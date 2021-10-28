Компанія Apple виправила карти у застосунку, вказавши Крим як частину України, - посольство у США

Компанія Apple виправила помилку в одному зі своїх застосунків, підтвердивши, що Крим є частиною України.

Про це у Twitter повідомляє Посольство України у США, передає Цензор.НЕТ.

"Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

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