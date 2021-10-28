Російська сторона у ТКГ вимагала передати найманця РФ Косяка до окупованого Луганська, - Гармаш

Представник окремих районів Донецької та Луганської областей у Тристоронній контактній групі від України Сергій Гармаш розповів про результати засідання ТКГ, яке відбулося 27 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку журналіста.

За його словами, представників Росії з Луганська та Донецька найбільше цікавило питання застосування Україною БПЛА Bayraktar.

"Ми підтвердили цей факт, нагадавши, що російські безпілотники "Орлан-10" давно баражують наше небо на Донбасі, тому нічого нового у застосуванні БПЛА на Донбасі немає", - зазначив Гармаш.

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Також обговорювалася ситуація навколо СММ ОБСЄ, члени якої були заблоковані в окупованих Донецьку та Горлівці.

"Голова місії посол Чевик назвав "знущанням" "цілеспрямований вплив цієї добре організованої акції", коли рівень шуму, впливу якого зазнавали члени СММ, "був вище 100 дцб". Олександр Мережко, який очолював українську делегацію, кваліфікував це як злочин, скоєний проти осіб з дипломатичним статусом, і зажадав від РФ встановити, хто контролював людей, підозрюваних у цьому злочині. Оскільки РФ відмовилася обговорювати це питання, його буде винесено Україною на Раду ОБСЄ", - повідомив представник України у ТКГ.

Він наголосив, що більше, ніж відкриття КПВВ, пенсії, звільнення утримуваних тощо, російську сторону цікавила доля затриманого у Золотому громадянина РФ Косяка.

"Цікаво, що глава російської делегації Б. Гризлов спочатку взагалі відмовився обговорювати це питання, а вже потім, пан Кульмухаметов, який змінив його, поцікавився, коли російський консул отримає до нього доступ. При цьому він чомусь вимагав передати Косяка "Луганську". Ми запитували: "якщо консульський доступ - значить ви визнаєте, що він громадянин Росії". Але чому тоді передати його потрібно Луганську, - це ж навіть із позиції Росії - територія України?". Виразних відповідей ми так і не отримали", - констатував Гармаш.

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При цьому російська сторона знов фактично заблокувала всі питання гуманітарної підгрупи. Зокрема, журналіст підтвердив, що росіяни вимагають прибрати зі складу делегації офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. У такому разі також обіцяють звільнити трьох полонених жінок.

"Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, що пояснюють невиконання рішень Нормандської четвірки про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, від початку нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи. До речі, ми запитали Кульмухаметова, як РФ ставиться до ідеї передачі Україні трьох осіб, але, на жаль, не почули позитивної відповіді. Фактично, саме російська сторона заблокувала обговорення цього питання, адже якби з такою ініціативою офіційно виступила країна - член ТКГ, сторона конфлікту - нам довелося б його обговорювати. …

Ну і, як і раніше, ми так і не отримали відповіді від Російської сторони, які саме документи вона має на увазі під терміном "Мінські угоди". ТКГ доручила політичній робочій групі розробити план дій відповідно до Мінських угод, але Росія як на пательні крутиться, проте не зізнається, що саме вона вважає Мінськими угодами. Олександру Мережку довелося адресувати це питання спецпредставнику головуючого в ОБСЄ Мікко Кіннунену. Чекаємо на роз'яснення від нього. Інакше як можна щось розробити відповідно до Мінських угод, якщо ми не знаємо, що члени ТКГ вкладають у це поняття", - резюмує Гармаш.

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Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року, безпосередньо під час спільного засідання ТКГ, російські збройні формування вдалися до грубої провокації: близько 10:45 група озброєних осіб із пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативною групою ЗСУ був затриманий один найманець російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження. У нього вилучили зброю та боєприпаси.

ОБСЄ припинила свою місію з моніторингу на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки спостерігачів заблокували в готелях у Донецьку і Горлівці. 19 жовтня організація повідомила про відновлення патрулювання з бази у Горлівці. Але вже 21 жовтня не змогла відправити жодного патруля.

На організованих окупантами "пікетах" стверджують, що будуть блокуватимуть місію ОБСЄ, поки Україна не звільнить затриманого минулого тижня бойовика "ЛНР".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.