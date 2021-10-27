Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством. При цьому слідством буде враховано вирок, який йому було винесено два роки тому за стрілянину в супермаркеті.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчі та прокурор вручили підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів є достатньо", - сказав Чиж.

Він додав, що у підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

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Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

"Кримінальне провадження за цим фактом (стрільби у супермаркеті. – Ред.) слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок – 2 роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання строком на 1 рік. Слідством у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах", - зазначив Чиж.

Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що сьогодні потрібно посилити покарання за такі злочини на дорозі.

"Попри те, що вони розглядаються як скоєні з необережності, але все-таки за кожним злочином є жертви невинних людей. Тому потрібно однозначно посилити. Це моя думка як громадянина України", - резюмував Чиж.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.