Інформація ЗМІ про скорочення чисельності ЗСУ не відповідає дійсності, - Генштаб

Поширена у ЗМІ та соціальних мережах інформація про нібито скорочення чисельності Збройних Сил України не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за дорученням головнокомандувача ЗС України генерал-лейтенанта Валерія Залужного, Генштаб видав розпорядження щодо впорядкування роботи з комплектування ЗСУ офіцерським складом.

До нового навчального року впродовж жовтня – листопада у Збройних Силах України здійснюється реалізація Плану переміщення на посади та Резерву для просування по службі, а також призначення та переміщення військовослужбовців за умов особливого періоду.

"На окремих посадах військовослужбовців, зокрема й офіцерського складу, перебувають цивільні працівники на умовах строкового трудового договору. Термін дії строкового трудового договору з працівниками, які заміщають вакантні військові посади, визначається до призначення на цю посаду військовослужбовця", - сказано в повідомленні.

Читайте також: "Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

Зазначене управлінське рішення ухвалене керівництвом ЗСУ з метою впорядкування роботи з комплектування бойових військових частин та підрозділів молодшими офіцерами, переваги особам цієї категорії щодо проходження військової служби.

Прийом із запасу громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу буде відновлено після виконання заходів, передбачених Розпорядженням.

У Генеральному штабі ЗСУ нагадали, що ухваленими у 2021 році змінами до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" передбачено збільшення з 2022 року кількості військовослужбовців ЗСУ на 11 тисяч осіб.

Читайте також: У соцмережах поширюються чутки про зміну термінів проходження військової служби. Це не відповідає дійсності, - Генштаб