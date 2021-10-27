Український воїн зазнав смертельне поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 9 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу найманцями РФ один український воїн зазнав поранення несумісне із життям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського війська РФ двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського найманці РФ застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні.

На ворожі збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь і придушили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.