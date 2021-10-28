"Слуга народу" Радуцький про нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19: "Є підозри, що це може бути диверсія"
Україні потрібно 344 тонни кисню на добу, щоб надавати допомогу пацієнтам із тяжкою формою COVID-19.
Про це заявив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Перше - це те, що.. І сьогодні вже СБУ і силові структури почали займатися цим питанням, бо є підозри, що це може бути так само диверсія, бо чомусь саме на прогнозований пік епідемії два найпотужніших кисневих заводи стали на технічну профілактику. На прохання Уряду перенести технічну профілактику там відповіли, що це неможливо. Заводи поки стоять, але вже 2 листопада вони виходять із профілактики... На жаль, це приватні заводи - в країні всі кисневі заводи є приватними.
За словами Радуцького, на сьогодні такого, щоб зупинився кисень, не було в жодній області.
Нардеп додав, що Україні потрібно 344 тонни кисню на добу на всю країну.
"До того ж саме "Дельта", а зараз ми вже маємо "Дельта+"... Вони дуже сильно підвищують відсоток кисневозалежних пацієнтів - на 10-15% збільшилася їхня кількість... МОЗ, на жаль, не керує кисневими заводами, але в ручному екстреному режимі сьогодні розв'язує питання по Чернігову, інших областях. На сьогодні перші 160 тонн кисню ми отримали від Польщі...", - зазначив Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
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Кому принадлежат заводы?
И байки про очереди в крематории они тоже рассказывают...
А вы им верите...
Нееее, уважаемый. "Переобуться на лету" не выйдет)).
Все, что ты перечислил, не тебования Степанова и не ноухау Минздрава Украины.
И приказы обо всем этом подписывал не Степанов... ну да, ну да.
И нефиг их оправдывать типа "как все так и я". Ты сам его назвал дыркой от задницы. Ты его защищал. Отрицай конечно... но оно так есть и ты этого не изменишь. В карме все записано, нравится тебе это или нет))
Пока ЗЕ был самоотверженно занят строительством дорог на костях ковидников и онкобольных, Порох подло завозил в больницы ИВЛы и вывозил кислород.
Как я уже приводил расчеты, одному человеку в сутки надо меньше одного килограмма кислорода.
Кислород, эго газ и он лёгкий.
По этому, тут только два варианта:
Или они, как обычно бодяжат и приторговывают кислородом на сторону.
Или очень не эффективно его используют дряным оборудованием, просто выбрасывая 90% кислорода обратно в атмосферу, по назначению используя меньше 1/10.
А 1 литр жидкого кислорода весит 1,13 кг и преобразуется в 800 литров газа.
То есть 1,13 кг хватит на 500 минут 8 часов с +) при полном отсутствии обычного кислорода из воздуха!
То есть, 3,4 кг в сутки, при отсутствии обычной атмосферы.
Он наверняка дальше будет пытаться вывернуться, свалив это на понятно кого... но - смотри.
Уголь тоже диверсанты куда-то дели.
Энергетическую отрасль тоже диверсанты развалили.
Инвестиции диверсанты просрали.
Экономику диверсанты развалили.
Кругом диверсанты цуко...
Стоп!!! Похоже, что у нас просто диверсанты сейчас при власти.
1.Перевірити власників. В мене є підозра , що власники москалі.
2. Після пандемії заборонити на державному рівні будь які справи з цими заводами. Ні замовлень, нічого крім щоденних перевірок.
https://www.vidal.ru/drugs/medical_oxygen__42646
Почитайте уважно дійсний ГОСТ про різницю складу медичного і технічного кисню та інструкцію використання медичного кисню з довідника Відаля. І краще помовчте з коментарями у питаннях не вашої компетенції. Бо вуха в'януть.
Они реально считают людей за дебилов...