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Новини Коронавірус і карантин
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Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

Європа залишається єдиною у світі частиною світу, де зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За останній тиждень у всьому світі кількість щотижневих випадків та смертей від COVID-19 незначно збільшилася, і становить понад 2,9 млн нових випадків та понад 49 тис. нових випадків смерті, на 4% та 5% відповідно. За винятком Європейського регіону, який четвертий тиждень поспіль повідомляє про збільшення кількості нових випадків COVID-19 (зростання на 18% порівняно з попереднім тижнем).

Так, за тиждень із 18 по 24 жовтня у світі виявили збільшення нових випадків зараження COVID-19 на 4%. При цьому 57% нових випадків зареєстровано у Європі.

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Найбільше зниження кількості нових щотижневих випадків зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за яким іде регіон західної частини Тихого океану (17%).

У регіонах Європи та Південно-Східної Азії зареєстровано збільшення кількості нових щотижневих смертей від COVID-19 на 14% та 13% відповідно порівняно з попереднім тижнем.

Найбільше зниження кількості нових щотижневих смертей зареєстровано в регіоні західної частини Тихого океану, показавши зниження на 13% порівняно з попереднім тижнем.

Автор: 

ВООЗ (770) Європа (1878) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Такая успешная вакцинация везде, такие успехи и вдруг
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28.10.2021 07:54 Відповісти
+8
И вдруг украинские антиваксеры, на радость Кремлю, обеспечили охеренный рост заболеваемости...
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28.10.2021 08:11 Відповісти
+5
после 4-й надо будет еще вколоть 5-6 прививку и короновирус будет побежден
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28.10.2021 08:06 Відповісти
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28.10.2021 07:41 Відповісти
Такая успешная вакцинация везде, такие успехи и вдруг
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28.10.2021 07:54 Відповісти
И вдруг украинские антиваксеры, на радость Кремлю, обеспечили охеренный рост заболеваемости...
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28.10.2021 08:11 Відповісти
А что ...... если нет ?
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28.10.2021 08:31 Відповісти
Угу-угу. Весь прирост - это только мы. В других странах, с достаточно сильным покрытием вакцинацией, в Британии той же или остальных - все хорошо...
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28.10.2021 10:09 Відповісти
в африке, значит, все укололись уже 4 раза
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28.10.2021 10:17 Відповісти
5 раз
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28.10.2021 10:30 Відповісти
В Европе ваксерманы обкакались знатно
А ещё будут суды за прививки непроверенными препаратами.
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28.10.2021 10:33 Відповісти
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28.10.2021 11:14 Відповісти
Порівнювати слід близькі за чисельністю міста. Тускавець в 5 разів перевищує моршин за чисельністю. Тому, один захворівший турист у Моршині дасть помітний пік на діаграмі, а в Трускавці буде практично непомітним.
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28.10.2021 11:34 Відповісти
вуж викручується) хоча всім все очевидно)
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28.10.2021 12:24 Відповісти
На самом деле все просто , КОВИД схож с гриппом , в росте заболеваемости виновато наступление холодного сезона . В Африке и Южном полушарии сейчас ведь гораздо теплее...
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28.10.2021 08:39 Відповісти
Но к сожалению это показывает что погода эффективней вакцинации.
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28.10.2021 09:17 Відповісти
не, это показывает что вакцинация хуже любой погоды
будь то хоть ураган хоть цунами
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28.10.2021 10:40 Відповісти
Не понятно что то, а до вакцинации что ни кто не болел?
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28.10.2021 10:41 Відповісти
так статистики ж в открытом доступе
перед началом вакцинации в Украине дневная смертность 45 примерно (при проценте вакцинированных 0,8%), теперь пишут вон уже до 600 доходит. Сравнивайте.

Вакцинированные ж считают что прям после первого укола можно лезть в толпу и целоваться в десны.
Конечно, почему нет? Но даже после двух уколов эффективность от 50 до 60%, так что кроме «более легкой формы» никто и не обещал что не будут заражаться. Достаточно увеличить частоту контактов немножко. А более легкая форма значит, что будут переносить на ногах и в толпе.
В больничку при этом попадут невакцинированные - их заразят « в тяжелой форме ».
А вакцинированные будут просто застрахованными разносчиками.

Вывод? Вакцины обеспечивают протекание в более легкой форме, слабо предохраняя от заражения и позволяя заражать. Все как и обещали официально. И результат - всплеск заболеваемости и смертности у невакцинированных, что и побудит их вакцинироваться. Регулярно.
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28.10.2021 11:09 Відповісти
Так это все таки вакцинированные виноваты по вашему, то есть без вакцинации все было бы лучше? А может это связано как то с тем что лохдаун не хотят вводить? Не рассматривали такую версию?
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28.10.2021 11:49 Відповісти
рассматривал и такую версию
новости не так уж хороши -
для лохдауна возможность остается
надо просто объявить
что вакцина дает «более легкую форму»
но не спасает от заражения
и лохдаун нужен всем, и вакцинованым тоже
так что все должны и вакцинироваться
и цак надеть и в пепелаце сидеть
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29.10.2021 21:29 Відповісти
Что то совсем не понятно с чем вы уже связывает рост заболевания? Когда вы его связывали с вакцинированием у вас были какие то более вменяемые аргументы, хоть и спорные.
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30.10.2021 07:59 Відповісти
неочевидно? поясню
если переходя на красный свет вас сбила машина -
кто виноват? машина, светофор, ПДД или Вы?
а если - переходя на зеленый, но на сломанный светофор -
водитель тоже видел зеленый? тогда кто виноват?

а если по теме - цепочка такая: вакцинация началась,
вакцинированные себя увидели Маклаудами бессмертными
увеличили число контактов (уже всё, можно, защита есть)
заразились (в более легкой и бессимптомной форме конечно)
заразили других вакцинированных (тоже в более легкой и сделали разносчиками)
и вместе заражали невакцинированных.

вышел всплеск заболеваемости после начала вакцинации
но у Вас поднимется рука написать, что это все от вакцин заболевают?
надеюсь, нет.
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30.10.2021 16:16 Відповісти
Начинаем опять: есть ли жизнь на Марсе? А по теме вы определились это однозначно вакцинация виновата? Или что? Погода? Как версия в начале диалога? Если в других регионах кроме Европы заболеваемость не растет, то из за чего? Там не вакцинируют, или теплее, или там вакцинированные вместе с остальными в лохдауне сидят? Можно как то пооднозначней оприлюднить вашу версию?
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30.10.2021 17:02 Відповісти
боюсь, долго будем жевать и не добьемся толку
оставим этот разговор с надеждой на то,
что кому-то покажется более понятным, ОК?
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30.10.2021 21:23 Відповісти
Это нужно понимать что вы так и не смогли определится в чем географическая зависимость увеличения количества больных?
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31.10.2021 14:18 Відповісти
Все равно Африку не догнать по вакцинации.
Там население цивилизованное, да и достижения медицины не сравнить.
Кажется, там везде к 100% процент вакцинированных приближается?

Ну, на то она и Африка.
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28.10.2021 09:21 Відповісти
В Африке каждый скунс, каждая антилопа и зебра привиты три раза.
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28.10.2021 10:35 Відповісти
скунсы в африке не живут
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28.10.2021 10:40 Відповісти
ну наверное вымерли еще от свиного гриппа
надо было Юлю в Африку направить, она б им Тамифлю завезла
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28.10.2021 11:11 Відповісти
Так это зебры так пахнут ?
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28.10.2021 12:25 Відповісти
Гдє візьдє? Раша "так, чи інакше" імунізована відсотків на 40, Україна на 20, Брекситанія, незважаючи на всі зусилля, на 75, а "дельта" вимагає більше 80, а ще й при цьому дотриуватись санепідемічних правил. А хто з євроліберайців тих правил дотримуватися хоче?

Де крантин як слід позакручували, там і ситуація краща, незважаючи навіть на порівняно невисокий рівень вакцинації. Вакцина ж не захищає від самого коронавайруся, тільки підвищує шанси його побороти без зайвих ускладнень. При цьому розносити його вона не перешкоджає ні защепленим, ні звичайним довбогризам. Саме тому, в країнах, де рівень вакцинації та тестування населення високий, а санепідемічні вимоги лібералізовано, спостерігається достатньо високий рівень новоінфікованих при порівняно невисокій смертності, а то й просто госпіталізації. Ну, а де число бажаючих виробити імунітет самостійно перевищує розумні межі, там і епідемія почувається набагато краще. У сусідній Польщі, де населення стільки ж, як в Україні, але вакцинованих втричі більше - і нових випадків виявляють втричі менше, а смертність від коронавірусу нижча у 5-6 разів. Найгірша ситуація в тих регіонах, де рівень вакцинації найнижчий (а є повіти, де він не перевищує 20 відсоків), а це в основному у "далекосхідних" регіонах поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. І хоч уряд всіляко намагається уникнути чергового лохдауну, у найнезащепленіших регіонах цього уникнути не вдасться, а як ще й довго розмірковувати над його запровадженням, то не виключено. що на крантин закривати доведеться всю країну. Про перспективи ж Нашої Епідемії і дискутувати нічого - вони в Європі чи не найкращі.
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28.10.2021 12:01 Відповісти
Доктор Борменталь,нам с вами предстоит большая работа не только в Москве...

А что случилось Филипп Филиппыч?

Рюсскае быдло не снимает калоши и топчет ковры грязными кирзаками

Так на сапогах и кожаных краснопузых Ковида нет...

Доктор Борменталь,это дерьмо по всей Мацковии и РАБссии расползлось...Певуны
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28.10.2021 08:00 Відповісти
это статья про Украину а не про Европу в целом
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28.10.2021 08:01 Відповісти
после 4-й надо будет еще вколоть 5-6 прививку и короновирус будет побежден
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28.10.2021 08:06 Відповісти
Говорят заветное число 8
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28.10.2021 10:32 Відповісти
Александр Невзоров в своем блоге говорит о срани РАБссийской и дохляках РАБссии..васечкин ты ипанько на полный МАВЗОЛЛЕЙ..не пались ЛАХТА-2...баран...
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28.10.2021 08:08 Відповісти
Саша Сотник,Димка Камикадзе,Александр Балу,Мария Лондон из Новосибирска да и тот Невзоров говорят о Ковиде на РАБссии ничего не скрывая...и не засекречивая паБЕДУ РАБссии над Гитлером до 2045 года.... как это сделал плешивый дебил из бывшего КГБ...
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28.10.2021 08:14 Відповісти
Напевне тому, що Європа активно вакцинується.
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28.10.2021 08:18 Відповісти
Это про - ватанов,румынские цыгане и украинские селяне которые не хотят вакцинироваться, естественный отбор продолжается господа!
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28.10.2021 08:25 Відповісти
Кто прививался в 2008 году от свинячего и курячего гриппа тому ковид не страшен....
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28.10.2021 08:20 Відповісти
Следующая Пандемия на планете Земля запланирована на 2030 год...,Мужайтесь прививайтесь и а такси не катайтесь... таксисты не разносчики гриппов всяких...
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28.10.2021 08:23 Відповісти
Тут фишка правильная...на РАБссии в Новосибирской лаборатории "Вектор" взрыва и пожара не было,а утечки из лаборатории секретной жидкости в контейнерах и боксах выявлено не было...,это все китайцы и Госдеп придумали... я единственный чувак в Мире,который верит Рюсским баранам после взрыва в Чернобыле особенно начал ВЕРИТЬ... каздлы мавзолейные...
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28.10.2021 08:31 Відповісти
Опять желтую таблетку в окно выбросил?
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29.10.2021 10:18 Відповісти
Найбільше зниження кількості нових щотижневих випадків зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за яким іде регіон західної частини Тихого океану (17%). Джерело: https://censor.net/ua/n3296226

В Африці більше вакцинують??? А може навпаки?!?
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28.10.2021 08:34 Відповісти
В Африке и Южном полушарии сейчас работает сезонньій фактор - там тепло и даже жарко. А в Европе похолодало , поєтому идет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ . КОВИД их родственник - вирусное заболевание .
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28.10.2021 08:43 Відповісти
Плюс к тому в европе, как мне думается, довольно ответственно и обширно тестируют и ведут статистику. В отличии от какой-нибудь южной америки или того же снг.
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28.10.2021 08:57 Відповісти
В Африці вакцинують експериментальними вакцинами з 50-х років. Там тим,хто вижив після них ,ковід вже не страшний
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28.10.2021 10:35 Відповісти
У золотого миллиарда повальное тестирование. И бесплатно.
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28.10.2021 08:42 Відповісти
бесплатно ничего в жизни не бывает, совок
за счет налогоплательщиков
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28.10.2021 09:18 Відповісти
Моя мама умерла в апреле этого года прожив 74 года,умерла тихо и спокойно без всяких ковидов и не болев совсем....,но зимой, когда я к ней приехал проведать,она мне говорит...: синку щось тяжко стало дихати з ранку до вечора,може оп*ять Чорнобиль коптить не гарно?...а я кажу та ні мамусю,це мабуть щось страшніше закоптило...

Отака хвігня Панове....
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28.10.2021 08:42 Відповісти
Больше QR кодов, хороших и разных! Главное наше оружие - машинно-считываемый код! Больше правил, ограничений, и локдаунов! Только сидя на диване мы можем победить!
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28.10.2021 08:47 Відповісти
Слово Лок-ДАУН знаете как переводится с сербского на дипломатический?лок-это СН...а ДАУН вы знаете... больной на всю башку...
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28.10.2021 08:54 Відповісти
И никто соответственно эту печальную статистику не связывает с уровнем вакцинации, который в ЕС уже значительно выше 60%....
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28.10.2021 09:01 Відповісти
Нарисовать можно любую статистикку...,бумага все выдержит...
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28.10.2021 09:03 Відповісти
З вакцинацією все в порядку, окрім Рашшн, Юкрейн і нам подобных сусідів типу Болгаріі-ось за рахунок таких росте захворюваність.
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28.10.2021 09:25 Відповісти
В США четверта доза фуфломіцину,про який порядок з вакцинуванням іде мова, коли виробники вакцини на початках гарантували більше 90% захисту від вірусу після вакцинації?
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28.10.2021 09:52 Відповісти
"Колите, Шура, колите - она целебная..."
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28.10.2021 10:38 Відповісти
Треба уточнювати, що зростає серед рускагаварящіх. В Італії всі італійці провакциновані, не роблять вакцини лише наші заробітчани, які сидять на кацапських інформаційних помийках. Теж саме і у Польщі, Португалії, Іспанії. Це ж брудна піна, яка не відрізняється особливо розумом чи освітою. Середньостатистичне бидло, яке поїхало за кордон за грошима, щоб потім повернутися та ці гроші тут витрати на горщик.
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28.10.2021 10:51 Відповісти
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28.10.2021 11:15 Відповісти
Не повторюйся. Спам - це порушення правил.

Йди краще вакцину зроби, щоб не поширювати ковід у Європі!
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28.10.2021 11:26 Відповісти
йди краще випий ціаністого калію, щоб не поширювати дебілізм світом!
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28.10.2021 12:27 Відповісти
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28.10.2021 15:24 Відповісти
скажите а Африка хоть знает, что такое ковид19?
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28.10.2021 18:21 Відповісти
 
 