Висока температура при COVID-19 не є підставою для виклику швидкої допомоги, - головний санлікар Кузін
Висока температура при коронавірусній хворобі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Кузін повідомив, що за минулу добу кількість викликів "швидкої" досягла 55 тис., і щодня кількість таких звернень зростає.
Головний санлікар закликав людей викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів. Симптоми, які вказують на те, що потрібно дзвонити в швидку: біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше 92%.
"Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги", – сказав Кузін.
Чиновник підкреслив, що виклик швидкої без достатніх для цього симптомів під час пандемії COVID-19 означає позбавлення лікарів можливості врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги.
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Нє с рассєі лі матушкі?
а то такие нежные стали, что при 37,2 в больничку хотят
особенно "мужики"
-Летс ґой найух Зєля!
все противовирусные -это фуфломицины.
Парацетамол и витамины.
Будет сатурация ниже 92 - колите дексаметазон, но это не может быть раньше 2-й недели болезни.
Повний розвал держави...
Ублюдок Кузин, а почему тогда оттсутствие вакцинации у безсимптомного пассажира является основанием в отказе в поездке?
Высокая температура, выше 39,5, которая не сбивается, или немного сбивается на короткое время, после чего опять поднимается, как раз таки является прямым поводом и показанием скорой помощи!!!!! Независимо от того ковид это или не ковид!
Потому что человек может просто- напросто, в прямом смысле, сгореть, клеточный белок от температуры "сваривается", как в курином яйце, и обратный процесс невозможен!!!
слабую, или субфебрильную температуру - 37-38° C;
умеренную, или фебрильную - 38-39° C;
высокую - 39-41° C
и чрезмерную - выше 41° C.
Тобто , 39-41° C - не причина турбуватися ?
Просто випийте теплого чаю з лимоном , прийміть жаропонижувальні(якщо вони у вас є) , подзвоніть сімейному лікарю(якщо він у вас є) , залізьте у теплу постіль та чекайте приїзду лікаря !
І не забудьте подзвонить рідним\знайомим , щоби - якщо нічого не поможе - визвали катафалк