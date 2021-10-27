Клінічні випробування двох нових вакцин від COVID-19 проведуть в Україні, - наказ МОЗ

В Україні проведуть багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження двох ад'ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) проти COVID-19.

Про це йдеться у наказі МОЗ від 27 жовтня №2352 "Про проведення клінічного випробування та затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)" , підписаному Віктором Ляшком та опублікованому на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Заявку на дослідження подало ТОВ "Санофі-Авентіс Україна". Їх проводитимуть серед дорослих осіб віком 18 років і старших у чотирьох медзакладах Києва ("Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік" та медичній клініці "Благомед"), а також у медичному центрі "Салютем" у Вінниці.

Контроль за виконанням випробувань покладено на першого заступника Міністра Олександра Комариду.

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