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Новини Коронавірус і карантин
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Висока температура при COVID-19 не є підставою для виклику швидкої допомоги, - головний санлікар Кузін

Висока температура при COVID-19 не є підставою для виклику швидкої допомоги, - головний санлікар Кузін

Висока температура при коронавірусній хворобі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кузін повідомив, що за минулу добу кількість викликів "швидкої" досягла 55 тис., і щодня кількість таких звернень зростає.

Головний санлікар закликав людей викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів. Симптоми, які вказують на те, що потрібно дзвонити в швидку: біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше 92%.

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"Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги", – сказав Кузін.

Чиновник підкреслив, що виклик швидкої без достатніх для цього симптомів під час пандемії COVID-19 означає позбавлення лікарів можливості врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги.

Автор: 

карантин (18172) швидка (268) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Офигеть,теперь только вызывать скорую при трупном окоченении..
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27.10.2021 21:15 Відповісти
+18
А для вызова катафалка?
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27.10.2021 21:12 Відповісти
+15
Лікарі вже замахались.
Вакцинуйтесь. Не чекайте поки ковід прийде, бо ніхто особливо не поможе.
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27.10.2021 21:17 Відповісти
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вмене при сатурації 94 вже було 55% запалення двостороннє!А там вже йшло погодинах.Вкого як! Сатурація добре але не завжди.Якби не надурив оператора і не сказав що вмене сатурація 92 так скора і неприїхалаб , і не знав що вмене 55 %, але дихати вже було важковато!
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27.10.2021 22:16 Відповісти
Ви отккдава, болєзний?
Нє с рассєі лі матушкі?
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27.10.2021 21:45 Відповісти
Я вижу полные маршрутки полные людей без масок и не желающих вакцинироваться. Потом я вижу их в реанимации обещающих ,что сделают три прививки,а некоторые согласны и на большее, только спасите.99% из них не вакцинировались, рассказывают всякую чушь про чипирование ,зомбирование и и так далее. После этого совершенно не удивляешься ,что они выбрали клоуна себе президентом.
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27.10.2021 21:59 Відповісти
Відмінна пам"ять в тебе на обличчя. Тільки як ти це робиш: навмисне ходиш по реанімаціях і відшукуєш людей, яких зустрічав в маршрутках? А обіцянки тричі вакцинуватись вони самі тобі дають, добровільно, чи ти з них їх вибиваєш погрозами відімкнути від кисневого апарату?
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27.10.2021 22:28 Відповісти
Если жар - прикладывать холодную жабу , зеленую ...
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27.10.2021 21:43 Відповісти
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27.10.2021 22:19 Відповісти
Кузин впервые не соврал
а то такие нежные стали, что при 37,2 в больничку хотят
особенно "мужики"
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27.10.2021 21:48 Відповісти
из-за каждого чиха скорую вызывать? совсем уже доходяги - спортом занимайтесь)))
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27.10.2021 21:52 Відповісти
-Фуцк ю кузя!
-Летс ґой найух Зєля!
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27.10.2021 21:54 Відповісти
Слів культурних не вистачає! І це все, наша теперішня "українська медична допомога"!!! То чому, ці тварі, з усіх "чайників", жахають населення, про смертність в Україні???! А вона, може бути не тільки від "розрекламованого "ковіду"! Є - і інші хвороби!!! А допомоги - зась!!! От - причина! Коли вже, всі це зрозуміють???!
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27.10.2021 21:54 Відповісти
Для чого їм розуміти? Еліта лікується в Європі
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27.10.2021 22:42 Відповісти
Высокая температура признак имунного ответа на вирусемию и признак немедленного назначения противовирусных препаратов(ремдесивир и др. при отсутствии противопоказаний).Скорую угробили приезжают фельдшера, которые могут только оказать транспортную услугу не всегда доставляют по адресу( в конкретное отделение -пример почки тоже дают температуру, хорошо хоть солнечный удар не привозят ). А что вы хотите от специалиста без профильной интернатуры, магистра общественного здоровья?
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27.10.2021 21:54 Відповісти
Эффективных противовирусных препаратов не существует.
все противовирусные -это фуфломицины.
Парацетамол и витамины.
Будет сатурация ниже 92 - колите дексаметазон, но это не может быть раньше 2-й недели болезни.
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27.10.2021 22:01 Відповісти
как бы когда приближается к отметки 92, уже надо срочно, ниже это фигня, в больницу. А еще, за такие рекомендации ты можешь уголовный срок схлопотать. Медика не возможно осудить, а вот таких советчиков свободно.
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28.10.2021 07:13 Відповісти
я тебе не со зла, просто сам знаешь дексаметазон только по рецепту и может быть проблемы за такие советы бес врача, особенно сейчас
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28.10.2021 07:14 Відповісти
Тобто в людини три доби температура 38.5, але якщо не виміряна САТУРАЦІЯ, тобто всі повинні мати цей САТУРАЦІЯ то нех навіть звертатися 😂😂😂😂
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27.10.2021 22:00 Відповісти
Цікаво, а як визначати сатурацію мають саміті пенсіонери?
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27.10.2021 22:02 Відповісти
Одинокие пенсионеры и вас переживут, бо не шарахаются во время пандемии где не попадя.
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27.10.2021 22:13 Відповісти
Вот не соглашусь. Иногда кажется, что в общественном транспорте они живут. Ну или по крайней мере работают.
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27.10.2021 22:20 Відповісти
Не скромне запитання:скільки вам років?
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27.10.2021 23:15 Відповісти
Порахувати кількість вдохів видихів за хвилину в спокійному стані,біля 15-норма,більше 20 потрібно турбуватись,30 то вже скору.
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27.10.2021 22:42 Відповісти
А біль в грудній клітини та ознаки дихальної недостатності - це симптоми саме коронавірусу? В мене два місяці тому такі були. За сатурацію не знаю, нічим було міряти. Швидку викликала дружина за ніч разів 4, відповідали: наберіть такий-то номер, лікар проконсультує, що робити в такому випадку. Але за тим номером ніхто так ні разу трубки не взяв. Під ранок, після четвертого дзвінка на швидку, все-таки приїхали. Звозили в лікарню, зробили тест на корону. Корони не виявили. Гіпертонічний криз. Збили тиск і відразу відправили додому.
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27.10.2021 22:04 Відповісти
вам тра зробити УЗІ серця аби глянули, як там серце прокачує легені.На 99% -- у вас проблема не в легенях, а в серці.
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28.10.2021 09:45 Відповісти
Dolbojoby!Якщо висока тепература при Ковіді ознака що ваші легені починають тліти!В мене була тиждень вдома і тиждень в лікарні ,як би звернувся скоріше то би не получив 55% двостороннього ураження!!
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27.10.2021 22:08 Відповісти
Гипертермический синдром с температурой 40 есть прямым показанием к вазову скорой, лучше с врачами
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27.10.2021 22:09 Відповісти
вот именно поэтому наша медицина и не рекомендует обращаться в скорую
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28.10.2021 09:48 Відповісти
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27.10.2021 22:10 Відповісти
Да вообще не приезжайте уже!
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27.10.2021 22:17 Відповісти
Повний пи ць. Навіщо така медицина? Хіба людина якщо в неї є здоров'я звертається до лікаря чи викликає швидку? Боюся що після таких заяв молоді люди зроблять висновки і звалять звідси, якщо їм швидких жаль, а хворих ні. Сумно
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27.10.2021 22:22 Відповісти
Молоді потрібно валити цю владу нахєр , а не тікати зі своєї краіни 😡
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28.10.2021 00:43 Відповісти
а потом что? Революции в такое время это признак самоликвидации народа. Сиди лучше, выбрали, терпи терпило, выбор закончился
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28.10.2021 07:18 Відповісти
Медицина в Україні здохла. Так само як і суди, поліція, і всі інші державні структури...
Повний розвал держави...
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27.10.2021 22:23 Відповісти
Не всі - податкова працює як швейцарський годинник.
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28.10.2021 00:44 Відповісти
там також є приколи.Раніш можна було зайти в інет глянути табличку під кінець місяця, які ще податки слід підтягнути,зараз заходиш туди - а там мрак, що нічого не розбереш.
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28.10.2021 09:51 Відповісти
Працює. Але не на народ і державу.
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28.10.2021 22:56 Відповісти
Боже, какой дебил!
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27.10.2021 22:24 Відповісти
Люди,если вы чувствуете себя одиноким и не с кем поговорить,к вашим услугам коммунальные службы города"Скорая""Пожарка"Горгаз и другие
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27.10.2021 22:40 Відповісти
У нас всюди де влада, там далбайоби, що не придумають то анекдот, я на свому власному прикладі знаю що дозвонитись у мусарку можна за 4хв та 30сек., а гандон монастирський, що зо ху..?
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27.10.2021 23:10 Відповісти
Высокая температура при COVID-19 не является основанием для вызова скорой помощи, - главный санврач Кузин Источник:
Ублюдок Кузин, а почему тогда оттсутствие вакцинации у безсимптомного пассажира является основанием в отказе в поездке?
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28.10.2021 01:59 Відповісти
С каких это пор? Он дебил?
Высокая температура, выше 39,5, которая не сбивается, или немного сбивается на короткое время, после чего опять поднимается, как раз таки является прямым поводом и показанием скорой помощи!!!!! Независимо от того ковид это или не ковид!
Потому что человек может просто- напросто, в прямом смысле, сгореть, клеточный белок от температуры "сваривается", как в курином яйце, и обратный процесс невозможен!!!
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28.10.2021 07:41 Відповісти
В зависимости от уровня повышения температуры различают :
слабую, или субфебрильную температуру - 37-38° C;
умеренную, или фебрильную - 38-39° C;
высокую - 39-41° C
и чрезмерную - выше 41° C.
Тобто , 39-41° C - не причина турбуватися ?

Просто випийте теплого чаю з лимоном , прийміть жаропонижувальні(якщо вони у вас є) , подзвоніть сімейному лікарю(якщо він у вас є) , залізьте у теплу постіль та чекайте приїзду лікаря !
І не забудьте подзвонить рідним\знайомим , щоби - якщо нічого не поможе - визвали катафалк
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28.10.2021 10:48 Відповісти
Ублюдки хреновы, сегодня скорая не забрала задыхающуюся мать с сатурацией 79% потому, что нет температуры.
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28.10.2021 11:34 Відповісти
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