Данилюк про відновлення імпорту електроенергії з Білорусі: Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка
Екссекретар РНБО Олександр Данилюк прокоментував, що через дефіцит вугілля на державних ТЕС Україна відновить імпорт електричної енергії з Білорусі.
"На жаль, я вгадав. Це дно. Ну що, подякуємо Зеленському за підтримку кривавого режиму Лукашенка", - написав він у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
До посту екссекретар РНБО доклав скрін із новиною про те, що на державних ТЕС закінчилося вугілля і Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі.
Топ коментарі
+47 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар27.10.2021 21:03 Відповісти Посилання
+43 саша паламарчук
показати весь коментар27.10.2021 21:06 Відповісти Посилання
+36 Ksenia VB
показати весь коментар27.10.2021 21:11 Відповісти Посилання
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Или бартер на газ.
Дожились...
Короче, зебілля отримало від свого сцикуна все те, у чому винуватило Порошенка.
27.10.21 12:49
"Нацкомісія НЕ продовжуватиме заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі"
Вся.
Пліснява свідомо банкрутить українські АЕС.
Беги беги электрон, через лампу "кенотрон",
Через ЦАП, усил и пред и на благо, не во вред.
Напрягитесь провода, не шумите никогда.
Чтобы звук мой был красивый, это будет мне под силу,
2-Октава - кабель новый, выдаст звук мне очень ровный.
І какаяразніца чим це опалювати?
Пєнсії і зп - вираслі;
Таріфи і цени - снізілісь;
Карупцию пабаролі, бариг пасаділі;
Ліси не рубають, бурштин не капають;
Угля і Газу хватіт дажє для Молдовіі;
Енєргоресурси у оккупанта и єго союзніков нє закупаєм;
преЗЕдент - нє наркаман.
Єслі ти всєво етава нє відіш, ти - праплачений парахабот.
після то, як вугілля закінчиться, а газ пуйло прикрутить до самого мінімуму, тоді прийде пропозиція, від якої вже не буде сили відмовитися (