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Компанія Apple виправила карти у застосунку, вказавши Крим як частину України, - посольство у США
Компанія Apple виправила помилку в одному зі своїх застосунків, підтвердивши, що Крим є частиною України.
Про це у Twitter повідомляє Посольство України у США, передає Цензор.НЕТ.
"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 irenka ko
показати весь коментар28.10.2021 01:58 Відповісти Посилання
+7 Green sheet
показати весь коментар28.10.2021 01:22 Відповісти Посилання
+6 Yevgeniy Lysenko #493376
показати весь коментар28.10.2021 01:31 Відповісти Посилання
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Твої одічалиє ще з запою не вийшли. Як прокинуться та віддупляться, тоді і почнеться хвєєрвєрк.
Подавляющая часть которых - агенты ГРУ
Для всех его будут показывать украинским, а на России он будет показан как российский ?
Уже такое было , не с apple а с другой компанией