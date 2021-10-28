Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 245 млн, жертв уже 4,9 млн. За добовою смертністю Україна посідає друге місце в Європі

Станом на ранок 28 жовтня у світі зареєстрували 478 056 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 8650 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 245 793 895 випадків інфікування, з них 478 056 лише минулої доби.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 4 987 910 осіб, з них 8650 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 222,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити що Україна посідає 6-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту та 2-гу позицію відповідно.