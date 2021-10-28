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Новини Боротьба з коронавірусом
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Вакциновані проти COVID-19 переносять "дельта"-штам коронавірусу у легшій формі, - Кузін

Вакциновані проти COVID-19 переносять

Вакцинація все одно продовжує ефективно захищати людей навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Переважно мутації, які зараз відбуваються в усьому світі, сприяють тому, що зменшується ефективність вакцини. Але вакцинація, зокрема, все одно продовжує ефективно захищати людей - навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+". Зараз на території України проводиться секвенування і ми дійсно стежимо, які зараз штами в нас є або циркулюють. Секвенуванню підлягають випадки атипового перебігу коронавірусної хвороби або надважкого перебігу, тому такі штами надсилаються до національного рівня, а ми дивимося", - пояснив він.

За словами Кузіна, більшість випадків COVID-19, зафіксованих в Україні останнім часом, це "дельта"-штам.

"Він набагато трансмісивніший і дійсно викликає те, що люди його переносять набагато важче - майже в 5-6 разів зростає в забезпеченні киснем, - набагато зараз більш важких випадків. Але те, що ми бачимо: навіть штам "Дельта" люди, які вакциновані, все одно її - саме коронавірусну хворобу, яка викликана штамом "Дельта", - переносять у більш легкій формі. У палатах інтенсивної терапії тощо їх зараз набагато менше", - додав головний санлікар.

Також читайте: Висока температура при COVID-19 не є підставою для виклику швидкої допомоги, - головний санлікар Кузін

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Смотри как. Буквально пару дней назад говорили мол ВСЕ места в палатах интенсивки заняты невакцинированными... а сейчас уже говорят мол и вакцинированные, оказывается, есть, пусть их и меньше (типа).

Ждем новостей от них еще через пару дней...
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28.10.2021 10:08 Відповісти
+2
Фауччи дал четвертую отмашку, от Дельта++++
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28.10.2021 09:37 Відповісти
+2
Про опасность мочить место укола на пробу Манту - это миф.
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28.10.2021 10:21 Відповісти
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«Хочу жити, мене онучки на випускний чекають», - каже одна з пацієнток реанімації ковідного шпиталю обласної клінічної лікарні. Вона - одна з небагатьох пацієнток у цьому відділенні, хто може розмовляти. Інша жінка, яка лікується уже місяць, передає привіт родині і каже, що дуже хоче додому, але вона досі дихає через маску.

Це - будні ковідного шпиталю в Боголюбах, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

«Смерті почастішали, кажуть лікарі. Цей чоловік помер за кілька хвилин до того, як я зайшов знімати сюжет. На ту хвилину лишилося дев'ятеро. Через годину-півтори, коли я вийду з реанімації, у засвіти піде ще один пацієнт», - повідомляє він.

Читати ще: https://www.volynnews.com/news/all/epitsentr-khvoroby-pokazaly-iak-na-volyni-pratsiuye-kovidna-reanimatsiia-v Епіцентр хвороби. Показали, як на Волині працює ковідна реанімація. Відео

Як розповідає лікар-анестезіолог Катерина Коснюк, з вересня у реанімаційному відділенні не було вакцинованих пацієнтів.

«Дуже важко працювати в реанімаційному відділені і бачити необдумані смерті, коли люди не захищаються, і не розуміють, що це таке. В нас немає вакцинованих пацієнтів, вакцина діє. В мене тут не так давно помер дідусь, ми не встигли його вакцинувати. Він в мене на зміні пішов. Ви не уявляєте, наскільки важко бачити цю всю ситуацію. Починаючи з вересня я веду моніторинг, в нас не було вакцинованих пацієнтів. Задумайтесь над вакцинацією», - закликає медик.

У пацієнтів часто рвуться легені, кажуть лікарі. Зі слів торакального хірурга Володимира Гончарука, декому з пацієнтів треба ставити дренажні трубки.

«Одне з ускладнень ковіду - утворення пухирців на легенях, які лопають і повітря проникає в плевральну порожнину - пневмоторакс. Ми ставимо трубки - дренажі, і повітря виходить, тоді дихати легше. Щомісяця таких пацієнтів по 5-6. Є й плеврит - викид рідини в плевральну порожнину, тоді треба робити пункцію», - повідомляє він.

Надія Свистун - одна з двох пацієнток, які можуть говорити. Привезли її з Камінь-Каширської районної лікарні, лежить тут уже місяць. Розповідає, що відчуває покращення і дуже хоче додому

«Передаю всім привіт. Дуже хочу видужати. Я всіх-всіх люблю», - каже вона і дякує персоналу. Вона двічі пережила неінвазивну ШВЛ.

«Вірте нам. Ми дійсно стараємося, робимо все можливе для ваших родичів і найближчих людей», - зазначає Катерина Коснюк. Адже часто родичі дзвонять до медиків з претензіями, що медики роблять не те. Натомість у ковідній реанімації родичі не можуть відвідувати пацієнтів, багато хворих не можуть говорити, це дуже ускладнює роботу, бо лікарі часто не можуть зрозуміти, чого хоче пацієнт. Та й спілкуватися багато не можна, - падає сатурація. Ще одна жінка, яка вирішила не називати своє ім'я, каже: «Хочу жити, бо онучки чекають на випускний».

Двом пацієнтам шпиталю медики були змушені ампутувати ноги, причина - тромбози.

«Ми спочатку забирали тромби, лікували консервативно, це результату не давало. Довелося зробити надколінну ампутацію», - пояснює анестезіолог.

Більшість пацієнтів шпиталю - кисневозалежні. Ті, хто потребує менших потоків кисню - дихають через концетратори. Зараз, коли йдуть високі витрати кисню, його запаси поповнюють двічі на тиждень, а влітку це робили раз в два місяці. На час зйомок сюжету усі місця в ковідному шпиталі були зайняті, замість виписаних пацієнтів кладуть інших.
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28.10.2021 09:19 Відповісти
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28.10.2021 11:17 Відповісти
Что это -0,5, 1,5, 2? случаи заболевания, так мало?
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28.10.2021 12:36 Відповісти
там все подписано ведь
что со зрением? или грамотностью?
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Главное, что у меня нет проблем с математикой. В Моршине всего 5000 человек живет. Поэтому 1 человек на 1000 болеет или 2 человека на 1000 болеет.. Это получается выборка всего 5-10 человек заболевших Это математически не достоверно.
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29.10.2021 20:00 Відповісти
https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m https://dumskaya.net/post/a-v-tretih-ne-vyigral-a-proigral-m


а так?
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29.10.2021 21:25 Відповісти
Такая экстраполяция не работает. Если в моршине 40 больных, то во Львове будет 10 000. так нельзя считать. наоборот от больших чисел к малым можно. .Наблюдаем дальше.
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30.10.2021 12:53 Відповісти
как раз так экстраполяция и работает)
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30.10.2021 19:39 Відповісти
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28.10.2021 09:25 Відповісти
Про опасность мочить место укола на пробу Манту - это миф.
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28.10.2021 10:21 Відповісти
Это не опасно, просто тест неправильно покажет результат. Место укола опухнет, как будто у вас туберкулез, а его может не быть.
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30.10.2021 12:54 Відповісти
Фауччи дал четвертую отмашку, от Дельта++++
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28.10.2021 09:37 Відповісти
Почему Фаучи до сих пор на сврбоде?
https://www.bitchute.com/video/iVzOTOdOuc8L/
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Смотри как. Буквально пару дней назад говорили мол ВСЕ места в палатах интенсивки заняты невакцинированными... а сейчас уже говорят мол и вакцинированные, оказывается, есть, пусть их и меньше (типа).

Ждем новостей от них еще через пару дней...
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28.10.2021 10:08 Відповісти
Ну так це напевно з купленими сертифікатами. Виходить , що навіть фальшивий сертифікат захищає від барановірусу як справжній.
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28.10.2021 10:21 Відповісти
Ооооо. А мне эта мулька мол "Если вакцинированный заболел то он купил сертификат" - очень нравится. Я так и представляю своих вакцинированных знакомых (особенно одну), которые приходят в больничку (а ведь вакцинированный также может болеть...) а ему с порога: Идите нафиг, вы сертификат подделали, ничего не знаем...

Вот тогда-то в момент, когда картинки из СМИ и уст чиновников разных рангов и олигархических протеже - столкнутся с реальностью... обычно в таких случаях происходит осознание.
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28.10.2021 10:43 Відповісти
Неправда, ни одна вакцина не защищает на 100%. Их меньше, но вакцинированные будут болеть.
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28.10.2021 12:37 Відповісти
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28.10.2021 11:18 Відповісти
 
 