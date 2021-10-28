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Зеленський хоче мене ізолювати: Лерос заявив, що наступного тижня йому планують вручити сфабриковану підозру

Зеленський хоче мене ізолювати: Лерос заявив, що наступного тижня йому планують вручити сфабриковану підозру

Народний депутат Гео Лерос заявив, що наступного тижня йому "планують вручити сфабриковану підозру", щоб він більше не міг виїжджати за кордон та спілкуватися з іноземними політиками та ЗМІ.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Комусь моя діяльність може подобатися, когось вона може дратувати, але мені наступного тижня планують вручити якусь сфабриковану підозру", - написав він.

За його словами, це рішення викликане його поїздкою до США.

"Ви подумаєте, що це повна маячня і такого бути не може, але це мені підтвердили з трьох джерел! Зеленський планує таким чином мене ізолювати, щоб не дати більше виїжджати за кордон і спілкуватися іноземними політиками та ЗМІ.

Я в а**є, якщо чесно!", - зазначив Лерос.

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Також він додав, що цим питанням особисто опікується столичний прокурор Олег Кіпер, у минулому помічник Андрія Єрмака.

"Мені невідомо, чи буде підозра підписана генеральним прокурором або його заступником у статусі ВО, але хіба це щось змінює? Україна скоро буде за рівнем свобод на рівні Білорусі, ось і все", - додав нардеп.

Зеленський хоче мене ізолювати: Лерос заявив, що наступного тижня йому планують вручити сфабриковану підозру 01

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) кримінальна справа (519) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+22
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28.10.2021 09:46 Відповісти
+20
"Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака."

Источник:

Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
+19
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28.10.2021 09:41 Відповісти
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Зеленский хуже Януковича!
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Мда.. І це він ще в тюрмі не сидів.
Уявіть, якби воно пройшло шлях овоча..
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28.10.2021 09:43 Відповісти
Сподіваюсь це ще попереду.
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28.10.2021 09:44 Відповісти
ПАМЯТКА: «У подростка Януковича была одна судимость - за грабеж по статье 142 УК в 1968г. (получил три года , из которых отсидел год и семь месяцев). Остальные приключения у Виктора Федоровича были уже в зрелом возрасте. В частности, в 1970 году Янукович был осужден по статье 102 УК (телесные повреждения средней тяжести). А были в его биографии еще статьи 117 УК - изнасилование (дело было закрыто благодаря тому, что «исчезло» заявление потерпевшей), 86-1 УК - хищение гос. имущества в особо крупных размерах, на тот момент - расстрельная статья. Дело о хищении возбуждалось против Януковича в бытность его работы директором автобазы «Орджоникидзеуголь
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28.10.2021 10:48 Відповісти
а шо значит сподиваюся, типо на второй срок(после отсидки)? Мол...

Марш оптимиста-скорохода.

Мы - атеисты и грудью плечисты - да,

На наковальне даем мы ГОСТ - ху-хо.

А кто повелся - в этап колымиста -вав,

И с половинкой -- державы пост.
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28.10.2021 10:53 Відповісти
Тю, шо я спросил... Это же само собой разумеющееся, ведь главное вместе, главное к свету, а там будь, что будет...Солнце мой "труп"(ходячий) поцелуем разбудит - общий порыв сцементировал груди: ЛЮДИ И СТРЕМЯ, СТРЕМЯ И ЛЮДИ...
Вава после отсидки, перед выборами:

Кака-нэ -- ты мое - ай , нэ-нэ!...
Сыграни мне братан блюзец :
чтобы лука мене захотелось ,
чтоб ни спалось, ни пилось, ни елось;
чтобы кукишем стал капец…
сыграни мне, братан, блюзец,
сыграни … . Ай , нэ - нэ -- ты мое -кака-нэ».
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28.10.2021 11:01 Відповісти
Та , да ! Гея Лероса стоит посадить , мерзкий тип.
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28.10.2021 09:45 Відповісти
Зе на бутылку!
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28.10.2021 09:46 Відповісти
О, скольких бы стОило посадить, потому, что мерзкие типы. Особенно мерзких типов, не желающих жить в правовом государстве.
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28.10.2021 09:52 Відповісти
Лероса могут посадить как Навального и Саакашвили.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
Просто нужно, что бы приняли закон, что президентом ко всему прочему может быть человек который отслужил срочную службу. Если бы была такая норма, таких двух чучел как овощь и зебил у руля страны не было бы
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28.10.2021 09:50 Відповісти
Даже английские принцы проходят службу в армии, не говоря уже об американских президентах.
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28.10.2021 10:07 Відповісти
законы о срочных службах принимать поздно, выборов может больше и не быть.Вообще.
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28.10.2021 10:29 Відповісти
зелька будет царом?
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28.10.2021 10:36 Відповісти
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28.10.2021 09:41 Відповісти
Щас позвонит лейтенану Бакланову.....
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28.10.2021 09:43 Відповісти
Честно говоря...Вас бы всез Зе ублюдков тупорылых воровитых, и нынешних, и всяких изолировать бы от граждан Украины.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
"Также он добавил, что этим вопросом лично занимается столичный прокурор Олег Кипер, в прошлом помощник Андрея Ермака."

Источник:

Ніякого кумівства. Виключно свої пацанчики та корабельні сосни.
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28.10.2021 09:42 Відповісти
И уж тем более армейских друзей! Оно то в армии не служило, а многократно уклонялось.
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28.10.2021 09:44 Відповісти
Президент Зеленский занимается серьезными делами и он не обращает внимание на всякую чепуху
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28.10.2021 09:45 Відповісти
о, вышло из сумрака. И Хде это вы вчера потерялись
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28.10.2021 09:49 Відповісти
А чому йому припікає кожне слово критики? Звик щоб ним всі захоплювались і рукоплескали. Рейтинговий наркоман. Якщо не отримає дозу похвали, починається ломка.
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28.10.2021 09:49 Відповісти
А вы у любого неврастеника спросите, а точнее у их лечащего врача.
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28.10.2021 10:30 Відповісти
Вместе с Беней , ваша зеленая шмаркля занимается отмыванием денег и больше н-и-ч -е-г-о не делает 😡
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28.10.2021 09:56 Відповісти
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28.10.2021 09:46 Відповісти
Лерос - наше фсе!Махатма Ганди.
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28.10.2021 09:51 Відповісти
Ошибка Лероса в том , что связался с зеленой бандой , а это клеймо на всю жизнь !
Долго придётся отмываться от этого мерзкого , воровского зедерма ! 😏
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Ай, я вас умоляю, молодята ********** - потiшаються... ЗЫ ... бывших не бывает, разве шо, если чел - дыбил по натуре.
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28.10.2021 10:33 Відповісти
...або приспособленец, который вкурил, шо ему ничего не светит.
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28.10.2021 10:34 Відповісти
Поздравь Виктора Фёдоровича с Хеллоуном, не забудь, рыг

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28.10.2021 10:36 Відповісти
Ригiвськi мотиви...

. БЕРЕГИ ВИ БЕРЕГИ, ДНIПРА -- РIКИ*-МО*РЯ.
Стiльки сплинуло води, злих часiв та горя.
Космонавт Береговий знае раду в зорях.
Лиш не знав вiн, що - за йден, взяв собi на горе.

Якби знав Береговий про таке майбутне,

Вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.

Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,

Бо нащо такее горе - таке срамовисько.
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28.10.2021 11:07 Відповісти
«МОЙдаДЫР» ти свое сурло,
дiрку зробиш- маеш зиск?
Морда в ЗЭКА - шоколаду:
вiд «ЧИФИРЮ» то е блиск.

Як на нюю я подивлюсь,
мене заре плющить.
Але чому люд, нiвроку…,
очi не розплющить?

А чи гiдного до кошу
бiльше ти не маеш?
Адже «МУРКУ» ти не любиш-
скоро заспiваеш.

припев: Ой! Тiб- Тiбiдох! На дворi малина.
В прикуп ластиться ГОП-СТОП.
Шi-дi-рi-дi -- LAYMAN … 2009
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28.10.2021 11:10 Відповісти
2010. вангование

Дитя мое, во печали - я: Туга стала одолевать меня. Утоли печаль мою.
Ох! Как выйду-ль я , зайду во чисто поле.
Да , разыну-ль я широко кари очи- забрало.
Ну, и погодка, слякоть- в насморке ее,то бишь, мать.
Петуха я узрел: стал, смакуя, во власти клевать.
Должно быть он мечен зеленкой?-хмыреныш,
то есмь питательный будет супец.Одначе, почем?-
он у нас, ведь -- один-одинехонек,

ЗЫ... устал я глаголить о сем-плясни ты в свой кубок Ламою: во здравие будем Лакать.
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28.10.2021 11:14 Відповісти
Брись в будку , зебил пришелепкуватий 😡
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28.10.2021 12:31 Відповісти
Насєлєніє вибрало в президенти тупу, мстиву, підлу та аморальну істоту! Жрі-те!!
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28.10.2021 10:20 Відповісти
Хорошо вас, воров, плющит)
Значит Зеленский молодец

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28.10.2021 10:37 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , October 27,
По поводу получения народными депутатами денег «в конвертах», о котором рассказал перед смертью нардеп Антон Поляков, в НАБУ поступило уже 10 заявлений.
Такой информацией поделился директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, реагирует ли Бюро на сообщения в СМИ о получении нардепами доплат в конвертах. По словам Сытника, бюро «реагирует на заявления в соответствии с законом».
*****************
Так що закумаряться Леросу справу шити.
Але це вони не хочуть його випустити в США разом з Гончаренком.
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Вони вже в США.

Важливі новини зі США! - Олексій Гончаренко

Ми з групою народних депутатів перебуваємо у США, але цей візит міг не відбутися. Ви запитаєте чому? Відповідь проста - цього не хотіли на Банковій.

Ми готували цю поїздку декілька місяців з групою депутатів з МФО «За демократичну Білорусь» та «Чиста енергія - здорове довкілля» (туди входять депутати з різних парламентских фракцій, окрім ОПЗЖ), офіційно повідомили про це МЗС.

Але труднощі почалися за 36 годин до вильоту у США. Майже всім членам нашої групи відкликали візі. І виявилося, що цьому посприяли в МЗС: вони відкликали лист, який направляли у Державний департамент для отримання віз депутатам. І одразу ж почалися проблеми у Вашингтоні: наше посольство, яке сприяло і допомагало організовувати зустрічі, неочікуванно перестало виходити на зв'язок.

Як ви бачите, до Вашингтону ми все ж таки доїхали! Зі мною ще два народних депутати від «Батьківщини» Володимир Кабаченко та позафракційний Гео Лерос. Ми все одно влаштовуємо зустрічі і все одно будемо працювати заради того, щоб принести результати для нашої країни. Ось наші основні теми, які ми хочемо підіймати:

«Північний потік-2» - питання енергетичної безпеки України. І ключ до рішення цієї проблеми - у Вашингтоні. Саме тут Конгрес та Сенат можуть принять закон, який накладе санкції на «Північний потік-2».
Ситуація в Білорусі. Ви знаєте, що зараз відбувається гібридний аншлюс Білорусі, а у нас тисячі кілометрів кордону з нею, тому це дуже важлива тема для України. Треба посилювати санкції на лукашенківський режим, а США можуть цьому сприяти.
Аграрне співробітництво України і США та продовольча безпека.

P.S. Ми хотіли говорити тільки про ці теми, але Андрій Борисович Єрмак все більше ********** нас до того, щоб обговорити на зустрічах опери відомого композитора Вагнера. Впевнений, в США знають про його творчість і про його послідовників вагнерівців також.
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28.10.2021 11:51 Відповісти
гошпади, да кому ты надо, неадекватное.
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28.10.2021 10:35 Відповісти


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28.10.2021 10:35 Відповісти


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28.10.2021 10:38 Відповісти
Бг-ггг... копия зебуин - язика висолопив... тютелька - в тютельку копия... ХЕХ...
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28.10.2021 11:27 Відповісти
о...знов на цензорі нарцис...
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28.10.2021 11:20 Відповісти
Единственный раз, когда Вова наванговал все правильно.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2219317765031963
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28.10.2021 11:52 Відповісти
В Білорусі Деу Палій Ланос вже давно сидів у в'язниці без суду та слідства. Невдале порівняння України та картопляного самопроголошеного диктатора.
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28.10.2021 13:44 Відповісти
Зебилы же хотели "как в Беларуси" чтоб было. А будет- как в Белоруссии
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29.10.2021 17:03 Відповісти
 
 