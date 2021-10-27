Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська

У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше як через півтора року.

Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав у коментарі кореспондентові УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Міністр уточнив, що на подання касаційної скарги виділяється три місяці, ще до півтора року справа може розглядатися в касаційній інстанції.

Водночас він не виключив, що касаційна інстанція ухвалить рішення швидше.

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"Я думаю, що вони з огляду на важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора року", - прогнозує міністр.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

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