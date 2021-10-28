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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 в Україні: групи для моніторингу ситуації в регіонах розпочнуть роботу з 1 листопада

Спалах COVID-19 в Україні: групи для моніторингу ситуації в регіонах розпочнуть роботу з 1 листопада

Представники моніторингової групи, яка перевіряє ситуацію з реагуванням на поточні проблеми та виклики, пов'язані з пандемією COVID-19, працюватимуть у регіонах із 1 листопада.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"На минулому засіданні комісії ТЕБ та НС було ухвалено рішення відновити роботу групи, яка моніторитиме ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19. Вже 1 листопада представники групи працюватимуть у регіонах - паралельно на сході, півдні, заході та півночі", - сказав міністр.

Він додав, що моніторингова група здійснюватиме контроль за двома основними напрямами - стан медичної сфери в регіоні, організація та виконання протиепідемічних заходів.

"Ми маємо торішній досвід такої роботи, тож зараз вона має бути ще більш ефективною", - наголосив Чернишов.

Також читайте: Спалах COVID-19 в Україні: відновлено діяльність робочої групи для моніторингу ситуації в регіонах

Автор: 

карантин (18172) Міністерство розвитку громад і територій (153) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (279)


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Поздно вср.....спохватились.
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28.10.2021 09:10 Відповісти
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28.10.2021 10:26 Відповісти
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28.10.2021 11:17 Відповісти
лучше с первого декабря..., а в принципе, какая разница...
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28.10.2021 11:41 Відповісти
 
 