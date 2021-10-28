Троє заробітчан із Житомирської області намагалися "прорватися" до Польщі з підробленими COVID-сертифікатами

Українські прикордонники пункту пропуску "Ягодин" (Волинська обл.) затримали трьох чоловіків із Житомирської області, які намагалися перетнути польсько-український кордон із підробленими сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

"Троє чоловіків із Житомирської області у пункті пропуску "Ягодин", перетинаючи держкордон, показали прикордонникам міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. Правопорушникам 43, 38 та 35 років. Громадяни мали намір відправитись на заробітки", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що нині щодо чоловіків відкрито кримінальні провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).

"Поліцейські вилучили та направили на експертизу підроблені документи. Правопорушникам доведеться сплатити судовий збір та штраф, який сягає до 850 грн", - наголошують у МВС.

Також наголошується, що чоловікам, відповідно до санкції статті може загрожувати обмеження волі терміном до двох років.

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