Спалах COVID-19 в Україні: групи для моніторингу ситуації в регіонах розпочнуть роботу з 1 листопада

Представники моніторингової групи, яка перевіряє ситуацію з реагуванням на поточні проблеми та виклики, пов'язані з пандемією COVID-19, працюватимуть у регіонах із 1 листопада.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"На минулому засіданні комісії ТЕБ та НС було ухвалено рішення відновити роботу групи, яка моніторитиме ситуацію на місцях щодо оперативного розв’язання проблемних питань стосовно COVID-19. Вже 1 листопада представники групи працюватимуть у регіонах - паралельно на сході, півдні, заході та півночі", - сказав міністр.

Він додав, що моніторингова група здійснюватиме контроль за двома основними напрямами - стан медичної сфери в регіоні, організація та виконання протиепідемічних заходів.

"Ми маємо торішній досвід такої роботи, тож зараз вона має бути ще більш ефективною", - наголосив Чернишов.

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