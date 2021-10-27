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У 2022 році на Херсонщині збудують аеропорт, лікарні, урбан-парк та спорткомплекс

У 2022 році на Херсонщині збудують аеропорт, лікарні, урбан-парк та спорткомплекс

Наступного року в Херсонській області під час продовження програми "Велике будівництво" буде збудовано низку об'єктів, серед яких урбан-парк на зразок київського, відкритого на ВДНГ цього року, Льодова арена та багатофункціональний спортивний комплекс, а також буде реконструйовано дитячу та дорослу обласні лікарні. Крім того, уже до Нового року будуть завершені основні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсона.

Про це під час візиту до Херсонської області повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, Херсонська область під час реалізації програми "Велике будівництво" багато в чому була першою в Україні, зокрема першою відновила усі заплановані приймальні відділення невідкладної медичної допомоги. Також тут раніше за інші області почалося будівництво злітно-посадкової смуги.

"Херсон та Дніпро – у нас зараз фактично два аеропорти у роботі. Інші ще проходять тендери і найближчими місяцями в інших обласних центрах, де заплановано розвиток регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво", також розпочнуться роботи", - уточнив Тимошенко.

Очікується, що будівництво нової ЗПС може завершитися ще цього року.

Дивіться також: Зеленський опублікував ролик про "Велике будівництво" на Закарпатті. ВIДЕО

Крім уже названих нових об'єктів "Великого будівництва", заступник голови ОП назвав також влаштування нових парків відпочинку. "Кожна ОТГ за завданням президента має отримати по парку найближчими роками. І Херсон наступного року розпочне робити парк. Я думаю, що встигне закінчити", - повідомив Тимошенко.

Також наступного року в Херсонській області, як і в усій Україні, продовжиться будівництво та відновлення шкіл, садочків, спортивних та медичних об'єктів, а також ремонт доріг – тих програм, з яких розпочиналося "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у межах програми "Велике будівництво" діє також окрема програма "Здорова Україна", яка передбачає, серед іншого, масове будівництво майданчиків для занять спортом практично у кожному дворі України.

Читайте також: В аеропорту Дніпра стартувало будівництво нової злітно-посадкової смуги, - ОДА. ФОТО

Автор: 

Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741) Херсонська область (5884)


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Топ коментарі
+16
и миллиард деревьев!

дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
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27.10.2021 19:20 Відповісти
+10
а лучше бы системы орошения и накопления воды... для Херсонской области это не последняя тема
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27.10.2021 19:26 Відповісти
+7
а космопорт?
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27.10.2021 19:24 Відповісти
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Ух тиии...

Аєропорт, лікарні!!!, спорткоплєкс і ***** - парк!

Ото повезло херсонцям....))))
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27.10.2021 19:18 Відповісти
Тем, кто выживет. Им сейчас "повезло", так "повезло".

В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311686/
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27.10.2021 20:02 Відповісти
"В 2022 году на Херсонщине построят аэропорт"

Ця "стройка" чимось нагадує "аснаваніє" Хаджибея Одеси нємкою Єкатериною-2. Річ у тім, що аеропорт у Херсоні вже існує:
https://khe.aero/ Міжнародний аеропорт Херсон
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27.10.2021 20:38 Відповісти
Та да. И насколько я помню его реконструировали турки за свой счет лет 5-6 назад. За это они получали монопольное право на полеты на 5 лет. Где-то так.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
и миллиард деревьев!

дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
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27.10.2021 19:20 Відповісти
"Нацкомісія не продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії"
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27.10.2021 19:38 Відповісти
Всё это нужно. Но если не строить заводы, то аэропорты сработают в один конец и спорткомплексы уже никому не понадобятся.
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27.10.2021 19:21 Відповісти
заводы и в кетае есть. нам все привезут
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27.10.2021 19:22 Відповісти
Ага, но никто купить не сможет, увезут обратно.
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27.10.2021 19:30 Відповісти
ага. а сейчас кто покупает?
совсем не слышал про постиндустриальную экономику?(
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27.10.2021 19:33 Відповісти
Слышал в 90-х. Фикцией оказалась.
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27.10.2021 19:41 Відповісти
а про дот-комы мьсе слышал? Реальный торговый баланс нужен, иначе трусы из китая будут становиться все дороже и дороже, а изготавливать их на месте будет уже невозможно из-за стоимости оборудования для их производства. Пока торговый баланс Украины держится, ты кстати знаешь, на чем он держится? Проведи рисёрч, доложишь =)
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27.10.2021 20:03 Відповісти
кетайские трусы подорожают в скв только если кетайские рабы станут получать много денег, чего не случится, пока тайвань не отвоюет пекин.
не нужно софистики
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27.10.2021 20:13 Відповісти
У них сейчас другая "большая стройка" - ложить больных уже некуда

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27.10.2021 20:05 Відповісти
а космопорт?
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27.10.2021 19:24 Відповісти
Надо делать 4х полосный автобан Броды- Одесса
тогда поляки повернут в сторону одесского побережья на отдых , и фины и шведы.
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27.10.2021 19:25 Відповісти
полякам Одесса не по карману)
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27.10.2021 20:14 Відповісти
Ну не пишите дурню
в Одессе дешевле чем в Хорватии , а в Хорватии дешевле чем в Италии
так шо поляки массово поедут отдыхать на одесское побережье
По километражу - в пределах светового дня .
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27.10.2021 20:21 Відповісти
в Одессе дешевле)))) ты когда был последний раз в Одессе?))
съезди ради приличия. после Римини и Крка в Одессу)))
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27.10.2021 20:23 Відповісти
Не пиши дурню
я имею дом в Одессе - в курсе цен
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27.10.2021 20:25 Відповісти
а я туда езжу 2 раза в год) и лучше тебя в курсе цен)
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27.10.2021 20:31 Відповісти
Ну и по чем Вы покупали помидоры в августе ? Арбузы? Перец?
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27.10.2021 21:10 Відповісти
шо? какого лешего мне в отпуске покупать помидоры? я кушаю в столовке. и почему в августе? я в конце июня покупал арбузы по доллар за килограмм)) в Одессе, прикинь)
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27.10.2021 21:12 Відповісти
В июне ЕВРОПА НЕ ОТДЫХАЕТ , т к дети учатся до 1 июля - ЭТО РАЗ
СЕЙЧАС отдых европейцев - это остановиться в апартаментах
завтрак и обед дома , вечером в ресторан
потому овощи и фрукты покупают - ЭТО ДВА
ЕВРОПЕЙЦЫ в столовке кушать не будут - жтот совок не для них - ЖТО ТРИ .
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27.10.2021 21:15 Відповісти
апартаменты еще дешевле)
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27.10.2021 21:17 Відповісти
манипуляция - лучшее оружие бота. сравнить самую дешевую вещь в сезон с самой дорогой не в сезон) отель в Хорватии и Италии стоит те же 50 евро, что и в Одессе)
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27.10.2021 21:12 Відповісти
Вы там не были , потому можете не умничать
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27.10.2021 21:16 Відповісти
бла бла бла. букинг хотя бы открой. если он у тебя работает)
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27.10.2021 21:17 Відповісти
цены в супермаркете сам сравнишь)
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27.10.2021 21:13 Відповісти
на Арабатской стрелке дешево))
как же вы лапотники палитесь на незнании украинских реалий))
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27.10.2021 20:24 Відповісти
Видимо вы просто не отдыхали в Хорватии и Италии - ВАМ ПРОСТО НЕ С ЧЕМ СРАВНИТЬ .
сравнение с селом тут не проходит 😀😀
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27.10.2021 21:11 Відповісти
цены мы сравниваем, а не сервис. то ты не был на городском пляже в Италии) такая же помойка, как и в Одессе) номер автобуса как туда из Рима попасть сказать?)
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27.10.2021 21:14 Відповісти
бот. очень многие люди выезжали дальше твоего клязьминского водохранилища. так что давай свое ля ля оставь при себе
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27.10.2021 21:16 Відповісти
Вы такие географические названия знаете - это наверно в Донецке ?

о чем мне с Вами , сепаром говорить 😀😀
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27.10.2021 21:18 Відповісти
вот и все. спалился))) удачи

тебе Одесса тоже не по карману)
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27.10.2021 21:18 Відповісти
Это про Вас
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27.10.2021 21:29 Відповісти
Нью-Херсон будет принимать международные, да что там международные, межгалактические турниры!
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27.10.2021 19:25 Відповісти
😀😀😀
в Словакии 5 млн жителей, а аэропорты во всех областных городах .

отвыкайте от совка
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27.10.2021 19:29 Відповісти
совок давно помер, только молодняк, родившийся уже в двадцать первом веке, до сих пор воняет социализмом и плановой экономикой.

Нельзя просто взять и приказать экономике хорошо себя чувствовать, нельзя взять и приказать ценам не меняться. Для управления рынком нужны мозги. То же самое с аэропортом, у этих обещателей стройка нещастных двух станций метро заморозилась уже больше чем на год, долгожданный мост на троещину перестали строить, недострои внезапно обанкротившегося державного УкрБуда стоят без дела, дороги даже в Киеве далеко не все еще полатали, зато в Херсоне появится аэропорт. Угу. Обещать - не значит жениться.

Но да, вы правы, дадим им еще сто дней.
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27.10.2021 19:47 Відповісти
да враньё это все зеленое)
они на рыговских темах сидят просто. некачественный ремонт дорог и детский площадки. у азирова ума не хватало на другое
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27.10.2021 20:16 Відповісти
У меня подход иной - президенты приходят и уходят , депутаты приходят и уходят .
но херсонцы тоже люди - и кто им построит этот аэропорт не так важно - главное результат . В Херсоне больше населения чем в развитом промышленном городе Словакии Кошице . И там есть аэропорт , и из этого аэропорта можно летать в Турин Италия за 10 евро ( 330 гр) !!!!

Чем херсонцы хуже жителей Кошицы?
Потому я приветствую любые действия любойвласти в приближении украинцев к Европе
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27.10.2021 21:25 Відповісти
...можно... раз в неделю за 36 долларов через Станстед и добираться 16 часов.. А так по полной программе оплаты..))))) Кстати..Вы ещё сегодня успеете на ДВА!! оставшихся из пяти за сегодняшний день рейсов на Станстед за 39 долларов. А завтра всего ДВА рейса вообще... А в пятницу всего ОДИН за день! Неудачный Вы пример привели!!!
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27.10.2021 22:25 Відповісти
Я привела пример
расстояние КОШИЦЕ ( Словакия) - Турин ( Италия) 1400 км
самолет летит до 2 часов
стоимость билета 10 евро ( 300 гр)
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ?
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27.10.2021 23:53 Відповісти
.. а я Вам банально объясняю..что может когда то и летали самолёты из Кошице в Турин... как в своё время из Черновцов в Милан... Но увы!!!))) Не летают... ни у Вас из Кошице ..ни у нас из Черновцов. Таким образом Вы не можете за 10 евро слетать в Турин.... ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО!!!??)))
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28.10.2021 22:46 Відповісти
Давайте пойдём другим путём

Дешевые авиабилеты из Кошице в Рим

НАПРАВЛЕНИЕ
ДАТА ВИЛЕТА
РАССТОЯНИЕ
СКИДКА
ЦЕНА



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Кальяри-Будапешт
03 Ноя 2021, Ср
1223 км

-68%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX18PFviAMrzdaVf9jZMLC1lET9xLbTeWNVw+UaU0v1y1vcagt3Sux7T+ZAaRsTAZjB9FhFSWJCTwKA==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Болонья-Варшава
10 Дек 2021, Пт
1108 км

-45%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX198IIWi922VPvFgsc+ECsnkgeSHFbdIia+Uqhdo8HnlHQ49PfhwLdqoLVx5zYuXfvFd7XyqTcXfkA==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Венеция-Прага
10 Ноя 2021, Ср
531 км

-57%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX1/E2Va7Bou4tC1hO9hsm3w0UqeJSSJpPlR8l8W3JMgmQMLMvSKH/nbk9WF4p5fAsykmhPoM1Hq/Mw==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Венеция-Лондон
07 Дек 2021, Вт
1122 км

-53%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX19x5H04PaFLitZhoHSGJX9aG0MmV/MWcwb2cpL0tiNx+TMOhlVSTt8DUYeeagXOCn3gpRn3hHYF8Q==?sort=recommended 18 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Милан-Барселона
25 Ноя 2021, Чт
773 км

-40%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX18Reh0L6/73FcObNh5ZgVyWrxjlFGZ38tSHqS9P1knuk3O8RpaRhCltvNOeZbOBKYBFCmAYyHPuHw==?sort=recommended 24 $



https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom Милан-Тель-Авив
02 Ноя 2021, Вт
2551 км

-43%

https://avia.tripmydream.com/hybrid/search/U2FsdGVkX1+Qvi+HVOXlp7ja4eA4TN0UOSuCHSapzpNoXxLVWaD/sqwxeFMmg3umlp7ACZNosYfiDCRLD+h0aA==?sort=recommended 24 $

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28.10.2021 23:23 Відповісти
Ссылка https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom https://avia.tripmydream.com/routes/ksc-rom

ВЫ еще будете со мной спорить после жтой ссылки ?
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28.10.2021 23:25 Відповісти
..я не только не буду с Вами спорить..ибо Вы даже близко не понимаете... чем пользуетесь!!! Точно так же из Борисполя в Рим я могу полететь 4 ноября за 800 гривен... Но в пути я буду 2 часа... Как и Вы из Кошице в Рим.. но Вы будете с пересадкой ...)))) И Ваш билет будет стоить 4500 грн. А вот с Братиславы Вы за 600 грн. сможете полететь... но опять же с пересадкой. А вот с Попрада Вы не сможете НИКУДА дёшево улететь... как я например из Херсона. Это очень хитрая система... И позвольте Вас уверить..что Вы в ней абсолютно ничего не понимаете... но уверены..что Вы можете летать за 10 евро..)))) Ну а то что Вы представили... При открытом небе цены в Украине на авиабилеты упадут...И значительно . Никто в этом не сомневается. Но с точностью 100 процентов Вам могу сказать..что не будет у Вас массовых рейсов из Ваших региональных аэропортов типа Кошице и Попрада... как и у нас с Хмельницкого или Ровно. Это НЕВЫГОДНО авиакомпаниям. И я уже не говорю о желающих летать из Ровно в Рим или из Кошице в Рим..)))) Их ЕДИНИЦЫ!!! Единственное..что возможно в будущем...это межобластные рейсы на малогабаритной технике..с вместимостью до 10-12 пассажиров. Типа... как когда то Ан-2 летали...))) И всё же примите маленький совет! Не пытайтесь спорить в темах...в которых Вы не разбираетесь. Пользоваться сайтом покупки билетов...это не значит..что Вы понимаете структуру создания цены этого билета и возможности вообще выполнения этого полёта с этого аэродрома. С уважением!!!))
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29.10.2021 00:10 Відповісти
Вот Вам не надоело ? Какая пересадка Рим - Братислава ? В Вене что ли - которая находится за 60 км от Братиславы ?!!

сб, 20 ****.15:10 - 16:50
Ryanair

1 ч. 40 мин.
CIA-BTS

Прямой рейс Вена Рим , цена туда и обратно 93 евро.
ОБЫЧНЫЙ РЕЙС .
Бронь за полгода дешевле .
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29.10.2021 00:24 Відповісти
.. Всего наилучшего..Уважаемая! Вы даже не понимаете, о чём идёт речь!)))
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29.10.2021 23:35 Відповісти
Рассмешили до почти..слёз! Кошице- два рейса в день!! Попрад- НИ ОДНОГО!! И!??? Братислава...на завтра аж СЕМЬ!! рейсов.....)))) Не сильно активно.... )))
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27.10.2021 22:12 Відповісти
а лучше бы системы орошения и накопления воды... для Херсонской области это не последняя тема
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27.10.2021 19:26 Відповісти
Маловато будет... Не тот масштаб... Когда уже Нью-Зелюки наконец-то начнут строить? Войну же уже закончил, ковид разгромил, пора начинать.
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27.10.2021 19:29 Відповісти
Херсон от Крыма по прямой 90 км, слишком близко к мегавоенизированному Крыму, лучше бы в Николаеве строили там невероятно убитые дороги и слабенькая инфраструктура, а в Херсоне более менее неплохо. Огромный ТрЦ Фабрика сравним с киевскими, областная больница отлично выглядитт по сравнению со столичными, рельно лучше и аккуратней в Херсоне больница, аэропорт работает , но в Херсоне нет особо кому летать.. непонятное решение
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27.10.2021 20:05 Відповісти
да не будет никто ничего не строить)
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27.10.2021 20:19 Відповісти
Приходилось в прежние годы в Харьковской областной инфекционной больнице с больными детьми.Убогость была полная.Современные корпуса были обшарпаны,вываливались кирпичи из несущих стен из за отсутствия ливнестоков и водосстоков,повсеместно текла кровля.Персонал обозленный низкой зарплатой.А сейчас? За полтора года все разительно изменилось.Кругом ремонт! Он продолжается в следующих корпусах.А какой изумительный персонал!!.Люди от лифтерши ,медсестры и до врачей- прекрасны.Стремятся и спасают людей!А вот аптеки на территории выставляют просто грабительские цены.Другие ковидные больницы Харькова тоже отремонтированы,но увы,качеством персонала не блещут..Есть еще поборы...
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27.10.2021 20:42 Відповісти
А пока что тупо нет угля на ТЕС.

Но вы слушайте про то, как космические корабли будут борозбить просторы большого театра.
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27.10.2021 21:23 Відповісти
ну чмошники брехливые. хотя бы единственную трассу на крым отремонтировали.какие нах. эропорты?
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27.10.2021 21:43 Відповісти
 
 