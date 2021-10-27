Суперечка ЄС і Польщі про судову систему: Європейський суд оштрафував державу на 1 млн євро на день

Європейський суд 27 жовтня ухвалив оштрафувати Польщу на мільйон євро щодня за небажання виконати вимоги ЄС щодо незалежності судової системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Зазначається, що найвища судова інстанція Євросоюзу таким чином погодилася з пропозицією Європейської комісії: ініціативу штрафувати Польщу за невиконання торішнього рішення Європейського суду про припинення роботи Дисциплінарної палати Верховного суду Єврокомісія передала до Європейського суду у вересні.

Польський уряд очікувано обурився рішенням суду в Люксембурзі. "Шлях покарань та шантажу щодо нашої країни - це неправильний шлях. Це не та модель, у рамках якої має діяти Європейський союз - союз незалежних держав", - написав прессекретар уряду Петро Мюллер.

Польська влада доводить, що і за європейськими законами формування та робота юридичної системи країни – це її внутрішня справа. ЄС відповідає, що питання - у розподілі влади та незалежності судів, а за дотриманням цих принципів на користь всього ЄС мають стежити його центральні органи.

Дискусія про реформу Верховного суду, суддівську Дисциплінарну палату та її залежність від правлячої партії - це частина тривалої суперечки Польщі з Брюсселем та іншими країнами ЄС про те, чи мають закони ЄС ставитися вище за національні закони країн союзу, чи навпаки.

Професор європейського права з лондонського Університету Мідлсекса Лорант Пеш нагадує, що це вже третій щоденний штраф, який отримала Польща від Європейського суду. Перші два, у 100 тисяч та 500 тисяч євро, були призначені за небажання виконати рішення Європейського суду про вирубку лісу в заповідній Біловезькій пущі та закриття шахти на кордоні з Чехією.

Але найбільші фінансові втрати загрожують Польщі за іншою лінією цього ж сюжету: Єврокомісія фактично заморозила перерахування Польщі десятків мільярдів євро із загальноєвропейського фонду боротьби з наслідками пандемії.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі 7 жовтня виніс вердикт про пріоритет польського законодавства перед законодавством Євросоюзу, вважаючи окремі положення законодавства ЄС такими, що суперечать основному закону країни. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи.

Уряд Польщі вже кілька років займається реформою судової системи. Опозиція звинувачує його у чиненні тиску на суддів та наступі на незалежність судової системи.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що стурбована рішенням Конституційного суду Польщі і розпорядилася вивчити ситуацію "ретельно та швидко". Президент Європарламенту Девід Сассолі зазначив, що ЄС не може дозволити одній із країн-членів порушувати фундаментальні закони та угоди.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обеспокоена решением Конституционного суда Польши и распорядилась исследовать ситуацию "тщательно и быстро". Президент Европарламента Дэвид Сассоли отметил, что ЕС не может позволить одной из стран-членов нарушать фундаментальные законы и соглашения.