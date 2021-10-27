Данилюк про відновлення імпорту електроенергії з Білорусі: Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував, що через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі.

"На жаль, я вгадав. Це дно. Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

До посту екссекретар РНБО доклав скрін із новиною про те, що на державних ТЕС закінчилося вугілля і Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі.

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