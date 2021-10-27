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Ватажок НЗФ "ДНР" Пушилін далі наполягає, що ЗСУ повернули контроль над Старомар'ївкою

Ватажок НЗФ

Денис Пушилін стверджує, що українські війська нібито зайняли населений пункт Старомар'ївка, що розташований у "сірій зоні" на півдні лінії розмежування між вільною та окупованою частиною Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Depo.Донбасс".

"Порушено статус-кво: захоплено населений пункт, що міститься в "сірій зоні", проте перебуває на забезпеченні ОРДО. Більше того, цей населений пункт фігурував як один із варіантів розведення сил і засобів", - заявив Пушилін.

Він стверджує, що у Старомар'ївці вже обладнано українські позиції, на в'їзді стоїть блокпост та інші укріплення.

"Тому зараз підключаються спроби підключити міжнародників для забезпечення людей усім необхідним та повернення статусу-кво щодо цього населеного пункту", - додав ватажок організації "ДНР".

Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, про захоплення українськими військовослужбовцями нових позицій поряд із Гранітним заявили підкотрольні окупантам Telegram-канали. Пресцентр ООС спростував цю інформацію. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у вівторок стверджував, що українська розвідка заходила до Старомар'ївки, але не займала там позиції.

Автор: 

Донбас (22357) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+17
Пусть вернут Дебальцево Украине !!! Прихватили по наглому и ещё наезжают !!!
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27.10.2021 18:10 Відповісти
+15
...вот это вот "вернуло контроль"?
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27.10.2021 18:03 Відповісти
+13
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27.10.2021 18:15 Відповісти
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Ну и класс Скоро вернём всё.
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27.10.2021 18:01 Відповісти
Статус-кво йому давно потрібно відкрутити щоб воно не квохкало.
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27.10.2021 18:12 Відповісти
Вот тут Игореха я с тобой согласен полностью.
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27.10.2021 18:16 Відповісти
совесем чепушило поехаль
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27.10.2021 18:01 Відповісти
Чепушилину - 🖕!
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27.10.2021 20:46 Відповісти
Значит надо вернуть!
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27.10.2021 18:03 Відповісти
Ты вообще нихто
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27.10.2021 18:03 Відповісти
Он говорит то, что Путин велел.. а Путину надо обострение, война! Повод открыто пойти на Украину . На фига ему тот огрызок Донбаса ?
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27.10.2021 18:15 Відповісти
...вот это вот "вернуло контроль"?
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27.10.2021 18:03 Відповісти
его приказ быль об отводе а теперь там холодноярцы исправляют решение мини бонопартия вавы
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Вот ЭТО теперь и Байрактары запретит применять даже после МАССИРОВАННОГО обстрела и массовой гибели наших бойцов. Немчура с ****** недовольны, да и в памперсах неудобно ходить... Лучше опять отвести войска еще на несколько километров, правда? Главное, чтобы союзнички и коллега ***** был доволен. А лохторату- очередной победоносный видосик...
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27.10.2021 19:21 Відповісти
А почему нет? Внимательно вглядитесь в фото. Его ж ни на одном блок-посту не остановят. А самые сердобольные еще и стакашок нальют.
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27.10.2021 20:48 Відповісти
и хорошо что заняли скоро все ОРЛДО вернем и что слушать придурка которого скоро убьют как то скучно....
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Скоріше б вже... в нього права жити немає.
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27.10.2021 18:25 Відповісти
соромно за шаманив ссо..
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27.10.2021 18:04 Відповісти
"Статус-кво" = status quo ante bellum errat = Статус, который был до войны = Украинский флаг над Донецком и Луганском. Пусть латынь учит.
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27.10.2021 18:06 Відповісти
какой диктатор, - такая и Манийла
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27.10.2021 18:07 Відповісти
а кто этот чеПушилин вобще такой ? я прийду к наркодиллеру с ружьем, и отберу у него деньги, незаконно заработанные.... пусть пожалуется на меня в полицию. он совсем дебил ?
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27.10.2021 18:09 Відповісти
Пусть вернут Дебальцево Украине !!! Прихватили по наглому и ещё наезжают !!!
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27.10.2021 18:10 Відповісти
Випередили, теж про Дебільцево згадав...
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27.10.2021 18:19 Відповісти
Ну и 32-й блокпост тоже держим в уме.
Докучаевск тоже
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27.10.2021 19:12 Відповісти
настаивает? значит вернем....
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27.10.2021 18:10 Відповісти
Конченое животное даже не понимает значения этого выражения - "статус кво". Если восстановить статус кво, то ты и все остальное местное и приезжее из эрэфии отребье, просто должны испарится без следа, а территория ордло стать территорией Украины.
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27.10.2021 18:13 Відповісти
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27.10.2021 18:15 Відповісти
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27.10.2021 18:16 Відповісти
😁
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27.10.2021 18:18 Відповісти
выражаю обеспокоенность освобождением населенного пункта от фашисткой нечисти
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27.10.2021 18:17 Відповісти
Ну зачем, это ж прерогатива МИД Германии!
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27.10.2021 20:31 Відповісти
чорд!
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27.10.2021 20:32 Відповісти
напомнило жену отца Фёдора:
- бросаешь!
- да не бросаю я тебя!
- нет, бросаешь!!!
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27.10.2021 18:18 Відповісти
Украина вернула контроль на территорией Украины! Алярм! ПНХ Свинособаки...
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27.10.2021 18:18 Відповісти
Пушилину надо почаще кататься на лифте - моторола в курсе, даже голову потерял там
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27.10.2021 18:25 Відповісти
чеПушилина обосрал сам Гиркин-Стрелков..мы просрали Данбасс и Новоотсоссию...
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27.10.2021 18:26 Відповісти
https://youtu.be/aKyymQRr-Lk https://youtu.be/aKyymQRr-Lk
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27.10.2021 18:27 Відповісти
А шо такое пенис душилин?
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27.10.2021 18:45 Відповісти
Хорошо бы так и было. И не захватили а освободили от окупантов и террористов. И никто в мире не смеет пасть на Украину за ето открывать.
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27.10.2021 18:46 Відповісти
С каких пор возвращение своих территорий называют захватом?
Ещё мир в глазах у х...да поищите
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27.10.2021 18:53 Відповісти
настаивает оно - на ореховой скарлупе настаивай, чепушило скрепанутое.
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27.10.2021 18:56 Відповісти
Зеленский прямо завоеватель какой-та, освобождатель.
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27.10.2021 18:59 Відповісти
и что земля плоская стоит на трех ватниках и кур доят по четвергам
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27.10.2021 19:21 Відповісти
А даже если это так, то какие к нам вопросы? Это территория Украины, так что пусть петушилин помалкивает в тряпочку!
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27.10.2021 19:36 Відповісти
Уважаемый редактор, есть поправочка - пушилин не главарь, а главнюк! На главаря он пока не тянет..
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27.10.2021 19:40 Відповісти
И на главнюка тоже. Он просто кусок ************** дерьма
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27.10.2021 20:20 Відповісти
А тим більше, він не ватажок, бо ватажком був Олекса Довбуш. Пушіліна потрібно і українською і російською називати "маріонєточний главарь".
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27.10.2021 20:28 Відповісти
Так і Дебальцево по мінським має бути нашим.
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27.10.2021 20:27 Відповісти
Пожалуйся в ООО "МММ"!
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27.10.2021 20:33 Відповісти
а кто такое этот петушилин?
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27.10.2021 20:54 Відповісти
И некому приинять волевое решение и отдать приказ - прокатить на лифте... Или на усмотрение исполнителей, Но чтобы красиво было, как

" на лифте".
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27.10.2021 20:58 Відповісти
 
 