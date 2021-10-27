У 2022 році на Херсонщині збудують аеропорт, лікарні, урбан-парк та спорткомплекс
Наступного року в Херсонській області під час продовження програми "Велике будівництво" буде збудовано низку об'єктів, серед яких урбан-парк на зразок київського, відкритого на ВДНГ цього року, Льодова арена та багатофункціональний спортивний комплекс, а також буде реконструйовано дитячу та дорослу обласні лікарні. Крім того, уже до Нового року будуть завершені основні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсона.
Про це під час візиту до Херсонської області повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Тимошенка, Херсонська область під час реалізації програми "Велике будівництво" багато в чому була першою в Україні, зокрема першою відновила усі заплановані приймальні відділення невідкладної медичної допомоги. Також тут раніше за інші області почалося будівництво злітно-посадкової смуги.
"Херсон та Дніпро – у нас зараз фактично два аеропорти у роботі. Інші ще проходять тендери і найближчими місяцями в інших обласних центрах, де заплановано розвиток регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво", також розпочнуться роботи", - уточнив Тимошенко.
Очікується, що будівництво нової ЗПС може завершитися ще цього року.
Крім уже названих нових об'єктів "Великого будівництва", заступник голови ОП назвав також влаштування нових парків відпочинку. "Кожна ОТГ за завданням президента має отримати по парку найближчими роками. І Херсон наступного року розпочне робити парк. Я думаю, що встигне закінчити", - повідомив Тимошенко.
Також наступного року в Херсонській області, як і в усій Україні, продовжиться будівництво та відновлення шкіл, садочків, спортивних та медичних об'єктів, а також ремонт доріг – тих програм, з яких розпочиналося "Велике будівництво".
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у межах програми "Велике будівництво" діє також окрема програма "Здорова Україна", яка передбачає, серед іншого, масове будівництво майданчиків для занять спортом практично у кожному дворі України.
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Аєропорт, лікарні!!!, спорткоплєкс і ***** - парк!
Ото повезло херсонцям....))))
В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/26/7311686/
Ця "стройка" чимось нагадує "аснаваніє"
ХаджибеяОдеси нємкою Єкатериною-2. Річ у тім, що аеропорт у Херсоні вже існує:
https://khe.aero/ Міжнародний аеропорт Херсон
дорогу до Железного Порта хотя бы сделайте) я молчу уже за трассу с Мелитополя)
совсем не слышал про постиндустриальную экономику?(
не нужно софистики
тогда поляки повернут в сторону одесского побережья на отдых , и фины и шведы.
в Одессе дешевле чем в Хорватии , а в Хорватии дешевле чем в Италии
так шо поляки массово поедут отдыхать на одесское побережье
По километражу - в пределах светового дня .
съезди ради приличия. после Римини и Крка в Одессу)))
я имею дом в Одессе - в курсе цен
СЕЙЧАС отдых европейцев - это остановиться в апартаментах
завтрак и обед дома , вечером в ресторан
потому овощи и фрукты покупают - ЭТО ДВА
ЕВРОПЕЙЦЫ в столовке кушать не будут - жтот совок не для них - ЖТО ТРИ .
как же вы лапотники палитесь на незнании украинских реалий))
сравнение с селом тут не проходит 😀😀
о чем мне с Вами , сепаром говорить 😀😀
тебе Одесса тоже не по карману)
в Словакии 5 млн жителей, а аэропорты во всех областных городах .
отвыкайте от совка
Нельзя просто взять и приказать экономике хорошо себя чувствовать, нельзя взять и приказать ценам не меняться. Для управления рынком нужны мозги. То же самое с аэропортом, у этих обещателей стройка нещастных двух станций метро заморозилась уже больше чем на год, долгожданный мост на троещину перестали строить, недострои внезапно обанкротившегося державного УкрБуда стоят без дела, дороги даже в Киеве далеко не все еще полатали, зато в Херсоне появится аэропорт. Угу. Обещать - не значит жениться.
Но да, вы правы, дадим им еще сто дней.
они на рыговских темах сидят просто. некачественный ремонт дорог и детский площадки. у азирова ума не хватало на другое
но херсонцы тоже люди - и кто им построит этот аэропорт не так важно - главное результат . В Херсоне больше населения чем в развитом промышленном городе Словакии Кошице . И там есть аэропорт , и из этого аэропорта можно летать в Турин Италия за 10 евро ( 330 гр) !!!!
Чем херсонцы хуже жителей Кошицы?
Потому я приветствую любые действия любойвласти в приближении украинцев к Европе
расстояние КОШИЦЕ ( Словакия) - Турин ( Италия) 1400 км
самолет летит до 2 часов
стоимость билета 10 евро ( 300 гр)
ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО ?
Дешевые авиабилеты из Кошице в Рим
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ДАТА ВИЛЕТА
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Прямой рейс Вена Рим , цена туда и обратно 93 евро.
ОБЫЧНЫЙ РЕЙС .
Бронь за полгода дешевле .
Но вы слушайте про то, как космические корабли будут борозбить просторы большого театра.