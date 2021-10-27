Висока температура при COVID-19 не є підставою для виклику швидкої допомоги, - головний санлікар Кузін

Висока температура при коронавірусній хворобі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кузін повідомив, що за минулу добу кількість викликів "швидкої" досягла 55 тис., і щодня кількість таких звернень зростає.

Головний санлікар закликав людей викликати медиків лише за наявності конкретних симптомів. Симптоми, які вказують на те, що потрібно дзвонити в швидку: біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менше 92%.

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"Висока температура сама по собі не є підставою для виклику екстреної бригади медичної допомоги", – сказав Кузін.

Чиновник підкреслив, що виклик швидкої без достатніх для цього симптомів під час пандемії COVID-19 означає позбавлення лікарів можливості врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги.