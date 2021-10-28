Росія в ТКГ вимагає віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ, - Гармаш

На засіданні Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі російська сторона висунула ультиматум - вимагає віддати частину підконтрольної Україні території в обмін на відкриття контрольно-пропускних пунктів.

Про це у коментарі телеканалу "Дом" повідомив представник окремих районів Донецької та Луганської областей у ТКГ від України Сергій Гармаш, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, це не єдина вимога окупаційних адміністрацій. Робиться це для того, щоб заблокувати всі важливі домовленості, яких було досягнуто під час Нормандської зустрічі у 2019 році.

"Останній, скажімо так, винахід російської сторони - вона шукала будь-які приводи не відкривати КПВВ. І ось зараз вона придумала, що ми маємо віддати 300 м своєї території для того, щоб відкрити пункти. Тобто почала шантаж", - розповів Гармаш.

Також він повідомив, що на адресу української делегації надійшла вимога ввести до складу делегації нардепа Медведчука, нібито тоді це дозволить розблокувати питання гуманітарної підгрупи.

"Тепер вони вже диктують нам, кого включати до складу нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Дуже дивно, коли це намагаються робити люди, які взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту на їхню участь у переговорах. Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, які пояснюють невиконання рішень "нормандської четвірки" про обмін утримуваними особами і відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи", - резюмував Гармаш.

Також він наголосив, що, як і раніше, українська делегація не отримала відповіді від російської сторони, які саме документи вона має на увазі під терміном "Мінські домовленості".

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