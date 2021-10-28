Вакциновані проти COVID-19 переносять "дельта"-штам коронавірусу у легшій формі, - Кузін
Вакцинація все одно продовжує ефективно захищати людей навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Переважно мутації, які зараз відбуваються в усьому світі, сприяють тому, що зменшується ефективність вакцини. Але вакцинація, зокрема, все одно продовжує ефективно захищати людей - навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+". Зараз на території України проводиться секвенування і ми дійсно стежимо, які зараз штами в нас є або циркулюють. Секвенуванню підлягають випадки атипового перебігу коронавірусної хвороби або надважкого перебігу, тому такі штами надсилаються до національного рівня, а ми дивимося", - пояснив він.
За словами Кузіна, більшість випадків COVID-19, зафіксованих в Україні останнім часом, це "дельта"-штам.
"Він набагато трансмісивніший і дійсно викликає те, що люди його переносять набагато важче - майже в 5-6 разів зростає в забезпеченні киснем, - набагато зараз більш важких випадків. Але те, що ми бачимо: навіть штам "Дельта" люди, які вакциновані, все одно її - саме коронавірусну хворобу, яка викликана штамом "Дельта", - переносять у більш легкій формі. У палатах інтенсивної терапії тощо їх зараз набагато менше", - додав головний санлікар.
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Це - будні ковідного шпиталю в Боголюбах, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
«Смерті почастішали, кажуть лікарі. Цей чоловік помер за кілька хвилин до того, як я зайшов знімати сюжет. На ту хвилину лишилося дев'ятеро. Через годину-півтори, коли я вийду з реанімації, у засвіти піде ще один пацієнт», - повідомляє він.
Читати ще: https://www.volynnews.com/news/all/epitsentr-khvoroby-pokazaly-iak-na-volyni-pratsiuye-kovidna-reanimatsiia-v Епіцентр хвороби. Показали, як на Волині працює ковідна реанімація. Відео
Як розповідає лікар-анестезіолог Катерина Коснюк, з вересня у реанімаційному відділенні не було вакцинованих пацієнтів.
«Дуже важко працювати в реанімаційному відділені і бачити необдумані смерті, коли люди не захищаються, і не розуміють, що це таке. В нас немає вакцинованих пацієнтів, вакцина діє. В мене тут не так давно помер дідусь, ми не встигли його вакцинувати. Він в мене на зміні пішов. Ви не уявляєте, наскільки важко бачити цю всю ситуацію. Починаючи з вересня я веду моніторинг, в нас не було вакцинованих пацієнтів. Задумайтесь над вакцинацією», - закликає медик.
У пацієнтів часто рвуться легені, кажуть лікарі. Зі слів торакального хірурга Володимира Гончарука, декому з пацієнтів треба ставити дренажні трубки.
«Одне з ускладнень ковіду - утворення пухирців на легенях, які лопають і повітря проникає в плевральну порожнину - пневмоторакс. Ми ставимо трубки - дренажі, і повітря виходить, тоді дихати легше. Щомісяця таких пацієнтів по 5-6. Є й плеврит - викид рідини в плевральну порожнину, тоді треба робити пункцію», - повідомляє він.
Надія Свистун - одна з двох пацієнток, які можуть говорити. Привезли її з Камінь-Каширської районної лікарні, лежить тут уже місяць. Розповідає, що відчуває покращення і дуже хоче додому
«Передаю всім привіт. Дуже хочу видужати. Я всіх-всіх люблю», - каже вона і дякує персоналу. Вона двічі пережила неінвазивну ШВЛ.
«Вірте нам. Ми дійсно стараємося, робимо все можливе для ваших родичів і найближчих людей», - зазначає Катерина Коснюк. Адже часто родичі дзвонять до медиків з претензіями, що медики роблять не те. Натомість у ковідній реанімації родичі не можуть відвідувати пацієнтів, багато хворих не можуть говорити, це дуже ускладнює роботу, бо лікарі часто не можуть зрозуміти, чого хоче пацієнт. Та й спілкуватися багато не можна, - падає сатурація. Ще одна жінка, яка вирішила не називати своє ім'я, каже: «Хочу жити, бо онучки чекають на випускний».
Двом пацієнтам шпиталю медики були змушені ампутувати ноги, причина - тромбози.
«Ми спочатку забирали тромби, лікували консервативно, це результату не давало. Довелося зробити надколінну ампутацію», - пояснює анестезіолог.
Більшість пацієнтів шпиталю - кисневозалежні. Ті, хто потребує менших потоків кисню - дихають через концетратори. Зараз, коли йдуть високі витрати кисню, його запаси поповнюють двічі на тиждень, а влітку це робили раз в два місяці. На час зйомок сюжету усі місця в ковідному шпиталі були зайняті, замість виписаних пацієнтів кладуть інших.
что со зрением? или грамотностью?
а так?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
Ждем новостей от них еще через пару дней...
Вот тогда-то в момент, когда картинки из СМИ и уст чиновников разных рангов и олигархических протеже - столкнутся с реальностью... обычно в таких случаях происходит осознание.