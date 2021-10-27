Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська
У разі оскарження Росією рішення Апеляційного суду Амстердама у справі про "скіфське золото", експонати повернуться в Україну не раніше як через півтора року.
Про це міністр юстиції Денис Малюська сказав у коментарі кореспондентові УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
Міністр уточнив, що на подання касаційної скарги виділяється три місяці, ще до півтора року справа може розглядатися в касаційній інстанції.
Водночас він не виключив, що касаційна інстанція ухвалить рішення швидше.
"Я думаю, що вони з огляду на важливість цієї справи, можливо, розглянуть касаційну скаргу швидше, ніж за півтора року", - прогнозує міністр.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.
Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.
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И так еще лет 50
обжаловали, обжалуют и будут все на свете обжаловать.
другими словами всегда и всем будут "срать в тапки".
было бы наивно думать по другому...
Медиахолдинг Рината Ахметова демонстрирует все более явную непочтительность к Владимир Зеленскому. Несомненно, это подготовка к выборам. И это не фальстарт, а расчетливо выбранный момент
https://www.dsnews.ua/politics/razumkov-kakuyu-igru-vedet-ahmetov-protiv-zelenskogo-27102021-441050
https://www.dsnews.ua/authors/vishnevskiy-yuriy Юрий Вишневский
политический
"Он ведет плодотворные, по моим данным, переговоры с доктором Комаровским и господином Гордоном. Это трио будет очень серьезным магнитом для разочарованного в Зеленском электорате "слуг народа", - поведал Луценко. Он отметил, что рейтинг Зеленского, "несмотря на очевидные его провалы - энергетическую катастрофу, COVID-катастрофу, бессмысленность, которая происходит фактически везде, был стабильным, пока не появилась альтернатива". По мнению Луценко, избиратели Зеленского "ищут другого популиста - этот сломался".
В парламенте у Разумкова есть десяток близких к нему "слуг народа", которые могут перейти в его партию. В их числе главы трех парламентских комитетов: по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко. Однако все они малоизвестны избирателям. Да и сам Разумков как политическое блюдо, скажем честно, кажется весьма пресным (но мы не будем спорить о вкусах). Добавить соли и перца как раз и способны Комаровский с Гордоном.
Ей оно и принадлежит.
Вернут Крым, вернём золото.
Я слышал, что решение Апелляционного суда там уже обязательно к исполнению вне зависимости от факта подачи кассации.
Такому только дай столько золотишка - он уже мысленно применяет шлем на себя.
с таким успехом рыфы потребует компенсации от малазийской авиакомпании за расходник Бука ,сколько он стоит ?