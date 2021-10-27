На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура. ФОТО
У Сумській області лікарка сімейної медицини зі спільником займалися продажем підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 із внесенням даних до інформаційної системи НСЗУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, мешканець Сум через один із месенджерів підшукував охочих отримати свідоцтво без обов'язкового щеплення. Після перерахування коштів на банківську картку дані цих осіб чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх до інформаційної системи Національної служби здоров'я України. Таким чином, відомості про вакцинацію COVID-19 з'являлися в мобільному додатку "Дія". За попередніми даними, було підроблено близько 200 свідоцтв, вартість одного становила близько 3 тис. грн.
Під час санкціонованих обшуків на місцях роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, готівку, медичні документи.
Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення медику та спільнику про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.
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Якщо дохід свідомо хочуть зробити собі гірше , ще і платять за це, то чому б не заробити.
Нехай не купують, а вакцинуються.
Це злочинці, я вважаю.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
Дебілам пишу! Якщо ви вже захворіли то вакцина не панацея. І вакциною не лікують! Вакцина запобігає.
І якщо ти побоявся здохнути від вакцини, то вірус тобі докаже!!здохнеш від ускладнень
Не пофіг лише тоді, коли людина за хабар сертифікат купує... Якщо ти такий палкий ідейний антиваксер, то якого дідька ти не відстоюєш свої права, а купуєш сертифіката і строїш із себе вакцинованого??
https://dendrapass.wixsite.com/my-site
Куди звернутися?
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!