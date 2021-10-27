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Новини Боротьба з коронавірусом
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Клінічні випробування двох нових вакцин від COVID-19 проведуть в Україні, - наказ МОЗ

Клінічні випробування двох нових вакцин від COVID-19 проведуть в Україні, - наказ МОЗ

В Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад'ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти COVID-19.

Про це йдеться у наказі МОЗ від 27 жовтня №2352 "Про проведення клінічного випробування та затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)" , підписаному Віктором Ляшком та опублікованому на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Заявку на дослідження подало ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". Їх проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старших у чотирьох медзакладах Києва ("Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік" та медичній клініці "Благомед"), а також у медичному центрі "Салютем" у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника Міністра Олександра Комариду.

Читайте також: Дітей від 12 років можна вакцинувати від COVID-19 за наявності всіх щеплень, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) випробування (404) МОЗ (5401) США (23417) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+14
Предлагаю одну на депутатах, вторую - на офисе Президента. Потом пусть поменяются
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27.10.2021 22:32 Відповісти
+8
почему то хочется ,чтобы подопытными стали смелые зелёные кролики
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27.10.2021 22:32 Відповісти
+4
А-а-а, ми ж казали, що над нами експериментую-ю-ю-ють! Ну, давайте, я знаю, що ви це хочете написати...
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27.10.2021 22:31 Відповісти
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А-а-а, ми ж казали, що над нами експериментую-ю-ю-ють! Ну, давайте, я знаю, що ви це хочете написати...
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27.10.2021 22:31 Відповісти
блин и всё поудаляли уже, что там было хоть?)
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28.10.2021 03:24 Відповісти
Прийшли незадоволені і сказали своє "фе", пропозиція погуглити що таке "клінічні випробування" і як їх проводять викликала нездорову реакцію.
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28.10.2021 07:47 Відповісти
Предлагаю одну на депутатах, вторую - на офисе Президента. Потом пусть поменяются
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27.10.2021 22:32 Відповісти
почему то хочется ,чтобы подопытными стали смелые зелёные кролики
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27.10.2021 22:32 Відповісти
Там хорошо платят. Желающие будут.
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27.10.2021 22:39 Відповісти
почем опиум для нарида?
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27.10.2021 22:43 Відповісти
На ком именно проведут "испытания"? Там зеленский хотел первым уколоться....

23.10.2020 08:41:00

Президент Владимир Зеленский при создании и успешном испытании украинской вакцины от COVID-19 готов протестировать ее на себе.



Об этом он сказал в ходе интервью журналистам четырех украинских телеканалов, передает портал "Хвиля"....
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27.10.2021 22:44 Відповісти
Это не украинская вакцина...это совместная Франция-Великобритания...
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27.10.2021 22:45 Відповісти
Не нашёл про "совместная Франция-Великобритания"...
Это не из США вакцины?
Sanofi Pasteur Inc., USA (Санофі Пастер Інк., США)
«Азур Ар. Ікс. Біофарма, Інк.» (AzurRx BioPharma, Inc.), США
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27.10.2021 22:59 Відповісти
"Какая разніца" ? может хоть так пользу людям принесёт...
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27.10.2021 23:01 Відповісти
Зачем слушаете это трепло зе, он если не сбрешит, то не он будет...
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27.10.2021 23:13 Відповісти
Очередной пиар... Такие исследования, а тем более приказ Минздрава (не пойму почему в гражданских организациях не убрали до сих пор это слово). Имитация бурной деятельности за просранную вакцинацию. Люди уже умирают тысячами, везите в страну эффективную любыми способами и в нужном количестве, а не в виде подарков от других стран.
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27.10.2021 22:45 Відповісти
зачем везти.мож такая задача(вьімирания) какраз и стоИт
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27.10.2021 22:52 Відповісти
В том-то и дело, что у зеленой команды даже единой задачи нет. Тупые временщики, которые тупо балдеют от хорошей жизни сейчас, даже не думая что будет завтра. Именно поэтому так сейчас активизировались протупинское зажоповцы и продажная Жуля хвост поднимает.
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27.10.2021 23:14 Відповісти
Чуваки, начинать треба в гараже як Джобс с первоначальным набором химика для начинающих
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27.10.2021 23:04 Відповісти
Ну як вам ініціатива ЗЕкоманди?
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27.10.2021 23:11 Відповісти
Раньше США испытывали лекарства в Мексике и других странах третьего мира, теперь вот зелёный минздрав решил присоединтся к Мексике. Завтра рашаСМИ будут рассказывать, что "Украина стала полигоном для проверки "сомнительных" вакцин из США"...
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27.10.2021 23:30 Відповісти
Лаптям свистіти як дурному з гори котитись.
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27.10.2021 23:42 Відповісти
И правильно скажет. И не только раша скажет, а остальные и так в курсе... а что , это не так, не правда? Аргументируйте.
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28.10.2021 08:01 Відповісти
Аргументировать? Подобно Вам - "а остальные и так в курсе"?
Попробуйте сначала задать конкретный вопрос.
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28.10.2021 11:04 Відповісти
Так розумію що це конкуренти,китайській білковій-*возвращение к истокам*виробництва вакцин.
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28.10.2021 00:01 Відповісти
Кого не шкода - депутатів, суддів, прокурорів, офіс преЗедента і самого гамнокомандуючого. Саме на таких потрібно випробовувати всякі вакцини
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28.10.2021 06:53 Відповісти


Картина "Путин вакцинирует свою дочь"
Художник Семён Скрепецкий

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28.10.2021 08:16 Відповісти
Испытания следует начать с ВР, министерств и, конечно же, офиса, поголовно и неотвратимо. Только так!!!!!
А мы будем посмотреть, запасаемся попкорном, друзья.
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28.10.2021 08:37 Відповісти
зе ы Ко подивилися,яке бабло нагрівають фармкомпанії , і вирішили ,а чого б і нам на своїх же українцях не розбагатіти? і ви тут даремно пишете,що спочатку міністри , чинуші хай вколються ,офіс президента і тп, ні! дуже скоро вам скажуть,що примусової вакцинації нема , але вас будуть відсторонювати від роботи, не дозволяти їхати, куди вам треба, ви не зможете зайти в кавярню навіть! бо треба буде прививатися вже цією вакциною!! при всьому цьому вам не можна викликати швидку, коли у вас температура!!! злочинці при владі!!! і вони мають мету знищити наш народ!!!!
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28.10.2021 09:27 Відповісти
Еще в 2019-2020 гг. говоил о том что если COVID-19 придет в Украину , то тут и останется. Речь даже не в одной лишь Украине, практически вся восточная Европа , страны с постсоветскими прошлым по типу Украины имеют не самое сильное министерство здравоохранения, но в Украине чувствуется особая разруха. Весь мир потерпал и Украина в том числе , но другие страны начали выходить из пике, а украинское правительство погрузло в ситуации прям до того что теперь на украинских гражданах и которые того не делали бы намерены тестировать какие-то препараты.
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28.10.2021 10:57 Відповісти
 
 