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Український воїн зазнав смертельне поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 9 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Український воїн зазнав смертельне поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби найманці РФ 9 разів відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 9 разів відкривали вогонь. Внаслідок обстрілу найманцями РФ один український воїн зазнав поранення несумісне із життям.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського війська РФ двічі вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Біля Новотошківського російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського найманці РФ застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського обстріли велися з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату скинули невідомі вибухові пристрої. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - сказано в повідомленні.

На ворожі збройні провокації українські захисники відкривали вогонь у відповідь і придушили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Автор: 

обстріл (29206) Донбас (22357) втрати (4449) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+35
Пусть теперь немецкие свиньи прохрюкают, что по их мнению, когда убивают нашего воина - для немцев это хорошо, а когда наш беспилотник уничтожил пушку кацапов, для немецких швайне это плохо.
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27.10.2021 17:18 Відповісти
+33
Я так понял, что наш боец сегодня погиб от взрыва "неизвестного устройства" сброшенного с дрона. Это по поводу германской обеспокоенности по поводу вчерашнего применения Байрактара.
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27.10.2021 17:15 Відповісти
+29
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні, які втратили захисника...

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27.10.2021 17:26 Відповісти
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Я так понял, что наш боец сегодня погиб от взрыва "неизвестного устройства" сброшенного с дрона. Это по поводу германской обеспокоенности по поводу вчерашнего применения Байрактара.
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27.10.2021 17:15 Відповісти
Потрібен воєнний стан! Солдати на фронті в стані заручників, терористи їх можуть вбити коли завгодно, використовуючи БПЛА та артилерію, а ми досі навіть воєнний стан не вводимо і не даємо навіть юридичного права військовим застосовувати превентивні заходи проти терористів! Будь яку активізацію дій терористів потрібно гасити ще на початках і накривати артою ще до того як запустять дрон чи почнуть стріляти з гармати! Захистити всіх військових на фронті 450км засобами РЕБ неможливо, а можливо постійно тримати українські БПЛА в повітрі і наносити удари по терористам як тільки вони збираються застосувати зброю. Для цього давно потрібно створити окремий рід військ - безпілотних засобів розвідки та ураження і озброїти ці війська безпілотниками які будуть постійно чергувати над лінією фронту, кордону, узбережжя, важливими об'єктами і будуть постійно надавати інформацію в штаби-ситуаційні центри для прийняття оперативних рішень по превентивному застосуванню зброї проти ворога!
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27.10.2021 18:31 Відповісти
Игорёша генералисимус вперёд...!
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27.10.2021 19:13 Відповісти
І ще треба першими в світі створити безпілоні винищувачі проти ворожих дронів !
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27.10.2021 19:42 Відповісти
Второй день подряд гибнут наши военные. С той стороны, конечно же ни одна свинособака мавзолейная не погибла!! Твари рашисткие - вы войско сатаны, вы армия урода!!!
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27.10.2021 17:16 Відповісти
Вчера или позавчера Наша ДРГ отправила 4 орков на концерт Кобзона.
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27.10.2021 20:40 Відповісти
Я видел как Байрактар уничтожил их железяку, но чтоб кто то погиб из свинособак *************- я не видел
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27.10.2021 21:26 Відповісти
Я не про Байрактар, а про нашу ДРГ, которая пробралась за "линию разграничения" и отправила к Иосифу Давыдовичу 4-х орков. Это было в начале недели, можно найти.
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27.10.2021 21:50 Відповісти
Как Байрактар размолотил Орков, ты новость пропустил?
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27.10.2021 21:11 Відповісти
Пусть теперь немецкие свиньи прохрюкают, что по их мнению, когда убивают нашего воина - для немцев это хорошо, а когда наш беспилотник уничтожил пушку кацапов, для немецких швайне это плохо.
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27.10.2021 17:18 Відповісти
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27.10.2021 17:21 Відповісти
співчуття родині загиблого, побратимам і Україні, які втратили захисника...

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27.10.2021 17:26 Відповісти
ну и где ответ они показали что им мало дали это вызов
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27.10.2021 17:34 Відповісти
байракатари чи що там є...чому вони не подавили те гівно ? З самого ранку так же хвастались...........!!!!!!
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27.10.2021 17:37 Відповісти
дело не в Байрактарах,дело в том,кто отдаёт приказы..
у чеченцев не было ни одного дрона,а расию они выбаели и высушили..
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27.10.2021 17:47 Відповісти
У них были ГОРЫ.
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27.10.2021 18:47 Відповісти
Дуже боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
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27.10.2021 17:39 Відповісти
Ей фрицы где ваша обеспокоенность
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27.10.2021 17:48 Відповісти
"Нацкомісія не продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії"
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27.10.2021 17:50 Відповісти
Я думаю что России рано или поздно таки придется влезать в этот конфликт полномасштабно со всеми вытекающими последствиями ( запрет торговли, закрытие границы, разрыв диплом. отношений) когда 90 процентов сепаратистов уже приняли ее гражданство и многие мирные жители тоже в настамнет играть уже все сложнее а вечно этот конфликт у границ иметь не безопасно.
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27.10.2021 17:57 Відповісти
Я думаю никакого полномасштабного нападения на Украину не будет. ***** скорее всего рано или поздно красиво уйдёт из Донбасса. Это единственный правильный вариант для него!
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27.10.2021 18:42 Відповісти
красиво уйти он не может никак, это невозможно.
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27.10.2021 18:54 Відповісти
Давайте Байрактары на полную подключайте в работу. И не обязательно бить туда откуда стреляют. Сдачи дают по морде а не в кулак который тебя ударил
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27.10.2021 17:54 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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27.10.2021 18:18 Відповісти
Нет хуже для солдата что на смерть ты не можешь ответить смертью.Когда ты живая мишень.Если бы на пулю или снаряд врага ответить сотней. Чтобы враг знал что его ждет смерть а. Это не война а фикция.
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27.10.2021 19:04 Відповісти
ЗЕмудрість - купляє лояльність ху%ла життями наших захисників.
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27.10.2021 20:24 Відповісти
Можливо - треба було вчора скидати з Байрактара серйозніший снаряд.
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27.10.2021 20:50 Відповісти
Вічна пам'ять Герою ! Блаженний спокій !
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27.10.2021 21:36 Відповісти
Цілком очікувано, на жаль. Ще в обід Бутусов писав що вони зранку по Гранітному з артилерії гатили.
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27.10.2021 23:06 Відповісти
 
 