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На державних ТЕС майже закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі (доповнено). ДОКУМЕНТ

На державних ТЕС майже закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі (доповнено). ДОКУМЕНТ

З 1 листопада Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на підсумки аукціону "Укренерго" на право імпортувати електроенергію в листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".

На державних ТЕС майже закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі (доповнено) 01

Нагадаємо, починаючи з серпня, всі державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. З 23 державних блоків працює лише 3. Приватні компанії зазнають навантаження 27-29 блоками щодня.

Дефіцит вугілля виник улітку 2021 року через аномально низькі ціни на електроенергію, які не давали змоги ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.

Читайте також: "Укренерго" проведе аукціон для імпорту електроенергії з Росії та Білорусі з резервним механізмом

На державних ТЕС майже закінчилося вугілля: Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі (доповнено) 02

Автор: 

Білорусь (7969) ТЕС (917) енергетика (2615) вугілля (2476) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+65
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27.10.2021 19:45 Відповісти
+58
А вообще это дно, иметь кучу своих АЭС, и клянчить у батьки свет.
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27.10.2021 19:36 Відповісти
+54
Зараз зЕбіли набіжать вітати перемогу найвеличніВшивого.
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27.10.2021 19:34 Відповісти
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Сторінка 6 з 6
С каких пор Цензор распространяет россиянские фейки, ссылаясь на РБК? Герус опроверг уже.
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31.10.2021 03:13 Відповісти
Надеюсь электроэнергия качественнее ахметовской? Какая разница кому платить?
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03.11.2021 15:00 Відповісти
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