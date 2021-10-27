Поліцейські склали протокол на господиню кафе на Рівненщині, в якому вакцинували мешканців села
Власниця кафе стверджує, що пустила медиків робити щеплення у холі, а саме кафе не працювало. У поліції стверджують, що заклад працював у звичайному режимі.
Інцидент стався у смт. Гоща, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". Господиня кафе Валентина Бук каже, що дозволила медикам обладнати пункт вакцинації у її закладі.
"Мене з цього приводу попередили напередодні, взяли дозвіл у сільраді. Під'їхали дві медсестри, шофер, машина. Люди по одному підходили, черги не було. Десь двадцять людей вакцинувалися. І вже коли медичні працівники зібрали свої речі, зайшов працівник поліції, каже: ви порушуєте. Мене в ці хвилини не було. Стояв наш працівник, який вакцинувався", - розповіла жінка.
При цьому, за її словами, відвідувачів у кафе не було, техніку було вимкнено.
Лікарка Тетяна Поліщук підтвердила, що кафе цього дня відкрили спеціально для вакцинації.
У поліції стверджують, що зафіксували порушення правил карантину.
"Працівники кафе у цей день теж вакцинувалися, проте сертифікатів на момент перевірки у них не було і вони продовжували працювати. Група провакцинувала і поїхала, а працівники кафе продовжували свою роботу у звичному режимі", - зазначила прессекретарка Нацполіції області Марія Юстицька.
Тепер господиню кафе можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тис. грн. Рішення має ухвалити суд.
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хазяйки не було, а всі працівники кафе на робочих місцях, але без посвідок про вакцинацію
от вони і кажуть що прийшли не працювати, а лише вакцинуватись
але їм не повірили
якби не тут проводили вакцинацію, то може й не прийла б поліція сюди
людський фактор...73% не ведуться на развод вдруге
хіба що, може, бувший, до укрупнення
А чи не простіше і дешевше було організувати виїзд охочих до поліклініки, ніж викликати лікарів "на дім"?
нє то найкращий варiант. народ прийшов значить органiзаця була норм.
І неприємностей із поліцаями б не було.
А так - одні збитки.
Ну хіба що так...
вколоть всё, что осталось невостребованным. хоть не зря бы судили тогда.
приговор - за жизнь ментам без вируса, но с вакциной.....
Мента за бдительность премировать поездкой в Трускавец на три дня.
Паноптикум,***.....
За "доброту" їїї!