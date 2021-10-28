Окупанти намагалися заблокувати членів місії ОБСЄ біля Станиці Луганської: півтори години "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

Найманці російських окупаційних військ понад півтори години не пропускали команду СММ ОБСЄ через міст біля Станиці Луганської, намагаючись провести нібито перевірку їхнього багажу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ №23/2021.

"На мосту біля Станиці Луганської члени збройних формувань на 98 хвилин затримали вихід команди місії з непідконтрольних уряду районів", - йдеться у звіті.

Наголошується, що вранці 27 жовтня о 10:41 патруль СММ за участю заступника глави місії Марка Етерінгтона прибув до пункту пропуску з підконтрольною збройним формуванням РФ сторони поблизу мосту біля Станиці Луганської. Заступник голови СММ та два інші члени місії вийшли з автомобілів СММ і попрямували до підконтрольного урядової сторони пункту пропуску.

"Спочатку їх зупинили представники збройних формувань, які попросили вказати їхні імена, посади та громадянство. Члени місії пред'явили посвідчення ОБСЄ, однак відмовилися вказувати інші дані. Заступника голови СММ та двох членів СММ пропустили далі, але їх знову зупинили інші представники збройних формувань та повідомили, що мають провести перевірку їхнього багажу", – наголошується у звіті.

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Згідно з документом, найманці російських збройних формувань сказали членам місії, що не отримали від своїх командирів інформацію про намір команди СММ здійснити перетин, а тому "можуть пропустити їх лише після того, як перевірять їхній багаж або коли вони як дипломати пред'являть дипломатичні паспорти".

"Члени місії відмовилися виконати обидві вимоги. Їх пропустили далі без виконання зазначених вимог лише після 98-хвилинної затримки", - повідомили у СММ.