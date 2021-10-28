УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13263 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 674 10

Троє заробітчан із Житомирської області намагалися "прорватися" до Польщі з підробленими COVID-сертифікатами

Троє заробітчан із Житомирської області намагалися

Українські прикордонники пункту пропуску "Ягодин" (Волинська обл.) затримали трьох чоловіків із Житомирської області, які намагалися перетнути польсько-український кордон із підробленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Троє чоловіків із Житомирської області у пункті пропуску "Ягодин", перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

"Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 грн", - наголошують у МВС.

Також наголошується, що чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

Також дивіться: 250 доларів за документ: у Чернігові директор турфірми та два медики продавали COVID-сертифікати невакцинованим громадянам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) карантин (18172) МВС (3512) сертифікат (427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (882)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Есть такая страна, где ремни безопасности не пристёгивают, а набрасывают. А потом в моргах очередь...
И где не колят вакцину, а покупают справку. А потом в моргах очередь...
показати весь коментар
28.10.2021 08:11 Відповісти
+9
Тупість не має меж. Зроби дві дози вакцини та не матимеш клопоту. Алеж ніц! Ой тупі!!!
показати весь коментар
28.10.2021 08:06 Відповісти
+5
Здається мені, прості українці швидше виб'ють скасування безвізу аніж зеленський.
Подивіться, яка йде масова фальсифікація...
нація безвідповідальних пройдисвітів..
показати весь коментар
28.10.2021 08:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупість не має меж. Зроби дві дози вакцини та не матимеш клопоту. Алеж ніц! Ой тупі!!!
показати весь коментар
28.10.2021 08:06 Відповісти
А что это за хрень на картинке? Все никак понять не могу, что за бумажку я получу после двух вакцинаций, кроме того, что сгенерирует Дия в смартфоне? И где этот международный ковид сертификат получать?
показати весь коментар
28.10.2021 08:08 Відповісти
То не хрень, то ілюстративне фото. У мене і всіх в сімї є сертифікати - одна частина на інгліш друга на український, підписи і печатки двох лікарів, назва і серійний номер вакцини та ще кьюер код. Молоді їздили далеко за кордон - через 2 міжнародних аеропорти, крім сертифікату можуть зробити експрес тест, якщо відмовляєшся то нах. назад звідки прилетів
показати весь коментар
28.10.2021 08:21 Відповісти
О! так і в мене є. Але в телефоні. Піти роздрукувати той PDF файл, чи шо? )))
показати весь коментар
28.10.2021 08:27 Відповісти
Сертифікат можна отримати у сімейного лікаря
показати весь коментар
28.10.2021 09:06 Відповісти
можно у семейного распечать, а можна и самому, токо Дию надо еще на компе установить.
показати весь коментар
28.10.2021 10:44 Відповісти
Есть такая страна, где ремни безопасности не пристёгивают, а набрасывают. А потом в моргах очередь...
И где не колят вакцину, а покупают справку. А потом в моргах очередь...
показати весь коментар
28.10.2021 08:11 Відповісти
"Прорваться "-
показати весь коментар
28.10.2021 08:37 Відповісти
Здається мені, прості українці швидше виб'ють скасування безвізу аніж зеленський.
Подивіться, яка йде масова фальсифікація...
нація безвідповідальних пройдисвітів..
показати весь коментар
28.10.2021 08:38 Відповісти
На все в стране не хватает средств,а вот на перекрытие западных границ есть,погранцы,таможня,прочие красивые должности там полностью укомплектованы и четко работают,ни одна фальшивая бумажка не пересечёт границу,все заметят всех поймают,кто не захочет договориться
показати весь коментар
28.10.2021 08:52 Відповісти
 
 