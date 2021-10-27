Посол Мельник відповів на "занепокоєння" Берліна про Bayraktar: Україна має законне право на самооборону

Негативна оцінка німецьким урядом використання українськими Збройними Силами безпілотного апарату Bayraktar викликала чергове напруження у відносинах між Києвом і Берліном.

Свою незгоду з позицією офіційного Берліну висловив виданню Bild посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі бомбардують з російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні, як було домовлено, і поставити Москву на місце", - заявив Мельник.

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Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.