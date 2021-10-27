УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини
9 070 90

Суперечка ЄС і Польщі про судову систему: Європейський суд оштрафував державу на 1 млн євро на день

Суперечка ЄС і Польщі про судову систему: Європейський суд оштрафував державу на 1 млн євро на день

Європейський суд 27 жовтня ухвалив оштрафувати Польщу на мільйон євро щодня за небажання виконати вимоги ЄС щодо незалежності судової системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що найвища судова інстанція Євросоюзу таким чином погодилася з пропозицією Європейської комісії: ініціативу штрафувати Польщу за невиконання торішнього рішення Європейського суду про припинення роботи Дисциплінарної палати Верховного суду Єврокомісія передала до Європейського суду у вересні.

Польський уряд очікувано обурився рішенням суду в Люксембурзі. "Шлях покарань та шантажу щодо нашої країни - це неправильний шлях. Це не та модель, у рамках якої має діяти Європейський союз - союз незалежних держав", - написав прессекретар уряду Петро Мюллер.

Польська влада доводить, що і за європейськими законами формування та робота юридичної системи країни – це її внутрішня справа. ЄС відповідає, що питання - у розподілі влади та незалежності судів, а за дотриманням цих принципів на користь всього ЄС мають стежити його центральні органи.

Дискусія про реформу Верховного суду, суддівську Дисциплінарну палату та її залежність від правлячої партії - це частина тривалої суперечки Польщі з Брюсселем та іншими країнами ЄС про те, чи мають закони ЄС ставитися вище за національні закони країн союзу, чи навпаки.

Професор європейського права з лондонського Університету Мідлсекса Лорант Пеш нагадує, що це вже третій щоденний штраф, який отримала Польща від Європейського суду. Перші два, у 100 тисяч та 500 тисяч євро, були призначені за небажання виконати рішення Європейського суду про вирубку лісу в заповідній Біловезькій пущі та закриття шахти на кордоні з Чехією.

Але найбільші фінансові втрати загрожують Польщі за іншою лінією цього ж сюжету: Єврокомісія фактично заморозила перерахування Польщі десятків мільярдів євро із загальноєвропейського фонду боротьби з наслідками пандемії.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня виніс вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.

Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує його у чиненні тиску на суддів та наступі на незалежність судової системи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася вивчити ситуацію "ретельно та швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони та угоди.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.

Автор: 

незалежність (106) Польща (8629) суд (11740) Євросоюз (13666) штраф (1881)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
На мій суб'єктивний погляд,такими методами Брюсель лише загострить ситуацію.Маємо вже приклад Британії.
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
показати весь коментар
27.10.2021 20:07 Відповісти
+13
Я считал и считаю нах@р это ЕС то тут а парашей торгует то тут Польшу штрафует.
показати весь коментар
27.10.2021 20:02 Відповісти
+12
Такова политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти.
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
показати весь коментар
27.10.2021 20:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ни *уя се!
показати весь коментар
27.10.2021 20:00 Відповісти
брекзит 2
показати весь коментар
27.10.2021 20:01 Відповісти
и Жеч Посполита 2
Восточная Европа уже дозрела
показати весь коментар
27.10.2021 20:11 Відповісти
PLEXIT
показати весь коментар
27.10.2021 20:17 Відповісти
Ні, поляки не хочуть виходити з ЄС з фінансових міркувань, натомість погрожують блокувати прийняття важливих рішень на голосуваннях, де потрібна одностайність всіх членів ЄС
показати весь коментар
27.10.2021 22:24 Відповісти
Я считал и считаю нах@р это ЕС то тут а парашей торгует то тут Польшу штрафует.
показати весь коментар
27.10.2021 20:02 Відповісти
И это пишет представитель страны которая активнее всех торгует с Россией. Это как шлюха обвиняет в проституции других шлюх. Россия на Европейские деньги убивает граждан другой страны, но за твои деньги она убивает твоих сорраждан. Чуешь разницу дибилушка? Продолжай покупать Российские ресурсы и кричать про священный реверс.
показати весь коментар
27.10.2021 20:36 Відповісти
Я против торговли с Россией. Поэтому Ээээээээстония моооооолчи в плооооооточек
показати весь коментар
27.10.2021 20:40 Відповісти
Да ты просто тупой врун. ТЫ покупаешь у России кучу товаров, ТЫ пополняешь Российскую казну. Это делаешь именно ТЫ и миллионы твоих соотечественников. Если бы ты не был балоболом то давно отключился от отопления, газа и электричества. Но ты никогда этого не сделашь, тебе нравится комфорт и балаболить в интернете какой ты крутой.
показати весь коментар
27.10.2021 20:44 Відповісти
Прапорщик Никаноров , использование сьірья агрессора вполне допустимо , если єто на пользу обороноспособности государства . А обороноспособность Украиньі растет , вчерашнее применение "Байрактара" тому доказательство.
показати весь коментар
27.10.2021 20:47 Відповісти
ТИвашкин, ты же однозадачный и это уже доказано. "Байрактар" никаким боком к использованию сырья агрессора не имеет. Использование сырья повышает обороноспособность агрессора, ибо он получает деньги и спонсирует вренные декйствия против Украины твоими же деньгами. Ты мог потратить деньги на свою армию, но потратил на Российскую. Амёба, с тобой разговор окончен, ты своих солдат готов убить ради выгоды.
показати весь коментар
27.10.2021 20:52 Відповісти
Я ещё скажу вам предыдущая Президент Эстонии барышня сказала вы не готовы для вступления в ЕС. Не вам волати
показати весь коментар
27.10.2021 21:04 Відповісти
Кацап под прибалтийским флагом, сиди на бутылке молча!
показати весь коментар
27.10.2021 21:39 Відповісти
Щось ви брешете, Україна не входить навіть в десятку

Основными торговыми партнерами России в январе-декабре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были:

Китай, товарооборот с которым составил 103,9 млрд долларов США (93,3% к январю-декабрю 2019 года),
Германия - 41,9 млрд долл. США (78,9%),
Нидерланды - 28,6 млрд долл. США (58,6%),
Соединенное Королевство - 26,6 млрд долл. США (⬈ 153,6%),
США - 23,9 млрд долл. США (91,1%),
Турция - 20,8 млрд долл. США (79,8%),
Италия - 20,2 млрд долл. США (80,1%),
Республика Корея - 19,6 млрд долл. США (80,5%),
Япония - 16,2 млрд долл. США (79,6%),
Польша - 14,3 млрд долл. США (80,3%).
показати весь коментар
28.10.2021 04:43 Відповісти
Так воно ж кацапидло, яке присмокталось до Естонії!
показати весь коментар
28.10.2021 09:25 Відповісти
Такова политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти.
в Брюсселе ЯВНОокопались кацапы !!!
показати весь коментар
27.10.2021 20:02 Відповісти
Может недовольные просто выйдут из ЕС?
показати весь коментар
27.10.2021 20:07 Відповісти
Емм, ну тут треба сказати, що коли деякі країни входили в ЄС, то умови були дещо інші, ніж зараз. Та ж Британія входила тоді, коли це була ЛИШЕ зона вільної торгівлі (навіть Шенгену тоді ще не було), а коли виходила, то купа європейських організацій вже працювали. Польща теж коли входила, то ще умови були трохи іншими, ніж зараз...
показати весь коментар
27.10.2021 20:22 Відповісти
Мне тоже не всё нравится в Законодательстве Украины.
Но это не значит, что я должен уехать.
Я - Гражданин Украины и обязан соблюдать Закон.
показати весь коментар
27.10.2021 20:28 Відповісти
"политикa Евросоюза на размывание национальной идентичности стран в целях управления ими в дальнейшем из единого центра власти"

Перепрошую, але не існує ніякого зв'язку між "размыванием национальной идентичности" і невиконанням Польщею "требований ЕС, касающиеся независимости судебной системы".
показати весь коментар
27.10.2021 20:23 Відповісти
Я не хотела бы слепо верить любым государственным надстройкам.
Вот когда то Меркель ( единолично) решила расселить сирийцев в Восточной Европе ( не советуясь с правительствами стран) и получила от Восточной Европы отпор.

Я не настолько хорошо в курсе проблемы с Польшей, но чиновники ЕС тоже иногда забываются . Что может привести к распаду союза на радость кацапов
показати весь коментар
27.10.2021 20:31 Відповісти
Загляни под кровать, там тоже они окопались.
Это уже паранойя какая-то.
показати весь коментар
27.10.2021 20:24 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
27.10.2021 20:26 Відповісти
под кроватью лежит дохлое *****
от твоих мемов воняет лапотными портянками
показати весь коментар
27.10.2021 21:41 Відповісти
а случайно не там они окопались, где считают законы страны высшим приоритетом чем международные соглашения ?
показати весь коментар
27.10.2021 20:29 Відповісти
В раше?
показати весь коментар
27.10.2021 20:32 Відповісти
Так Польша щас тоже самое пытается сделать
показати весь коментар
28.10.2021 09:48 Відповісти
Ты путаешь законы ЕС с международными законами. Это две большие разницы
показати весь коментар
28.10.2021 15:43 Відповісти
София хотел к тебе обратиится и сказать что Украине нужно сделать как минимум 5 вещей
1) послать на@ер внешнее управление в Украине;
2) вызвать Газвыдобуаня Украины и сказать надо увеличить добычу нефти и газа в Украине. Если надо поставим как минимум батальон вооруженных сил Украины.
3) внедрить импортозамещение в Украине.
4) поднять армию
5) судебная и правоохранительная реформа настоящая.

Вы забрали своей Европой.
показати весь коментар
27.10.2021 20:52 Відповісти
под "внешним управлением" ты имеешь ввиду управление кремлядей, все верно?
показати весь коментар
27.10.2021 21:42 Відповісти
Украинцы - генетически и исторически ЕВРОПЕЙЦЫ .
не с азиатами же нам объединятся 😀😀
показати весь коментар
27.10.2021 21:44 Відповісти
Нет послать нужно и кресмлядей и еврожожопоедных. Немцы строят северный поток а к нам вызывают озабоченность что мы мы применили байрактар на Донбассе. Да пошли вы нах@р
показати весь коментар
27.10.2021 21:55 Відповісти
Вимоги зберегти незалежність судової гілки влади немає нічого спільного з розмиттям національної ідентичності. Так само кацапи можуть сказати, що вимоги до расєї перестати нападати на сусідів це спроби розмиття скрєпної національної ідентичності.
показати весь коментар
27.10.2021 22:28 Відповісти
Поляки не поступляться. Вийдуть з ЄС.
показати весь коментар
27.10.2021 20:03 Відповісти
Польша уже шестая экономика ЭС

Брюсселю стоило бы призадуматься с кем останется немецкий паровоз без вагонов
показати весь коментар
27.10.2021 20:09 Відповісти
Хитрые поляки выйдут? Когда прижмут, как миленькие откажутся от закона.
А ты не думал, откуда у них такая экономика? Половина Польши на Германию работает.
показати весь коментар
27.10.2021 20:13 Відповісти
сраная германия с хитрожопыми немецкими свиньями допрыгалась уже.
Ей потихоньку будут плести лапти - пусть вонючая немчура путена сосёт...
показати весь коментар
27.10.2021 20:25 Відповісти
Ты еще напиши что Германия кормит Польшу
показати весь коментар
28.10.2021 15:44 Відповісти
Выход из ЕС для Польши равен самоубийству. Польша это маленький европейский Китай, но без машиностроения и хайтека.. Старая Европа вывела в Польшу все свои примитивные, проблемные с точки зрения экологии и низкомаржинальные производства. Выйдя из ЕС, Польша автоматически лишится европейского рынка ширпотреба, не сможет предложить ничего высокотехнологичного и рухнет на уровень Украины.
показати весь коментар
27.10.2021 21:43 Відповісти
"Европа вывела в Польшу все свои примитивные, проблемные с точки зрения экологии и низкомаржинальные производства" - это ж какие например?
показати весь коментар
28.10.2021 15:45 Відповісти
І знову навіть гвіздки у нас купуватимуть...
показати весь коментар
27.10.2021 20:11 Відповісти
Поляки - не британці... Британія більше давала ЄС, ніж отримувала, Польща більше отримує. Та й соціологія там така, що переважна більшість населення за ЄС. Там, швидше, все закінчиться достроковими виборами і поверненням до влади Туска!
показати весь коментар
27.10.2021 20:18 Відповісти
останні вибори підтвердили , що Польша практично порівну "поділена"...- але там інший "водорозділ" ..., не такий як у нас ...
показати весь коментар
27.10.2021 20:30 Відповісти
На мій суб'єктивний погляд,такими методами Брюсель лише загострить ситуацію.Маємо вже приклад Британії.
Не можна грати на конституційній незалежності країн-членів.Неможливо чесати всіх під одну гребінку,не враховуючи національних особливостей країни.Те.що підходить Нідерландам,наприклад,неприйнятне для Польщі.
ЄС для самозбереження потрібна реформа.По іншому ніяк,проблеми будуть лише наростати
показати весь коментар
27.10.2021 20:07 Відповісти
Взагалі то колись розумні поляки і підписували домовленості, щоб в майбутньому всяких тимчасових зальотних при владі штрафували, коли вони захочуть узурпувати владу.

До чого особливості народів (які змінюються кожного року) до амбіцій і захланості тимчасової влади?
показати весь коментар
27.10.2021 20:20 Відповісти
А я послухав суд-включив сесію щоб говорили поки я працюю. Зі сторони ЄС одна соціалістична риторика із історичними закидонами і нагадуваннями про часи, коли Польщі не існувало. Я розумію, що Польща має зобов'язання і пов'язана із ЄС фінансово але економіка цієї країни на підйомі і я думаю поляки організують у себе референдум.
показати весь коментар
27.10.2021 20:10 Відповісти
От ЄС ж створювався для чого? Для економічної співпраці, вільного руху товарів і вільного пересування громадян без віз і кордонів. От на цьому треба було і зупинитися, бо навіть введення євро - це вже сумнівний крок (бо у випадку кризи країни тепер не можуть увімкнути друкарський станок, аби виправити ситуацію, а іноді це допомагає).
Я розумію вимоги щодо боротьби з корупцією та синхронізації законів, які потрібні для співробітництва в рамках ЄС. Але все решта - це внутрішня справа держав...

Я не захищаю польську владу, бо деякі закони в них реально ідіотські (про аборти, наприклад). Але чому ЄС намагається контролювати ті сфери, які не впливають на економічну співпрацю?
показати весь коментар
27.10.2021 20:16 Відповісти
Это лишь прикрытие для власти Берлина на соседями. В Берлине хотят безусловного подчинения и постройки Соеди6нных штатов Европы без права выхода.
показати весь коментар
27.10.2021 22:25 Відповісти
Судова система не впливає на економічну співпрацю??? А хто виступає арбітром у суперечках між суб'єктами господарювання чи державою і суб'єктами господарювання, хіба не суди? А якщо врахувати, що ці суб'єкти господарювання можуть належати до інших країн ЄС, то це вже не внутрішні справи Польщі, а стосується всього ЄС.
показати весь коментар
27.10.2021 22:36 Відповісти
PLEXID?
Может поможем Польше деньгами, как Молдове газом?
показати весь коментар
27.10.2021 20:19 Відповісти
Может поможем Польше деньгами
штрафовать Польшу на миллион евро ежедневно Источник:
700 евро в секунду. Там за угольную шахту на границе с Чехией капает 0,5 лимонов в день.
Итого: 500 миллионов в год.
Если преидущие года высокоиндустриальная 6-я экономика ЕС получала по 10 миллиардов помощи, то в будущем году она получит 9,5 миллиардов.
показати весь коментар
27.10.2021 21:53 Відповісти
Это только начало, непокорную Польшу будуть душить, там уже готовится полное лишение финансирования.
показати весь коментар
27.10.2021 20:19 Відповісти
за Польшу вуйко Байден мазу тягне ...
показати весь коментар
27.10.2021 20:31 Відповісти
ЕС все больше на службе куйла чем на службе у стран ЕС .Не будет удивительным ,если поляки выйдут из ЕС, но подадут иски в международные суды с требованием компенсации Германией за оккупацию Германией Польщи во времья ВМВ и уничтоженную польскую экономику.Суммы компенсаций очевидно будут неспавнимо больше того,что ЕС решил "срубить" рашистским методом на ровном месте
показати весь коментар
27.10.2021 20:22 Відповісти
Нельзя войти в колхоз и вести себя как кулак-империалист.
показати весь коментар
27.10.2021 20:29 Відповісти
Германии тоже есть что "пред явить" ....- Польше отошли большие части Земель Рейха...
показати весь коментар
27.10.2021 20:33 Відповісти
Германия должна с этим вопросом будет обратится на тот свет - к Черчилю,Рузвельту и "Кобе",который Джугашвили
показати весь коментар
27.10.2021 20:42 Відповісти
Это была взятка полякам от Сталина за установление коммунистического режима.
показати весь коментар
27.10.2021 23:28 Відповісти
а Западную Украину и Западную Беларусь от когда сралин отрезал от Польши - это кому была взятка?
показати весь коментар
28.10.2021 15:51 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
27.10.2021 21:06 Відповісти
ЕС уже ежедневно штрафует Польшу за угольную шахту, которые поляки отказываются закрывать. 500 тысяч евро в день. Посмотрим насколько хватит знаменитого польского гонора.
показати весь коментар
27.10.2021 20:23 Відповісти
а кто сказал,что они платят по 500 и будут по лимону отстегивать???
показати весь коментар
27.10.2021 20:33 Відповісти
Это наверняка хитрая схема чтобы не платить Польше дотации.
показати весь коментар
27.10.2021 20:36 Відповісти
А чому ЄС втручається у внутрішньоекономічну діяльність Польщі? Польща це вугілля для себе добуває і не експортує нікуди, яке їм діло??? З шахтою - ще дурніша ситуація, ніж із судами...

Ну це все одно, якби Меркель сказала італійцям не робити Феррарі, бо є Мерседес!
показати весь коментар
27.10.2021 21:10 Відповісти
Независимость стоит дорого. Поляки хотят независимости? Пусть выходят из ЕС как британцы.
показати весь коментар
27.10.2021 20:26 Відповісти
Вот хамы эти поляки. Независимость-шмезамимасть. Украинцы бы все отдали за ЕС, и сказали бы дякую, дуже дякую.
показати весь коментар
27.10.2021 20:35 Відповісти
А те бы ответили - ось вам
показати весь коментар
27.10.2021 20:53 Відповісти
Прекрасно, польских заробитчан отправляют на родину, их места занимают наши. Через 5 -10 лету нас на зароботках работают поляки😁
показати весь коментар
27.10.2021 20:44 Відповісти
У поляків все нормально, бо вони закатали рукави і "пахали" , першим ділом послалали МВФ з їх" гроші вже сьогодні в обмін на послушність",а тепер найшла коса на камінь з лівацькою ідеологією старожилів ЄС проти мононаціональної Польщі.
показати весь коментар
27.10.2021 20:44 Відповісти
НЕТ де Голя , есть прорвавшиеся в парламент ЕС мелкие лавочники .
вот сейчас смотрю события на границе Белоруссии и Польши . ЖАХ
ЕС не очень то Польше помогает навести порядок - боятся хутина обидеть ?
показати весь коментар
27.10.2021 21:03 Відповісти
И защищается Польша поддержкой США . А от ЕС одна говорильня
показати весь коментар
27.10.2021 21:04 Відповісти
Пахари на фин помощи, и с неё уже не слезут.
показати весь коментар
27.10.2021 20:47 Відповісти
ЕС под левацким руководством уже отдалённо начинает напоминать если не совок, то СЭВ точно, только с руководством на в маквабаде, а в Брюсселле. И интернационализм с "беженцами" из Африки и Азии тоже что-то вроде нового коминтерна - "мигранты всех стран - объединяйтесь!"
Как бы сказал Иа: "Грустное, душераздирающее зрелище". ))
показати весь коментар
27.10.2021 21:26 Відповісти
еще пару лет и в ЕС будут стоять памятники мао дзе дуну и читать лекции ден сяо пина

совок уже во все поля
показати весь коментар
27.10.2021 21:44 Відповісти
Задача Брюсселя обеспечить победу Плятформы Обывательской под командой бывшего евробюрократа Дональда Туска на выборах . Им для заселение Польши мигрантами и уничтожении нацинальной идеинтичности Польши нужно левацкое правительство во власти . Это правительство по их плану должен возглавить Туск . Для этого оказывается финансовое давление на теперешнее правительство Польшы , проводится кампании лжи о якобы желании польских правых партий выйти из Евросоюза .
показати весь коментар
27.10.2021 21:44 Відповісти
На просьбу Польшы веделить финансы для укрепления границы с Беларусью Еврочиновники ответили что финансы под этот проект не предусмотрены . Тоже самое было сказано Литве . Значит Евросоюзу плевать на гибридную войну Путина против членов союза и ее собственную границу ? Или это желание наказать страны отказавшиеся принимать нелегальных мигрантов по квотам .
показати весь коментар
27.10.2021 21:50 Відповісти
Создаётся впечатление, что эти страны нужны ЕС (читай "старой", западной Европе) только в качестве буфера с запоребриком.
показати весь коментар
27.10.2021 22:33 Відповісти
Запомните ЕС потребляла и будет потреблять парашинский газ
показати весь коментар
27.10.2021 21:57 Відповісти
ЕС не такая уж сильная самодостаточное сообщество
показати весь коментар
27.10.2021 21:58 Відповісти
Слухаючи постійно польське розмовне радіо PR-24 (бо українських розмовних радіостанцій не існує) , щось я зовсім не переживаю за поляків . Бо вони нормальні люди і дадуть собі раду з німчурою . Настрій у них завзятий , готові блокувати всі рішення ЄС , які потребують консенсусу - довічно . Поляки відстоюючи свою копальню вугля порвуть всіх . Вболіваю за них . Красавці .
показати весь коментар
27.10.2021 22:14 Відповісти
За потреби консенсунсне голосування можна обійти, на цей випадок в ЄС знайдуть вихід, а от польщу позбавлять всіх дотацій, введуть штрафи, і доведеться полякам виходити з ЄС.
показати весь коментар
27.10.2021 22:40 Відповісти
Польща вже має підтримку кількох країн в ЄС і вже юзає мордою по асфальті німчуру . Думаю якщо шо - Польща не одна вийде з ЄС , за прикладом Британії , бо такий ЄС нікому не потрібний . Поляки битимуться як леви і підуть на все . Мікрон сьогодні зустрічається з Дудою , шукаючи компроміс.
показати весь коментар
28.10.2021 06:59 Відповісти
Польща має підтримку країн, де у владі знаходяться такі самі праві автократи, як наприклад Угорщина чи Чехія, проте підтримку Чехії вони втратять вже цього року, а Угорщини - наступного, після виборів. "юзає по асфальту німчуру", хаха, який феєрично безмозглий епітет. Весь Євросоюз тримається на грошах кількох країн-донорів, лідером яких є Німеччина, і це знають всі. Місце Польщі в ЄС десь на задвірках,якщо вона вийде з ЄС, цього ніхто не помітить.
Вам треба навчитись не переносити негатив, який має Німеччина через двояку позицію щодо підтримки України у війні з рашистами, на все що робить Німеччина, бо на відміну від України Німеччина у внутрішній політиці /економіці більшість речей робить правильно, і це без друку ззовні. Саме так зебіли і привели до влади клоуна, коли через декілька помилок, що зробив порошенко, у своїй ненависті до нього не помітили багато позитивних речей.
показати весь коментар
28.10.2021 08:10 Відповісти
В ЕС вступают, подписавшись под его правилами. Польша с нынешней властью решила повыёживаться, забыв, что такой, какой она сейчас есть, заслуга 100млрд. от ЕС. Вместо того, чтобы решать умно экономические противоречия с ЕС, она ещё добавила к ним и судебную типа реформу, которая попахивает совковостью.
показати весь коментар
27.10.2021 22:22 Відповісти
Переформатування світу йде невпинно.Так було,так є,так буде.Слабких і сцикливих будуть їбать у всі дірки або "варвари" зі сходу,або "патриції" з заходу.
показати весь коментар
27.10.2021 23:23 Відповісти
Кому не нравятся правила сообщества успешных стран - пускай идут нахер из ЕС! В чем проблема?
Кстати, польша сегодня является самым большим потребителем дотаций из бюджета ЕС.
показати весь коментар
28.10.2021 08:25 Відповісти
очередной шантаж Эвросоюза....
показати весь коментар
28.10.2021 17:57 Відповісти
 
 