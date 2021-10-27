Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством. При цьому слідством буде враховано вирок, який йому було винесено два роки тому за стрілянину в супермаркеті.
Про це сьогодні в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогодні затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчі та прокурор вручили підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів є достатньо", - сказав Чиж.
Він додав, що у підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.
Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.
"Кримінальне провадження за цим фактом (стрільби у супермаркеті. – Ред.) слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок – 2 роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання строком на 1 рік. Слідством у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах", - зазначив Чиж.
Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що сьогодні потрібно посилити покарання за такі злочини на дорозі.
"Попри те, що вони розглядаються як скоєні з необережності, але все-таки за кожним злочином є жертви невинних людей. Тому потрібно однозначно посилити. Це моя думка як громадянина України", - резюмував Чиж.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
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Ну т.е. средней тяжести
1. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_5 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_6 ушкодження , тобто умисне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_6 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_7 ушкодження , небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
u1:st121" id="n788" name="n788">карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_7 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_8 ушкодження , вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
u2:st121" id="n790" name="n790">карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Не пойму, о чем мы спорим.
Хотя, имхо, при широком резонансе его отмазать шансов будет немного, даже при наличии бабла. Уж слишком много это гоноровое недоразумение о своих "подвигах" и "мировоззрение" в сетях порасказывало. В противном случае с ним и "несчастный" случай и "суицид" произойти может.
Что на ето скажут либеральные украинские пи***сы и Бундестаг? Решить все мирным путем? Если вы не уничтожаете росийскую падаль то ето не значит что они не будут уничтожать нас.
т.е. уже и образцы изъяли и допросы начали и подозрение вручили
а с трухиным уже месяц не могут выяснить был этот андон за рулем или нет. а тут прямо ускорение и освещение положение дел по каналу "дом". который кстати вещает, ну так плинровалось, на оккупированные территории. вопрос - нахера им там эта информация?
Нічогенька задумка. Хлопці креативні.
https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
А это гавно лишить ПРАВА управлять автомобилем пожизненно. Но зебилам некогда писать законы. Им нужно работать на ахметку и беню каломойского