08 Відповісти
Вот шо значит ЗЕбанутая власть. Да если-бы не они, наших прямо на границе растреливали.
Из рогатки.
Щас зебанутые будут кукарекать о великой победе найвелычнишого на Бенином анале Г+Г.
показати весь коментар
27.10.2021 17:06 Відповісти
а нафига вы его смотрите?
показати весь коментар
27.10.2021 18:24 Відповісти
 
 