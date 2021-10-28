COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності було зафіксовано 22 жовтня - 23 785 випадків зараження за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців!

За добу 27 жовтня в Україні:

зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).;

291 985 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 366 осіб;

летальних випадків – 576;

одужало – 10 006 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 851 804 особи;

одужало – 2 411 711 осіб;

летальних випадків – 66 204;

проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.





