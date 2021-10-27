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Данилюк про відновлення імпорту електроенергії з Білорусі: Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка

Данилюк про відновлення імпорту електроенергії з Білорусі: Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував, що через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі.

"На жаль, я вгадав. Це дно. Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

До посту екссекретар РНБО доклав скрін із новиною про те, що на державних ТЕС закінчилося вугілля і Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі.

Данилюк про відновлення імпорту електроенергії з Білорусі: Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готується до відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7969) Зеленський Володимир (24368) імпорт (2642) Лукашенко Олександр (2661) ТЕС (917) вугілля (2476) Данилюк Олександр (911) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+47
Гундосик не только поддерживает, он такой режим в Украине пытается построить.
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27.10.2021 21:03 Відповісти
+43
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27.10.2021 21:06 Відповісти
+36
Зеленський ще і фуйлу буде платити.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
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27.10.2021 21:11 Відповісти
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Гундосик не только поддерживает, он такой режим в Украине пытается построить.
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27.10.2021 21:03 Відповісти
Так мало того , Лукашенко сам без путлера не сделал бы НИЧЕГО ,это с его разрешения и предварительного саботажа зеИУДЫ ! «Поздравляю « Украину в лоно *****
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27.10.2021 21:26 Відповісти
Луке насрать на путлера ....может ОДИН пример приведёте когда так было за 20 лет правления ботокса?((....а то как дети малые ....вы реально помешались на величии куйло. Это Зельц в угоду лаптеногим хазяевам небо закрыл Беларуси ...ЗЕдротный борец с диктатурами.
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27.10.2021 22:11 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за президента ..............
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27.10.2021 21:42 Відповісти
паблагадарім....

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27.10.2021 21:03 Відповісти
На фото прибор для возвращения зебирателей из параллельной реальности?
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27.10.2021 21:18 Відповісти
кто кого поддерживает-тот и сам таков...
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27.10.2021 21:04 Відповісти
зЭля хороший = "слуги " плохие....
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27.10.2021 21:04 Відповісти
Чьи они слуги ? ***** !
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27.10.2021 21:28 Відповісти
і наслідки цього...

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27.10.2021 21:05 Відповісти
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27.10.2021 21:06 Відповісти
пiтух - улыбнуло
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27.10.2021 21:24 Відповісти
Может займём электроэнергию у Молдовы?
Или бартер на газ.
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27.10.2021 21:08 Відповісти
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27.10.2021 21:10 Відповісти
Зеленський ще і фуйлу буде платити.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
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27.10.2021 21:11 Відповісти
Вже.

27.10.21 12:49
"Нацкомісія НЕ продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі"
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27.10.2021 21:39 Відповісти
Вы не понимаете. Это не "кінець епохи бідності". Это другое))
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27.10.2021 21:12 Відповісти
Уверен, офшорник делает реверанс перед убийцей путлером, вариантов у украинцев нету, зе надо выносить, как можно быстрее.
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27.10.2021 21:12 Відповісти
а хто ж так топив за цього зрадника , нагадати ? прозрів коли прогнали від корита .
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27.10.2021 21:12 Відповісти
Спасибо тебе Данилюк за Зельцмана, или ты думаешь у нас плохая память?
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27.10.2021 21:12 Відповісти
Это обитательница гарема брошенных жен зеледента. Там сейчас Мендель за главную.
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27.10.2021 21:21 Відповісти
А где же ваша *зельоная енергетика* которую вы так расхваливали вместо АЕС?
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27.10.2021 21:14 Відповісти
пожовкла і опала ...
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27.10.2021 21:17 Відповісти
Куди за два роки поділися працюючі АЄС?
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27.10.2021 21:40 Відповісти
американские
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27.10.2021 22:10 Відповісти
помогла
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27.10.2021 22:42 Відповісти
их электрика выкуплена Беней, по льготной цене...
Вся.
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27.10.2021 22:09 Відповісти
Не те щоб по пільговій. Вона викуплена НИЖЧЕ собівартості.
Пліснява свідомо банкрутить українські АЕС.
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28.10.2021 10:31 Відповісти
А где атомная энергетика-самая дешевая ?
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28.10.2021 05:52 Відповісти
У коломойського.
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28.10.2021 10:32 Відповісти
Электроэнергию мы будем постановлять не правительству, а народу Украины. Это позволит нам тесно общаться по интернету, который тоже от электричества зависит.
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27.10.2021 21:22 Відповісти
Мы - не сильно ли ты о себе возомнил, шестерка таракана?
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27.10.2021 21:24 Відповісти
У меня рядом с дачей гидроэлектростанция. Может и оттуда электроны побегут.
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27.10.2021 21:27 Відповісти
кто звал совкопитеков? а ну, в тундру, дунька
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27.10.2021 21:32 Відповісти
«Дача»!))) *****, совок))) «дачній участак»!
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27.10.2021 21:33 Відповісти
Ну, загородный дом.
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27.10.2021 21:38 Відповісти
OК! релаксі-таксі)
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27.10.2021 21:56 Відповісти
Дачу уже дачей нельзя называть? Совок?
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27.10.2021 21:41 Відповісти
Не... сказано, совкам можно.
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27.10.2021 21:50 Відповісти
Називай як хочеш. Що властне означає слово «дача»?
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27.10.2021 21:57 Відповісти
Участок землі дарований кнєзє!)))
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27.10.2021 22:00 Відповісти
Это называется "садовый участок" . А дача это вот:

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27.10.2021 22:49 Відповісти
Тю... от респекта электроны ищут в другом месте...

Беги беги электрон, через лампу "кенотрон",

Через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.

Напрягитесь провода, не шумите никогда.

Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,

2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне очень ровный.
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27.10.2021 21:43 Відповісти
А теперь ловите момент, когда величайший лидер современности сделает ему- алаверды, -воду в Крым братскому народу.
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27.10.2021 21:22 Відповісти
НЕТ.Мы лучше замерзнем зимой и будем покупать газ из ес по 1200 долларов 1000 кубов!!!
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27.10.2021 21:23 Відповісти
Зепил, скажи: ты с детства даун, или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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27.10.2021 21:26 Відповісти
Все зебилы по определению тупые с детства с минимальным IQ. Это аксиома.
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27.10.2021 23:23 Відповісти
Що заважало накачати газ у сховища навесні, коли він копійчаний був?
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27.10.2021 21:26 Відповісти
Это был САБОТАЖ! Под руководством д'Ерьмаку возвращение под контроль рашистской федерации
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27.10.2021 21:35 Відповісти
Если біл саботаж, то почему виновные в нем на свободе разгуливают?
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27.10.2021 22:18 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ВСЕ ПОД КАБЛУКОМ У ЗЕ И ВСЕ ОДНА ШАЙКА
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29.10.2021 09:45 Відповісти
Тури з своєю машкою (чи як її там) по світу
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27.10.2021 21:41 Відповісти
та скока там той зимы??
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27.10.2021 22:11 Відповісти
Хорошо сказано... Тогда если не дэбилы, то почто было на бацьку бочку катить за захваченный транзитный самолет?
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27.10.2021 21:27 Відповісти
лучше пнем клоуна в ростов. и тебя, подоляцкое, с ним
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27.10.2021 21:33 Відповісти
Отсутствие угля в начале отопительного сезона это диверсия.
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27.10.2021 21:24 Відповісти
Зате ...


І какаяразніца чим це опалювати?
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27.10.2021 21:43 Відповісти
Отсутствие угля и газа
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27.10.2021 22:07 Відповісти
Ну що ж подякуємо і тобі також,як "члєну" команди яка разом з цим непорозумінням,спекулюючи на виборцях,захопили владу в Україні.
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27.10.2021 21:25 Відповісти
Вайна закончілась;
Пєнсії і зп - вираслі;
Таріфи і цени - снізілісь;
Карупцию пабаролі, бариг пасаділі;
Ліси не рубають, бурштин не капають;
Угля і Газу хватіт дажє для Молдовіі;
Енєргоресурси у оккупанта и єго союзніков нє закупаєм;
преЗЕдент - нє наркаман.
Єслі ти всєво етава нє відіш, ти - праплачений парахабот.
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27.10.2021 21:27 Відповісти
Плять, моральні уроди якісь! В країні війна! Гинуть люди!
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27.10.2021 21:35 Відповісти
Каждый день убитые , но это торговля не на крови ! Зеублюдки действуют в открытую
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27.10.2021 21:39 Відповісти
Безумна бачу схопила хвилю))
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27.10.2021 21:46 Відповісти
У Зели поза Алоизыча при обходе рядов гитлерюгенда. Прямо один в один, только усов не хватает.
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27.10.2021 21:56 Відповісти
клоун #уевертися перед клоуном. #ули.... цирк мля
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27.10.2021 22:53 Відповісти
А почему никто не говорит, что эту тему придумали давно и намеренно создали дефицит угля на ТЭЦ.
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27.10.2021 21:29 Відповісти
скорее всего полесские бобры повалят вышки ЛЭП...
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27.10.2021 21:29 Відповісти
спланированная, с лета, акция. крысы во власти работают на хйло
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27.10.2021 21:34 Відповісти
Полеты гражданской авиации в Беларусь прекратили , а электричество у усатой прокремлевской скотины покупать можно .
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27.10.2021 21:35 Відповісти
Тому що вагнергейт не має відношення до електроенергії...
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28.10.2021 19:32 Відповісти
Не зебилы, а оторви и выбрось . Летом включали кульковальцювальникiв - под зиму на цырлах у бацьки.
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27.10.2021 21:48 Відповісти
Eto elektricestvo ne tolko s Belorus no i s raski Interrao ,mozet daze toj i budet bolsinstve
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27.10.2021 21:48 Відповісти
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27.10.2021 22:00 Відповісти
Проблема в том, что зебилы не поймут, про что ты им написал... Главное ,что "папа" дороги строит.
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28.10.2021 01:32 Відповісти
Які нах «сасєді»?! Ти рускій шолє?
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27.10.2021 22:19 Відповісти
поки Білоруссю керує кривавий тарган вони не сусіди , а вороги .
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27.10.2021 22:19 Відповісти
Я казав що так і буде. Недоумок піде і до ***** по газ.
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27.10.2021 22:15 Відповісти
Настоящее ДНО бьіло , когда закупали уголь в ОРДЛО .
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27.10.2021 22:26 Відповісти
А уголь и сейчас оттуда идет, только не напрямую.
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27.10.2021 23:22 Відповісти
данилюк такое же *****
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27.10.2021 22:29 Відповісти
і це ще не кінець..

після то, як вугілля закінчиться, а газ пуйло прикрутить до самого мінімуму, тоді прийде пропозиція, від якої вже не буде сили відмовитися (
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27.10.2021 22:47 Відповісти
Ну що, подякуємо Данилюк що в нас президент Зеленський.
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28.10.2021 07:29 Відповісти
А постійна закупка "реверсного" кацапського газу - це не підтримка режиму путіна?
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28.10.2021 07:49 Відповісти
Данилюку дали под сраку вот он и обижается
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28.10.2021 08:12 Відповісти
Нічого дивного. Кандидат в диктатори допомагає диктатору "в законі"...
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28.10.2021 09:23 Відповісти
 
 