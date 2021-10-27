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Ми зможемо зняти обмеження, якщо буде вакциновано від коронавірусу 70% населення, - Шмигаль
Карантинні обмеження через COVID-19 можна буде зняти по всій Україні за вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців.
Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками поїздки у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.
"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемію практично буде подолано, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.
Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн. щеплень на тиждень.
Топ коментарі
+10 Привет
показати весь коментар27.10.2021 17:32 Відповісти Посилання
+7 AllInclusive
показати весь коментар27.10.2021 17:34 Відповісти Посилання
+5 Андерсен #450397
показати весь коментар27.10.2021 17:32 Відповісти Посилання
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Математики млять. Наверное Кива всех заразил.
Они будут постоянно выдумывать новые штаммы вирусов,от которых будут заставлять уколоться.
И так до бесконечности,пока с помощь псевдо-вакцин не прибьют наш иммунитет до нуля и не передохнем до нужного количества,которое задумали глобалисты.
Палали легени палали в палатах ЗЕбилы рыдали!
Чи не набридло вам сидіти на карантині?
Висновок.
Не така страшна вакцина, як сама хвороба.
Т.е. не глядя на заболеваемость и смертность?
Симоньян просит помощи "Петрова и Боширова" из-за решения суда по скифскому золоту Маргарита Симоньян призвала ГРУ РФ выкрасть коллекцию скифского золота, которое суд Амстердама отдает Украине.
Под "Русиком и Саней", очевидно, она имела в виду агентов ГРУ Петрова и Боширова (настоящие фамилии Мишкин и Чепига). По данным следствия, они причастны к нашумевшему отравлению "Новичком" в британском Солсбери агента-перебежчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери.
НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЯ розподіл такий:
1 місце ОПЗЖ 61% не збираються вакцинуватися
2 місце Батьківщина - 59%
3 місце Слуга народу - 47%
4-5 місця Сила і Честь та Європейська солідарність - по 38%
члєнам профсоюзавакцінірованим!"
Паскуда ти кончена
Эффективность вакцинации очень ограничено во времени - Израиль уже 4ю дозу планирует ширять, потому как через 4-5 месяцев до жопы бантики, а не вакцина.
В общем математика для 5 го класса.
28 млн. если каждый день вакцинировать по 200 тыс - то 28 млн. можно провакцинировать за 140 дней, или за 5 месяцев.
То есть как ни крути, а иметь 70% постоянно вштыренного населения свежей дозой не получится никак.
посему шмыгло - тварь и брехло.
эти ******** не успокоятся..они уже вошли во вкус