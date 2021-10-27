Кремль, ОРДЛО та Берлін об'єднує тон коментарів щодо застосування Україною Bayraktar на Донбасі, - Bild

Негативна реакція уряду Німеччини на використання ЗСУ безпілотника Bayraktar на сході України збігається з позицією окупаційної "влади" й Росії та демонструє справжнє ставлення Берліна до проблеми російської агресії.

Про це у німецькому виданні Bild написав журналіст Юліан Репке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Автор зазначає, що позиції ОРДЛО, Москви і міністерства закордонних справ ФРН поєднує те, що всі троє стверджують, що Україна напередодні використала "іноземний безпілотний літальний апарат", який, на їхню думку, заборонений Мінськими угодами.

"Зрештою, уряд Меркель знову показує своє справжнє обличчя: 7 років він нічого не робив, щоб визволити Крим і Донбас від російських загарбників, а тепер погоджується з точкою зору Москви, що Bayraktar - "іноземний безпілотник", і тому його не слід використовувати", - пише журналіст. Він зауважує, що "Bayraktar - ​​не "чужий апарат", а дрон, який стоїть на озброєнні української армії.

Bild пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив тим, хто озброює "київський режим", подумати, що буде далі.

"Очевидно, він натякав на українську владу на чолі з Володимиром Зеленським і владу Туреччини на чолі з Реджепом Таїпом Ердоганом; усього кілька тижнів тому обидва президенти домовилися про постачання Україні більше безпілотників", - пише автор.

Читайте також: Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба