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Новини Силовики
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На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура. ФОТО

У Сумській області лікарка сімейної медицини зі спільником займалися продажем підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 із внесенням даних до інформаційної системи НСЗУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура 01

За даними слідства, мешканець Сум через один із месенджерів підшукував охочих отримати свідоцтво без обов'язкового щеплення. Після перерахування коштів на банківську картку дані цих осіб чоловік передавав медпрацівниці, яка вносила їх до інформаційної системи Національної служби здоров'я України. Таким чином, відомості про вакцинацію COVID-19 з'являлися в мобільному додатку "Дія". За попередніми даними, було підроблено близько 200 свідоцтв, вартість одного становила близько 3 тис. грн.

На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура 02

Під час санкціонованих обшуків на місцях роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, готівку, медичні документи.

Читайте також: 250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Сумщині сімейна лікарка продавала за 3 тис. грн підроблені свідоцтва про вакцинацію із внесенням до бази НСЗУ, - прокуратура 03

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення медику та спільнику про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

Також читайте: Лікар-травматолог зі спільником торгували COVID-сертифікатами про вакцинацію на Хмельниччині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

підробка (441) Правоохоронні органи (2708) сертифікат (427) силовики (2515) Сумська область (3882) лікарі (1290) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Та вже споганили ту реформу твої зелені.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
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27.10.2021 22:20 Відповісти
+6
Проблема в іншому ,коли така людина дійсно попаде в реанімацію і вмре то викличе хвилю протеріч за чи проти вакцин,так як в базі буде вважатися вакцинованою хоча насправді небула такою,ніхто недумає про наслідки своїх вчинків.
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27.10.2021 22:05 Відповісти
+5
именно, нам и лежание под ИВЛ - роскошь и гормоналные дорогущие препараты , по 5000 -10000 тыс грн в день не по карману... что еще остается ... ковид - болезнь богатых!
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27.10.2021 22:00 Відповісти
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А чому би й ні...
Якщо дохід свідомо хочуть зробити собі гірше , ще і платять за це, то чому б не заробити.
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27.10.2021 21:48 Відповісти
Лохі*
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27.10.2021 21:48 Відповісти
Тому, що це компроментує українські сертифікати про вакцінацію. Ще трохи і їх взагалі не визнаватимуть.
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27.10.2021 21:52 Відповісти
А хто купує ті сертифікати ?
Нехай не купують, а вакцинуються.
Це злочинці, я вважаю.
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27.10.2021 22:18 Відповісти
Проблема в іншому ,коли така людина дійсно попаде в реанімацію і вмре то викличе хвилю протеріч за чи проти вакцин,так як в базі буде вважатися вакцинованою хоча насправді небула такою,ніхто недумає про наслідки своїх вчинків.
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27.10.2021 22:05 Відповісти
Вакцинуються тіко ніщєброди, які не можуть купити собі сертифікат!
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27.10.2021 21:51 Відповісти
именно, нам и лежание под ИВЛ - роскошь и гормоналные дорогущие препараты , по 5000 -10000 тыс грн в день не по карману... что еще остается ... ковид - болезнь богатых!
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27.10.2021 22:00 Відповісти
А я про шо?
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27.10.2021 22:07 Відповісти
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27.10.2021 21:51 Відповісти
Та вже споганили ту реформу твої зелені.
Кажеш, менше зло ...ну да, ну да..
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27.10.2021 22:20 Відповісти
В Західних ЗМІ подають ці новини як приклад дикунства.Україна та її нарід таки може здивувати світ!
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27.10.2021 21:59 Відповісти
СБУ більше немає чим зайнятись?
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27.10.2021 22:02 Відповісти
Дикунство це низькі зарплати в медиків. Де обіцяні європейські зарплати в медиків? Хто б цим займався якби мав зарплату не 10000грн, а еквівалент 1500євро?
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27.10.2021 22:03 Відповісти
не тільки медиків,проблема України це загальна бідність працюючої людини!
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27.10.2021 22:08 Відповісти
Та вже чули ці нікчемні тези, коли малювали зарплатню для суддів.Це однобоке тому не працюе!Поруч в високою зарплатньою повинна бути висока відповідальність!Бо-"Грошенят замало не буває" Не треба ще скидати з рахунку подвійну зарплатню під час єпідемії!!!Це досить достатньо!А то-бідні судді,бідні лікарі,бідні поліціанти,бідні вчителі навчальних закладів та нарешті бідні депутати.А інші як? Багатії?!!!
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27.10.2021 23:49 Відповісти
Суддям підняли грошове забезпечення - вони перестали брать хабарі?! Правильно казав Бісмарк: "Навіть при поганих законах але хороших чиновниках держава буде існувать А при поганих чиновниках ніякі закони не допоможуть!"
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28.10.2021 03:41 Відповісти
Ну медики що?? Кримінальні справи продають набагато дорожче і нічого😂😂😂. Я просто не розумію цих довбні які , якби вакциновані, а вже потім коли приходить болячка то починають скуліти. Я купив, вакцину це мене!
Дебілам пишу! Якщо ви вже захворіли то вакцина не панацея. І вакциною не лікують! Вакцина запобігає.
І якщо ти побоявся здохнути від вакцини, то вірус тобі докаже!!здохнеш від ускладнень
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27.10.2021 22:08 Відповісти
та вона просто спасала громадян от прививок просроченной или хранящейся без холодильников вакцинкой
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27.10.2021 22:09 Відповісти
А все тому що не Робін Гуд. Добро потрібно робити від щирого серця, а не за гроші.
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27.10.2021 22:12 Відповісти
Я вакцинувався, але в принципі мені пофіг на тих, хто не хоче вакцинуватися - їхнє право, у нас вільна країна, я нікого змушувати не збираюся (хоча не розумію людей, які кажуть, що бояться вакцини невідомим складом, але при цьому жруть на вулиці шаурму і не читають склад продуктів з Е-щками в супермаркеті).
Не пофіг лише тоді, коли людина за хабар сертифікат купує... Якщо ти такий палкий ідейний антиваксер, то якого дідька ти не відстоюєш свої права, а купуєш сертифіката і строїш із себе вакцинованого??
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27.10.2021 22:15 Відповісти
Как получить бесплатно сертификат тем кто переболел если семейный врач не сделал запись, а только выписал рецепт..
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27.10.2021 22:22 Відповісти
Никак,коли шмурдяк)
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27.10.2021 23:01 Відповісти
Я тоже куплю при необходимости)Шмурдиной эксперементальной колоться не буду!!!Переболел в прошлом году,на кую вертел Ваш ковид)))
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27.10.2021 22:57 Відповісти
Ну это право каждого.))) Вот кто кого и на чем вертел момент сомнительный.)))
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27.10.2021 23:25 Відповісти
Ошибаетесь.Распространение болезни в период эпидемии-дело общественности.Или пусть на остров едет и изолируется.Кстати,дурачью с воплями о врачебной тайне,советую ознакомится со статьей 133 УК Украины.О распространении венирических заболеваний и уголвной ответсвенности за это.Хронические болезни и зараза способная погубить население-не одно и тоже!А то потом удивляемся-откуда столько штамов?
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28.10.2021 00:09 Відповісти
Я сегодня сдал тест, хотя вакцинирован Модерной. Просто в выходные была температура 37,4. Вы не представляете сколько вокруг было злорадствующих, но все пролетели мимо сада городского. )))) Ковида нет, обычный ОРВИ.)))) Так вот я мог перемещаться в транспорте (сертификат на руках), но сидел дома и ждал результат!
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28.10.2021 00:36 Відповісти
В тому-то і справа що "вертіть на кую" "КОВІД" буде тебе!
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28.10.2021 03:43 Відповісти
Щойно в фейсбуці мені купити сертифікат запропонували.
https://dendrapass.wixsite.com/my-site

Куди звернутися?

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27.10.2021 23:24 Відповісти
Куме! Я чув - Ваш сусід «корону» підхопив?!
Ага!
Так він же ж нам сертифікат показував який купив недавно!
Показував! Тільки от перевірку справжності сертифікату йому не поліція провела, а сама болячка «ковідна»!

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28.10.2021 03:09 Відповісти
Не было бы обязаловки , не было бы и таких предложений!
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28.10.2021 03:04 Відповісти
 
 