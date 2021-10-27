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Новини Коронавірус і карантин
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Ми зможемо зняти обмеження, якщо буде вакциновано від коронавірусу 70% населення, - Шмигаль

Ми зможемо зняти обмеження, якщо буде вакциновано від коронавірусу 70% населення, - Шмигаль

Карантинні обмеження через COVID-19 можна буде зняти по всій Україні за вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками поїздки у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.

"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемію практично буде подолано, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн. щеплень на тиждень.

Читайте також: У нас немає примусової вакцинації. Це протизаконно, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) обмеження (246) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Быстрее бы уже укололи эти 70 процентов.... а то истерика ваксонавтов уже стала утомлять....
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27.10.2021 17:32 Відповісти
+7
Всмысле снять ограничения? А 146-ю прививку как тогда делать?
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27.10.2021 17:34 Відповісти
+5
Успешной вакцинация может быть только тогда когда эти пресловутые 75-80% взрослого населения будут привиты ну если не " одномоментно" ( что конечно не реально),. а в очень короткий промежуток времени. В идеале за 3 -4 месяца, максимум 6. А вакцинация растянутая на год, полтора, а то и два. С результатом 45 - 50% ( да даже хоть и 80) ничего особого не даст. И об этом говорил специалисты с самого начала. ( сейчас об этом помалкивают) И в этом случае нужно будет вакцинироваться 1, вакцинироваться 2, вакцинироваться 3..4 5.. И каждый год все по новой. Потому что защита срабатывает по разному у всех и так же заканчивается с большим временным разрывом, между разными группами населения.
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27.10.2021 17:32 Відповісти
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27.10.2021 17:38 Відповісти
Ух ти! Це ж на які ботофермі, мене визнали на стільки, що навіть створили клон?
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27.10.2021 17:40 Відповісти
20 млн. это 70% от 42 млн ??
Математики млять. Наверное Кива всех заразил.
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27.10.2021 17:30 Відповісти
неа, правильная математика, исходя из числа выехавших навсегда и реально умерших..спалился шмыга
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27.10.2021 17:31 Відповісти
а пенсионный дерибанят на 42 ляма населения...
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Быстрее бы уже укололи эти 70 процентов.... а то истерика ваксонавтов уже стала утомлять....
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Нічого не зміниться. Потім 80%, потім 100% потім 146%.
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27.10.2021 18:35 Відповісти
Ограничения никогда не снимут,запомните,пока народ терпит.
Они будут постоянно выдумывать новые штаммы вирусов,от которых будут заставлять уколоться.
И так до бесконечности,пока с помощь псевдо-вакцин не прибьют наш иммунитет до нуля и не передохнем до нужного количества,которое задумали глобалисты.
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29.10.2021 02:49 Відповісти
Успешной вакцинация может быть только тогда когда эти пресловутые 75-80% взрослого населения будут привиты ну если не " одномоментно" ( что конечно не реально),. а в очень короткий промежуток времени. В идеале за 3 -4 месяца, максимум 6. А вакцинация растянутая на год, полтора, а то и два. С результатом 45 - 50% ( да даже хоть и 80) ничего особого не даст. И об этом говорил специалисты с самого начала. ( сейчас об этом помалкивают) И в этом случае нужно будет вакцинироваться 1, вакцинироваться 2, вакцинироваться 3..4 5.. И каждый год все по новой. Потому что защита срабатывает по разному у всех и так же заканчивается с большим временным разрывом, между разными группами населения.
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27.10.2021 17:32 Відповісти
Всмысле снять ограничения? А 146-ю прививку как тогда делать?
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27.10.2021 17:34 Відповісти
тебе она не понадобится!
Палали легени палали в палатах ЗЕбилы рыдали!
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27.10.2021 17:35 Відповісти
алкоголь выводится из организма за 3 дня, то есть никогда...
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27.10.2021 17:37 Відповісти
Українці! Йдіть вакцинуйтесь! Будь яка вакцина на ваш вибір є!

Чи не набридло вам сидіти на карантині?
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27.10.2021 17:41 Відповісти
Сначала нужно сдать тест на антитела, а потом решать вопрос о вакцинации
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27.10.2021 17:44 Відповісти
Я нічого не здавала, пройшло півроку після хвороби, тому сьогодні поїхали з чоловіком та вакцинувались. Ми хворіли одночасно. Чоловік маму поховав, яка померла від ускладнень від ковіду.
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27.10.2021 18:08 Відповісти
В знайомих родичка захворіла а ковід. Початок легкий, не велика температура. Потім стало погано. Забрали у лікарню. Два тижні на кисні. Все йшло на поправку, але розвинувся тромбоз в нозі. Ампутували. Не помогло. Померла.
Висновок.
Не така страшна вакцина, як сама хвороба.
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27.10.2021 17:45 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне.
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27.10.2021 17:51 Відповісти
Таки так.
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27.10.2021 18:09 Відповісти
Мы сможем снять ограничения, если будет вакцинировано от коронавируса 70% населения, - Шмыгаль
Т.е. не глядя на заболеваемость и смертность?
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27.10.2021 17:48 Відповісти
А разве кого то интересует заболеваемость и смертность?? Упор сделан на дозы...с доз им капает...со всего остального нет...
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27.10.2021 17:56 Відповісти
Не пора ли украинской прокуратуре открыть уголовное дело против террористки Симоньян?:

Симоньян просит помощи "Петрова и Боширова" из-за решения суда по скифскому золоту Маргарита Симоньян призвала ГРУ РФ выкрасть коллекцию скифского золота, которое суд Амстердама отдает Украине.

Под "Русиком и Саней", очевидно, она имела в виду агентов ГРУ Петрова и Боширова (настоящие фамилии Мишкин и Чепига). По данным следствия, они причастны к нашумевшему отравлению "Новичком" в британском Солсбери агента-перебежчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

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27.10.2021 17:48 Відповісти
когда население шарика начинает немного думать и освобождаться от петли на шее,то ему тут же новую петлю находят...
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27.10.2021 17:49 Відповісти
Кстати весной текущая вакцинация обнуляется.
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27.10.2021 17:54 Відповісти
У нас 70% реальных вакцинированных не набирется никогда уже. Слишком много купленных сертификатов, а если с ними можно и до 90% можно конечно набрать (остальные 10% дети)
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27.10.2021 17:54 Відповісти
Може й набереться.Ходжу два останніх тижні в поліклініку на процедури,так там просто мерво робиться,не проступитися,стільки народу щодня на вакцинацію в чезі стоїть
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27.10.2021 18:15 Відповісти
Хоч і буде 70, скажуть що тільки 60, і обмеження не знімуть ніколи...
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27.10.2021 18:05 Відповісти
Які 70 відсотків, коли так вибірково:

НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ВАКЦИНУВАТИСЯ розподіл такий:

1 місце ОПЗЖ 61% не збираються вакцинуватися

2 місце Батьківщина - 59%

3 місце Слуга народу - 47%

4-5 місця Сила і Честь та Європейська солідарність - по 38%
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27.10.2021 18:23 Відповісти
Генрих Гиммлер издал указ..немцев в SS брать только если докажут свое ПРИЙСКОЕ происхождение аж 5 поколении своего рода...итого за 6 лет 2 Мировой это смогли сделать всего 1 миллион 770 тысяч истинных арийцев...остальные немцы не немцы...бедный Гиммлер
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27.10.2021 18:35 Відповісти
Ага. Тільки там було ще декілька умов, - серед них зріст не менше 1,80 і щоб у роті жодної пломби від карієсу.
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27.10.2021 19:13 Відповісти
Вирус оказался адаптивней и и гибче, чем серое вещество вакцинаторов. Они вводят две дозы вакцины против устаревшего типа.Третий бустер только в перспективе, Pfizer четвертую актуальную модификацию разработал. Мечтают привить первым поколением вакцины население, года через полтора начнут вводить новые
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27.10.2021 18:43 Відповісти
Якщо сьогодні зняти рецидивіста шмигаля, то завтра можна знімати і карантинні обмеження
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27.10.2021 18:53 Відповісти
Правильно! "Піво только члєнам профсоюза вакцінірованим!"

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27.10.2021 19:09 Відповісти
Іди до біса, сволота - я рідних поховав і сам майже два тижні під киснем сидів. Будеш свою антиваксерську ***** і своїх ібанутих рагулів-конспірологів десь в другому місці рекламувати

Паскуда ти кончена
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27.10.2021 21:44 Відповісти
70% это около 28 000 000 чел.
Эффективность вакцинации очень ограничено во времени - Израиль уже 4ю дозу планирует ширять, потому как через 4-5 месяцев до жопы бантики, а не вакцина.

В общем математика для 5 го класса.
28 млн. если каждый день вакцинировать по 200 тыс - то 28 млн. можно провакцинировать за 140 дней, или за 5 месяцев.

То есть как ни крути, а иметь 70% постоянно вштыренного населения свежей дозой не получится никак.
посему шмыгло - тварь и брехло.
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27.10.2021 19:53 Відповісти
Следующий этап вирус с 25% смертности..И условие будет, либо каждые 2 месяца платная вакцинация либо противочумный костюм с поражением в гражданских правах...
эти ******** не успокоятся..они уже вошли во вкус
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27.10.2021 21:55 Відповісти
Канадское правительство тоже это обещало, но как говорится "обіцянка - цяцянка"
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27.10.2021 21:56 Відповісти
 
 