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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн, жертв уже 4,9 млн. За добовою смертністю Україна посідає друге місце в Європі

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн, жертв уже 4,9 млн. За добовою смертністю Україна посідає друге місце в Європі

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 478 056 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 8650 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 245 793 895 випадків інфікування, з них 478 056 лише минулої доби.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 4 987 910 осіб, з них 8650 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн, жертв уже 4,9 млн. За добовою смертністю Україна посідає друге місце в Європі 01

Побороли хворобу та вилікувалися 222,7 млн ​​осіб.

Також читайте: Європа - єдиний у світі регіон, де зростає захворюваність на COVID-19, - ВООЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн, жертв уже 4,9 млн. За добовою смертністю Україна посідає друге місце в Європі 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту та 2-гу позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Відколи це для мокшанських боліт цивілізація стала окраїною? 😮 До речі, вашу мокшанію до Європи чомусь не зараховують. 😊Бо тоді Україна була б не другою, а третьою. 😁
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28.10.2021 09:03 Відповісти
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28.10.2021 08:29 Відповісти
Це натяк на те, що є куди рости? 😊
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28.10.2021 09:01 Відповісти
Ну шо скажешь тут? Всё по плану. Идёт сокращение поголовья.
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28.10.2021 08:35 Відповісти
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28.10.2021 08:55 Відповісти
Провокатори. Зайшли заангажовані, готові до скандалу, злі. Чиста зона, умовно чиста зона , брудна зона. Зайшли в адміністрацію, де начмед, відділ кадрів, бухгалтер, старша медсестра, вони не контактують з інфекційними, треба комусь рахувати і кисень і медикаменти, ну типова адміністрація. ,Головлікар ще спокійний. Одного було взяти і завести у відділення, де лежать
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28.10.2021 09:57 Відповісти
Дебіли ваші " козаки" . Швондери
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28.10.2021 09:58 Відповісти
ну ти й брехуха)
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28.10.2021 11:16 Відповісти
Поднажмите окраинцы до первого места не далеко ! Cмерть людей горе
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28.10.2021 08:55 Відповісти
Відколи це для мокшанських боліт цивілізація стала окраїною? 😮 До речі, вашу мокшанію до Європи чомусь не зараховують. 😊Бо тоді Україна була б не другою, а третьою. 😁
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28.10.2021 09:03 Відповісти
Наверное когда 300 лет украина была колонией Москвы ! И теперь там относятся к окраине как к селюкам безроду и племени !
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28.10.2021 18:18 Відповісти
Шановні українці, робить, будь ласка, дихальну гімнастику, будете здорові.
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28.10.2021 09:15 Відповісти
Шкода, що коронавірус не в курсі, що таке дихальна гімнастика.
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28.10.2021 09:18 Відповісти
Вакцинація само собою.
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28.10.2021 09:16 Відповісти
Зейоріки, кричіть "слава великому і найвеличнішому гному"
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28.10.2021 10:27 Відповісти
 
 