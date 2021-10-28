Зеленський хоче мене ізолювати: Лерос заявив, що наступного тижня йому планують вручити сфабриковану підозру
Народний депутат Гео Лерос заявив, що наступного тижня йому "планують вручити сфабриковану підозру", щоб він більше не міг виїжджати за кордон та спілкуватися з іноземними політиками та ЗМІ.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Комусь моя діяльність може подобатися, когось вона може дратувати, але мені наступного тижня планують вручити якусь сфабриковану підозру", - написав він.
За його словами, це рішення викликане його поїздкою до США.
"Ви подумаєте, що це повна маячня і такого бути не може, але це мені підтвердили з трьох джерел! Зеленський планує таким чином мене ізолювати, щоб не дати більше виїжджати за кордон і спілкуватися іноземними політиками та ЗМІ.
Я в а**є, якщо чесно!", - зазначив Лерос.
Також він додав, що цим питанням особисто опікується столичний прокурор Олег Кіпер, у минулому помічник Андрія Єрмака.
"Мені невідомо, чи буде підозра підписана генеральним прокурором або його заступником у статусі ВО, але хіба це щось змінює? Україна скоро буде за рівнем свобод на рівні Білорусі, ось і все", - додав нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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Уявіть, якби воно пройшло шлях овоча..
Марш оптимиста-скорохода.
Мы - атеисты и грудью плечисты - да,
На наковальне даем мы ГОСТ - ху-хо.
А кто повелся - в этап колымиста -вав,
И с половинкой -- державы пост.
Вава после отсидки, перед выборами:
Кака-нэ -- ты мое - ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец :
чтобы лука мене захотелось ,
чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось;
чтобы кукишем стал капец…
сыграни мне, братан, блюзец,
сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ».
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Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
Долго придётся отмываться от этого мерзкого , воровского зедерма ! 😏
. БЕРЕГИ ВИ БЕРЕГИ, ДНIПРА -- РIКИ*-МО*РЯ.
Стiльки сплинуло води, злих часiв та горя.
Космонавт Береговий знае раду в зорях.
Лиш не знав вiн, що - за йден, взяв собi на горе.
Якби знав Береговий про таке майбутне,
Вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.
Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,
Бо нащо такее горе - таке срамовисько.
дiрку зробиш- маеш зиск?
Морда в ЗЭКА - шоколаду:
вiд «ЧИФИРЮ» то е блиск.
Як на нюю я подивлюсь,
мене заре плющить.
Але чому люд, нiвроку…,
очi не розплющить?
А чи гiдного до кошу
бiльше ти не маеш?
Адже «МУРКУ» ти не любиш-
скоро заспiваеш.
припев: Ой! Тiб- Тiбiдох! На дворi малина.
В прикуп ластиться ГОП-СТОП.
Шi-дi-рi-дi -- LAYMAN … 2009
Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я , зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее,то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой?-хмыреныш,
то есмь питательный будет супец.Одначе, почем?-
он у нас, ведь -- один-одинехонек,
ЗЫ... устал я глаголить о сем-плясни ты в свой кубок Ламою: во здравие будем Лакать.
Значит Зеленский молодец
По поводу получения народными депутатами денег «в конвертах», о котором рассказал перед смертью нардеп Антон Поляков, в НАБУ поступило уже 10 заявлений.
Такой информацией поделился директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли Бюро на сообщения в СМИ о получении нардепами доплат в конвертах. По словам Сытника, бюро «реагирует на заявления в соответствии с законом».
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Так що закумаряться Леросу справу шити.
Але це вони не хочуть його випустити в США разом з Гончаренком.
Важливі новини зі США! - Олексій Гончаренко
Ми з групою народних депутатів перебуваємо у США, але цей візит міг не відбутися. Ви запитаєте чому? Відповідь проста - цього не хотіли на Банковій.
Ми готували цю поїздку декілька місяців з групою депутатів з МФО «За демократичну Білорусь» та «Чиста енергія - здорове довкілля» (туди входять депутати з різних парламентских фракцій, окрім ОПЗЖ), офіційно повідомили про це МЗС.
Але труднощі почалися за 36 годин до вильоту у США. Майже всім членам нашої групи відкликали візі. І виявилося, що цьому посприяли в МЗС: вони відкликали лист, який направляли у Державний департамент для отримання віз депутатам. І одразу ж почалися проблеми у Вашингтоні: наше посольство, яке сприяло і допомагало організовувати зустрічі, неочікуванно перестало виходити на зв'язок.
Як ви бачите, до Вашингтону ми все ж таки доїхали! Зі мною ще два народних депутати від «Батьківщини» Володимир Кабаченко та позафракційний Гео Лерос. Ми все одно влаштовуємо зустрічі і все одно будемо працювати заради того, щоб принести результати для нашої країни. Ось наші основні теми, які ми хочемо підіймати:
«Північний потік-2» - питання енергетичної безпеки України. І ключ до рішення цієї проблеми - у Вашингтоні. Саме тут Конгрес та Сенат можуть принять закон, який накладе санкції на «Північний потік-2».
Ситуація в Білорусі. Ви знаєте, що зараз відбувається гібридний аншлюс Білорусі, а у нас тисячі кілометрів кордону з нею, тому це дуже важлива тема для України. Треба посилювати санкції на лукашенківський режим, а США можуть цьому сприяти.
Аграрне співробітництво України і США та продовольча безпека.
P.S. Ми хотіли говорити тільки про ці теми, але Андрій Борисович Єрмак все більше ********** нас до того, щоб обговорити на зустрічах опери відомого композитора Вагнера. Впевнений, в США знають про його творчість і про його послідовників вагнерівців також.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2219317765031963