Ватажок НЗФ "ДНР" Пушилін далі наполягає, що ЗСУ повернули контроль над Старомар'ївкою
Денис Пушилін стверджує, що українські війська нібито зайняли населений пункт Старомар'ївка, що розташований у "сірій зоні" на півдні лінії розмежування між вільною та окупованою частиною Донбасу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Depo.Донбасс".
"Порушено статус-кво: захоплено населений пункт, що міститься в "сірій зоні", проте перебуває на забезпеченні ОРДО. Більше того, цей населений пункт фігурував як один із варіантів розведення сил і засобів", - заявив Пушилін.
Він стверджує, що у Старомар'ївці вже обладнано українські позиції, на в'їзді стоїть блокпост та інші укріплення.
"Тому зараз підключаються спроби підключити міжнародників для забезпечення людей усім необхідним та повернення статусу-кво щодо цього населеного пункту", - додав ватажок організації "ДНР".
Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій поряд із Гранітним заявили підкотрольні окупантам Telegram-канали. Пресцентр ООС спростував цю інформацію. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у вівторок стверджував, що українська розвідка заходила до Старомар'ївки, але не займала там позиції.
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