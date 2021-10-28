Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

Європа залишається єдиною у світі частиною світу, де зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За останній тиждень у всьому світі кількість щотижневих випадків та смертей від COVID-19 незначно збільшилася, і становить понад 2,9 млн нових випадків та понад 49 тис. нових випадків смерті, на 4% та 5% відповідно. За винятком Європейського регіону, який четвертий тиждень поспіль повідомляє про збільшення кількості нових випадків COVID-19 (зростання на 18% порівняно з попереднім тижнем).

Так, за тиждень із 18 по 24 жовтня у світі виявили збільшення нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому 57% нових випадків зареєстровано у Європі.

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Найбільше зниження кількості нових щотижневих випадків зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за яким іде регіон західної частини Тихого океану (17%).

У регіонах Європи та Південно-Східної Азії зареєстровано збільшення кількості нових щотижневих смертей від COVID-19 на 14% та 13% відповідно порівняно з попереднім тижнем.

Найбільше зниження кількості нових щотижневих смертей зареєстровано в регіоні західної частини Тихого океану, показавши зниження на 13% порівняно з попереднім тижнем.