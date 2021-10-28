COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів
В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності було зафіксовано 22 жовтня - 23 785 випадків зараження за добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців!
За добу 27 жовтня в Україні:
зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).;
291 985 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301 людина.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 5 366 осіб;
летальних випадків – 576;
одужало – 10 006 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 851 804 особи;
одужало – 2 411 711 осіб;
летальних випадків – 66 204;
проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П. С. Заранее брагодарю за ответ.
звідки ця "статистична ху..ня" ? ))
Выдайте этому товарисчу денежки за пост, очень убедительно.
він полікує лазером....
Предупреждаю, я не доктор. Это мое мнение, которое строится на публикациях в СМИ.
Каждый год такое было с гриппом и ОРВИ.
По статистике у них перестали умирать от гриппа и почти от рака, от кучи других болячек
Новости из дурдома печатают..
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/former-cdc-director-robert-redfield-claims-40-deaths-cases-maryland-fully-vaccinated/
https://twitter.com/johnrobertsFox/status/1450185163405725701?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450185163405725701%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftownhall.com%2Ftipsheet%2Fkatiepavlich%2F2021%2F10%2F19%2Fformer-cdc-director-gives-alarming-statistic-on-fully-vaccinated-covid-deaths-n2597628
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/70-percent-covid-19-deaths-sweden-uk-september-fully-vaccinated/
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/winning-florida-now-lowest-rate-new-covid-cases-per-capita-nation-state-remained-open-no-mandates-no-masks-almost-no-restrictions/
https://news.yahoo.com/florida-now-has-americas-lowest-covid-rate-does-ron-de-santis-deserve-credit-090013615.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAB4TQNUkxJJEamiZVVEqQ-VVTy-shYf4taDDYT1S-ABuFM0ujsKMkpZI2Dj2PXrwu0DNpZJYQlASy3bzamyUe7dPFSeCtFdEg-YTv_5NffYNUL3hIjNJtNTx6fccBBBdreeYe-VxKdG2Ut7bwnWHYqYN8elXEHslB2pKUjT7D_7p
У Моршині, де від ковіду щеплені 74% мешканців, госпіталізована одна людина з коронавірусом, вона не вакцинована
https://www.pb-news.info/u-morshyni-de-vid-kovidu-shchepleni-74-meshkantsiv-hospitalizovana-odna-liudyna-z-koronavirusom-vona-ne-vaktsynovana/
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
Ну... Л-Логично же нет? Сделаем к весне 20 миллионов прививок и снова пойдут рекорды видимо в весеннюю волну. К осени сделаем 30 миллионов прививок, но блин опять осенняя волна... Вангую, что на определенном этапе вместо вакцинаторов и антивакцинаторов появятся квадровакцинаторы и мегавакцинаторы. Это те которые сделали всего лишь 4 прививки и те которые считают, что прививку надо делать каждые три месяца.