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Новини Мажори на дорогах
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"Я скажу, коли 200 буде": у мережі з'явилося відео з телефонів пасажирів Infiniti за кілька хвилин до смертельної ДТП у Харкові. ВIДЕО

Активістам стали доступні відео із телефонів пасажирів злощасного Infiniti під керуванням Миколи Харківського. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Ролики зняли за кілька хвилин до трагедії. Обстановка, діалоги – все на відео.

"Зараз, я скажу, коли 200 буде", - говорить водій і машина починає стрімко розганятися. Після цього водій повідомляє про подолання позначки в 180 км/год.

Також читайте: Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

ДТП (4483) Харків (5700)


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Топ коментарі
+83
ЗНаю что нельзя так говорить но скажу что думаю... Лучше бы он разбился но одного УБЛЮДКА было бы меньше
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28.10.2021 09:06 Відповісти
+65
Настав вже такий час, що суспільству треба оборонятись від цих виродків.
Якщо правосуддя куплене, тоді говорить помста.
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28.10.2021 09:11 Відповісти
+48
цапський репчак.
воно навіть не українець, а малохольне бидло.
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28.10.2021 09:10 Відповісти
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червоне світло на світофорі, що видно на відео, експерти не приховають...
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28.10.2021 18:50 Відповісти
Виявляється,він лишень понтовий син м"ясника і заробітчанки...Так що його взують по повній,показово і по максимуму...
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28.10.2021 10:15 Відповісти
Ох и быдло за рулем. Прям образцовое.
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28.10.2021 10:23 Відповісти
Не ! Ну отец торгует мясом на рынке ! Это вам не депутат какой-нить вшивый..и даже не генпрокурор...Торгует мясом на рынке - это царь !
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28.10.2021 10:28 Відповісти
Вже не цар. Коли був дефіцит всього-так, а зараз середні бабки.
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28.10.2021 12:41 Відповісти
Пусть поскорее сдохнет
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28.10.2021 10:49 Відповісти
Папаша-мудак воспитал ублюдка-убийцу! Обоим место на кладбище!
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28.10.2021 10:59 Відповісти
На скотомогильнике.
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28.10.2021 20:08 Відповісти
Цікаво а хто ж саме батько та мати цього покидька? Жодної інформації на цю тему.
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28.10.2021 22:55 Відповісти
Такі потвори не мають жити ні цій землі.
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28.10.2021 11:40 Відповісти
Біологічне сміття.
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28.10.2021 11:43 Відповісти
Якщо його батько вважає, що син не винин - тоді нехай він й понесе покарання за все скоєне ним.....
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28.10.2021 11:57 Відповісти
Так він і має відповідати зо те що дав машину малолітньому дегенерату або довести в суді що маленький мерзотник її викрав.
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28.10.2021 22:56 Відповісти
Михайлович чи насправді Юрійович₴₴₴
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28.10.2021 12:13 Відповісти
зеленский его наградит и примет в свою недопартию, через месяц ...
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28.10.2021 12:16 Відповісти
А ось суди у вас корумповані, і поліція, і прокуратура, і лікарі, і журналісти, і політиків, і все населення перебуває в корупції тим чи іншим способом. Як тепер? К
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28.10.2021 12:38 Відповісти
У нас може і так. А у вас?
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29.10.2021 15:44 Відповісти
И это быдло еще и содержать в тюрьме за наш счет ? В крематорий будет дешевле .
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28.10.2021 13:55 Відповісти
У подальшому житті такого зупинить лише фізична перешкода або смерть, або відсутність частин (и) тіла (ноги, руки). Це майбутній рецидивіст. Ще не одне життя покалічить.
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28.10.2021 13:57 Відповісти
Надо вспомнить фильм "Ворошиловский стрелок"!
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28.10.2021 15:15 Відповісти
из этого животного человек уже не получится. Утилизация.
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28.10.2021 17:59 Відповісти
этого ублюдка надо было на месте кончить....
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28.10.2021 18:23 Відповісти
і , кацапський, бидлореп! куди без нього цим істотам?
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28.10.2021 20:09 Відповісти
Так вроде же по новим правилам запрещено ездить более 50км/час. А больше 150км/час не запрещали.
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28.10.2021 22:13 Відповісти
Таки "да" - в Україні подвійне громадянство заборонено а потрійне, як стверджує Коломойський, ні!
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28.10.2021 22:58 Відповісти
колю отмажут
сбежит за кордон и там...
совершит что-то подобное..
и суд(без всяких зе-реформ) даст коле пожизненно
ублажать попой черных в тюряге
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29.10.2021 04:01 Відповісти
мер не дорабатывает у нас в Чернигове на проспектах переделали пешехлдные переходы по принцыпу лежащих полицейских такой переход на скорости не переедешь лихачество сразу прекратилось
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29.10.2021 07:22 Відповісти
Избиратель ЗЕ...
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29.10.2021 15:46 Відповісти
Электорат зебила
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29.10.2021 23:50 Відповісти
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