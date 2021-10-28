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Російська сторона у ТКГ вимагала передати найманця РФ Косяка до окупованого Луганська, - Гармаш

Російська сторона у ТКГ вимагала передати найманця РФ Косяка до окупованого Луганська, - Гармаш

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш розповів про результати засідання ТКГ, яке відбулося 27 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку журналіста.

За його словами, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА Bayraktar.

"Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тому нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі немає", - зазначив Гармаш.

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Також обговорювалася ситуація навколо СММ ОБСЄ, члени якої були заблоковані в окупованих Донецьку та Горлівці.

"Голова місії посол Чевик назвав "знущанням" "цілеспрямований вплив цієї добре організованої акції", коли рівень шуму, впливу якого зазнавали члени СММ, "був вище 100 дцб". Олександр Мережко, який очолював українську делегацію, кваліфікував це як злочин, скоєний проти осіб з дипломатичним статусом, і зажадав від РФ встановити, хто контролював людей, підозрюваних у цьому злочині. Оскільки РФ відмовилася обговорювати це питання, його буде винесено Україною на Раду ОБСЄ", - повідомив представник України у ТКГ.

Він наголосив, що більше, ніж відкриття КПВВ, пенсії, звільнення утримуваних тощо, російську сторону цікавила доля затриманого у Золотому громадянина РФ Косяка.

"Цікаво, що глава російської делегації Б. Гризлов спочатку взагалі відмовився обговорювати це питання, а вже потім, пан Кульмухаметов, який змінив його, поцікавився, коли російський консул отримає до нього доступ. При цьому він чомусь вимагав передати Косяка "Луганську". Ми запитували: "якщо консульський доступ - значить ви визнаєте, що він громадянин Росії". Але чому тоді передати його потрібно Луганську, - це ж навіть із позиції Росії - територія України?". Виразних відповідей ми так і не отримали", - констатував Гармаш.

Також читайте: Росії нададуть доступ до затриманого найманця РФ Косяка, - Кулеба

При цьому російська сторона знов фактично заблокувала всі питання гуманітарної підгрупи. Зокрема, журналіст підтвердив, що росіяни вимагають прибрати зі складу делегації офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. У такому разі також обіцяють звільнити трьох полонених жінок.

"Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, що пояснюють невиконання рішень Нормандської четвірки про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, від початку нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи. До речі, ми запитали Кульмухаметова, як РФ ставиться до ідеї передачі Україні трьох осіб, але, на жаль, не почули позитивної відповіді. Фактично, саме російська сторона заблокувала обговорення цього питання, адже якби з такою ініціативою офіційно виступила країна - член ТКГ, сторона конфлікту - нам довелося б його обговорювати. …

Ну і, як і раніше, ми так і не отримали відповіді від Російської сторони, які саме документи вона має на увазі під терміном "Мінські угоди". ТКГ доручила політичній робочій групі розробити план дій відповідно до Мінських угод, але Росія як на пательні крутиться, проте не зізнається, що саме вона вважає Мінськими угодами. Олександру Мережку довелося адресувати це питання спецпредставнику головуючого в ОБСЄ Мікко Кіннунену. Чекаємо на роз'яснення від нього. Інакше як можна щось розробити відповідно до Мінських угод, якщо ми не знаємо, що члени ТКГ вкладають у це поняття", - резюмує Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в ТКГ вимагає віддати 300 м території в обмін на відкриття КПВВ, - Гармаш

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці. 19 жовтня організація повідомила про відновлення патрулювання з бази у Горлівці. Але вже 21 жовтня не змогла відправити жодного патруля.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.

Автор: 

ОБСЄ (3512) Тристороння контактна група (827) Косяк Андрій (15) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+16
Когда уже свинособаки ************* поймут что они не имеют права ничего требовать от Украины и не имеют права ставить свои условия? Они подтверждают своё реноме лишнехромосомных
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28.10.2021 02:14 Відповісти
+11
Тільки частинами!
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28.10.2021 03:01 Відповісти
+9
мордва может только требовать чтобы ее садили на бутылку с неразбитым горлышком. во всем остальном место кацапни свинособачье сидеть тихонько и не всхрюкивать.
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28.10.2021 02:18 Відповісти
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так он же еще под статьей за убийство висит, в розыске до войны был.
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28.10.2021 02:13 Відповісти
косяк им видите ли нужен... причем плотно набитый...
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28.10.2021 05:41 Відповісти
Когда уже свинособаки ************* поймут что они не имеют права ничего требовать от Украины и не имеют права ставить свои условия? Они подтверждают своё реноме лишнехромосомных
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28.10.2021 02:14 Відповісти
Можуть. Тому що знають, що їхні хотєлки вже виконувались найвеличнішим лідором.
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28.10.2021 08:57 Відповісти
Да, они сейчас клоуна, могут вертеть как им вздумается. Например через Лукашенко поскольку Клоун про*бал с закупкой угля на ТЭЦ (разумеется не лично он, а его команда, но вина лично на нем поскольку вся власть сконцентрирована у него) и теперь вынужден просить электроэнергию у Беларуси.... Может через СП2 надавить, может пообещать транзит через нашу ГТС (Клоуну такая победа ой как нужна, он за нее полстраны продаст. Одновременно Путем покажет Европе, что транзит по СП2 это типа не геополитика и он типа купился на клоунские скидки), а потом как всегда киданет Клоуна!!!
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28.10.2021 09:23 Відповісти
Вообще они всегда заявляли что они "не сторона в ТКГ"
То вдруг их наемник и дип. статус имеет... А если с дип статусом то какого хрена с оружием? При этом член СЦКК, правда не понятно от какой стороны, если он расеянин, а Рашка вышла из СЦКК еще в 2017.
Оно так всегда получается, что когда много ******* - заходишь в тупик!!!!
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28.10.2021 09:17 Відповісти
мордва может только требовать чтобы ее садили на бутылку с неразбитым горлышком. во всем остальном место кацапни свинособачье сидеть тихонько и не всхрюкивать.
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28.10.2021 02:18 Відповісти
если он гражданин раиси, был задержан с оружием, то он наемник.
его будут судить по УК РФ за наемничество, тогда можно и обменять.
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28.10.2021 02:21 Відповісти
А Медведчук не нужен, обменяем.
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28.10.2021 02:30 Відповісти
Тільки частинами!
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28.10.2021 03:01 Відповісти
только так, голова отдельно вместе с жопой пойдет.
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28.10.2021 03:04 Відповісти
Буде жопоголовий чи головожопий? Чи яка різниця?
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28.10.2021 08:56 Відповісти
второе, все таки лозунг нашего презЗЕдента.
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28.10.2021 09:00 Відповісти
Вот, вот, під цим лозунгом і передавати.
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28.10.2021 09:47 Відповісти
А мне вот даже интересно, что там отморозила эта конченая третьякова (кстати, по словам Лероса, протеже ДЕрьмака), что даже ублюдистан от нее захотел избавиться?
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28.10.2021 03:48 Відповісти
Действовать в интересах Украиньі - не значит "отмораживаться".
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28.10.2021 05:57 Відповісти
А когда, стесняюсь спросить, эта тварь действовала в интересах Украины? Когда пердела про "некачественных детей" и предлагала "стерилизовать" украинских женщин? Русиш швайн хотят поменять ее на мертвечука? Пусть забирают обоих. В этом случае можно сделать им скидку на опт. Главное не продешевить во время обмена.
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28.10.2021 06:05 Відповісти
Российская пропаганда прилепила к Третьяковой лейбл "нацистки" , єто знак качества для украинского политика.
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28.10.2021 06:10 Відповісти
Сказки рассказывай на другом ресурсе. Здесь не получится. Она эту хрень говорила своим собственным ртом и писала в партийном чате "слуг" своей гребанной рукой. Эту тварь по большому счету надо было бы поганой метлой гнать из парламента. НО, благодаря крыше из Опы она, к сожалению, продолжает позорить и разрушать нашу страну.
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28.10.2021 06:28 Відповісти
Можно любить бомжих и алкоголичек , но их деток можно лишь пожалеть . И , да , они украинские женщиньі...
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28.10.2021 06:34 Відповісти
Что и требовалось доказать))) Мадам третьякову никто кроме нее самой не дискредитирует. А ее фашистскую позицию поддерживает власть "слуг" зеленого ничтожества.
Не переживайте и передайте своим работодателям, что народ ответит вам взаимностью. И это будут не "бомжихи и алкоголички", а те, кто поверив вашему фальшивому преЗЕденту, проголосовал за этого проходимца, а в результате остались, благодаря ему и его команде нищими. По мнению ВАШЕГО фашиствующего депутата третьяковой "неполноценными".
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28.10.2021 06:50 Відповісти
Зачем его рыло прятать?
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28.10.2021 04:07 Відповісти
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28.10.2021 08:14 Відповісти
І виросло же, падло, в Україні! Дійсно, скільки вовка не годуй.....
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28.10.2021 09:00 Відповісти
Він вбивця під слідством. Отже у нього варіантів не було (расєя завжди покидьків прихищає).
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28.10.2021 10:13 Відповісти
раз требуют значит нужно отдавать....понемножечку ..
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28.10.2021 06:14 Відповісти
Если надумают менять,то нужно поступить так,как рашисты поступили с нашими моряками: Судить ,дать реальный срок,и поменять без помилования,что бы тюряга над ним висела! И менять на наших бойцов,которые в плену уже с 14-го года!
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28.10.2021 06:55 Відповісти
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28.10.2021 06:58 Відповісти
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28.10.2021 07:01 Відповісти
А Василенко теперь - трында: дыбил пошел к ПС по беспределу.
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28.10.2021 09:09 Відповісти
Нічого не буде...
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28.10.2021 10:17 Відповісти
по идее Косяка в РФ обязаны будут судить по статье "Наёмничество"
=========

УК РФ Статья 359. Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.


Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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28.10.2021 07:20 Відповісти
Рюсский мир поганой метлой гнать надо на Северный полюс любым видом оружия...от Байрактаров и Джавелинов и заканчивая бомбардировщиками В-52...,за Чечню Грузию Сирию Украину Литву Латвию Эстонию Казахстан и остальных бывших совков где наследила эта падаль с 1917 года и по сегодня...
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28.10.2021 07:24 Відповісти
... за Вьетнам, Афган, Кубу, Анголу, Йемен, Приднестровье...
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28.10.2021 09:04 Відповісти
вимагають , передайте його в чорному пакеті ...
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28.10.2021 07:35 Відповісти
Де наше не пропадало, щоб не смерділо можна і в оцинкованому ящику, та і більш "урочисто" виглядатиме.
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28.10.2021 09:08 Відповісти
Побольше арестовичей в ткг. Терористы еще не то требовать будут.
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28.10.2021 08:01 Відповісти
Убивцю Украінців, який приіхав із московіі, садити пожиттєво в Украіні, щоб інші осковіти знали, відпускники херові…
смерть московітам окупантам в Украіні!!!
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28.10.2021 08:09 Відповісти
А чому від людей ховають їбало цього дебіла?
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28.10.2021 08:15 Відповісти
Требовать будете туалетную бумагу сидя очке когда закончится. Хотя вам привычнее лопухами подтираться, казламордые.
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28.10.2021 08:27 Відповісти
Які лопухи - пісюном! Після різного роду вживання шмурдяка він тільки на це годиться.
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28.10.2021 09:12 Відповісти
А ще хіба не передали? То Косоворотка був зайнятий закупками гречки і САЛА на київських базарах разом із Коляном Шніцелєм, віддасть, і не моргне.
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28.10.2021 08:28 Відповісти
Вже чекаю від Уовчика на новий "Косякгейт"...Здасть...Але виставе у відосиках це,як перемогу...
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28.10.2021 09:06 Відповісти
росія і терористи вимагають того відпустити , того призначити, а що ж вимагає Украіна і яка користь від того ТГК для нас ?
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28.10.2021 09:16 Відповісти
Да расстреляйте вы его как террориста ( у нас же не война у нас АТО) и закройте вопрос.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
Имеют права, не имеют права. Вот Вас пи..ит на улице хулиган)! Вы у него спросите,есть ли у него на это право? Если будете спрашивать, то Вас не зря этот хулиган и пи..ит! Мне кажется ему надо дать сдачи, а если возможности позволят,так сдача должна ему аукаться всю оставшуюся жизнь!О каких правах с той стороны речь?Пиз...ей когда будем давать в ответку тогда и кончится всё!!!
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29.10.2021 10:26 Відповісти
 
 