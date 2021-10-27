Кабмін планує направити 1 млрд грн у 2022 році на проєкти щодо покращення якості питної води, - Шмигаль
Кабінет Міністрів планує направити наступного року 1 млрд грн на покращення якості питної води в Україні.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Донецьку область, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Глава уряду наголосив, що в Україні необхідно покращувати якість питної води, тому Кабінет Міністрів у квітні цього року затвердив Концепцію Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України".
"У проєкті бюджету на 2022 рік планується направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України". Значний відсоток систем централізованого водопостачання в регіонах у зношеному стані, що погано впливає на якість води. Ситуацію необхідно змінювати, щоб забезпечити мешканців громад якісною питною водою в достатній кількості", – наголосив Шмигаль.
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Не сразу обратила внимание не форму(!!!) рук……😁
Пиво всего однажды взял и развел водой.
И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда:
«Губит людей не пиво, губит людей вода!»"
https://www.youtube.com/watch?v=SxgG_H2Jdvk&ab_channel=JOHNNICK
вы шахту лучше угольную откройте