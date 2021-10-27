Головні новини 27 жовтня: Україна відновлює імпорт електрики з Білорусі, "червона зона" ще у семи областях

На ТЕС майже закінчилося вугілля, Україна б'є коронавірусні рекорди, підлітку, який збив людей у ​​Харкові, загрожує до 8 років за ґратами, - головні новини 27 жовтня.

Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі

Імпорт відновиться із 1 листопада. Причина цього – дефіцит вугілля на державних ТЕС. Загалом у листопаді збираються купити 900 МВт.

Зеленський відповів на петицію про заборону гастролей артистів із РФ

Президент нагадав, які документи зараз регулюють гастролі російських артистів. І доручив прем'єр-міністру, РНБО та СБУ вивчити та опрацювати озвучену в петиції пропозицію.

"Червону зону" вводять ще у семи областях

За добу на коронавірус захворіло 22 574 особи, померло 692. Україна - у трійці світових лідерів за смертністю від COVID-19. За прогнозами Академії наук, за тиждень у нас буде по 30 тис. хворих за день.

Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області 30 жовтня переходять до "червоної" зони карантину.

Від коронавірусу дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років.

До речі, спіймали програміста, який створив підробку під "Дію". Хлопцю 21 рік, йому загрожує до 6 років ув'язнення. Очільник Мінцифри Федоров пропонує направити його "на виправні роботи в ІТ", от тільки Кримінальний кодекс такого покарання не передбачає.

16-річному "мажору", який збив людей, загрожує до 8 років за ґратами

ДТП сталося у Харкові вчора ввечері: 16-річний хлопець на величезній швидкості врізався в інший автомобіль. Одна людина загинула, троє постраждали.

Юнак має судимість і умовний термін - він стріляв жінці в обличчя з "травмата". Крім цього, хлопець неодноразово вихвалявся, що може дозволити собі порушувати правила, а поліцейські "коштують 100-200 доларів".

Тепер йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Україну зловили на допінгу

Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Національний антидопінговий центр України у порушенні правил. За його даними, українські спортивні чиновники могли заздалегідь попереджати спортсменів про збирання проб. Через звинувачення у відставку йде керівництво Національного антидопінгового центру.

Саакашвілі слабшає та відмовляється від медичної допомоги

Експрезидент Грузії більше не хоче отримувати медичної допомоги, - повідомила омбудсмен Денісова. Українському лікареві оглянути Саакашвілі не дали. А журналіста Дмитра Гордона, який збирався відвідати Саакашвілі у в'язниці, взагалі вислали з Грузії.

Арахамія не впізнав цитату Сковороди

Спочатку він відповів, що "поняття не має", хто може бути автором висловлювання "Світ ловив мене, та не впіймав". Жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі "Піймай мене, якщо зможеш".

Родина Арахамії переїхала до України, коли йому було 13 років. Він закінчив школу в Миколаєві та магістратуру з економіки в Європейському університеті.