На виборах 31 жовтня у Харкові працюватимуть 8,5 тис. правоохоронців, - Нацполіція

На позачергових виборах мера Харкова та проміжних виборах до парламенту у неділю, 31 жовтня, працюватимуть 8,5 тис. правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, правоохоронці вже взяли під охорону дві окружні виборчі комісії та всі територіальні виборчі комісії.

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"Загалом до несення служби буде залучено понад 8500 правоохоронців, з яких 5300 - працівники поліції, 1000 військовослужбовців Національної гвардії України, 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також курсантів системи ВНЗ системи МВС", - сказано у повідомленні.

Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецпризначенців для реагування на зміну в оперативній обстановці. У кожному окрузі, де проходять вибори, будуть посилені слідчо-оперативні групи та групи вибухотехнічних служб спільно з кінологами.

"Ситуаційні центри вже переведені в надзвичайний режим роботи, розгорнуто міжвідомчий штаб МВС України. Поліція цілодобово реєструє та реагує на всі повідомлення. Ми готові до виконання завдань та зробимо все, щоб максимально забезпечити правопорядок і законність виборчого процесу", - додав Фацевич.