Посол Мельник відповів на "занепокоєння" Берліна про Bayraktar: Україна має законне право на самооборону
Негативна оцінка німецьким урядом використання українськими Збройними Силами безпілотного апарату Bayraktar викликала чергове напруження у відносинах між Києвом і Берліном.
Свою незгоду з позицією офіційного Берліну висловив виданню Bild посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі бомбардують з російських важких озброєнь і коли гинуть мирні жителі та солдати. Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні, як було домовлено, і поставити Москву на місце", - заявив Мельник.
Нагадаємо, у зоні ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.
Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.
Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.
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В 1982 году сенатор Джо Байден пригрозил премьер-министру Израиля Менахему Бегину сокращением американской помощи. Таков был ответ Бегина: Никогда не пугайте нас тем, что лишите помощи. Это не сработает. Я не тот еврей, у которого дрожат коленки. Я еврей, который горд историей своего народа, насчитывающей уже 3700 лет. Когда мы гибли в газовых камерах и печах, никто не пришел к нам на помощь. И также никто не помогал нам в нашем стремлении строить свое государство Мы справились с этим сами и заплатили сполна. Мы боролись за свои идеалы. Мы умирали за них. И мы до сих пор придерживаемся этих принципов. Мы будем защищать их. И, если понадобится, снова погибнем за свои принципы. С вашей помощью или без нее
Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Бо це означатиме програш.
Ніякого воєнного стану і активізації наших військ!
Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру».
Фошызты жешь, фрау. Для них зверски разбомбить мирно стреляющие гаубицы, это как два пальца обос ... фальт
мы, украинцы - обеспокоены трусостью Берлина ,который за нашей спиной
выглядит как хорошо экипированный боец в полном обмундировании,
но отсутствие силы духа и воли к победе-
заставляет его раздеться перед врагом и сложить оружие !
да , был грешок, ослабли, но немцы уже подтягиваются
и делают это быстро
потому что не хотят берлинских народных республик по всей германии
У немцев после 2-й мировой очень сильный психологический комплекс вины перед рашкой и они не любят ее злить. При этом ошибочно принимая рашку за ссср. Для большинства просых немцев это равнозначные понятия и Украина для них- это где-то в рашке. А если кто и знает то Кличко и Чернобыль
Чому Україна взагалі повинна виправдовуватися перед кимось ...
а заодно и спалить 😀😀😀
🎶🎶Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
https://youtu.be/trdItw1gnr8
німці стають зовсім ..овнистими
ми ще й поляків підпишем
а рейхстаг - просто спалити
наш !
так як нас ніхто не захистить , крім нас самих !
Израиль продал России в 2010г лицензию на их , снятый с производства Израиля, устаревший беспилотник-разведчик Форпост ....