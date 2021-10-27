На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

У Сумській області лікарка сімейної медицини зі спільником займалися продажем підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 із внесенням даних до інформаційної системи НСЗУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Сум через один із месенджерів підшукував охочих отримати свідоцтво без обов'язкового щеплення. Після перерахування коштів на банківську картку дані цих осіб чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх до інформаційної системи Національної служби здоров'я України. Таким чином, відомості про вакцинацію COVID-19 з'являлися в мобільному додатку "Дія". За попередніми даними, було підроблено близько 200 свідоцтв, вартість одного становила близько 3 тис. грн.

Під час санкціонованих обшуків на місцях роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, готівку, медичні документи.

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Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення медику та спільнику про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

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