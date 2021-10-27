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Новини Коронавірус і карантин
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У лікарнях Рівненщини розгортають додаткові ліжка для хворих на COVID-19: 76% місць вже зайнято, вистачить лише на кілька днів

У лікарнях Рівненщини розгортають додаткові ліжка для хворих на COVID-19: 76% місць вже зайнято, вистачить лише на кілька днів

У трьох лікарнях Рівненської області, розташованих у Корці, Радивилові та Млинові, уже розгорнули додаткові ліжка для госпіталізації хворих на коронавірус. Ще дві лікарні – Володимирецька та обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані – чекають на погодження МОЗ.

Це дасть можливість розгорнути ще 250 ліжок та розвантажити заповнені хворими медустанови, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Обласне управління охорони здоров'я констатує перевантаженість медичної системи області та неможливість деяких лікарень прийняти хворих на лікування через брак місць. Упродовж кількох останніх днів на 100% заповнені Рівненська обласна та міська лікарня №2, центральна міська лікарня теж на межі заповнення усіх ліжок.

"Маємо надвисокі показники летальності. У найближчі два тижні ми прогнозуємо подальше ускладнення епідемічної ситуації. Наразі 76% ліжок у лікарнях зайнято, резерву вистачить лише на кілька днів", - розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після переходу Рівненщини в червону зону можуть ввести обмеження для внутрішньообласного транспорту, - ОДА

Упродовж 26 жовтня від ускладнень коронавірусу в області померла 21 людина, і це найбільша добова кількість від початку пандемії.

Водночас перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін попередив про вжиття більш жорстких заходів щодо ринків області та перевізників у разі, якщо протягом двох днів їхня робота не буде приведена до вимог "червоної" карантинної зони. Адже обласна комісія має повноваження приймати додаткові обмежувальні заходи. У разі недотримання карантинних вимог ринки закриватимуть на термін до двох тижнів. Якщо перевізники не дотримуватимуться норм карантину, комісія може заборонити перевезення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські склали протокол на господиню кафе на Рівненщині, в якому вакцинували мешканців села

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1193)


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Топ коментарі
+2
місто людей при здоровому глузді

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27.10.2021 21:06 Відповісти
+1
ну дороги заасфальтували ж. там і ложіть.
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27.10.2021 21:01 Відповісти
+1
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27.10.2021 21:04 Відповісти
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ага, тішина на ІваАшаноффском кладбіщє, галубиє тумани пливут...

New CaІеdоnіа@CaIedonia_sI



Ашан в этом сезоне как никогда атмосферный

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27.10.2021 20:56 Відповісти
А шо это за народное творчество? Т.с. что за перформанс?
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27.10.2021 20:59 Відповісти
Подготовка к Дню всех Святых.
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27.10.2021 21:02 Відповісти
Аааа! Понятно. Бо я думал тоже на ковидной теме с катушек слетели. Это у проваксеров любимая тема трупики-гробики. Они от нее просто кайфуют. Им уже можно всем скопом в готы записываться.
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27.10.2021 21:54 Відповісти
це-антивакцинатори
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27.10.2021 21:03 Відповісти
Не здивували. Я навіть і не припускав, що у проваксера якісь інші асоціації будуть.
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27.10.2021 21:56 Відповісти
ну дороги заасфальтували ж. там і ложіть.
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27.10.2021 21:01 Відповісти
маски плохо бла бла бла
вот когда антиваксеру в автобусе будут чистить лицо и пинками выгонять, тогда может толку и будет больше
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27.10.2021 21:01 Відповісти
Это будет "кто кого".
В одном автобусе победят одни, в другом - другие.
А в третьем - победит дружба.
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27.10.2021 21:04 Відповісти
Поступово антиваксерів ставатиме менше. Пгспішають на добрива.
Дивні люди...
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27.10.2021 21:14 Відповісти
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27.10.2021 21:04 Відповісти
місто людей при здоровому глузді

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27.10.2021 21:06 Відповісти
От вони все процентами і процентами намазують. Кількість ліжок виражають у процентах як одиниці виміру?
Зе срань думає що ми такі тупі як вони хитрі.
Скільки штук ліжок бульо , скільки стальо , а % мит самі порахуємо.
Може там 20 ліжок ,а процентів страшно багато.
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27.10.2021 22:12 Відповісти
В Кривом Роге за пять дней скончались 62 человека, от осложнений, вызванных коронавирусом
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 176 пациентов, с подозрением - 15. Получают кислород 134 больных, в тяжелом состоянии находится 134 пациента, 12 - в реанимации, с подключением к ИВЛ - 4.

728 больных с COVID-19 и 485 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 983 пациента этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города составляет 80,2%.

Под амбулаторным наблюдением семейных врачей с установленным диагнозом COVID-19 находится 904 криворожанина.
Источник пресс-служба Криворожского горисполкома.
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28.10.2021 07:58 Відповісти
Видать нарот вже рік тому наївся їх % . Малюють цифри. Ще б цікаво було отримати ту інфу у відповідь на офіційний запит. Думаю цифри були б іншими.
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28.10.2021 09:11 Відповісти
Что то вообще не та пошло с этой "пандемией"! То слуги слетаются на шабаш в Трускавец, то ждут результата выборов в Харькове, а там действовать в зависимости от исхода. Смотрю официальные данные, о численности населения в ровенской области , делю из на три больницы, и чувствую себя обутым в лыжи на асфальте. Если бы не психоз и нагнетание паники, и было бы оставлено то к-во больниц в ровенской обл, то масштабов эпидемии никто бы и не заметил, и похоже, что по уровню рентабельности средства выделяемые на борьбу с фейковой эпидемией давно переплюнули рентабельность строительства дорог. Кто, в теме, тот понял посыл генпрокурора, что будем карать всех, в переводе на понятный язык,ЧУЖАКОВ К КОВИДНЫМ ДЕНЬГАМ НЕ ДОПУСТИМ!, и чем больше людей по всему миру начинает прозревать и понимать масштабы обмана, тем сильнее в мировом масштабе нагнетается паника и https://zdesvamnetut0.livejournal.com/4478.html скрывается правда>>>
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28.10.2021 06:44 Відповісти
В течение 26 октября от осложнений коронавируса в области умер 21 человек, и это наибольшее суточное количество с начала пандемии.

И опять вопрос. Причина? Антиваксеры? Так с начала пандемии вакцины вообще не было и мир был не готов к такой ситуации. Ну да, мутация вируса. Латинский алфавит еще не закончился?
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28.10.2021 06:51 Відповісти
Гениальность аферы транснациональных коорпораций в том, что не стоит выбрасывать деньги на создание новых вирусов в лабораторных условиях,а гораздо дешевле, выращивать вирус и наблюдать как он мутирует используя человеческий организм, как инкубатор. Достаточно взять безобидный короновирус живущий в человеческом организме, (плюс в том, что человека в любой момент можно обьявить заразившимся),посеять панику, используя корумпированных политиков, раздуть пандемию, предложить уже готовую "вакцину", привить всех и преспокойно наблюдать, как под действием "вакцины" вирус мутирует, присваивая ему очередные буквы греческого алфавита и предлагать новые и новые лекарства и "вакцины". Но, что то пошло не так. Чем больше стало "вакцинаций", тем стало больше смертей...
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28.10.2021 07:22 Відповісти
 
 