УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12821 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
4 313 20

У США рекомендують вводити четверту дозу вакцини проти COVID-19 людям із сильним та помірним імунодефіцитом

У США рекомендують вводити четверту дозу вакцини проти COVID-19 людям із сильним та помірним імунодефіцитом

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оновив свої рекомендації, де вказав, що людям із сильним та помірним імунодефіцитом може знадобитися четверта доза вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на сайт CDC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Можливість зробити додаткову дозу вакцини зазначили для людей із помірним та тяжким імунодефіцитом у віці від 18 років, які вже отримали основні дози препарату (наприклад, дві дози вакцини Pfizer/BioNTech чи одну Johnson & Johnson) та бустерну дозу. Ще одну додаткову дозу пропонують робити щонайменше через 6 місяців після бустерної.

При цьому у CDC кажуть, що людям з імунодефіцитом необхідна хоча б одна додаткова доза. Річ у тім, що дослідження у США та Ізраїлі показали, що близько 40% серед тих, хто вакцинувався, але все ж захворів, становили люди з різними ступенями імунодефіциту.

Також читайте: Клінічні випробування двох нових вакцин від COVID-19 проведуть в Україні, - наказ МОЗ

У CDC розглядають додаткові дози для тих, хто проходить активне лікування пухлин та гематологічних злоякісних новоутворень; пацієнтам, яким пересаджують органи; людям із гострою стадією ВІЛ; людям, які проходять імуносупресивну терапію.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала робити додаткові щеплення вакциною проти коронавірусу людям, які мають ослаблений імунітет.

Напередодні вводити додаткові дози вакцини певним категоріям людей також дозволили медичні регулятори США та ЄС.

У ВООЗ певний час активно закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них. Гендиректор ВООЗ зазначав, що "розрив у постачанні вакцин між бідними та багатими країнами є несправедливим".

Також читайте: Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19

Навіть після рекомендації там вказали, що спершу країни мають охопити максимальну кількість людей основними дозами, а вже потім вводити додаткові, починаючи із найстарших вікових груп.

Ідея введення третьої дози вакцини стає дедалі актуальнішою у країнах, які розпочали свою кампанію щеплень раніше за інших. Зокрема через побоювання поступового зниження імунітету у вакцинованих людей.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (23417) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Ось вже і четверта доза. Недовго і до десятої.
показати весь коментар
28.10.2021 00:24 Відповісти
+7
Это ещё раз доказывает, что вакцинация приглушает иммунную систему. Сильный иммунитет передается по наследству. Какой иммунитет Вы передадите своим будущим детям ? ? ? Выращивать из людей тепличные растения, которые будут постоянно сидеть на уколах ? ? ?
показати весь коментар
28.10.2021 00:37 Відповісти
+6
Если три не помогли, нафига колоть четвертую?
показати весь коментар
28.10.2021 01:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось вже і четверта доза. Недовго і до десятої.
показати весь коментар
28.10.2021 00:24 Відповісти
людям с сильным и умеренным иммунодефицитом (c)
показати весь коментар
28.10.2021 00:31 Відповісти
с кого-то же надо начинать. третью тоже начинали вроде бы как с нетипичных случаев "рекомендовать", сейчас уже поголовно.
показати весь коментар
28.10.2021 08:14 Відповісти
вчера моя жена с дочей ездили в частную клинику Ордекст..как то так короче по иным вопросам обратно брали такси а водитель оказалось был тут же под клиникой и рассказал человек историю...ПРИВИВАЛСЯ ОН 2 РАЗА реально законно прививки перенес скажем так нормально НО вот у него проблема на работе таксиста в фирме не буду говорить какой требуют Сертификаты о прививках он уверенный что реально сделал прививки пошел и тут ОБЛОМ доктор по ошибке или умышленно в электронную картотеку внес фамилию чуточку изменив буковку и все.. мужик приехал к семейному врачу на разборку ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ 60 ЧЕЛОВЕК!!!!!!! простоял полдня отошел в туалет и покушать в столовку вернулся а очередь мигом прошла а доктор ему нет мы вас уже не примем записывайтесь в следующий раз через 40 дней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ЭТО ОДЕССА И ЧАСТНАЯ КЛИНИКА......
показати весь коментар
28.10.2021 10:31 Відповісти
прохладные истории от таксистов
показати весь коментар
28.10.2021 14:04 Відповісти
Це свідчить про "якість" вакцин. Всіх!
показати весь коментар
28.10.2021 12:54 Відповісти
Это ещё раз доказывает, что вакцинация приглушает иммунную систему. Сильный иммунитет передается по наследству. Какой иммунитет Вы передадите своим будущим детям ? ? ? Выращивать из людей тепличные растения, которые будут постоянно сидеть на уколах ? ? ?
показати весь коментар
28.10.2021 00:37 Відповісти
Тут погоджуся. У Середньовіччі люди не знали ані щеплень, ані елементарної гігієни. І нічого- жили собі спокійно по 30-40 років і горя не знали.
показати весь коментар
28.10.2021 06:52 Відповісти
Уберите лекарства и энергоносители - вернемся к жизни по 30-40 лет.
показати весь коментар
28.10.2021 08:02 Відповісти
Вообщето нормально они жили. Если кто до 7 лет доживал у того были большие шансы до 60 прожить.

Если не чума, конечно, с оспой.
показати весь коментар
28.10.2021 08:49 Відповісти
Селянам вводить сало, чеснок и самогон, остальным 3ю дозу.
показати весь коментар
28.10.2021 00:37 Відповісти
больше вакцыны всякой и разной, боольше прибыли гейтсу и соросу.
показати весь коментар
28.10.2021 00:58 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 01:09 Відповісти
Если три не помогли, нафига колоть четвертую?
показати весь коментар
28.10.2021 01:52 Відповісти
если так пойдёт, то ревакцинироваться будем каждый год.
как лесники от сказу.
показати весь коментар
28.10.2021 03:45 Відповісти
каждый год? наивный. как минимум каждый месяц. но не факт. забота о людях и их здоровье может дойти и до еженедельной или, в идеале, до ежедневной "ревакцинации".
показати весь коментар
28.10.2021 08:17 Відповісти
Ну фсё, подсадили людей на ширево. Планета наркоманов
показати весь коментар
28.10.2021 08:18 Відповісти
скоро будет и по 12 ширять.... ждем....
показати весь коментар
28.10.2021 18:11 Відповісти
 
 