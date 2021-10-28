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Новини Судова реформа
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Суддя, яка раніше дала умовний термін підлітку, що влаштував смертельну ДТП у Харкові, також "відмазала" сина Авакова у "справі рюкзаків", - ЦПК

Суддя, яка раніше дала умовний термін підлітку, що влаштував смертельну ДТП у Харкові, також

Суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська дала два роки умовно Миколі Харківському, який поранив із траматичного пістолета у 2019 році двох осіб.

На це вказує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Центру протидії корупції.

"В листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн.

І тут своє слово сказала суддя Янцовська. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження вона дала два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила нецілі 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації  Смішні гроші для Колі.

Читайте також: Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо Інфініті, викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів 

В кінці вересня Колю все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада. Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливе ДТП, яке забрало людське життя.

І ще про суддю Янцовську. Ми з нею пересікались, бо вона входила до колегії суддів, які відмазали сина Авакова в історії з рюкзаками . Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Та пох#й на ті права. Все вирішують 100-200 баксів", - листування підлітка-водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові. ВІДЕО+ФОТО

Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду. Звісно, що вона доброчесна, отримує за наш з вами рахунок 1,3 млн грн на рік.

Ось чому реформа судів настільки нагальна. Ось чому ми постійно про це говоримо. Бо такі історії будуть повторюватись, поки судді будуть відмазувати харківських і не тільки мажорів типу сина Авакова чи Колю на Infiniti", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 року Національні антикорупційне бюро України провело обшуки в сина Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи про рюкзаки" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Окрім цього, суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.
 
6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну провину, а доказів про причетність інших підозрюваних відсутні.

У Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) ДТП (4483) судова реформа (1459) Харків (5700) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+25
Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 22:04 Відповісти
+24
Згадайте "зайцеву" на Лексусі - зараз відбувається те саме. Але тепер купляють ментівських експертів, щоб склали висновок, що автівка була технічно несправна і "виродок" не міг загальмувати.
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27.10.2021 22:07 Відповісти
+23
Пишут шо его ранее ловили за превышение скорости,но не за управление ТС без прав.Забыли проверить или я шото не пойму?
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27.10.2021 22:07 Відповісти
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Все через недозволенність, яка починається ще зі школи. Мажори бачуть, що гроші вирішують все ще зі шкільної лави. Наша освіта, виховання та мораль зараз перебувають у жалюгідному стані. Мовчу про вищу освіту, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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27.10.2021 22:04 Відповісти
Сафронов, здесь не про мажора, здесь про судью.
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27.10.2021 22:09 Відповісти
Безнаказанность всегда выращивает монстров. Дебильность позволяет выбирать власть, позволяющую безнаказанность для избранных.
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27.10.2021 22:21 Відповісти
выбирать власть, позволяющую безнаказанность для избранных.
А що - є альтернатива ? Будь яка влада в Україні завжди плодила безкарність для обраних !
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27.10.2021 22:23 Відповісти
Для Вас есть альтернатива: колунесса! С клованом как-то не очень получилось, да?
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27.10.2021 22:27 Відповісти
із соєвим клованом , чи з яким ?
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27.10.2021 22:29 Відповісти
С гороховым, из зеленого горошка. Фамилия на зе начинается. Вася, ты дебил? Или подоляшавки на заработок вышли? Смотри, тебя теперь рашотролли тоже банить будут.
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27.10.2021 22:31 Відповісти
в советско начально независимое время такую вот судью нашли утопленной сваренной в кипятке ванной типа набрала кипяток поскользнулась и упала с головой в ванную утрата сознания и типа рак..... варенный.... потом второй судья также странно как то утонул в ванной.... иного судью просто так расстреливали спокойно так минут 20 рожки автоматов меняли а в 30 метрах ППС стояла и просто тупо смотрела от судьи того осталось 25 граммов мозгового вещества остальное просто пули тело выкромсали.. отстреляло 2 стрелка... примерно по 5 рожков.... 7-62 мм... иного судью повесили пытались дело как суицид пропустить да вот беда наручники киллеры забыли снять с заведённых за спину рук судьи а верёвку то накинули.... иной подонок уже купил!!!!! место судьи но он слишком много знал как бывший мусор и адвокат брал в последнее время банды ОПГ киллеров причем политически мотивированных заказов и поплатился... вышел мусор выносить и получил 6 пуль... его коллегу просто повесили также собрался на судью... спасибо что их семьи не тронули все помнят о семье харьковского судьи и отрезанные головы и как там с делом ПОЛНЫЙ ТУПИК И ГЛУХОТА.... это я к тому что судьи выполняя заказы или вынося приговоры решения за бабло опт розница такие же смертные и им есть чего опасаться... особенно если их использовали в комбинациях посадить угробить или даже убить человека через вердикт такого судьи..... не важно отмазать виноватого или наоборот посадить надолго или мурыжить без вердикта годами невиновного в СИЗО волокита теряя дело и так далее... они судьи думают что у них Бог на побегушках и им все сотрётся и никто ни о чем не узнает..увы увы....
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27.10.2021 23:38 Відповісти
А есть всего одна альтернатива. Справедливый закон для всех. Идеализм, согласен. Но стремиться надо к идеалу, а не опускаться в дебри папуасских костров с вареным и вкусным мясом своих противников. А для этого папуасам надо думать перед своим походом на избирательный участок. И подумать перед этим не что они хотят для себя лично, а какую жизнь они хотят выбрать своим детям и внукам. И не будет у нас во главе страны таких позорищ как Овощ и Клован с такими же папуасскими партиями в Раде...
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27.10.2021 23:48 Відповісти
щось кацапським духом потягнуло... Не треба мокшанської жорстокості нам українцям, треба проста незворотність покарання. Закони в нас є, але вони не працюють. І всі про це знають.
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28.10.2021 10:26 Відповісти
Эту продажную шлендру - судью, не на мыло, а на нары.
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27.10.2021 22:23 Відповісти
Верно подмечено про вседозволенность. Вот ты, к примеру, безнаказанно постишь простыню жирным шрифтом. А вот был бы рядом с тобой в этот момент, к примеру, батя, который за такое поведение отвесил бы смачного леща - ты бы таким не занимался. Пока есть возможность, я тебе предлагаю ещё и капсом всё набирать - гулять так гулять.
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27.10.2021 22:51 Відповісти
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27.10.2021 22:05 Відповісти
Згадайте "зайцеву" на Лексусі - зараз відбувається те саме. Але тепер купляють ментівських експертів, щоб склали висновок, що автівка була технічно несправна і "виродок" не міг загальмувати.
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27.10.2021 22:07 Відповісти
Ага, а перед этим газ заклинило - машина сама разогналась до 180
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28.10.2021 07:48 Відповісти
Пишут шо его ранее ловили за превышение скорости,но не за управление ТС без прав.Забыли проверить или я шото не пойму?
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27.10.2021 22:07 Відповісти
У него не могло быть прав априори.
Ему 16 лет.
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27.10.2021 22:10 Відповісти
Так вот я об этом и толкую.Как такое возможно?
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27.10.2021 22:27 Відповісти
ну ты ж читай, он сам кичился шо ментов покупал за 100-200 баксов... так это ж такса харькавская для мажоров...
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27.10.2021 22:58 Відповісти
вы Петя редкостный дебил и романтик!..
рядом с нашей коррупцией существует россиянская коррупция, но вы её не замечаете..
а вот за нашу поганую украинскую коррупцию вы пишете жидкие панегирики..
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27.10.2021 22:15 Відповісти
Государства с этой глубочайшей КОРРУПЦИЕЙ и судейским беспределом НЕТ. Это просто территория, которая достанется более развитым и сильным в моральном плане людям.
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27.10.2021 22:12 Відповісти
От тебя кацапским пропагандоном воняет.
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27.10.2021 22:18 Відповісти
причем на кацапии все это возведено в квадрат)
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27.10.2021 22:24 Відповісти
Это ты часом не недоносков с территории, находящейся в 100 км от Харькова, считаешь более развитыми и сильными в моральном плане людьми? Да тебе и этим пятикантропам не то что до цивилизации, а до "людей" еще тысячи лет эволюционировать надо.
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27.10.2021 22:30 Відповісти
Задача кацапских пропагандонов, под каждой такой новостью внушать, что Украина не страна и украинцы недостойны иметь своё государство.
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27.10.2021 22:35 Відповісти
Да, это однозначно одна из тактик их пропаганды. С другой стороны - мы за время независимости так "накерувались", что поверить в то, что Украина - failed state, очень легко.
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27.10.2021 22:40 Відповісти
Если взять отрезок в 30 лет и суммировать такие события, то любое государство будет выглядеть как ублюдочное сборище.
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27.10.2021 22:50 Відповісти
Ээ..о каких событиях идёт речь? У нас за 30 лет не было ни одной природной или техногенной катастрофы, у нас много полезных ископаемых и очень мощный аграрный потенциал. От совка нам достался мощнейший научно-промышленный комплекс и гора вооружений (включая ядерное, ага). У нас нет событий до 14 года, которые могли бы хотя бы на 10% оправдать всю глубину нашего падения. И аналогично с временами нефтяного изобилия у рашки в двухтысячных, у нас был период металлургического изобилия, когда из-за высокого спроса мы годами получали большой приток валюты.
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27.10.2021 23:03 Відповісти
При всей порочности нашего государства, называть рашку более сильной и развитой в моральном плане, это..прям конкретная шиза.
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27.10.2021 22:37 Відповісти
гм ... а де в пості було про рашку ? чи інших країн нема ?
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27.10.2021 22:40 Відповісти
Территориальные претензии из соседей имеет рашка и Польша. Если наше государство таки развалится, то рашка аннексирует всю территорию и с Польшей делится у них даже речи не зайдёт. Так что в контексте "Это просто территория, которая достанется", кому достанется, есть только один ответ - кацапы.
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27.10.2021 22:45 Відповісти
імперські амбіції мають Китай (і це лише здається що він далеко...) , Туреччина , навіть Угорщина і та в бік України гавкати намагається ...і паспорти свої активно роздають - на Прикарпатті багато хто з угорськими і румунськими паспортами ... всі лише чекають слушної миті .
Так що - все написано правильно - або ми побудуєм сильну , правову державу - або просто зникнемо ...
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27.10.2021 22:50 Відповісти
Ну хз, рашка настолько сильный и отмороженный субъект, что рассматривать других претендентов, имхо, нет особого смысла. Причём у них поглощение Украины, это чуть ли не нац стратегия.
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27.10.2021 22:56 Відповісти
І хто ж це зробив разом?
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27.10.2021 22:55 Відповісти
Избравшие дважды уголовника кучму. Это он разрушил правосудие. История всегда на годы откладывает наказание.
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27.10.2021 23:02 Відповісти
Мабуть Симоненко треба було
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27.10.2021 23:05 Відповісти
Нарид всегда просерает все выборы в первом туре, давно пора уже было это понять.
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28.10.2021 01:09 Відповісти
оо!.. жертва маньяка-логопеда.. узнаю знакомый зрадный почерк..
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27.10.2021 22:17 Відповісти
Президенты и кабмины меняются, а судьям - "своє робить".
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27.10.2021 22:13 Відповісти
мєнти , судді , прокурори ... - це ж все опора системи , вони будь якій владі потрібні
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27.10.2021 22:14 Відповісти
Менти, судді, прокурори ... - це вже не посади, це - бізнес.
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27.10.2021 22:17 Відповісти
Какой еще бизнес? Они метят на новое дворянство.
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27.10.2021 22:20 Відповісти
ні ...насправді - бізнес , посада і т.д це все вторинне ... Найперше , ці всі "мєнти , судді , прокурори.." - це функція ! А функція їх - бути опорою системи , аби створювати бандюкам , що захопили владу , видимість лигітимності ...А головне - захищати їх від людей і тримати народ в покорі
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27.10.2021 22:21 Відповісти
Ну что вы, это только Зеленский виноват сегодня в таких гавно-судьях. А до 2019 года их не было... А нет, оказывается были и у них "героическая" и многолетняя биография. А теперь вот всё общество имеет настоящую бойню на дорогах, стрельбу в лицо людям из травмата и подобную дичь. Зато у судей всё сладко и стабильно
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27.10.2021 22:17 Відповісти
Три года при власти зе ,но виноват Петя.
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28.10.2021 08:01 Відповісти
Эту сучку надо отдать зэкам в аренду на два года.
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27.10.2021 22:19 Відповісти
Вот вечно в Чернигов "на передержку" всякое говно приезжает. Ну а Луганск- Харьков это ж проторенная дорожка для чиновников- сепаров
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27.10.2021 22:21 Відповісти
Ось такі... судді і збудували ту огидну систему, в якій ми живемо... Вірніше, вони були одними із творців
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27.10.2021 22:22 Відповісти
Чому ми не у НАТО …. З такою бардачною судовою сволотою…
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27.10.2021 22:23 Відповісти
По логике сюжета этот писсдюк сядет на следующий Инфинити,
и на одном из перекрёстков расхерачит машину Янцовской
вместе с ней самой.
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27.10.2021 22:25 Відповісти
По логике сюжета он станет ее зятем.
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27.10.2021 22:36 Відповісти
.....Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.И тут свое слово сказала судья Янцовская. За преднамеренное средней тяжести телесное повреждение она дала два года условно. Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн - судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Источник:
- а чому ж вона винесла таке рішення ? А тому що прокурори стільки просили ! Чомусь про прокурорів , в тих справах , жодного слова ...а дарма - ця вся судійська мафія працює спільно з ними !
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27.10.2021 22:27 Відповісти
А она прокурорам на это указать не могла?
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27.10.2021 22:35 Відповісти
а навіщо це їй ...?
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27.10.2021 22:37 Відповісти
А при чому тут прокурори, якщо це вже цивільний позов на відшкодування?
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28.10.2021 07:49 Відповісти
Искренне очень жаль, что не она ему на перекрестке попалась...
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28.10.2021 12:34 Відповісти
В этой драме есть выход.Отпустить Николеньку,после того как он расстреляет пару магазинов с пневмата в морду неподкупной судьи-Танюшки Янцовской.И это будет честно,по отношению к обществу!
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27.10.2021 22:31 Відповісти
Она - не из Харькова.

Татьяна Янцовская из Краснолучского городского суда Луганской области.

У них в крови или за бабки, или по телефонному звонку дела решать.
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27.10.2021 22:32 Відповісти
НЕ ПОРА ЛИ ЕЙ ГЛАЗА ВЫКОЛОТЬ? ОНА НИМИ ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ!
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27.10.2021 22:34 Відповісти
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27.10.2021 22:38 Відповісти
Нє любі єйо, нє мучь,
Ана с калхоза "Красний лучь"...
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27.10.2021 22:38 Відповісти
Не дивно що у Харкові судді відрубали голову.
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27.10.2021 22:42 Відповісти
Судья Логвина Чернигов тогда утварь последняя такое решения принимает посмотрите , просто подарок для разного рода "граждан"
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27.10.2021 22:56 Відповісти
"После Майдана решили, что Янцовская очень ценная судья. Транзитом через Чернигов ее перевели в харьковский суд." - а можно как-то персонализировать, кто так решал ?
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27.10.2021 22:59 Відповісти
ну судья гондонша это факт, но получается, апелляцию на это решение потерпевшая сторона тоже не подавала раз приговор вступил в силу... -значит взяли бабло от мясника и подписали "претензий не имеем..."
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27.10.2021 23:02 Відповісти
Такими судебными решениями, они толкают людей совершать самосуд
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27.10.2021 23:18 Відповісти
Вот, коли МИ будем іти на слідуючу рибалку, а за опаришами під ближчий стовп, бо там з осені висить ****..я в мантії, от тоді можливо появиться якась відповідальність. А в тої ****.і та в її мами та рідні забрати майно, то бедем кредити давати мфв.
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27.10.2021 23:20 Відповісти
Маленький Коля просто зеркало общества. Он же не виноват что менты стоят 100 долларов, а судьи чуть подороже.
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27.10.2021 23:20 Відповісти
"Реформа повертає людям право на чесний справедливий суд" ( Порошенко)
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28.10.2021 00:25 Відповісти
Можливо для країни і суспільства таку суддю краще ліквідувати без суду і слідства?
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28.10.2021 03:06 Відповісти
Почему сразу "отмазала"? Может быть просто судья не по всей строгости закона сразу наказывает, а даёт возможность оступупившимся выбор стать на путь исправления...
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28.10.2021 05:11 Відповісти
Если что - это был сарказм, а если говорить серьезно этого юного зебила скорее всего отпустят прямо из зала суда благодаря законопроекту который "слуги" будут голосовать в ближайшее время (в аккурат под новый год подарочек своим избирателям):

https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
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28.10.2021 05:20 Відповісти
Полотно Герарда Давида «Здирання шкіри з продажного судді», це не картина. Це - інструкція...
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28.10.2021 06:49 Відповісти
Який жаль що колька не задушив на авто цю ското-суддю.
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28.10.2021 07:46 Відповісти
При Порошенко всё продавалось и покупалось.
Украина будет ещё лет 10 наследие рыгосвинарчуков кровью отрыгивать

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28.10.2021 08:19 Відповісти
Харків, Донецьк і все навіть Кривій Ріг добивають лісапед під маркою "Україна". В цих містах найбільше патріотів, тому при владі і він них президенти, ВР, кабмін, силовиви і суди.
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28.10.2021 08:34 Відповісти
Может эту хабалку направить на дициплинарную комиссию? Таких как она "судей" мы не должны содержать за свой счет. Она или ТУПАЯ или за бабло клепает решения. Второе доказать нельзя, а вот первое да. Ей не место в судьях.
Как эта дура 15000 присудила????
Она совсем ватная дура. 4 выстрела в ЛЮДНОМ месте, в ДВУХ людей, В УПОР. Прострелила женщине щеку.
И эта тупая мразь даже не компенсировала лечение.
Ее надо гнать нахер
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28.10.2021 09:24 Відповісти
А где ЭС-свидетели? Ау. При вашем "порохе" (свинорылом) были "рехформы". При юрке-алкголике луценке (комуняцкий выпердыш) и свинорылом были рехформы в том числе игральных апартов, которых было далеко за 10000 штук по всей Украине. Или может сектанты-сатанисты не знали и не видели? Вы кому молитесь? Какому Богу?
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28.10.2021 09:28 Відповісти
Мені здається, що більше на свинорилих походять сьогоднішні? Якщо Ви запитали за Порошенко, то у його партії у Верховній раді не було і сотні депутатів, а рішення приймаються голосами 226 депутатів. У Косоворотки - "слуги Бені" є більшість зі "слуг", а ще "за майбутнє Бені" і "довіра Бені". А ще, ті реформи, що почалися з 2015 року "зелені" знищили і всупереч законів і навіть людської логіки творять хуцпу, а це більше безпрєдєла.
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28.10.2021 10:46 Відповісти
А може почати з самого початку? Виродку 16 років - який автомобіль, яке кермування?!! Батька в першу чергу за грати, тому що дозволив користуватися автівкою!
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28.10.2021 10:36 Відповісти
Цій шмарі треба висувати звинувачення в співучасті у вбивстві (на додаток до корупції, звісно)!
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28.10.2021 11:57 Відповісти
Нельзя так писать. То чего еще не произошло а произойдет в будущем - напишите лучше Судья, ранее давшая условный срок подростку, который попал в ДТП.
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03.11.2021 11:14 Відповісти
"6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что . 12 июля стало известно о так называемого "дела рюкзаков". В САП , что фигурант дела Литвин признал единоличную вину, а доказательства причастности других подозреваемых отсутствуют. Источник:
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03.11.2021 12:18 Відповісти
 
 