Суперечка ЄС і Польщі про судову систему: Європейський суд оштрафував державу на 1 млн євро на день
Європейський суд 27 жовтня ухвалив оштрафувати Польщу на мільйон євро щодня за небажання виконати вимоги ЄС щодо незалежності судової системи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Зазначається, що найвища судова інстанція Євросоюзу таким чином погодилася з пропозицією Європейської комісії: ініціативу штрафувати Польщу за невиконання торішнього рішення Європейського суду про припинення роботи Дисциплінарної палати Верховного суду Єврокомісія передала до Європейського суду у вересні.
Польський уряд очікувано обурився рішенням суду в Люксембурзі. "Шлях покарань та шантажу щодо нашої країни - це неправильний шлях. Це не та модель, у рамках якої має діяти Європейський союз - союз незалежних держав", - написав прессекретар уряду Петро Мюллер.
Польська влада доводить, що і за європейськими законами формування та робота юридичної системи країни – це її внутрішня справа. ЄС відповідає, що питання - у розподілі влади та незалежності судів, а за дотриманням цих принципів на користь всього ЄС мають стежити його центральні органи.
Дискусія про реформу Верховного суду, суддівську Дисциплінарну палату та її залежність від правлячої партії - це частина тривалої суперечки Польщі з Брюсселем та іншими країнами ЄС про те, чи мають закони ЄС ставитися вище за національні закони країн союзу, чи навпаки.
Професор європейського права з лондонського Університету Мідлсекса Лорант Пеш нагадує, що це вже третій щоденний штраф, який отримала Польща від Європейського суду. Перші два, у 100 тисяч та 500 тисяч євро, були призначені за небажання виконати рішення Європейського суду про вирубку лісу в заповідній Біловезькій пущі та закриття шахти на кордоні з Чехією.
Але найбільші фінансові втрати загрожують Польщі за іншою лінією цього ж сюжету: Єврокомісія фактично заморозила перерахування Польщі десятків мільярдів євро із загальноєвропейського фонду боротьби з наслідками пандемії.
Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня виніс вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.
Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує його у чиненні тиску на суддів та наступі на незалежність судової системи.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася вивчити ситуацію "ретельно та швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони та угоди.
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.
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Восточная Европа уже дозрела
Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были:
Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года),
Германия - 41,9 млрд долл. США (78,9%),
Нидерланды - 28,6 млрд долл. США (58,6%),
Соединенное Королевство - 26,6 млрд долл. США (⬈ 153,6%),
США - 23,9 млрд долл. США (91,1%),
Турция - 20,8 млрд долл. США (79,8%),
Италия - 20,2 млрд долл. США (80,1%),
Республика Корея - 19,6 млрд долл. США (80,5%),
Япония - 16,2 млрд долл. США (79,6%),
Польша - 14,3 млрд долл. США (80,3%).
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
Но это не значит, что я должен уехать.
Я - Гражданин Украины и обязан соблюдать Закон.
Перепрошую, але не існує ніякого зв'язку між "размыванием национальной идентичности" і невиконанням Польщею "требований ЕС, касающиеся независимости судебной системы".
Вот когда то Меркель ( единолично) решила расселить сирийцев в Восточной Европе ( не советуясь с правительствами стран) и получила от Восточной Европы отпор.
Я не настолько хорошо в курсе проблемы с Польшей, но чиновники ЕС тоже иногда забываются . Что может привести к распаду союза на радость кацапов
Это уже паранойя какая-то.
от твоих мемов воняет лапотными портянками
1) послать на@ер внешнее управление в Украине;
2) вызвать Газвыдобуаня Украины и сказать надо увеличить добычу нефти и газа в Украине. Если надо поставим как минимум батальон вооруженных сил Украины.
3) внедрить импортозамещение в Украине.
4) поднять армию
5) судебная и правоохранительная реформа настоящая.
Вы забрали своей Европой.
не с азиатами же нам объединятся 😀😀
Брюсселю стоило бы призадуматься с кем останется немецкий паровоз без вагонов
А ты не думал, откуда у них такая экономика? Половина Польши на Германию работает.
Ей потихоньку будут плести лапти - пусть вонючая немчура путена сосёт...
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
До чого особливості народів (які змінюються кожного року) до амбіцій і захланості тимчасової влади?
Я розумію вимоги щодо боротьби з корупцією та синхронізації законів, які потрібні для співробітництва в рамках ЄС. Але все решта - це внутрішня справа держав...
Я не захищаю польську владу, бо деякі закони в них реально ідіотські (про аборти, наприклад). Але чому ЄС намагається контролювати ті сфери, які не впливають на економічну співпрацю?
Может поможем Польше деньгами, как Молдове газом?
штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно Источник:
700 евро в секунду. Там за угольную шахту на границе с Чехией капает 0,5 лимонов в день.
Итого: 500 миллионов в год.
Если преидущие года высокоиндустриальная 6-я экономика ЕС получала по 10 миллиардов помощи, то в будущем году она получит 9,5 миллиардов.
Ну це все одно, якби Меркель сказала італійцям не робити Феррарі, бо є Мерседес!
вот сейчас смотрю события на границе Белоруссии и Польши . ЖАХ
ЕС не очень то Польше помогает навести порядок - боятся хутина обидеть ?
Как бы сказал Иа: "Грустное, душераздирающее зрелище". ))
совок уже во все поля
Вам треба навчитись не переносити негатив, який має Німеччина через двояку позицію щодо підтримки України у війні з рашистами, на все що робить Німеччина, бо на відміну від України Німеччина у внутрішній політиці /економіці більшість речей робить правильно, і це без друку ззовні. Саме так зебіли і привели до влади клоуна, коли через декілька помилок, що зробив порошенко, у своїй ненависті до нього не помітили багато позитивних речей.
Кстати, польша сегодня является самым большим потребителем дотаций из бюджета ЕС.