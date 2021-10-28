ОБСЄ фіксує нарощування важкої техніки у зоні відведення: Напруженість уздовж лінії зіткнення на Донбасі посилюється

СММ ОБСЄ під час засідання Тристоронньої контактної групи повідомила про посилення напруженості вздовж лінії зіткнення та збільшення присутності важкої техніки у зоні відведення сил та засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні для преси спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мікко Кіннунена після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи 27 жовтня.

"Ситуація у сфері безпеки домінувала в сьогоднішніх дискусіях у ТКГ. Спеціальна моніторингова місія повідомила про посилення напруженості вздовж лінії зіткнення та збільшення присутності важкої техніки в зоні відведення сил і засобів. Порушуючи питання, пов'язані з використанням забороненого обладнання та систем озброєння, я закликав всі сторони дотримуватися своїх зобов'язань та не допускати подальшої ескалації", - заявив Кіннунен.

Він також наголосив, що безпрецедентні обмеження, з якими СММ стикнулася минулого тижня, є неприпустимими: "Ці питання також були включені в обговорення, оскільки ці та інші перешкоди зберігаються та ставлять під загрозу виконання Місією свого мандата".

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За словами спецпредставника ОБСЄ, робоча група з безпеки присвятила засідання "обговоренню затримання на ділянці розведення Золоте – Первомайськ 13 жовтня". "Учасники не дійшли єдиної думки про те, як зміцнити взаємну довіру. Щодо затриманого, важливою є прозорість щодо його статусу, а також дотримання норм міжнародного гуманітарного права та прав людини", - повідомив Кіннунен.

Він нагадав, що 28 жовтня виповниться рік після того, як ТКГ доручила робочій групі з політичних питань терміново розробити проєкт Плану дій на основі письмових пропозицій усіх учасників робочої групи у повній відповідності до Мінських угод. "Я із жалем зазначаю, що розбіжності, які тривають, стосовно процедурних питань, поки що не дозволили Політичній робочій групі по суті розглядати питання, пов'язані з розробкою єдиного Плану дій", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

Кіннунен додав, що учасники гуманітарної робочої групи "провели детальне обговорення теми зниклих безвісти". Вони також обмінялися думками про відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення та взаємне звільнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом.

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Обговорення в економічній робочій групі були зосереджені на питаннях водопостачання, зокрема на тарифах та юридичних аспектах постачання води в окремі райони Донецької та Луганської областей України. Учасники також обговорили недавні обмеження на поїздки до ОРЛО та їх можливий вплив на здатність пенсіонерів отримувати пенсію на підконтрольній уряду території.