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Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку" ще як мінімум на два тижні, - Йозвяк
Євросоюз поки що не планує виключати Україну із "зеленого списку" третіх країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
За його словами, до "зеленого списку" будуть включені чотири країни з Південної Америки та Африки.
"Цього тижня у рекомендованому ЄС списку безпечних третіх країн не було винятків, додалися лише 4 країни з Південної Америки та Африки. Це означає, що Україна має залишатися у списку ще як мінімум два тижні", - сказано в повідомленні.
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Лерос про те як Єрмак керує послосьтвом України у США та заборонив виїзд депутатів у США , відмінивши візи
Из рогатки.
Щас зебанутые будут кукарекать о великой победе найвелычнишого на Бенином анале Г+Г.