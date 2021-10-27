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Кабмін планує направити 1 млрд грн у 2022 році на проєкти щодо покращення якості питної води, - Шмигаль

Кабмін планує направити 1 млрд грн у 2022 році на проєкти щодо покращення якості питної води, - Шмигаль

Кабінет Міністрів планує направити наступного року 1 млрд грн на покращення якості питної води в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду наголосив, що в Україні необхідно покращувати якість питної води, тому Кабінет Міністрів у квітні цього року затвердив Концепцію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України".

"У проєкті бюджету на 2022 рік планується направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України". Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах у зношеному стані, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати, щоб забезпечити мешканців громад якісною питною водою в достатній кількості", – наголосив Шмигаль.

Читайте також: На програму "Питна вода України" Кабмін виділить 16 млрд грн, - Чернишов

Автор: 

водопостачання (838) вода (1184) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+18
Это после высадки миллиарда деревьев или до? А то их поливать попервах нужно.
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27.10.2021 20:24 Відповісти
+12
Бабки тратятся на что угодно и сказки рассказывают про все подряд . А реальный результат - полная задница уже на пороге
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27.10.2021 20:26 Відповісти
+10
"велике водівництво"...
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27.10.2021 20:25 Відповісти
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хорошая кормушка
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27.10.2021 20:20 Відповісти
значит скоро воды не будет
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27.10.2021 20:28 Відповісти
Ну таки улучшают с каждым днём, у нас в городе народ готовит и пьёт на очищенной воде ( обратный осмос) продается во всех магазинах ,литр стоил 1.20 сейчас стал 1.50 и скорее всего ещё подорожает. В день обычно уходит 10 литров.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
"доочищеная" вода это просто вода из под крана. я в бутылях заказываю
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27.10.2021 21:00 Відповісти
Нет, обратный осмос ,. понятно что из под крана ,но почти дистилат проверено неоднократно да с этим тут и шутить не будут.больная для всех тема
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27.10.2021 21:48 Відповісти
Это после высадки миллиарда деревьев или до? А то их поливать попервах нужно.
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27.10.2021 20:24 Відповісти
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27.10.2021 20:33 Відповісти
Это после закупки угля и газа на зиму?
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27.10.2021 23:26 Відповісти
распил бабла , носил название"вода"
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27.10.2021 20:24 Відповісти
"велике водівництво"...
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27.10.2021 20:25 Відповісти
Бабки тратятся на что угодно и сказки рассказывают про все подряд . А реальный результат - полная задница уже на пороге
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27.10.2021 20:26 Відповісти
станцию аэраци почините в Бортничах для начала...
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27.10.2021 20:28 Відповісти
я так понял институт ЗЕ уже построили,три миллиарда деревьев высадили,эпоху бедности закончили,теперь наступит эпоха жажды...
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27.10.2021 20:28 Відповісти
Старое разводилово на новый лад . Когда бутыли под Шмыргалевку готовить ?
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27.10.2021 20:30 Відповісти
😂
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27.10.2021 20:39 Відповісти
З "покращенням" енергетики вже впорались, час братися за воду.
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27.10.2021 20:31 Відповісти
Если в кране нет воды, значит воду выпили жиды!
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27.10.2021 20:31 Відповісти
А их в Украине, ой-ой, как до хрена.
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27.10.2021 20:43 Відповісти
Гитлера на них нету…
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27.10.2021 20:49 Відповісти
Без ликвидации частных водоканалов улучшения качества воды не будет.
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27.10.2021 20:32 Відповісти
коротко про зе владу

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27.10.2021 20:35 Відповісти
👍🤣🤣🤣

Не сразу обратила внимание не форму(!!!) рук……😁
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27.10.2021 20:42 Відповісти
Результат буде такий же як і з ковідним фондом.
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27.10.2021 20:39 Відповісти
В питьевом фонтанчике ОП? Верю сразу!
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27.10.2021 20:41 Відповісти
Ну всё уже ясно, "наши слуги" в 2022 году, ещё больше разбогатеют. А может уже хватит вам воровать эти миллиарды, пора подумать о народе, который вас выбрал, на свою же голову. Ну, как всегда, деньги выделят на питьевую воду, а эта самая же вода, всё это бабло смоет в карманы депутатам, слугам олигархов, и самому *********** с ермаком.
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27.10.2021 20:56 Відповісти
А в 2023 на покращення свіжості повітря! В еквіваленті до стабільної грошової одиниці близько 500 млн закладуть! Якщо доживуть😉😉
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27.10.2021 21:38 Відповісти
ЗЕ! и его слуг - В ОТСТАВКУ
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27.10.2021 21:48 Відповісти
"Скажем, в работе нашей друг незабвенный мой,
Пиво всего однажды взял и развел водой.
И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда:
«Губит людей не пиво, губит людей вода!»"

https://www.youtube.com/watch?v=SxgG_H2Jdvk&ab_channel=JOHNNICK
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27.10.2021 22:00 Відповісти
пилят не хуже чем в парашке...
вы шахту лучше угольную откройте
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28.10.2021 00:00 Відповісти
пан Шмигаль: Зробіть очистку води у многостраждальній Новобогданівкі, де після підривів артскладів з крана тече вся таблиця Менделеева, а в колодязях порожньо!!!
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28.10.2021 06:40 Відповісти
 
 