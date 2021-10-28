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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Один український воїн загинув на Донеччині. Війська РФ застосовували 122-мм артилерію та 120-мм міномети, за добу - 15 обстрілів, - штаб ООС

Один український воїн загинув на Донеччині. Війська РФ застосовували 122-мм артилерію та 120-мм міномети, за добу - 15 обстрілів, - штаб ООС

Минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.

У районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Також дивіться: Російські війська обстріляли з артилерії Трьохізбенку, пошкоджено 5 будинків. ФОТОрепортаж

"Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться у повідомленні.

У штабі підкреслили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

"Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - повідомили у пресцентрі ОС.

Один український воїн загинув на Донеччині. Війська РФ застосовували 122-мм артилерію та 120-мм міномети, за добу - 15 обстрілів, - штаб ООС 01

Автор: 

обстріл (29206) Донбас (22357) втрати (4449) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+21
Вечная и светлая память погибшему………Пусть покоится с миром……
Родным и близким искренние соболезнования.

P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
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28.10.2021 08:00 Відповісти
+20
Не видим реакции Оманского ... Или он только на шоу-покушение на Шефира так мощно и быстро реагирует...

Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
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28.10.2021 08:27 Відповісти
+10
Мир та спокій душі нашого захисника.
Героям слава !
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28.10.2021 09:33 Відповісти
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Вечная и светлая память погибшему………Пусть покоится с миром……
Родным и близким искренние соболезнования.

P.S. ********** - молчит😡. Всех «возмущённых» немцев - на «0»=>чтобы на своих «шкурах» почувствовать все «прелести» войны….
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28.10.2021 08:00 Відповісти
Не видим реакции Оманского ... Или он только на шоу-покушение на Шефира так мощно и быстро реагирует...

Воину Вечная память , родным - сил пережить горе...
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28.10.2021 08:27 Відповісти
Мир та спокій душі нашого захисника.
Героям слава !
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28.10.2021 09:33 Відповісти
А где в этот раз были хваленые Байрактары??? Почему не присели обстрел??
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28.10.2021 10:20 Відповісти
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Співчуття рідним і близьким.
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28.10.2021 11:22 Відповісти
Де байрактари, пан Зеленський?
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28.10.2021 11:52 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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28.10.2021 12:38 Відповісти
вечная память герою
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28.10.2021 13:03 Відповісти
 
 