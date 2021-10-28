"Пішла в жопу": Батько 16-річного хлопця-винуватця смертельної ДТП у Харкові погрожував журналістці
Батько 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, погрожував журналістці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк.
"Пішла в жопу!" - сказав мені сьогодні папік Колєнькі. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ - про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу й протоколи поліції. Ні тобі: "Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по жопі". Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька, не пам'ятає чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокат сказала", - наголосила Доцяк.
Журналістка висловила побоювання, що засідання можуть зробити закритим через неповнолітній вік фігуранта.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Будь ласка, зачекайте...
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После всего того, что натворил подонок.....
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Про Зайцеву таке ж говорили!
А Коленька в 24 рочки відкинеться і до 26 ще когось угробить!
А батько типове бідло.
колін папік - ото громадянин рф
ваш приклад не до місця , від слова - ЗОВСІМ .
Вбивство не можливо виправдати нічим .
И отец и сын , в данном конкретном случае - преступники , а также судьи , которые их покрывают !
Мабуть багато хто вже чув про 16-річного мешканця Харкова на ім'я Коля, який за даними поліції, був за кермом Infiniti, яке https://espreso.tv/smertelna-dtp-u-kharkovi-vodiyu-infiniti-povidomili-pro-pidozru промчало на червоне світло і врізалось в Chevrolet Aveo, водій якої помер на місці ДТП. Але на фото суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська. Нижче пояснимо, чому ми згадуємо її в контексті цього ДТП.
В листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн.
І тут своє слово сказала суддя Янцовська. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження вона дала два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила нецілі 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації. Смішні гроші для Колі.
Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо Інфініті, викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів.
В кінці вересня Колю все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада. Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливе ДТП, яке забрало людське життя.
І ще про суддю Янцовську. Вона входила до колегії суддів, які відмазали сина Авакова в історії з рюкзаками 👹. Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.
Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду. Звісно, що вона доброчесна, отримує за наш з вами рахунок 1,3 млн грн на рік.
Ось чому реформа судів настільки нагальна. Бо такі історії будуть повторюватись, поки судді будуть відмазувати харківських і не тільки мажорів типу сина Авакова чи Колю на Інфініті...
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4491803377585084 ЦПК
Задрали вже ці мажори, треба вже хатинки палить, бо життя спокійного немає!
Тільки вендета наведе порядок в цій державі!
В стране победивших зебилов все таки да порешают.
Ибо кагал своих не сдает.
Таки да...
Да, Вы правы, имеенно так ведут себя дети рубщиков мяса)))...
Нелюди. Ломка убьёт Колю
В обществе нет непричастных, есть самоустранившиеся.
Бойтесь равнодушных и всепрощающих!
та він і сам не погано вправляється.
В 2019 году отдыхал данный клоун в детском лагере.
Ещё тогда говорил, что он король жизни и папа всех порежет, а мама прикроет.
После 18ти дневной смены в "ДОЛ", всем сотрудникам требовалась помощь психолога.
Так как,Коленька полнейший не адекват.