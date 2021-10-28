Один український воїн загинув на Донеччині. Війська РФ застосовували 122-мм артилерію та 120-мм міномети, за добу - 15 обстрілів, - штаб ООС

Минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

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"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили у пресцентрі ОС.