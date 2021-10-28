Суддя, яка раніше дала умовний термін підлітку, що влаштував смертельну ДТП у Харкові, також "відмазала" сина Авакова у "справі рюкзаків", - ЦПК
Суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська дала два роки умовно Миколі Харківському, який поранив із траматичного пістолета у 2019 році двох осіб.
На це вказує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Центру протидії корупції.
"В листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн.
І тут своє слово сказала суддя Янцовська. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження вона дала два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила нецілі 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації Смішні гроші для Колі.
Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо Інфініті, викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів
В кінці вересня Колю все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада. Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливе ДТП, яке забрало людське життя.
І ще про суддю Янцовську. Ми з нею пересікались, бо вона входила до колегії суддів, які відмазали сина Авакова в історії з рюкзаками . Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.
Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду. Звісно, що вона доброчесна, отримує за наш з вами рахунок 1,3 млн грн на рік.
Ось чому реформа судів настільки нагальна. Ось чому ми постійно про це говоримо. Бо такі історії будуть повторюватись, поки судді будуть відмазувати харківських і не тільки мажорів типу сина Авакова чи Колю на Infiniti", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року Національні антикорупційне бюро України провело обшуки в сина Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи про рюкзаки" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Окрім цього, суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.
6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну провину, а доказів про причетність інших підозрюваних відсутні.
У Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
А що - є альтернатива ? Будь яка влада в Україні завжди плодила безкарність для обраних !
Ему 16 лет.
рядом с нашей коррупцией существует россиянская коррупция, но вы её не замечаете..
а вот за нашу поганую украинскую коррупцию вы пишете жидкие панегирики..
Так що - все написано правильно - або ми побудуєм сильну , правову державу - або просто зникнемо ...
и на одном из перекрёстков расхерачит машину Янцовской
вместе с ней самой.
- а чому ж вона винесла таке рішення ? А тому що прокурори стільки просили ! Чомусь про прокурорів , в тих справах , жодного слова ...а дарма - ця вся судійська мафія працює спільно з ними !
Татьяна Янцовская из Краснолучского городского суда Луганской области.
У них в крови или за бабки, или по телефонному звонку дела решать.
Ана с калхоза "Красний лучь"...
https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать
Как эта дура 15000 присудила????
Она совсем ватная дура. 4 выстрела в ЛЮДНОМ месте, в ДВУХ людей, В УПОР. Прострелила женщине щеку.
И эта тупая мразь даже не компенсировала лечение.
Ее надо гнать нахер