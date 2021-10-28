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Компанія Apple виправила карти у застосунку, вказавши Крим як частину України, - посольство у США

Компанія Apple виправила карти у застосунку, вказавши Крим як частину України, - посольство у США

Компанія Apple виправила помилку в одному зі своїх застосунків, підтвердивши, що Крим є частиною України.

Про це у Twitter повідомляє Посольство України у США, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Apple позначила окупований Крим частиною РФ: МЗС України доручило посольству в США розібратися в ситуації

Автор: 

Apple (676) Крим (14190) карта (361)


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Топ коментарі
+9
Там таке зарево буде від вибухнувших пердаків, що на расєї настануть білі ночі. Завтра будемо насолоджуватись погрозами та спаленням айфонів та айпедів. Ой, я вже сміюсь.
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28.10.2021 01:58 Відповісти
+7
Но кто подсунул такой известной компании не правильные карты? У вас работает росийский диверсант
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28.10.2021 01:22 Відповісти
+6
Ждём комментарий кремлевской шлюшки Захаровой
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28.10.2021 01:31 Відповісти
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Но кто подсунул такой известной компании не правильные карты? У вас работает росийский диверсант
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28.10.2021 01:22 Відповісти
Мордор поставив ультиматум Apple , щоб анексований Крим був територією раіські. Вони пішли на поступки та тільки на територіі раісі Крим показували їхнім. В усіх інших країнах півострів показували, як територію України.
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28.10.2021 01:55 Відповісти
Ждём комментарий кремлевской шлюшки Захаровой
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28.10.2021 01:31 Відповісти
а чего ждать, просто войну объявит яблочникам.
- за уродину, за тупина, за сралина!
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28.10.2021 01:34 Відповісти
Там таке зарево буде від вибухнувших пердаків, що на расєї настануть білі ночі. Завтра будемо насолоджуватись погрозами та спаленням айфонів та айпедів. Ой, я вже сміюсь.
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28.10.2021 01:58 Відповісти
вчерашнее завтра уже сегодня. Ну и где белые ночи?
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29.10.2021 19:48 Відповісти
В Карагандє!

Твої одічалиє ще з запою не вийшли. Як прокинуться та віддупляться, тоді і почнеться хвєєрвєрк.
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29.10.2021 20:08 Відповісти
Не льстите себе. У них есть дела поважней, чем разглядывать уровни серого на каких то картах, марках, этикетках, спичечным коробкам, ёлочным игрушкам. Здесь на этом форуме, два раза в неделю идут дебаты на подобные темы. То кто то шапку купил со звездой и кокардой, то ленточку полосатую видели, то фабрика ёлочных игрушек звёздочки на стеклянных шариках рисовала, то спортсменка не того обнимала. Удивляет реакция рядовых Украинцев на такие ничтожные преступления. Волнуют они их так же, как если бы у них корова здохла. А Вы тут волнуетесь за чужие пердаки. Кстати, я этот термин "горящие пердаки", вообще никогда в жизни, кроме как на этом форуме не слышал. Даже и не сразу понял, что означает эта аллегория.
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29.10.2021 22:32 Відповісти
Вот уже неделя прошла, а никто нигде даже и не слышал.
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04.11.2021 17:48 Відповісти
Що коментувати? Не здивуюсь, якщо для росіян карта показує Крим російським, а для України українським.
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28.10.2021 09:09 Відповісти
Нарешті! Бо це реально була якась ганьба. Д
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28.10.2021 01:50 Відповісти
Вот еще бы уволили и выслали на историческую родину все кацапов, работающих в Apple!

Подавляющая часть которых - агенты ГРУ
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28.10.2021 01:51 Відповісти
а когда они без пинков будут работать???
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28.10.2021 02:55 Відповісти
Интересно , российские ватники вьібросят свои айфоньі , или перетопчутся ?
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28.10.2021 05:54 Відповісти
конечно выбросят и кинутся йотафоны покупать.
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28.10.2021 06:40 Відповісти
Йотафонов давно нет.
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28.10.2021 08:18 Відповісти
значит путифоны купят, из скрепного дуба,как их головы.
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28.10.2021 08:36 Відповісти
Нет никаких путифонов, все попытки москалей создать смартфон, это банальное очковтирательство. Апараты собирают во всяких Китаях, Тайванях и от Рабсеи так только пафосный бренд и пиар.
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05.11.2021 19:54 Відповісти
После распада СССр в 1991 году,ООН не реорганизовала свои правовые документы...,РАБссии и РСФСР в них не было от слова совсем...,В СовБезе ООН тоже самое этого быдла нет...,юридически этого Моцкальского говна нет нигде....
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28.10.2021 07:44 Відповісти
Интересно, а как они исправили ?

Для всех его будут показывать украинским, а на России он будет показан как российский ?

Уже такое было , не с apple а с другой компанией
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28.10.2021 07:48 Відповісти
Дохляк СССр не был ни страной ни государством,это типа что сейчас типа ЕС войдет в блок НАТО польностью все до единой страны включая Ватикан, Монако и прочие Лихтенштейны и даже Косово... так и СССр был союзом советского говна из 15 республик Свободных.как пели Мавзолейные в гимне ...
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28.10.2021 07:51 Відповісти
Яблоко еще те *ляди--уверен,что на территории помойки Крым ихний.
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28.10.2021 08:04 Відповісти


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28.10.2021 08:07 Відповісти
Бухенвальд хоть освещен!
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28.10.2021 23:30 Відповісти
Гляньте опис , Cімферопольського еропорта (SIP) на картах Apple
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28.10.2021 08:44 Відповісти
Цікаво ще, коли ж сірі українською почне говорити?
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28.10.2021 10:31 Відповісти
Я две недели назад написал письмо в The Guardian и они исправили карту с российским Крымом на украинский- в статье об изменении климата в Европе. Без пафосных статей на цензоре и размахивания флага...
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29.10.2021 16:55 Відповісти
 
 