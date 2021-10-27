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Новини Агресія Росії проти України
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Кремль, ОРДЛО та Берлін об'єднує тон коментарів щодо застосування Україною Bayraktar на Донбасі, - Bild

Кремль, ОРДЛО та Берлін об'єднує тон коментарів щодо застосування Україною Bayraktar на Донбасі, - Bild

Негативна реакція уряду Німеччини на використання ЗСУ безпілотника Bayraktar на сході України збігається з позицією окупаційної "влади" й Росії та демонструє справжнє ставлення Берліна до проблеми російської агресії.

Про це у німецькому виданні Bild написав журналіст Юліан Репке, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Автор зазначає, що позиції ОРДЛО, Москви і міністерства закордонних справ ФРН поєднує те, що всі троє стверджують, що Україна напередодні використала "іноземний безпілотний літальний апарат", який, на їхню думку, заборонений Мінськими угодами.

"Зрештою, уряд Меркель знову показує своє справжнє обличчя: 7 років він нічого не робив, щоб визволити Крим і Донбас від російських загарбників, а тепер погоджується з точкою зору Москви, що Bayraktar - "іноземний безпілотник", і тому його не слід використовувати", - пише журналіст. Він зауважує, що "Bayraktar - ​​не "чужий апарат", а дрон, який стоїть на озброєнні української армії.

Bild пише, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив тим, хто озброює "київський режим", подумати, що буде далі.

"Очевидно, він натякав на українську владу на чолі з Володимиром Зеленським і владу Туреччини на чолі з Реджепом Таїпом Ердоганом; усього кілька тижнів тому обидва президенти домовилися про постачання Україні більше безпілотників", - пише автор.

Читайте також: Всі перешкоди для виробництва безпілотників Bayraktar в Україні усунуто, - Кулеба

Автор: 

безпілотник (4339) Німеччина (7484) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+84
Я давно говорил что Германия это суки которые поддерживают сруских.Именно они дали добро на войну на Донбассе.
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27.10.2021 23:55 Відповісти
+75
Вообще то МИД МОГ БЫ И НОТУ БЕРЛИНУ ВРУЧИТЬ , как подщечину .
Два воина ВСУ за два дня погибли ОТ ОБСТРЕЛОВ - а немцы совсем оборзели !!!
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27.10.2021 23:58 Відповісти
+74
Вдуматься только, нас упрекают что мы уничтожили запрещенную артиллерию которая расстреливала наших людей. На нас рать на их мнение. Они даже нас рали на сбитый бинг с 300ми европейцами среди которых 82 рабенка. Не та уже Германия о которую нам так расхваливали за принципиальность и законность.
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27.10.2021 23:59 Відповісти
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Ніякої рашки по факту не існує. Згідно нового перерозподілу світу, це - колонія німців, а ми - англосаксів. За нашу територію ці дві метрополії копаються ногами під столом, а над столом - обмінюються люб'язностями і чокаються кришталевими фужерами в честь знищених тубільців.
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30.10.2021 11:41 Відповісти
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