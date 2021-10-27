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Поліцейські склали протокол на господиню кафе на Рівненщині, в якому вакцинували мешканців села

Поліцейські склали протокол на господиню кафе на Рівненщині, в якому вакцинували мешканців села

Власниця кафе стверджує, що пустила медиків робити щеплення у холі, а саме кафе не працювало. У поліції стверджують, що заклад працював у звичайному режимі.

Інцидент стався у смт. Гоща, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Господиня кафе Валентина Бук каже, що дозволила медикам обладнати пункт вакцинації у її закладі.

"Мене з цього приводу попередили напередодні, взяли дозвіл у сільраді. Під'їхали дві медсестри, шофер, машина. Люди по одному підходили, черги не було. Десь двадцять людей вакцинувалися. І вже коли медичні працівники зібрали свої речі, зайшов працівник поліції, каже: ви порушуєте. Мене в ці хвилини не було. Стояв наш працівник, який вакцинувався", - розповіла жінка.

При цьому, за її словами, відвідувачів у кафе не було, техніку було вимкнено.

Лікарка Тетяна Поліщук підтвердила, що кафе цього дня відкрили спеціально для вакцинації.

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У поліції стверджують, що зафіксували порушення правил карантину.

"Працівники кафе у цей день теж вакцинувалися, проте сертифікатів на момент перевірки у них не було і вони продовжували працювати. Група провакцинувала і поїхала, а працівники кафе продовжували свою роботу у звичному режимі", - зазначила прессекретарка Нацполіції області Марія Юстицька.

Тепер господиню кафе можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тис. грн. Рішення має ухвалити суд.

Автор: 

вакцина (4419) Нацполіція (15276) штраф (1881) COVID-19 (19765) Рівненська область (1193)


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Топ коментарі
+28
не предоставили помещение ни горсовет, ни колхозная контора, ни участковый. она предоставила и получила. ПРЕЗЕРВУАРЫ. больше слов нет
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27.10.2021 18:32 Відповісти
+18
Ось тут я не розумію,в чому поліція побачила злочин.Жінка зробила добру справу,надала своє приміщення.Такі точки вакцинації давно є в містах.Так,наприклад,в Епіцентрі є.Дуже зручно,краще,ніж в поліклініці
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27.10.2021 18:31 Відповісти
+17
Что подтверждает тезис о том, что в полиции работают только моральные уроды и люди с ограниченными умственными способностями.
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27.10.2021 19:03 Відповісти
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Ось тут я не розумію,в чому поліція побачила злочин.Жінка зробила добру справу,надала своє приміщення.Такі точки вакцинації давно є в містах.Так,наприклад,в Епіцентрі є.Дуже зручно,краще,ніж в поліклініці
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27.10.2021 18:31 Відповісти
кафе кто то отжать хочет. и этот кто то использует полицаев.
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27.10.2021 18:48 Відповісти
это же не кафе Вэлюр и не Коля ....оця.. а полиция твари и сученные хуже поганых мусаров раз в 500 как человек в системе права с 1981 года утверждаю хуже.... даже фашисты и те вменяемые были...а эти нет..один рефлекс Павлова на лампочку ....вкл-выкл.
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27.10.2021 19:54 Відповісти
Вы начинайте колоть свою бодягу,в туалете на вокзалах,в ганделях на базарах,а чо ?нормально, пойдет!
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27.10.2021 21:57 Відповісти
як ми тут поняли в кафе проводили вакцинацію і по завершенні її туди прийшла поліція
хазяйки не було, а всі працівники кафе на робочих місцях, але без посвідок про вакцинацію
от вони і кажуть що прийшли не працювати, а лише вакцинуватись
але їм не повірили
якби не тут проводили вакцинацію, то може й не прийла б поліція сюди
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27.10.2021 22:34 Відповісти
хаха а для вакцинування вeликоi санiтарii нe трeба
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27.10.2021 19:19 Відповісти
бо не факт, що справа успішна за результатом...
людський фактор...73% не ведуться на развод вдруге
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27.10.2021 22:38 Відповісти
Ви ще вакцинацію в туалетах почніть проводити... Нема слів...
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27.10.2021 19:32 Відповісти
не предоставили помещение ни горсовет, ни колхозная контора, ни участковый. она предоставила и получила. ПРЕЗЕРВУАРЫ. больше слов нет
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27.10.2021 18:32 Відповісти
ти читати вмiєш? сiльрада дала дозвiл. цe тe самe що прeдоставила для вакцинування своє примiщeння. можe щe у тому сeлi нeмє будiвлi сiльради. вона в сусiдньому сeлi.
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27.10.2021 19:25 Відповісти
як це нема сільради, гоща - це райцентр...
хіба що, може, бувший, до укрупнення
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27.10.2021 22:44 Відповісти
в усiх сeлах є сiльрадн будинки? з прозрiнням!
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27.10.2021 23:02 Відповісти
це питання виходить далеко за межі смт Гоща, яке свого часу було райцентром...
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27.10.2021 23:29 Відповісти
Не повіриш.
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28.10.2021 01:55 Відповісти
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27.10.2021 18:32 Відповісти
мусоров штрафовать надо, через отбивание яиц
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27.10.2021 18:33 Відповісти
У селах Рівненщини дві найстрашніші небезпеки-скаженні тварини й "скаженні тварюки"! Господарці кафе не пощастило!
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27.10.2021 18:33 Відповісти
Для вакцинации надо предьявить справку об вакцинации!!!
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27.10.2021 18:34 Відповісти
А не треба було від (криши) відмовлятись
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27.10.2021 18:34 Відповісти
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27.10.2021 18:41 Відповісти
Самое интересное не где, а чем вакцинировались. И ещё - желающие среди посетителей вакцинироваться были тоже? ))
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27.10.2021 18:40 Відповісти
люди прийшли цiльово вакцинуватися. а потiм залишилися у кафe по прямому призначнн
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27.10.2021 19:26 Відповісти
Залишились у кафе відзначити вацинацію? Похвально...
А чи не простіше і дешевше було організувати виїзд охочих до поліклініки, ніж викликати лікарів "на дім"?
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27.10.2021 19:33 Відповісти
та нє. є порушeння. "працювали нeвакцинованi" на момeнт пeрeвiрки бо нe змогли доказати свою вакцинацiю. а лiкарi нe могли видати бумашки зазначeного зразка бо цe сeло.

нє то найкращий варiант. народ прийшов значить органiзаця була норм.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
так по сeлам нe лиш з ковiдом роблять. бригади виiзжають нe лиш нa ковiд. так i тварин бригади колять. цe спeцифiка сiльського життя.
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27.10.2021 20:52 Відповісти
Так це не оперативний чи екстрений виклик, тому я й кажу, що простіше було організувати виїзд охочих до амбулаторії.
І неприємностей із поліцаями б не було.
А так - одні збитки.
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27.10.2021 20:59 Відповісти
а при чому тут eкстрeннiсть? планoва бригада. та тут доярки приходили. прийшли то вжe коли всiх укололи. щоб овцi уколотi i вовкам на лапу припало. а тут облом хозяйки нe було. взятка сорвалась.
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27.10.2021 21:43 Відповісти

Ну хіба що так...
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27.10.2021 21:58 Відповісти
благими намерениями...
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27.10.2021 18:41 Відповісти
А шо людям делать в такой ситуации? У нас тоже никакой справки не дают о первой вакцинации. Ни бумажной, ни электронной. Сказали сертификаты будут только после второй прививки, болтайтесь месяц в воздухе. Т.е. ты уже и привитый, а доказать ничем не можешь.
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27.10.2021 18:49 Відповісти
На HELSI в своєму кабінеті є дані про вакцинацію.Можна зкопіювати і показувати,якщо необхідність така є
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27.10.2021 18:58 Відповісти
после первой вакцинации как раз дают бумажку но это не сертификат, а скорее напоминалка когда прийти на 2 дозу.
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27.10.2021 19:24 Відповісти
Никакой ни писульки не дали, никакой закорючки нигде не поставили. Обещали прислать сообщение, когда придет пора второго укола, но шото я сомниваюсь.
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27.10.2021 19:29 Відповісти
принeсe власниця справки. покаж дозвiл вiд сiльради i оспорить протокол
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27.10.2021 19:28 Відповісти
менты хотели на шару вакцинироваться. так надо было их тут же на иглу.
вколоть всё, что осталось невостребованным. хоть не зря бы судили тогда.

приговор - за жизнь ментам без вируса, но с вакциной.....
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27.10.2021 18:52 Відповісти
менты хотели взятку.
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27.10.2021 19:25 Відповісти
мeнти прийшли як раз вчасно для того щоб i вiвцi (вакцинованi) були цiлi (уколотi) i вовки (мeнти або то хто iх прислав)
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27.10.2021 20:55 Відповісти
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27.10.2021 18:53 Відповісти
хорошими делами прославиться нельзя... ©️ прройдёмте, грражданка, для составления прротоколА!
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27.10.2021 18:56 Відповісти
Что подтверждает тезис о том, что в полиции работают только моральные уроды и люди с ограниченными умственными способностями.
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27.10.2021 19:03 Відповісти
В полиции других не держат.
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27.10.2021 19:11 Відповісти
За популяризацию вакцинации должно последовать неотвратимое наказание.Ибо *****.
Мента за бдительность премировать поездкой в Трускавец на три дня.
Паноптикум,***.....
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27.10.2021 19:10 Відповісти
ПРИДУРКИ!
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27.10.2021 19:15 Відповісти
Помощь среднему бизнесу, она такая)))
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27.10.2021 19:15 Відповісти
Это малый бизнес.
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27.10.2021 19:42 Відповісти
В поліцейських, як мінімум, має бути фото-відео фіксація порушення. Тобто, клієнти закладу за столами дружньо "відпочивають". Тим більше є свідки, медики, які суперечать доказам поліції
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27.10.2021 19:16 Відповісти
Всему виной совковая мусорская система, в принципе не способная давать заднюю. Товарищ сержант может быть признан неправым только судом да и то как правило судом Линча.
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27.10.2021 19:39 Відповісти
Так а за що їх оштрафували? У нас ж не локдаун, кафе працювати поки можуть... Зебіли ж самі постійно розповідають, що навіть у лохдаун вакциновані можуть відвідувати кафе, а тут лише червона зона. І навіть якщо працівники всередині кафе були, так працювати на виніс кафешкам навіть у лохдаун не заборонено. Так за що штраф? Чи менти антиваксери просто?))
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27.10.2021 19:52 Відповісти
Ничего удивительного. Если не ошибаюсь в Гоще выбрали депутатом экс насильника. Короче сделали ИХ вместе. А теперь уже делают их, по очереди, пусть не удивляются
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27.10.2021 20:17 Відповісти
Потім прозріють мешканці села прийдуть і забють її у асфальт !
За "доброту" їїї!
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27.10.2021 22:21 Відповісти
 
 