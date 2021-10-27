У 2022 році на Херсонщині збудують аеропорт, лікарні, урбан-парк та спорткомплекс

Наступного року в Херсонській області під час продовження програми "Велике будівництво" буде збудовано низку об'єктів, серед яких урбан-парк на зразок київського, відкритого на ВДНГ цього року, Льодова арена та багатофункціональний спортивний комплекс, а також буде реконструйовано дитячу та дорослу обласні лікарні. Крім того, уже до Нового року будуть завершені основні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги в аеропорту Херсона.

Про це під час візиту до Херсонської області повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, Херсонська область під час реалізації програми "Велике будівництво" багато в чому була першою в Україні, зокрема першою відновила усі заплановані приймальні відділення невідкладної медичної допомоги. Також тут раніше за інші області почалося будівництво злітно-посадкової смуги.

"Херсон та Дніпро – у нас зараз фактично два аеропорти у роботі. Інші ще проходять тендери і найближчими місяцями в інших обласних центрах, де заплановано розвиток регіональних аеропортів за програмою "Велике будівництво", також розпочнуться роботи", - уточнив Тимошенко.

Очікується, що будівництво нової ЗПС може завершитися ще цього року.

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Крім уже названих нових об'єктів "Великого будівництва", заступник голови ОП назвав також влаштування нових парків відпочинку. "Кожна ОТГ за завданням президента має отримати по парку найближчими роками. І Херсон наступного року розпочне робити парк. Я думаю, що встигне закінчити", - повідомив Тимошенко.

Також наступного року в Херсонській області, як і в усій Україні, продовжиться будівництво та відновлення шкіл, садочків, спортивних та медичних об'єктів, а також ремонт доріг – тих програм, з яких розпочиналося "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що у межах програми "Велике будівництво" діє також окрема програма "Здорова Україна", яка передбачає, серед іншого, масове будівництво майданчиків для занять спортом практично у кожному дворі України.

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