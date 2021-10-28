"Я скажу, коли 200 буде": у мережі з'явилося відео з телефонів пасажирів Infiniti за кілька хвилин до смертельної ДТП у Харкові. ВIДЕО

Активістам стали доступні відео із телефонів пасажирів злощасного Infiniti під керуванням Миколи Харківського. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Ролики зняли за кілька хвилин до трагедії. Обстановка, діалоги – все на відео.

"Зараз, я скажу, коли 200 буде", - говорить водій і машина починає стрімко розганятися. Після цього водій повідомляє про подолання позначки в 180 км/год.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.