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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Радуцький про нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19: "Є підозри, що це може бути диверсія"

Україні потрібно 344 тонни кисню на добу, щоб надавати допомогу пацієнтам із тяжкою формою COVID-19.

Про це заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Перше - це те, що.. І сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути так само диверсія, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання Уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки стоять, але вже 2 листопада вони виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи - в країні всі кисневі заводи є приватними.

За словами Радуцького, на сьогодні такого, щоб зупинився кисень, не було в жодній області.

Нардеп додав, що Україні потрібно 344 тонни кисню на добу на всю країну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тяжких пацієнтів перевозили до 4 ранку. Слава богу, жоден пацієнт не загинув, - головлікар одеської COVID-лікарні, що залишилася без кисню. ВIДЕО

"До того ж саме "Дельта", а зараз ми вже маємо "Дельта+"... Вони дуже сильно підвищують відсоток кисневозалежних пацієнтів - на 10-15% збільшилася їхня кількість... МОЗ, на жаль, не керує кисневими заводами, але в ручному екстреному режимі сьогодні розв'язує питання по Чернігову, інших областях. На сьогодні перші 160 тонн кисню ми отримали від Польщі...", - зазначив Радуцький.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) диверсія (357) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+25
Це результат вашого популізму та іншого крадівництва. Великого.
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28.10.2021 09:33 Відповісти
+25
А когда продали маски из госрезерва это была диверсия или еше нет?
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28.10.2021 09:34 Відповісти
+22
Сам кРадуцкий с подельниками диверсия для Украины.
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28.10.2021 09:32 Відповісти
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у кого будем закупать? дайте угадаю)))
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28.10.2021 09:30 Відповісти
А шо? Напряму, без посередників і це не спонсорування вбивць і співпраця з ворогом, етодругоЄ.
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28.10.2021 10:44 Відповісти
Потрібно використовувати технічний кисень, якщо немає медичного!
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28.10.2021 11:06 Відповісти
Метинвест сообщил, что поставит 300 тонн кислорода медучреждениям Харькова и Киева. Кислород для медиков Харьковской области предоставят металлургические комбинаты Запорожсталь и Азовсталь, а также Днепровский коксохимический завод. На сегодняшний день уже поставлено более 240 тонн. Больницам Херсонской области 500 тонн жидкого кислорода поставит ММК имени Ильича. Также ММК имени Ильича безвозмездно и в полном объеме обеспечивает жизненно необходимым кислородом медучреждения Мариуполя и Покровска.
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28.10.2021 12:14 Відповісти
Сам кРадуцкий с подельниками диверсия для Украины.
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28.10.2021 09:32 Відповісти
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28.10.2021 09:43 Відповісти
видно скоро пенсии и зарплаты будут повышать.... кому?...СЕБЕ
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28.10.2021 11:49 Відповісти
Прямо, как с масками....
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28.10.2021 09:32 Відповісти
У этих же заводов ,только через Кипр или у "Беларуссии"
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28.10.2021 09:32 Відповісти
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28.10.2021 09:33 Відповісти
Скажите как его зовут!!??? ПО РО ШЕНКО !!!!!! ПОРОШЕНКО!!!
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28.10.2021 10:05 Відповісти
зовут его мастр спорта зеопарыш
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28.10.2021 11:47 Відповісти
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28.10.2021 10:07 Відповісти
"... почему-то именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику."

Источник:

Кому принадлежат заводы?
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28.10.2021 09:33 Відповісти
Как обычно - тем же самым ребятам, протеже которых устроили и локдауны, и койко-места в больницах сократили... и маски заставляют носить чтобы их продавать...
И байки про очереди в крематории они тоже рассказывают...

А вы им верите...
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Це результат вашого популізму та іншого крадівництва. Великого.
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28.10.2021 09:33 Відповісти
это результат волеизъявление мудрого нарида.
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28.10.2021 09:48 Відповісти
А когда продали маски из госрезерва это была диверсия или еше нет?
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28.10.2021 09:34 Відповісти
Тож себе любимому и безнаказанному.....А потом или в Израиль или в Лондон...те с баблом не выдают.
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28.10.2021 09:36 Відповісти
Є підозра, що це рукожопість влади ждунів.
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28.10.2021 09:35 Відповісти
Степанов мститься за звільнення?
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28.10.2021 09:36 Відповісти
Степанов - дырка от задницы. Он только пукнуть может и куртку продать.
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28.10.2021 09:38 Відповісти
А шо ж ты требования дырки от задницы выполнял?))
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Какие именно?
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28.10.2021 10:07 Відповісти
Да все без исключения. Локдаун, маски, вакцинацию... и более того - довольно уверенно их отстаивал. А теперь говоришь что тот, чьи действия ты тут оправдывал - дырка от задницы)))

Нееее, уважаемый. "Переобуться на лету" не выйдет)).
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Ты реальный *******.

Все, что ты перечислил, не тебования Степанова и не ноухау Минздрава Украины.
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28.10.2021 10:15 Відповісти
Угу. Поливать улицы всяким гуано во время первого локдауна и признаваться потом что это чисто чтоб напугать людей - нифига не требование Минздрава и ни министр Степанов тогдашний ни и.о. санврача Ляшко тут не причем...
И приказы обо всем этом подписывал не Степанов... ну да, ну да.

И нефиг их оправдывать типа "как все так и я". Ты сам его назвал дыркой от задницы. Ты его защищал. Отрицай конечно... но оно так есть и ты этого не изменишь. В карме все записано, нравится тебе это или нет))
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28.10.2021 10:36 Відповісти
Т.е. ты руки моешь только по чьему-то требованию. Ну я ж говорю, что ты реальный *******.
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28.10.2021 11:27 Відповісти
Интересно, кем надо быть чтобы сравнивать проверенную тысячелетиями использования меру ... и действия, направленные на вызывание страха у людей. Квалифицируй сам себе собственный уровень умственного развития))).
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28.10.2021 11:52 Відповісти
Дедушка крадуцкого сто лет назад комиссарил, красный террор вводил, этот ж..ёнок зелёного хочет.
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28.10.2021 09:37 Відповісти
це кодло потрібно до сьомого коліна виявляти і до влади не допускати
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Происки Порошенко, и уголь тоже он и ДТП с Трухой.. И офшоры наичестнейшему подсунул
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28.10.2021 09:37 Відповісти
Тоже сразу подумал.

Пока ЗЕ был самоотверженно занят строительством дорог на костях ковидников и онкобольных, Порох подло завозил в больницы ИВЛы и вывозил кислород.
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28.10.2021 09:41 Відповісти
А щоб не запідозрили, Порох підступно кисень виносив у власних легенях! Вдихне всередині, а видихає, клятий, вже на вулиці!!!
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28.10.2021 10:07 Відповісти
і на цьому кисні торти випікав
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28.10.2021 10:24 Відповісти
та "не подозрения" а очевидний факт ЗЕдиверсії, ЗЕкодло так запланувало - заощадять на кисні, заощадять на пенсіях і субсидіях, = більше грошей піде на велики крадівництво і відрядження в Грузію, бо що то за урод народу який не літав туди визволяти поца мішу, щоб нажертися вина і шашликів за гроші українців
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28.10.2021 09:38 Відповісти
344 тонны, это ДОХРЕНА!
Как я уже приводил расчеты, одному человеку в сутки надо меньше одного килограмма кислорода.
Кислород, эго газ и он лёгкий.
По этому, тут только два варианта:
Или они, как обычно бодяжат и приторговывают кислородом на сторону.
Или очень не эффективно его используют дряным оборудованием, просто выбрасывая 90% кислорода обратно в атмосферу, по назначению используя меньше 1/10.
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28.10.2021 09:38 Відповісти
Вообщето расход на маску дето 10л/минута, примерно 15куб/день, 1.5 кг/куб = 22.5 кило.
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28.10.2021 09:57 Відповісти
Вообще-то, человек потребляет в минуту 8 литров воздуха. В котором кислород составляет 1/5.
А 1 литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и преобразуется в 800 литров газа.
То есть 1,13 кг хватит на 500 минут 8 часов с +) при полном отсутствии обычного кислорода из воздуха!

То есть, 3,4 кг в сутки, при отсутствии обычной атмосферы.
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28.10.2021 10:28 Відповісти
Звичайно, диверсія! Гроші з КОВІДного фонду, призначені для закупівлі в тому числі і медичного кисню, і медичних кисневих концентраторів якісь диверсанти витрачали на велике кралівництво. Хто ці диверсанти, Радуцькому відомо? Про їх прізвища здогадується вже навіть упороті зебіли.
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Це факт
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28.10.2021 10:22 Відповісти
Кретины тупоголовые не знали и не ведали, что по техрегламенту заводы остановятся на профилактику? Или так были заняты распилом бабла? Диверсия у него в голове, вот это да...
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28.10.2021 09:45 Відповісти
Саме так і є. Головний диверсант найвеличніший лідор.
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28.10.2021 09:46 Відповісти
Знакомый базар - "диверсия". Дальше будет - "вредительство, враги народа".
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28.10.2021 09:47 Відповісти
а когда, в начале пандемии, эта ж идовская ****, продала все маски с Украины и народ остался без масок, не было диверсией?
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28.10.2021 09:53 Відповісти
опытный диверсант диверсию чувстует .
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28.10.2021 10:02 Відповісти
Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий в ответ: "Не надо меня обвинять лишь потому, что я еврей".Радуцких много и поэтому: Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм 13.10.21
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28.10.2021 10:05 Відповісти
Антип, гляди. Вот это называется "непроизвольное свидетельство", о котором я тебе говорил.
Он наверняка дальше будет пытаться вывернуться, свалив это на понятно кого... но - смотри.
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28.10.2021 10:06 Відповісти
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28.10.2021 10:10 Відповісти
******* отдали украинский кислород Индии, профукали закрытие заводов на профилактику в пик пандемии и кричат про диверсию.

Уголь тоже диверсанты куда-то дели.

Энергетическую отрасль тоже диверсанты развалили.

Инвестиции диверсанты просрали.

Экономику диверсанты развалили.

Кругом диверсанты цуко...

Стоп!!! Похоже, что у нас просто диверсанты сейчас при власти.
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28.10.2021 10:13 Відповісти
Здається це Порошенко їм в штани насрав і зацукрував (зарошенив)
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28.10.2021 10:21 Відповісти
Этой гопоте ещё кто-то верит ?
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28.10.2021 10:15 Відповісти
в країні всі кисневі заводи є приватними Джерело: Оце так новина! Хто б міг таке передбачити, особливо коли асфальт катають?
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28.10.2021 10:16 Відповісти
Во всех своих ляпах находят причины. Уже и до диверсии дошло)....а что было в мае, когда в Индию отправили тысячи кислородных концентратов, зная что осенью будет вспышка ковида.
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28.10.2021 10:18 Відповісти
СН і є диверсією
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28.10.2021 10:20 Відповісти
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28.10.2021 10:26 Відповісти
Точно-точно. И я даже знаю кто эти диверсанты, это вы - угашенные "слуги офшора" !
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28.10.2021 10:41 Відповісти
нет, не диверсия. это воры у власти во главе с зеленским.
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28.10.2021 10:44 Відповісти
На кисні багато не заробиш ...вірно, Крадуцький? Не те що на дорогах у тричі дорожчих по вартості , ніж будували за Порошенка...
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28.10.2021 10:52 Відповісти
А украсть заводы это не диверсия?
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28.10.2021 10:53 Відповісти
Та ні, є впевненість, що це результат бездіяльності зеленої влади.
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28.10.2021 11:04 Відповісти
Конечно диверсия ЗЕ-падонка, это и так ясно
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28.10.2021 11:06 Відповісти
"Зелені" зробили декілька диверсій ще із самого початку боротьби з короновірусом: 1.Викрали сотні мільйонів масок із резервного фонду і захисних костюмів для медиків і продали їх за кордон; 2.Витратили більшу половину ковідного фронду на "велике крадівництво" замість того, щоб забезпечити лікарні, медиків і людей необхідним; 3.Зірвали закупку вакцин, а потім і саму вакцинацію, відкрили кордони для завезення вірусів у Буковель європейців, у яких був локдаун, російських акторів і співаків у Київ, Одесу,Дніпро,Харків та інші великі міста. Дозволили московській церкві проводити тисячні зібрання і закликати громадян не вакцинуватися.
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28.10.2021 11:08 Відповісти
ЗІльоні пі..дори, у вас завжди не понос, так золотуха.
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28.10.2021 11:20 Відповісти
"...На просьбу правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят, но уже 2 ноября выходят из профилактики..."

1.Перевірити власників. В мене є підозра , що власники москалі.
2. Після пандемії заборонити на державному рівні будь які справи з цими заводами. Ні замовлень, нічого крім щоденних перевірок.
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28.10.2021 11:28 Відповісти
Наверняка диверсия. Зеленый неугодных убирает))
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28.10.2021 11:30 Відповісти
https://docs.cntd.ru/document/1200004971 https://docs.cntd.ru/document/1200004971

https://www.vidal.ru/drugs/medical_oxygen__42646

Почитайте уважно дійсний ГОСТ про різницю складу медичного і технічного кисню та інструкцію використання медичного кисню з довідника Відаля. І краще помовчте з коментарями у питаннях не вашої компетенції. Бо вуха в'януть.
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28.10.2021 11:52 Відповісти
зеМразина радуцкий торгует кислородом ?
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28.10.2021 12:14 Відповісти
Диверсия это тупость и не компетенция зедебилов в любых вопросах.
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28.10.2021 12:17 Відповісти
звичайно це диверсія, відомо навіть главаря цієї дрг - даю підказку на зе починається на ленський закінчується.
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28.10.2021 12:20 Відповісти
Наконец то добрались до истины - диверсия однозначно...
Они реально считают людей за дебилов...
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28.10.2021 12:49 Відповісти
Похоже на Ахметку. То у него угля в отопительный сезон нет, то профилактика на кислородном производстве в пик эпидемии... Наглая рыжая морда зарвалась?
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28.10.2021 12:58 Відповісти
Расстреливать! Начиная с руководства СБУ!
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28.10.2021 13:08 Відповісти
А национализировать эти частные заводы никак не???
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28.10.2021 13:32 Відповісти
звичайно, що диверсія, і сидить вона у кріслі президента
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28.10.2021 13:34 Відповісти
Диверсия это вся нынешная власть
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28.10.2021 15:13 Відповісти
 
 