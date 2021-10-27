У лікарнях Рівненщини розгортають додаткові ліжка для хворих на COVID-19: 76% місць вже зайнято, вистачить лише на кілька днів

У трьох лікарнях Рівненської області, розташованих у Корці, Радивилові та Млинові, уже розгорнули додаткові ліжка для госпіталізації хворих на коронавірус. Ще дві лікарні – Володимирецька та обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані – чекають на погодження МОЗ.

Це дасть можливість розгорнути ще 250 ліжок та розвантажити заповнені хворими медустанови, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Обласне управління охорони здоров'я констатує перевантаженість медичної системи області та неможливість деяких лікарень прийняти хворих на лікування через брак місць. Упродовж кількох останніх днів на 100% заповнені Рівненська обласна та міська лікарня №2, центральна міська лікарня теж на межі заповнення усіх ліжок.

"Маємо надвисокі показники летальності. У найближчі два тижні ми прогнозуємо подальше ускладнення епідемічної ситуації. Наразі 76% ліжок у лікарнях зайнято, резерву вистачить лише на кілька днів", - розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

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Упродовж 26 жовтня від ускладнень коронавірусу в області померла 21 людина, і це найбільша добова кількість від початку пандемії.

Водночас перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін попередив про вжиття більш жорстких заходів щодо ринків області та перевізників у разі, якщо протягом двох днів їхня робота не буде приведена до вимог "червоної" карантинної зони. Адже обласна комісія має повноваження приймати додаткові обмежувальні заходи. У разі недотримання карантинних вимог ринки закриватимуть на термін до двох тижнів. Якщо перевізники не дотримуватимуться норм карантину, комісія може заборонити перевезення.

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