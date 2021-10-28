Вакциновані проти COVID-19 переносять "дельта"-штам коронавірусу у легшій формі, - Кузін

Вакцинація все одно продовжує ефективно захищати людей навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Переважно мутації, які зараз відбуваються в усьому світі, сприяють тому, що зменшується ефективність вакцини. Але вакцинація, зокрема, все одно продовжує ефективно захищати людей - навіть якщо вони інфікуються штамом "Дельта" або "Дельта+". Зараз на території України проводиться секвенування і ми дійсно стежимо, які зараз штами в нас є або циркулюють. Секвенуванню підлягають випадки атипового перебігу коронавірусної хвороби або надважкого перебігу, тому такі штами надсилаються до національного рівня, а ми дивимося", - пояснив він.

За словами Кузіна, більшість випадків COVID-19, зафіксованих в Україні останнім часом, це "дельта"-штам.

"Він набагато трансмісивніший і дійсно викликає те, що люди його переносять набагато важче - майже в 5-6 разів зростає в забезпеченні киснем, - набагато зараз більш важких випадків. Але те, що ми бачимо: навіть штам "Дельта" люди, які вакциновані, все одно її - саме коронавірусну хворобу, яка викликана штамом "Дельта", - переносять у більш легкій формі. У палатах інтенсивної терапії тощо їх зараз набагато менше", - додав головний санлікар.

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