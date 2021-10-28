"Слуга народу" Радуцький про нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19: "Є підозри, що це може бути диверсія"

Україні потрібно 344 тонни кисню на добу, щоб надавати допомогу пацієнтам із тяжкою формою COVID-19.

Про це заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Перше - це те, що.. І сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути так само диверсія, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання Уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки стоять, але вже 2 листопада вони виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи - в країні всі кисневі заводи є приватними.

За словами Радуцького, на сьогодні такого, щоб зупинився кисень, не було в жодній області.

Нардеп додав, що Україні потрібно 344 тонни кисню на добу на всю країну.

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"До того ж саме "Дельта", а зараз ми вже маємо "Дельта+"... Вони дуже сильно підвищують відсоток кисневозалежних пацієнтів - на 10-15% збільшилася їхня кількість... МОЗ, на жаль, не керує кисневими заводами, але в ручному екстреному режимі сьогодні розв'язує питання по Чернігову, інших областях. На сьогодні перші 160 тонн кисню ми отримали від Польщі...", - зазначив Радуцький.