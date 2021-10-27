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Новини Мажори на дорогах
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Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством. При цьому слідством буде враховано вирок, який йому було винесено два роки тому за стрілянину в супермаркеті.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу "Дом" повідомив заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчі та прокурор вручили підозру. Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати. Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів є достатньо", - сказав Чиж.

Він додав, що у підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Читайте також: Смертельна ДТП у Харкові: підлітка-водія Infiniti затримано, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ВIДЕО

Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

"Кримінальне провадження за цим фактом (стрільби у супермаркеті. – Ред.) слідчим розслідувано та направлено до суду. І є судовий вирок – 2 роки позбавлення волі, але у порядку ст. 75 Кримінального кодексу України зі звільненням від покарання строком на 1 рік. Слідством у справі також буде враховано попередній факт, долучений до справи та використаний у доказах", - зазначив Чиж.

Заступник начальника поліції Харківської області впевнений, що сьогодні потрібно посилити покарання за такі злочини на дорозі.

"Попри те, що вони розглядаються як скоєні з необережності, але все-таки за кожним злочином є жертви невинних людей. Тому потрібно однозначно посилити. Це моя думка як громадянина України", - резюмував Чиж.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія. 

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5700) Чиж Сергій (3)


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Топ коментарі
+35
Ребятки правоохранители, сразу скажем вам, что второй обдолбленной харьковской гонщицы нам не надо. Вести расследование и суд 2 года нам тоже не надо. А надо просто сажать малолетнего ДЛБа и разбираться с судьёй и остальными, кто с ним "решал вопросы", а точнее с его папулями-мамулями
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27.10.2021 23:26 Відповісти
+29
Что-то мне подсказывает, что если судьи не начнут выносить справедливые приговоры, не начнут сажать за убийство, начнётся народный отстрел судей...Думаю, хватит и десятка дохлых судей, чтобы судебная система оздоровилась и люди не боялись ходитьпо улицам , ездить на машинах , просто стоять на тротуарах....
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27.10.2021 23:32 Відповісти
+24
Ещё бы это малолетнее никого не сбило на авто, если ему за стрельбу ничего не сделали.
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27.10.2021 23:22 Відповісти
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Ещё бы это малолетнее никого не сбило на авто, если ему за стрельбу ничего не сделали.
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27.10.2021 23:22 Відповісти
Он же тогда не достиг 16 лет. Потому и наказание такое.
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27.10.2021 23:36 Відповісти
А причем тут 16 лет. У нас за тяжкие с 14 ответственность.
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27.10.2021 23:41 Відповісти
Так в цьому і хєрня - дтп не є тяжким.
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27.10.2021 23:49 Відповісти
В цьому випадку є.https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_286/ https://protocol.ua/ua/kriminhttps://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_286/alniy_kodeks_ukraini_stattya_12/ https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_12/
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28.10.2021 00:06 Відповісти
Ответственность есть. Но очень учитывается, что не достиг возраста уголовной ответственности. Чай, не убийство, а тяжкие телесные.
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28.10.2021 00:03 Відповісти
Открой статьи УК и посмотри. Там даже средней тяжести идут в зачет с 14 лет
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28.10.2021 02:26 Відповісти
Ну, открыл. Повреждение лица женщины относится к тяжким телесным. И что не так?
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28.10.2021 08:38 Відповісти
Читаем. "...Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності... за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n792 стаття 122 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2384 частина друга статей 345 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2391 346 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2413 350 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2698 377 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2816 398 )..."
Ну т.е. средней тяжести
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28.10.2021 13:22 Відповісти
Стаття 121. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_4 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_5 ушкодження
1. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_5 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_6 ушкодження , тобто умисне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_6 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_7 ушкодження , небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, каліцтво статевих органів, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
u1:st121" id="n788" name="n788">карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
2. Умисне тяжке https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_7 тілесне https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14?find=1&text=%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_8 ушкодження , вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого, -
u2:st121" id="n790" name="n790">карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Не пойму, о чем мы спорим.
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28.10.2021 15:17 Відповісти
у нас для взрослых дядь стрельба из травмата с ранениями -хулиганка и штраф, а вы хотите шоб пистюку в 14 за пневмат дали срок...ещё и сынуле "хороших твАрей"..
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27.10.2021 23:53 Відповісти
Там тяжкие телесные повреждения были: женщине в лицо.
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28.10.2021 00:04 Відповісти
ну и апеляцию на приговор пострадавшие тоже не подавали , а значит взяли таки откупные от семейки..
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28.10.2021 00:10 Відповісти
Вы уже изучили дело со всеми ухвалами и решениями?
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28.10.2021 00:38 Відповісти
пацан к успеху шел. но не фартануло ©
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27.10.2021 23:23 Відповісти
учтен прежний приговор - о, забегали, засуетились
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27.10.2021 23:24 Відповісти
Кем учтен? Судом или заместителем начальника полиции харьковщины?
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28.10.2021 07:37 Відповісти
Ребятки правоохранители, сразу скажем вам, что второй обдолбленной харьковской гонщицы нам не надо. Вести расследование и суд 2 года нам тоже не надо. А надо просто сажать малолетнего ДЛБа и разбираться с судьёй и остальными, кто с ним "решал вопросы", а точнее с его папулями-мамулями
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27.10.2021 23:26 Відповісти
ну вот и расчихлите эту семейку шоб по миру пошла и сынка по максималке на восьмёрку ... посмотрим , кто сильнее бабло или полиция..
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27.10.2021 23:31 Відповісти
Он же несовершеннолетний - по максимуму не дадут. Но через пару лет переведут на взрослую зону.
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27.10.2021 23:37 Відповісти
та какая там зона для дтп-шников , если не расчихлят семейку , то пойдёт на поселение или по удо...а если ещё и пострадавшая сторона возьмёт за батю откупные и напишет ходатайство "претензий не имеем" , то вообще по минималке получит и через три года на новом финике куй мусорам покажет..
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27.10.2021 23:46 Відповісти
Три года. Из них два малолетки, а год...
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28.10.2021 00:05 Відповісти
А як це гівно в 16 років права на авто отримало? Наскільки я чув, воно ще й відосіки викладало раніше, як літало на червоне світло і хизувалося, що йому нічого не буде. Куди пластикові суперполіцаї дивилися? Чи, таки, малий чмирь, керуючись минулим досвідом, правий, кажучи, що за 100, 200 баксів "с мєнтамі можна парєшать"?
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27.10.2021 23:31 Відповісти
не было у этого гондона прав, а за 100-200 баксюков его мусора пропускали ... финик на мамашку оформлен -так шо она и папка не моглаине знать шо личинус на ней катается , а значит потакали своего вылупка....
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27.10.2021 23:41 Відповісти
Есть такое видео, и https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2021-10-27/strashnoe-dtp-v-harkove-vse-podrobnosti-ob-avarii-i-16-letnem-voditele-majore/247824 только это .
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27.10.2021 23:47 Відповісти
номер его финика АХ5544ВО , если шо..
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27.10.2021 23:59 Відповісти
Судя по фото и видео от него там мало что осталось. Ну разве что номера и рама.
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28.10.2021 00:03 Відповісти
Страховая поднесет новый, лучше прежнего и лечение ему оплатит...
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28.10.2021 12:24 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что если судьи не начнут выносить справедливые приговоры, не начнут сажать за убийство, начнётся народный отстрел судей...Думаю, хватит и десятка дохлых судей, чтобы судебная система оздоровилась и люди не боялись ходитьпо улицам , ездить на машинах , просто стоять на тротуарах....
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27.10.2021 23:32 Відповісти
Нужно отстрелять хотя бы 1000 за неделю
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27.10.2021 23:35 Відповісти
Давно нужно в обязаности внести линчевание судей, которые угрожают всему обществу и их действия ведут к нарушению общественного порядка
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28.10.2021 00:05 Відповісти
Вішати треба судей на сосні. З табличкою де написано за що.
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28.10.2021 11:51 Відповісти
Пацан конечно тварь конченая но я хочу сказать о машине. У моей экс была Q50 того же поколения - машина дубовая как танк высокие пороги толстые двери прекрасные показатели креш теста. Был еще старый мотор 3.7 литра который перешел от G37 - там не понятно едешь ты 50 или 150. Он на спидометр наверняка не смотрел
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27.10.2021 23:35 Відповісти
Даже на жигулях надо смотреть на спидометр. Только если много лет ездишь на одной и той же машине, то ощущаешь скорость без спидометра, и то...
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27.10.2021 23:41 Відповісти
На жигулях на спидометр не нужно смотреть. Скорость чуствуется по реву мотора и колесах. Если больше 60км/час то уже дрожат колени. Если 90км/час то рядом визжат пассажиры и кричат чтобы выпустил
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27.10.2021 23:53 Відповісти
Это ж надо, до чего машину довести.
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28.10.2021 00:01 Відповісти
Какую машину?
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28.10.2021 00:24 Відповісти
Так Жигули.
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28.10.2021 00:37 Відповісти
Это разве автомашина?
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28.10.2021 00:49 Відповісти
От хозяина зависит.
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28.10.2021 01:06 Відповісти
Угу. Кому и кобыла - невеста.(ц)
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28.10.2021 01:08 Відповісти
Зазнались. У кого Форд или Мерс 70х годов, тот горд собой. А такой же Жигуль - фе. Потому что много их еще.
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28.10.2021 08:36 Відповісти
его нужно пристрелить ,как бешенного лисенка)))
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27.10.2021 23:51 Відповісти
Ок, как раз и смотрел, или много ещё до 200 осталось...
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28.10.2021 12:28 Відповісти
Интересно какие у адвокатов отмазки будут? Типа "понять и простить", или "оножеребёнок"?
Хотя, имхо, при широком резонансе его отмазать шансов будет немного, даже при наличии бабла. Уж слишком много это гоноровое недоразумение о своих "подвигах" и "мировоззрение" в сетях порасказывало. В противном случае с ним и "несчастный" случай и "суицид" произойти может.
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27.10.2021 23:40 Відповісти
да ладно, через неделю найдут какую-то болезнь и выпустят
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27.10.2021 23:52 Відповісти
Разве что ковид. Тогда лучше пусть сразу везут на кладбище, закапывать. Похороны, нужно думать, будут шикарные.
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27.10.2021 23:56 Відповісти
Если все-же наступит "в противном случае"( в чем я сомневаюсь, не знаю на сколько, но посадят точно), то никакого "суицида" или "несчастного случая" с его участием не будет,а будет он дальше жить и веселиться. А "убивать" его будут исключительно на форумах в интернетах, специально обученные наемники ДИВВАНА. Жизнь такая нынче. Хотя почему нынче, она всегда такой была. Деньги правят миром.
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28.10.2021 00:08 Відповісти
Конкретно за этот случай может и не будет. Но с его гонором и умением косячить он своей точно не умрёт. И что-то мне подсказывает, что это случится с ним скорее раньше, чем позже. Просто он ещё на серьёзных людей не нарывался, и не обсирался в их руках.
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28.10.2021 00:17 Відповісти
2-3 роки слідства у т/ч судового
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28.10.2021 07:19 Відповісти
живет в изолированный квартирке в центре
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27.10.2021 23:46 Відповісти
Кончита целенаправленно идёт по пути криминала. Ещё уважаемым авторитетом к 30 годам станет.
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27.10.2021 23:47 Відповісти
Если доживёт. С таким мозжечком ему это вряд ли светит.
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27.10.2021 23:53 Відповісти
Ему с его умственными "способностями" и косяками такая лёгкая расплата не светит, мочить будут сразу.
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28.10.2021 00:01 Відповісти
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27.10.2021 23:48 Відповісти
Вечером 27 октября возле подъезда дома застрелили активист "Правого сектора" Александр Иванина.

Что на ето скажут либеральные украинские пи***сы и Бундестаг? Решить все мирным путем? Если вы не уничтожаете росийскую падаль то ето не значит что они не будут уничтожать нас.
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27.10.2021 23:50 Відповісти
"Відомо, що хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції". - Ага. А потім платив пару сотень доларів - і одразу випадав з цього поля зору.
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27.10.2021 23:58 Відповісти
не смейте портить жизнь этому святому ребенку, дожили! уже нельзя дитяте на инфини убивать электорат!, ОН ЖЕ РАНЬШЕ ЧЕСТНО ПЛАТИЛ ПОЛИЦАЯМ ПО 200 ДОЛ ЗА ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ, МИЛЕЙШИЙ РЕЬЕНОК, ТАК ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ЗАПЛАТИТ 250! а его папе нужно дать орден, лучше 2, такие люди как они гордость нашего найгнилейшего народа!
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28.10.2021 00:01 Відповісти
Я давно уже понял, что в Украине только бандитам жить хорошо. У чувака реальный условный срок, он садиться за руль автомобиля без прав, его ловят, и ни как не наказывают, ждут когда он кого то переедет. А потом скажут как в рашке, - "приедем, опишем труп..."
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28.10.2021 00:05 Відповісти
Пристрелить гниду пока еще кого то не убила. А оно ето сделает обязательно.
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28.10.2021 00:28 Відповісти
Надо родителей привлекать за то, что подарили авто тому, у кого еще по возрасту не может быть водительского удостоверения. Хотя у нас такого закона точно нет...
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28.10.2021 00:43 Відповісти
Поїхав на червоний - конфіскація авто. Перевищив швидкість в місті - конфіскація. Випив, чи вколовся - конфіскація. А поліцаям має бути премія у вигляді відсотків від штрафів. Відсоток має бути чималим.
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28.10.2021 06:56 Відповісти
Ага, и будут тебе ошибки смарт-камер, сфальсифицированные результаты анализов у нарколога и прочие прелести для граждан, которые не захотят давать взятку в штуку баксов, чтоб не потерять автомобиль.
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28.10.2021 23:09 Відповісти
вот это скорость
т.е. уже и образцы изъяли и допросы начали и подозрение вручили
а с трухиным уже месяц не могут выяснить был этот андон за рулем или нет. а тут прямо ускорение и освещение положение дел по каналу "дом". который кстати вещает, ну так плинровалось, на оккупированные территории. вопрос - нахера им там эта информация?
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28.10.2021 00:54 Відповісти
Парнишка еще не успел слугой стать, пока только на господина учился.
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28.10.2021 23:10 Відповісти
Кілька років тому знайшли тулуб одного харківського судді...
Нічогенька задумка. Хлопці креативні.
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28.10.2021 01:47 Відповісти
Судей - на мыло!
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28.10.2021 02:48 Відповісти
Ну этого то конечно уже накажут - слишком сильно СМИ разнесли. А вот что с другими, подобными малолетними (и не очень) мажорами...
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28.10.2021 04:20 Відповісти
если говорить серьезно этого юного зебила скорее всего отпустят прямо из зала суда благодаря законопроекту который "слуги" будут голосовать в ближайшее время (в аккурат под новый год подарочек своим избирателям):



https://ua.korrespondent.net/city/kharkov/4411000-vodii-yakyi-vlashtuvav-dtp-u-kharkovi-mozhe-potrapyty-pid-amnistiui
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28.10.2021 05:22 Відповісти
Знайшов інформайію про батька. Що він казав про свого сина. Про аварію. Про стрілянину. Про друзів. Про людей. Хто міг вирости в такого виродка? Тільки диво могло дати шанс на щось нормальне синові цього базарника.
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28.10.2021 06:52 Відповісти
ща папаша скупит оптом судей, прокуроров и ментов))) окажется что шевроле ехало на красный а этот мажор вообще за рулем не сидел
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28.10.2021 07:11 Відповісти
СУД ЛИНЧА - самый справедливый суд в мире!
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28.10.2021 08:45 Відповісти
Надеюсь не будет как с с..ю зайцевой? там экперды не могли родить. была или нет наркота в крови.
А это гавно лишить ПРАВА управлять автомобилем пожизненно. Но зебилам некогда писать законы. Им нужно работать на ахметку и беню каломойского
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28.10.2021 09:19 Відповісти
этому сопляку волосы бы на башку и на ШУФРИЧА БЫЛ БЫ ПОХОЖ... пишут до 200 разогнал... так это и на видео видно как эта мразь мчалась... не дадут ему никаких до 8! он же ещё мальчик... дитя ещё малолетнее...теперь дадут не 2 условно а 3 года ...(( судьи приговоры продают и торгуются как на рынке бабки за картошку...
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Так в Харкові вже було подібне, кілька років тому? Здається 6 осіб загинуло...
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28.10.2021 10:45 Відповісти
немного посудят и будет дальше лохов давить
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28.10.2021 11:59 Відповісти
Езда по городу со скоростью 180 км\час это НЕОСТОРОЖНОСТЬ? Что за бред?
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29.10.2021 11:28 Відповісти
Лол, ужесточить ответственность и продолжить не замечать того что происходит. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, так вроде?
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29.10.2021 12:22 Відповісти
 
 