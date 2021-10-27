УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13442 відвідувача онлайн
Новини
1 104 25

На виборах 31 жовтня у Харкові працюватимуть 8,5 тис. правоохоронців, - Нацполіція

На виборах 31 жовтня у Харкові працюватимуть 8,5 тис. правоохоронців, - Нацполіція

На позачергових виборах мера Харкова та проміжних виборах до парламенту у неділю, 31 жовтня, працюватимуть 8,5 тис. правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За словами заступника голови Національної поліції України Олександра Фацевича, правоохоронці вже взяли під охорону дві окружні виборчі комісії та всі територіальні виборчі комісії.

Читайте також: Чоловік під пісню з "Титаніка" розтрощив агітаційний намет Добкіна у Харкові. ВIДЕО

"Загалом до несення служби буде залучено понад 8500 правоохоронців, з яких 5300 - працівники поліції, 1000 військовослужбовців Національної гвардії України, 1500 працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також курсантів системи ВНЗ системи МВС", - сказано у повідомленні.

Крім цього, будуть створені додаткові резерви спецпризначенців для реагування на зміну в оперативній обстановці. У кожному окрузі, де проходять вибори, будуть посилені слідчо-оперативні групи та групи вибухотехнічних служб спільно з кінологами.

"Ситуаційні центри вже переведені в надзвичайний режим роботи, розгорнуто міжвідомчий штаб МВС України. Поліція цілодобово реєструє та реагує на всі повідомлення. Ми готові до виконання завдань та зробимо все, щоб максимально забезпечити правопорядок і законність виборчого процесу", - додав Фацевич.

Автор: 

вибори (6721) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) Харків (5700) Фацевич Олександр (88)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
аааа... так вот почему Харьков не в "красной зоне" ))))) казлы
показати весь коментар
27.10.2021 17:35 Відповісти
+3
Ну конечно. И именно поэтому не отправлены в онлайн студенты, например ХПИ.
показати весь коментар
27.10.2021 17:48 Відповісти
+3
А чему вы удивляетесь. ? Харьковская область примыкает к раше , в области ваты до 70% . Потому областная власть мыслит кацапскими стандартами - там мрут и тут мрут
Вот если бы они мыслили европейскими стандартами - но слишком далеко они от Европы
надо смотреть %голосование за Зе и слуг
показати весь коментар
27.10.2021 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аааа... так вот почему Харьков не в "красной зоне" ))))) казлы
показати весь коментар
27.10.2021 17:35 Відповісти
Ну конечно. И именно поэтому не отправлены в онлайн студенты, например ХПИ.
показати весь коментар
27.10.2021 17:48 Відповісти
Маловато, нужно еще армию туда подогнать и оцепить каждый участок тройным кольцом.))
показати весь коментар
27.10.2021 17:38 Відповісти
"...И в каждой машине будет по омоновцу..." - Учитель нашего Зебила Антибиотик
показати весь коментар
27.10.2021 17:49 Відповісти
Интересные заявы сделал Добкин - кандидат в мэры Харькова



СМЕРТЬ КЕРНЕСА: Добкин сделал громкое заявление и дал обещание / ХАРД с Влащенко - Украина 24
https://youtu.be/ecvFcNVWd44

СМЕРТЬ ПОЛЯКОВА И ПАВЛОВА: Добкин разнес работу полиции / ХАРД с Влащенко, 24.10.2021 - Украина 24

https://youtu.be/C2SbBLO_VIE
показати весь коментар
27.10.2021 17:44 Відповісти
Не знаю кто там борется за мэрство , но скорее всего Добкин с Аваковым
а кто будет представлять слуг ? Может Авакова поддерживает Беня ?

тогда Харьков уйдёт Бене ?
показати весь коментар
27.10.2021 17:46 Відповісти
Глянула на кандидатів,Авакова там нема.Можливо будуть боротися Допа і Терехов.Це харків'яни краще розуміють,що там у них за гонки за гепиним троном
показати весь коментар
27.10.2021 17:56 Відповісти
Вони й хернеса з розумінням обирали.Що не оберуть все одно буде ватне.
показати весь коментар
27.10.2021 22:28 Відповісти
в Харькове как обічно - выборы без выбора... По рейтингам выходят Терехов - админресурс и Допа - мафиози. Все... По ожиданиям экзит полов они идут не на много друг от друга в отрыве Тоесть если не проголосовать за скучнолицего Терехова к власти прийдет унылое лицо Допа. Если б зеленские лопухи шевелились и убрали мафиози - то выйдя на одну прямую Патриот и ТЕрехов - победа была бы у патриота! Но кому это нужно? Терехов уже завлял , что если его выберут то станет Зеленым презеленым...
показати весь коментар
27.10.2021 21:42 Відповісти
Харьковская обл с самого начала лидировала в сводках.. люди мрут как мухи.. Но "как не странно" раз за разом при оглашении списка областей в " красной зоне" их там нет. Ответ прост - политическая целесообразность. Выборы вот пройдут , как то.. ну может и явка малой будет не беда.., ну зашкалит статистика по зараженным, ну умрет на 2-3 тысячи больше , это уже статистические " погрешности". При этом утверждают что предупреждали о сильной волне ковида с середины октября. Предупреждали .. предупреждали.. а выборы назначили на 30. Блин, да тут уголовной статьей попахивает , лет на 15 ( а то и до пожизненного) А Харьковская обл. в "красной зоне" будет ну так скажем с 2 - 3 ноября. ( а кстати там второй тур.. не предусмотрен..)
показати весь коментар
27.10.2021 17:45 Відповісти
А чему вы удивляетесь. ? Харьковская область примыкает к раше , в области ваты до 70% . Потому областная власть мыслит кацапскими стандартами - там мрут и тут мрут
Вот если бы они мыслили европейскими стандартами - но слишком далеко они от Европы
надо смотреть %голосование за Зе и слуг
показати весь коментар
27.10.2021 17:50 Відповісти
Им нужно было выдвинуть в кандидаты мумию Кернеса. Она бы точно победила с результатом 85%
показати весь коментар
27.10.2021 17:53 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
27.10.2021 17:54 Відповісти
КиївМіськБудда


@saniolli



Довбобам, які купують фальшиві довідки про вакцинацію, на виборах потрібно видавати фальшиві бюлетені.
показати весь коментар
27.10.2021 17:48 Відповісти
Допуск избирателей на выборы и в избирательные комиссии и для работников МВД обеспечивающих порядок и охрану - ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ СЕРТИФИКАТА о прохождении двойной ВАКЦИНАЦИИ,
показати весь коментар
27.10.2021 17:51 Відповісти
И в респираторах
показати весь коментар
27.10.2021 17:55 Відповісти
Допа и Гепа в свое время показали видос крутой..два барана спорят кто круче в моем родном городе Харьков...https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI
показати весь коментар
27.10.2021 17:58 Відповісти
Так, як у вірастюка?

показати весь коментар
27.10.2021 18:06 Відповісти
https://youtu.be/WyWUI-Z7iZI Байрактары мочат РАБссию...
показати весь коментар
27.10.2021 18:07 Відповісти
https://youtu.be/aKyymQRr-Lk https://youtu.be/aKyymQRr-Lk
показати весь коментар
27.10.2021 18:08 Відповісти
Получается с такой сумашедшей заболеваемостью , прогнать милион харьковчан через одну будку нормально? И это не влияет на распостранение болячки , Да ? В поезд и автобус нельзя , а толпами в школы можно ?А члены комисии бессмертные? А бюлютени как?
показати весь коментар
27.10.2021 18:41 Відповісти
У Харкові будуть обирати наступного ватного прихвостня *****,
показати весь коментар
27.10.2021 21:18 Відповісти
бог с Вами.... в Харькове уже много лет никого не выбирают! олигархи назначают, а постановка под названием выборы лишь узаконивает сие действо... последний раз такое было с Зеленским покемоном.... думаете сейчас так не будет в Харькове? Кстати, обзванивать от партии мера, який вмер и интересоваться , пойду ли я на выборы, а семья, а за кого будем голосовать - это законно?
показати весь коментар
27.10.2021 21:50 Відповісти
З Вашої розповіді,навіть не віриться що Ви живете в Україні а не на окупованому Донбасі,Криму чи взагалі у бульбашії,і це не маячня бо так воно все там і починалось,і якщо Ви дозволяєте своїй ваті вами керувати то винні в цьому лише Ви самі,починаючи з проспекта жукова і закінчуючи ватними мерами.
показати весь коментар
27.10.2021 21:59 Відповісти
Їхав сьогодні через ЦЕ… Стільки інтелектуального наповнення на бігбордах!!! Просто плакав: **** ВИ ДЕБІЛИ!!!
показати весь коментар
28.10.2021 00:13 Відповісти
 
 