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Окупанти намагалися заблокувати членів місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: півтори години "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Окупанти намагалися заблокувати членів місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: півтори години

Найманці російських окупаційних військ понад півтори години не пропускали команду СММ ОБСЄ через міст біля Станиці Луганської, намагаючись провести нібито перевірку їхнього багажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ №23/2021.

"На мосту біля Станиці Луганської члени збройних формувань на 98 хвилин затримали вихід команди місії з непідконтрольних уряду районів", - йдеться у звіті.

Наголошується, що вранці 27 жовтня о 10:41 патруль СММ за участю заступника глави місії Марка Етерінгтона прибув до пункту пропуску з підконтрольною збройним формуванням РФ сторони поблизу мосту біля Станиці Луганської. Заступник голови СММ та два інші члени місії вийшли з автомобілів СММ і попрямували до підконтрольного урядової сторони пункту пропуску.

"Спочатку їх зупинили представники збройних формувань, які попросили вказати їхні імена, посади та громадянство. Члени місії пред'явили посвідчення ОБСЄ, однак відмовилися вказувати інші дані. Заступника голови СММ та двох членів СММ пропустили далі, але їх знову зупинили інші представники збройних формувань та повідомили, що мають провести перевірку їхнього багажу", – наголошується у звіті.

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Згідно з документом, найманці російських збройних формувань сказали членам місії, що не отримали від своїх командирів інформацію про намір команди СММ здійснити перетин, а тому "можуть пропустити їх лише після того, як перевірять їхній багаж або коли вони як дипломати пред'являть дипломатичні паспорти".

"Члени місії відмовилися виконати обидві вимоги. Їх пропустили далі без виконання зазначених вимог лише після 98-хвилинної затримки", - повідомили у СММ.

Автор: 

ОБСЄ (3512) Донбас (22357) блокування (662) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+4
А что нам на этот раз скажет мид германии?
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28.10.2021 09:15 Відповісти
+3
вы тоже, что то вроде
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28.10.2021 09:17 Відповісти
+2
Эта миссия ОБСЕ что то вроде аппендикса.
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28.10.2021 09:14 Відповісти
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Эта миссия ОБСЕ что то вроде аппендикса.
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28.10.2021 09:14 Відповісти
Можете собою її підмінити.
Побачимо як у вас вийде.
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28.10.2021 09:15 Відповісти
вы тоже, что то вроде
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28.10.2021 09:17 Відповісти
Что тоже ? Таке хохохо, як ви ?
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28.10.2021 09:23 Відповісти
А что нам на этот раз скажет мид германии?
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28.10.2021 09:15 Відповісти
Миссия ОБСЕ это типа иностранный агент Навальный сидящий в тюряге ...за Крым не бутеброд... на РАБссии все иностранные ОГЕНТЫ сидят в ГУЛАГе...все что не Рюсский вонючий Мир...агенты Госдепа...
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28.10.2021 09:19 Відповісти
Наконец они превратились в врагов )) Пусть на своей шкуре испытают,что и украинцы. Может толерантность испарится.
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28.10.2021 09:20 Відповісти
Рюсские ,самый трусливый и безалаберный народ в Мире,кажись Максим Горький сказал...
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28.10.2021 09:22 Відповісти
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28.10.2021 09:23 Відповісти
Повезло, могли би і на парашу посадити, чмирять їх як хочуть.
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28.10.2021 09:24 Відповісти
Представниеів ОБСЄ з дипстатусом принижують як звичайних злочинців, і це не викликало навіть легкого хвилювання бундесу і Франції. Одним словом "куплені ху%лом", немає їм віри, тільки триндять про права людини.
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28.10.2021 09:26 Відповісти
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28.10.2021 09:27 Відповісти
Бегали по Донецку Лоханску с триколором соседнего ГУЛАГа Путлера? Путлер введи орали...,что хотели то бог и дал....слова материальны...живите в концлагере КГБиста и с Мавзолейным АУСВАЙСОМ....
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28.10.2021 09:30 Відповісти
а продажная германия не желает озабоченность выразить?
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28.10.2021 18:24 Відповісти
 
 