У США рекомендують вводити четверту дозу вакцини проти COVID-19 людям із сильним та помірним імунодефіцитом

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) оновив свої рекомендації, де вказав, що людям із сильним та помірним імунодефіцитом може знадобитися четверта доза вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на сайт CDC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Можливість зробити додаткову дозу вакцини зазначили для людей із помірним та тяжким імунодефіцитом у віці від 18 років, які вже отримали основні дози препарату (наприклад, дві дози вакцини Pfizer/BioNTech чи одну Johnson & Johnson) та бустерну дозу. Ще одну додаткову дозу пропонують робити щонайменше через 6 місяців після бустерної.

При цьому у CDC кажуть, що людям з імунодефіцитом необхідна хоча б одна додаткова доза. Річ у тім, що дослідження у США та Ізраїлі показали, що близько 40% серед тих, хто вакцинувався, але все ж захворів, становили люди з різними ступенями імунодефіциту.

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У CDC розглядають додаткові дози для тих, хто проходить активне лікування пухлин та гематологічних злоякісних новоутворень; пацієнтам, яким пересаджують органи; людям із гострою стадією ВІЛ; людям, які проходять імуносупресивну терапію.

У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала робити додаткові щеплення вакциною проти коронавірусу людям, які мають ослаблений імунітет.

Напередодні вводити додаткові дози вакцини певним категоріям людей також дозволили медичні регулятори США та ЄС.

У ВООЗ певний час активно закликали заможні країни не починати вакцинацію третіми дозами препаратів проти коронавірусу, поки бідніші країни не мають доступу до них. Гендиректор ВООЗ зазначав, що "розрив у постачанні вакцин між бідними та багатими країнами є несправедливим".

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Навіть після рекомендації там вказали, що спершу країни мають охопити максимальну кількість людей основними дозами, а вже потім вводити додаткові, починаючи із найстарших вікових груп.

Ідея введення третьої дози вакцини стає дедалі актуальнішою у країнах, які розпочали свою кампанію щеплень раніше за інших. Зокрема через побоювання поступового зниження імунітету у вакцинованих людей.