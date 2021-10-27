УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11483 відвідувача онлайн
Новини Оборона
3 719 23

Інформація ЗМІ про скорочення чисельності ЗСУ не відповідає дійсності, - Генштаб

Інформація ЗМІ про скорочення чисельності ЗСУ не відповідає дійсності, - Генштаб

Поширена у ЗМІ та соціальних мережах інформація про нібито скорочення чисельності Збройних Сил України не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за дорученням головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, Генштаб видав розпорядження щодо впорядкування роботи з комплектування ЗСУ офіцерським складом.

До нового навчального року впродовж жовтня – листопада у Збройних Силах України здійснюється реалізація Плану переміщення на посади та Резерву для просування по службі, а також призначення та переміщення військовослужбовців за умов особливого періоду.

"На окремих посадах військовослужбовців, зокрема й офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору. Термін дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщають вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

Зазначене управлінське рішення ухвалене керівництвом ЗСУ з метою впорядкування роботи з комплектування бойових військових частин та підрозділів молодшими офіцерами, переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби.

Прийом із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів, передбачених Розпорядженням.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що ухваленими у 2021 році змінами до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗСУ на 11 тисяч осіб.

Читайте також: У соцмережах поширюються чутки про зміну термінів проходження військової служби. Це не відповідає дійсності, - Генштаб

Автор: 

армія (3780) Генштаб ЗС (6784) оборона (4831) ЗСУ (7669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
З таким забезпеченням самі розбіжаться.
Помітили, що військовим давно не піднімали зарплати, утримання, форму погану дають, добре взагалі коли її дають, заборгували мільярди виплат, недостатньо озброюють, житла не будують.
То хто буде пов'язувати своє життя з армією, якщо там немає необхідного ?Будуть йти звідти і шукати інші професії, зайняття.
показати весь коментар
27.10.2021 18:07 Відповісти
+7
Хіба це не мета зеленої "влади? Закінчити війну "любим способом".
Знищити енергонезалежність, щоб купувати електроенергію вугілля і газ у вбивць. Розігнати армію, ну і так далі.
показати весь коментар
27.10.2021 18:19 Відповісти
+6
Ну таки сейчас грузчики в АТБ получают больше, ни тебе полигонов ( за которые кстати доплаты перестали доплачивать) ни идиотизма совкового который усиленно возвращается
показати весь коментар
27.10.2021 18:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З таким забезпеченням самі розбіжаться.
Помітили, що військовим давно не піднімали зарплати, утримання, форму погану дають, добре взагалі коли її дають, заборгували мільярди виплат, недостатньо озброюють, житла не будують.
То хто буде пов'язувати своє життя з армією, якщо там немає необхідного ?Будуть йти звідти і шукати інші професії, зайняття.
показати весь коментар
27.10.2021 18:07 Відповісти
Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ в два етапи, перший до 400 тис. військовослужбовців і другий до 600 тис. військовослужбовців.
показати весь коментар
27.10.2021 18:10 Відповісти
Ну ты загнул до 600 тысяч. А на чем передвигаться будут ?
показати весь коментар
27.10.2021 18:14 Відповісти
Краз може робити по кілька тисяч машин на рік. Сьогодні Краз робить по 800 машин на рік, більшу частину завод стоїть без роботи.
показати весь коментар
27.10.2021 18:18 Відповісти
Підете служити ?
показати весь коментар
27.10.2021 18:21 Відповісти
Якщо буде масштабна війна всі підем, реальна чисельність війська сягне кілька мільйонів осіб з кожного боку на таку протяжність лінії фронту.
показати весь коментар
27.10.2021 18:22 Відповісти
О, то у Вас є похідний диван? Підкажіть модель і де брали!?
показати весь коментар
27.10.2021 22:18 Відповісти
И по поводу кразов ты думаешь что говоришь по несколько тысяч в год. Как будто это шарикову ручку собрать.
показати весь коментар
27.10.2021 18:29 Відповісти
Там нічого складного немає, просто докупи скручують всі комплектуючі.
показати весь коментар
27.10.2021 18:32 Відповісти
Не можно из посадить на бтр 60, 70, мтлб но их нужно капитально отремонтировать.
показати весь коментар
27.10.2021 18:17 Відповісти
Моторизовані підрозділи можуть використовувати військові вантажівки і причепні гармати та міномети і як показала практика це найбільш правильна техніка для ведення війни. Всі танки, БМП, МТЛБ вийдуть з ладу в перші місяці активної війни або будуть кинуті в полі, тільки вантажівки можуть витримати маневрену війну.
показати весь коментар
27.10.2021 18:20 Відповісти
Игорь давай лучше тогда на лошадиную повозку сзади поставим пулемет Максимова. Ну не смешно правда.
показати весь коментар
27.10.2021 18:25 Відповісти
І коні також будуть задіяні у випадку великої війни, бо бензину не буде а воювати прийдеться.
показати весь коментар
27.10.2021 18:33 Відповісти
И вообще ты говоришь по 800 штук не верю. Если сделают 100 машин в год то и то хорошо.
показати весь коментар
27.10.2021 18:32 Відповісти
Це офіційна статистика по Кразу 800 машин на рік, при роботі неповний тиждень і в одну зміну і з перервами на відключене світло в цехах.
показати весь коментар
27.10.2021 18:34 Відповісти
Жах один.
показати весь коментар
27.10.2021 18:12 Відповісти
Хіба це не мета зеленої "влади? Закінчити війну "любим способом".
Знищити енергонезалежність, щоб купувати електроенергію вугілля і газ у вбивць. Розігнати армію, ну і так далі.
показати весь коментар
27.10.2021 18:19 Відповісти
Нет конечно. Гугл в помощь Украина а 2021 году переместилась с 27 места на 25. Сразу говорю в 2021 году Порошенко при власти не было.
показати весь коментар
27.10.2021 18:24 Відповісти
Поясніть, будьте ласкаві, в чому перемістилась?
показати весь коментар
27.10.2021 18:32 Відповісти
Та ладно вам, он Україна вже на третьому місці в світі по смертності від корони! А Порошенко то Прі власті нєбило!...
показати весь коментар
27.10.2021 22:10 Відповісти
Ну таки сейчас грузчики в АТБ получают больше, ни тебе полигонов ( за которые кстати доплаты перестали доплачивать) ни идиотизма совкового который усиленно возвращается
показати весь коментар
27.10.2021 18:20 Відповісти
РАБссия против того что Крымские Татары кореные жители сраной Мацковии...,ну типа в 1237 году когда Хан Батый придумал МОКШАнские болота,а Крымские татары уже задолго до этого насиловали рюсских женщин...
показати весь коментар
27.10.2021 18:20 Відповісти
 
 