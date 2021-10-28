Один український воїн загинув на Донеччині. Війська РФ застосовували 122-мм артилерію та 120-мм міномети, за добу - 15 обстрілів, - штаб ООС
Минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
У бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.
У районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.
У штабі підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
"Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили у пресцентрі ОС.
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Родным и близким искренние соболезнования.
P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
Героям слава !