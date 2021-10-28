УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10683 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 808 61

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок зараження COVID-19 - це найвищий показник добової захворюваності в країні від початку пандемії. До цього рекордний показник захворюваності було зафіксовано 22 жовтня - 23 785 випадків зараження за добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. українців!

За добу 27 жовтня в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 зафіксовано 26 071 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 830, медпрацівників – 477).;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 291 985 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані - 79 301 людина.

Також за минулу добу:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 госпіталізовано – 5 366 осіб;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 летальних випадків – 576;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 одужало – 10 006 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

За весь час пандемії в Україні:

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 захворіло – 2 851 804 особи;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 одужало – 2 411 711 осіб;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 летальних випадків – 66 204;

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 01 проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - розповіли в МОЗ.

COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 10
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 11
COVID-19 в Україні: за добу зафіксовано рекордні 26 071 новий випадок зараження, померли 576 пацієнтів 12

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Насправді у нас цифри навіть значно гірші, ніж у Рашці... якщо співставляти ці цифри з кількістю населення.
показати весь коментар
28.10.2021 08:18 Відповісти
+9
Я думаю що і на рашці трошки дофіга більше ніж тисяча в день мінусується.
показати весь коментар
28.10.2021 08:25 Відповісти
+8
Ага. Клоуны не дают идиотам вакцинироваться???
показати весь коментар
28.10.2021 08:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда клоуны у власти, страна превращается в нескончаемый цирк
показати весь коментар
28.10.2021 08:18 Відповісти
Ага. Клоуны не дают идиотам вакцинироваться???
показати весь коментар
28.10.2021 08:45 Відповісти
не идиотничай, прекрасно знаешь шо простой народ клоунам верить давно перестал, вот и избегают ширяться эксперементальной вакциной
показати весь коментар
29.10.2021 00:13 Відповісти
Насправді у нас цифри навіть значно гірші, ніж у Рашці... якщо співставляти ці цифри з кількістю населення.
показати весь коментар
28.10.2021 08:18 Відповісти
Я думаю що і на рашці трошки дофіга більше ніж тисяча в день мінусується.
показати весь коментар
28.10.2021 08:25 Відповісти
если сопоставлять цифры умерших к заболевшим то в США даже больше умирает на 1000 заболевших чем у нас
показати весь коментар
28.10.2021 08:26 Відповісти
У нас все лето корона в отпуске была, а в рашке стабильно 500-600 в день умирали
показати весь коментар
28.10.2021 08:31 Відповісти
На Свинособакії ***** єдінолічно побєділ вєсь ковід. Тому реальних цифр ніхто не знає, а те , що публікують, взяте від фонаря.
показати весь коментар
28.10.2021 15:00 Відповісти
Данные можно смело умножать на пять.Тут виновата и власть бездарно профукавшая эпидемию и частично народ решивший что авось пронесет.
показати весь коментар
28.10.2021 08:24 Відповісти
Если не секрет, как определяешь на сколько умножать данные?
П. С. Заранее брагодарю за ответ.
показати весь коментар
28.10.2021 09:13 Відповісти
По знакомым,большая часть лечится сами..
показати весь коментар
28.10.2021 13:18 Відповісти
Что тут скажешь? Мастера спорта международного класса... Одно радует. Антиваксы по странному стечению обстоятельств из числа 73%. Естественный отбор однако.
показати весь коментар
28.10.2021 08:26 Відповісти
Не нужно делить ковид диссидентов и коронабесов по политическому признаку. Их хватает в обоих лагерях . Если человек зебоб это еще не значит, что он против вакцЫны
показати весь коментар
28.10.2021 08:34 Відповісти
не по политическим убеждениям, а по отсутствующим мозгам. Можешь у любого антивакса спросить за кого он голосовал, обхохочешься с результатов.
показати весь коментар
28.10.2021 14:13 Відповісти
По власним спостереженням це в основному електорат ювт та ригів.
показати весь коментар
28.10.2021 08:41 Відповісти
насмешил, наблюдатель, блин!
показати весь коментар
28.10.2021 10:20 Відповісти
Ляпало одне язиком. Ось його послыдовники й забили на вакцинацыю. Який поп такий й приход.
показати весь коментар
28.10.2021 08:43 Відповісти
Антиваксы по странному стечению обстоятельств из числа 73%.

звідки ця "статистична ху..ня" ? ))
показати весь коментар
28.10.2021 12:50 Відповісти
сам проверь. Правда там еще любители русского мира есть.
показати весь коментар
28.10.2021 14:15 Відповісти
Чим більше вакцинованих, тим більша захворюваність. Чого ж так?
показати весь коментар
28.10.2021 08:26 Відповісти
Потому что все побежали колоться и в очередях поликлиники в закрытых помещениях заражают себя перекрестно чем попало, кто чем болеет
показати весь коментар
28.10.2021 08:36 Відповісти
Хіба можна проводити вакцинацію під час епідемії?
показати весь коментар
28.10.2021 08:41 Відповісти
У вакцЫн есть срок годности, по этому их нужно освоить ибо если их выкинуть в мусорное видро, то потом просто не дадут больши. А вообще спрос рождает предложение, нарид побежал колоться бо не пустят в маршрутку, нельзя ж людям отказать?
показати весь коментар
28.10.2021 08:48 Відповісти
Возможно вакцина как то влияет.
показати весь коментар
28.10.2021 13:06 Відповісти
не вакцинируйтесь дальше, дебилы. чем больше антивакцинаторов- тем меньше антивакцинаторов.
показати весь коментар
28.10.2021 08:34 Відповісти
досить писати одну й ту саму чуш
показати весь коментар
28.10.2021 13:04 Відповісти
надо еще где-нибудь новую трассу проложить
показати весь коментар
28.10.2021 08:36 Відповісти
Може і грубо але нехай мої податки краще ідуть на дороги і вакцини ніж на відкачку ідіотів
показати весь коментар
28.10.2021 08:53 Відповісти
Капец... За два года ЗЕцЫрка - 66 тысяч 200-х.... "Ну, хоть поржем"(с)
показати весь коментар
28.10.2021 08:46 Відповісти
Ооооо. Ты ещё в мире не посчитал. Миллионы умерли. Вот же ж гадский Зеля ))))
показати весь коментар
28.10.2021 08:58 Відповісти
Мне насрать, что там в мире. Но включи моцк (если таковой у тебя есть) и посмотри - зеленые приматы уничтожают свой народ с гораздо большей эффективностью, чем кацапские снаряды и бомбы. Все еще смешно, блеать???
показати весь коментар
28.10.2021 16:12 Відповісти
Читал исследования по занижению смертности от Ковид, в Украине занижают в 3 раза а в России в 5 раз.
показати весь коментар
28.10.2021 08:48 Відповісти
Ссылочку выложи плиз, тоже хочу прочитать это.
показати весь коментар
28.10.2021 08:57 Відповісти
https://korrespondent.net/world/worldabus/4355413-chyslo-smertei-ot-COVID-v-ukrayne-zanyzheno-vtroe-yssledovanye https://korrespondent.net/world/worldabus/4355413-chyslo-smertei-ot-COVID-v-ukrayne-zanyzheno-vtroe-yssledovanye

показати весь коментар
28.10.2021 09:37 Відповісти
Верю. Конечно верю. Очень страшна! Щаз побегу записываться на вацинацию.

Выдайте этому товарисчу денежки за пост, очень убедительно.
показати весь коментар
28.10.2021 09:01 Відповісти
Ссылка?
показати весь коментар
28.10.2021 09:04 Відповісти
Вот вам и пфайзер с модерной.
показати весь коментар
28.10.2021 09:16 Відповісти
?????? Вакцинированные или не болеют, или болеют легко.
показати весь коментар
28.10.2021 09:34 Відповісти
Легко болеют и при этом так же легко переносят заразу и на привитых и на непривитых, а тут всё новые и новые формы короновируса появляются, и уже и привитые от них страдают сильнее чем от старой формы. Пора уже делать новые и новые вакцины. Эта музыка будет вечной....
показати весь коментар
28.10.2021 10:36 Відповісти
звертайтесь до Красноголовця...

він полікує лазером....
показати весь коментар
28.10.2021 12:52 Відповісти
Забули додати про урінотерапію та подорожник з "зеленкою"
показати весь коментар
28.10.2021 13:10 Відповісти
«Вакцине от Pfizer можно доверять. Не забывайте что они производят и Виагру. Если они способны оживить мертвых, они способны и спасти живых.»
показати весь коментар
28.10.2021 10:13 Відповісти
Самая безопасная вакцына, но и самая бесполезная это Coronovac, самая страшная (пока), согласно тому от какой люди умирают (судя по информации из СМИ) это Pfizer.

Предупреждаю, я не доктор. Это мое мнение, которое строится на публикациях в СМИ.
показати весь коментар
28.10.2021 10:38 Відповісти
именно по этому в США разрешили вакцинировать Пфайзером детей от 5 лет. АГа
показати весь коментар
28.10.2021 11:05 Відповісти
Дурик, ты как думаешь, раньше такого не было? Память короткая?
Каждый год такое было с гриппом и ОРВИ.
показати весь коментар
28.10.2021 09:21 Відповісти
Вы наверное это видео и не смотрели)))
показати весь коментар
28.10.2021 10:45 Відповісти
Блин, кто ещё в эту чушь верит?
По статистике у них перестали умирать от гриппа и почти от рака, от кучи других болячек
Новости из дурдома печатают..
показати весь коментар
28.10.2021 09:20 Відповісти
Скоро буде ще один рекорд. На 2022 рік тарифи на розподіл газу планують збільшити в 2,5- 4 рази, відповідні проекти вже оприлюднено . Вони навіть пройшли "громадські" обговорення, вірніше охочих їх послухати просто не пустили в приміщення посилаючись на карантин. А за розподілом газу зростуть і тарифи на тепло,гарячу воду. Але уколене стадо не повинно відволікатися на такі дрібниці та думати тільки про барановірус і вівценацію.
показати весь коментар
28.10.2021 10:16 Відповісти
Бывший директор CDC Роберт Редфилд утверждает, что более 40% смертей от COVID-19 в Мэриленде были полностью вакцинированы

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/former-cdc-director-robert-redfield-claims-40-deaths-cases-maryland-fully-vaccinated/

https://twitter.com/johnrobertsFox/status/1450185163405725701?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1450185163405725701%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftownhall.com%2Ftipsheet%2Fkatiepavlich%2F2021%2F10%2F19%2Fformer-cdc-director-gives-alarming-statistic-on-fully-vaccinated-covid-deaths-n2597628
показати весь коментар
28.10.2021 10:33 Відповісти
70 процентов смертей от COVID-19 как в Швеции, так и в Великобритании в сентябре были «полностью вакцинированы»

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/70-percent-covid-19-deaths-sweden-uk-september-fully-vaccinated/
показати весь коментар
28.10.2021 10:48 Відповісти
ПНХ ,"лахта", з своїми фейкогівнометами !!!
показати весь коментар
28.10.2021 12:53 Відповісти
Во Флориде сейчас самый низкий уровень новых случаев заболевания Covid на душу населения в стране - штат остается открытым без мандатов, без масок и почти без ограничений

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/winning-florida-now-lowest-rate-new-covid-cases-per-capita-nation-state-remained-open-no-mandates-no-masks-almost-no-restrictions/

https://news.yahoo.com/florida-now-has-americas-lowest-covid-rate-does-ron-de-santis-deserve-credit-090013615.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAB4TQNUkxJJEamiZVVEqQ-VVTy-shYf4taDDYT1S-ABuFM0ujsKMkpZI2Dj2PXrwu0DNpZJYQlASy3bzamyUe7dPFSeCtFdEg-YTv_5NffYNUL3hIjNJtNTx6fccBBBdreeYe-VxKdG2Ut7bwnWHYqYN8elXEHslB2pKUjT7D_7p
показати весь коментар
28.10.2021 10:53 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2021 11:16 Відповісти
пі...арас,ЛОВИ :
У Моршині, де від ковіду щеплені 74% мешканців, госпіталізована одна людина з коронавірусом, вона не вакцинована

https://www.pb-news.info/u-morshyni-de-vid-kovidu-shchepleni-74-meshkantsiv-hospitalizovana-odna-liudyna-z-koronavirusom-vona-ne-vaktsynovana/
показати весь коментар
28.10.2021 12:58 Відповісти
читай, даун
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m
показати весь коментар
28.10.2021 23:07 Відповісти
Почти 10 миллионов прививок сделали и бьём рекорды по заболеваемости и смертности...
Ну... Л-Логично же нет? Сделаем к весне 20 миллионов прививок и снова пойдут рекорды видимо в весеннюю волну. К осени сделаем 30 миллионов прививок, но блин опять осенняя волна... Вангую, что на определенном этапе вместо вакцинаторов и антивакцинаторов появятся квадровакцинаторы и мегавакцинаторы. Это те которые сделали всего лишь 4 прививки и те которые считают, что прививку надо делать каждые три месяца.
показати весь коментар
28.10.2021 11:56 Відповісти
тим хто з перших зробив щеплення вже потребують бустерні дози,а саме в'ялий процес імунізації і є причиною великої кількості летальних випадків.
показати весь коментар
28.10.2021 21:46 Відповісти
Компанії Pfizer та BioNTech у четвер заявили, що планують поставити уряду США ще 50 млн доз своєї вакцини проти COVID-19 до кінця квітня, тоді як країна готується розпочати вакцинацію дітей від 5-ти років, пише https://www.golosameriki.com/a/pfizer-gets-us-contract-for-50-miln-covid-19-vaccine-doses-for-kids/6289125.html Голос Америки.
показати весь коментар
28.10.2021 21:44 Відповісти
Антиваксеруни з лахти відпрацьовують, аж гай шумить, особливо Svitlana Russilan.
показати весь коментар
29.10.2021 00:26 Відповісти
 
 