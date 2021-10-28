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Росія в ТКГ вимагає віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ, - Гармаш

Росія в ТКГ вимагає віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ, - Гармаш
Фото: fb.com/pressjfo.news

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона висунула ультиматум - вимагає віддати частину підконтрольної Україні території в обмін на відкриття контрольно-пропускних пунктів.

Про це у коментарі телеканалу "Дом" повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ від України Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, це не єдина вимога окупаційних адміністрацій. Робиться це для того, щоб заблокувати всі важливі домовленості, яких було досягнуто під час Нормандської зустрічі у 2019 році.

"Останній, скажімо так, винахід російської сторони - вона шукала будь-які приводи не відкривати КПВВ. І ось зараз вона придумала, що ми маємо віддати 300 м своєї території для того, щоб відкрити пункти. Тобто почала шантаж", - розповів Гармаш.

Також він повідомив, що на адресу української делегації надійшла вимога ввести до складу делегації нардепа Медведчука, нібито тоді це дозволить розблокувати питання гуманітарної підгрупи.

"Тепер вони вже диктують нам, кого включати до складу нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Дуже дивно, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах. Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, які пояснюють невиконання рішень "нормандської четвірки" про обмін утримуваними особами і відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи", - резюмував Гармаш.

Також він наголосив, що, як і раніше, українська делегація не отримала відповіді від російської сторони, які саме документи вона має на увазі під терміном "Мінські домовленості".

Також читайте: Росія продовжує блокувати прогрес у переговорах Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу, - США

Автор: 

росія (66080) Тристороння контактна група (827) КПВВ (330) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+30
Их , я надеюсь , послали ?
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28.10.2021 00:39 Відповісти
+26
Ну с кем ведете переговоры такой и результат. Трудно вы***ть того кто раком не стоит. А будете ставить Украину раком перед врагом они еще и не то потребуют. На каждый выпад врага нужно делать десять выпадов в ответ. Ато козломордые уже расстреливают наших людей посреди улицы на глазах семьи и свидетелей, мы играем в либерастию
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28.10.2021 00:50 Відповісти
+17
2 на 1 м на Ростовском скотомогильнике не хотите ли ?
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28.10.2021 00:50 Відповісти
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Их , я надеюсь , послали ?
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28.10.2021 00:39 Відповісти
Там же наши люди! Век бы их не видел. Как бандит так лугандосятина.
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28.10.2021 08:53 Відповісти
Ох зря так оборзели! Сейчас всё ФРГ ну стеной встанет за нас---повезло! А макрон-патрон ООН на дыбы поднимет!
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28.10.2021 00:44 Відповісти
за кого за вас, за рашистов?
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28.10.2021 01:26 Відповісти
С ТЕРРОРИСТАМИ ПЕРЕГОВОРЫ НЕ ВЕДУТ ! Все , что наобещал ************** В 2019 г оказалось не в интересах Украины и теперь убийцы крутят вами ,как прикажут из Москвы
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28.10.2021 06:24 Відповісти
И что Зе пообещал,огласите список?
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28.10.2021 08:26 Відповісти
Чтобы перечислить все его обещания идиотам надо день потратить, а вот что он выполнил- полсекунды, ничего.
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28.10.2021 08:57 Відповісти
Для клоуна 300 м -мелочи. Это же не Израиль.
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28.10.2021 07:35 Відповісти
2 на 1 м на Ростовском скотомогильнике не хотите ли ?
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28.10.2021 00:50 Відповісти
Ну с кем ведете переговоры такой и результат. Трудно вы***ть того кто раком не стоит. А будете ставить Украину раком перед врагом они еще и не то потребуют. На каждый выпад врага нужно делать десять выпадов в ответ. Ато козломордые уже расстреливают наших людей посреди улицы на глазах семьи и свидетелей, мы играем в либерастию
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28.10.2021 00:50 Відповісти
А через месяц опять закроют и опять потребуют 300 метров?!
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28.10.2021 01:03 Відповісти
скорее через день 500 метров.
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28.10.2021 01:18 Відповісти
Цапи Україні не указ!
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28.10.2021 01:06 Відповісти
типова громадянська війна
а русофоби кажуть, що расісюшка - агресор
не вірте!
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28.10.2021 01:11 Відповісти
факт им на лицо, точнее сказать, х на рыло..
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28.10.2021 01:13 Відповісти
интересно, гитлер у сралина тоже 300 м требовал?
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28.10.2021 01:17 Відповісти
Потом они скажут что Украина своим отказом выполнять требования эрефии, устраивает геноцид жителей ОРДЛО
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28.10.2021 01:27 Відповісти
куя 30 сантиметров им по самые гланды, а не 300 метров нашей земли
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28.10.2021 09:13 Відповісти
Открытие КПВВ нужно в первую очередь им, а не нам
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28.10.2021 01:29 Відповісти
странно, почему Мариуполь не потребовали, чего мелочиться то?
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28.10.2021 01:29 Відповісти
300м на Банковой??
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28.10.2021 01:30 Відповісти
не, 300 метров на западной границе.
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28.10.2021 01:31 Відповісти
А талоны на усиленное питание им не надо ? ( может боярой возьмете ? )
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28.10.2021 01:30 Відповісти
Пффф... "ннада проста отвести вайска", правда ушлёпки зелёные?
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28.10.2021 01:38 Відповісти
Пусть возвращают Дебальцево по минским догам.... А вообще пошли на фиг с территории Украины. Х вам рыло, а не 300 метров.
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28.10.2021 01:54 Відповісти
а холмик на их могилы им не надо?????
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28.10.2021 02:56 Відповісти
О, так Росія рухає кордон Грузії кожен день).
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28.10.2021 07:24 Відповісти
А чё только 300м, давайте уже всю территорию до Сяна
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28.10.2021 07:29 Відповісти
Все КПВВ надо закрыть на 25 лет.
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28.10.2021 07:30 Відповісти
Вірне рішення...Хай сидять там,вони ж хотіли до мордорії...
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28.10.2021 13:38 Відповісти
Давайте отдадим им клоуна и 95-е кварбыдло.
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28.10.2021 07:42 Відповісти
Успехи комманды переговорщиков от Украины как говорится ,,налицо,,.
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28.10.2021 08:29 Відповісти
А скільки віддали, коли Косоворотка відвів війська? Після зміни влади на виборах, "95 квартал" у повному складі під керівництвом Косоворотки підуть визволяти те, що віддали, не ними завойоване без підтримки армії, яку вони відвели.
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28.10.2021 08:31 Відповісти
Не больше чем 300 кв.км. Потому орки надеялись, что клоун и сейчас пойдёт им навстречу.
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28.10.2021 10:39 Відповісти
А нах Украине эти КПВВ?
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28.10.2021 08:32 Відповісти
Не мала баба клопоту.
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28.10.2021 08:48 Відповісти
щоб зрадники і поліцаї даунбасята могли приїхати і отримати тут пенсії, пособія, щоб діти поліцаїв, які вбивають українських військових могли безкоштовно тут вчитися і звичайно ще завозити ковіди і обзивали тут наших фашистами.
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28.10.2021 08:49 Відповісти
Ух ты! 300 метров? А морду медом не намазать?
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28.10.2021 08:48 Відповісти
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28.10.2021 12:02 Відповісти
Якщо вже так просяться, то треба виділити їм землю на 2 м нижче поверхні.
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28.10.2021 08:51 Відповісти
300 метров - это как раз нах....
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28.10.2021 09:22 Відповісти
Любое такое открытие повлечет налыв ковидных жителей дамбаса в невиданных масштабах
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28.10.2021 10:06 Відповісти
В глубину развешо, главное чтобы они там все поместились.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
Якщо питання стоїть обміняти третякову на мудачука, то не велика між ними різниця,одне і теж лайно тільки з різних ракурсів.
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Одно не понятно зачем эти КППП Украине на 8 году войны.. Если для приема беженцев, так они уже все кто хотел ( или кто мог) выехали. Пенсионный и прочий "туризм" в сторону Украину и тем более поездки из Украины туда, давно нужно было закрыть. Может реально нужно смотреть на вещи, это оккупированные территории ( и вроде с этим все согласны), линия соприкосновения по сути это линия фронта ( по моему и в этом нет сомнений), перемирия нет как нет ( его нарушения, обстрелы и т.д включая ранения и гибель наших бойцов продолжается ежедневно), население на той стороне или повязано с оккупантами или являются их сторонниками , или за 7-8 лет прожив в том информационном поле уже далеки от Украины. Ну и какие КПП,... Они возможны только на официальной границе страны, да и то не со страной агрессором и его военно-политическим союзником ( членом единого союзного государства) или какими либо оккупированными ими территориями. Говорят что Раша ведет "гибридную " войну.. Ну а мы что ведем.. тоже гибридную войну, гибридную оборону.. превратив жизнь страны в сплошную гибридность. До сих пор не разорваны даже дип. отношения, да и прочие связи ( которые возможно было трудно было разорвать одномоментно в 2014 году, но уж за 5-7 -8 лет как то уже стыдно об этом даже говорить.
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28.10.2021 10:14 Відповісти
Стидоба.
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28.10.2021 12:46 Відповісти
Это такие дипломатические игры в компромиссы. Хотят Меркель и Макрон КПП ?, - идем на уступку, подписываем, выполняем. А наши хотелки поменьше их видеть на своей территории за нас выполняют оккупационные администрации. И они же при этом остаются обосраны в глазах Берлина и Парижа. Хотя и им и их хозяевам в Москве до лампочки как они выглядят и пахнут.
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28.10.2021 13:34 Відповісти
кпвв и до Киева доведут.
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28.10.2021 10:39 Відповісти
Щодо Третякової, то тут москалики праві, треба поміняти, ну, хоча б на Яроша чи Тягнибока на вибір
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28.10.2021 10:42 Відповісти
Лише одне питання: а навіщо нам відкривати той пункт пропуску? Це для того щоб їхня вата повзала сюди за пенсіями та тими грошима підтримувала своїх синочків, які вбивають наших братів та синів? Якби моя воля, я би закрив усі КПП і заборонив будь яке спілкування з тими покидьками.
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28.10.2021 10:55 Відповісти
Витя мертвейчук гулять не выйдет, он наказан...
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28.10.2021 10:59 Відповісти
А байрактары вам зачем? что бы всем показывать? Бомбить таких шантажистов надо, сразу!
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28.10.2021 11:32 Відповісти
А давайте наоборот, они отходят на километр, а мы закрываем все КПП.
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28.10.2021 12:10 Відповісти
Открытие КПВВ нужно как раз московитам. Не хотят открывать, не надо
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28.10.2021 13:08 Відповісти
Так , а для чого нам відкриття КПВВ ? Я шось нічо не розумію . Рішили епідситуацію погіршити і наповнити міста голодними прибульцями з порожніми сумками і головами ?
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28.10.2021 13:40 Відповісти
 
 