Ми зможемо зняти обмеження, якщо буде вакциновано від коронавірусу 70% населення, - Шмигаль

Карантинні обмеження через COVID-19 можна буде зняти по всій Україні за вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців.

Про це сьогодні на брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками поїздки у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.

"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемію практично буде подолано, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн. щеплень на тиждень.

Читайте також: У нас немає примусової вакцинації. Це протизаконно, - Шмигаль