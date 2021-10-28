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Новини ДТП
29 188 98

"Пішла в жопу": Батько 16-річного хлопця-винуватця смертельної ДТП у Харкові погрожував журналістці

Батько 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, погрожував журналістці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк.

"Пішла в жопу!" - сказав мені сьогодні папік Колєнькі. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ - про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу й протоколи поліції. Ні тобі: "Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по жопі". Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька, не пам'ятає чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокат сказала", - наголосила Доцяк.

Журналістка висловила побоювання, що засідання можуть зробити закритим через неповнолітній вік фігуранта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством, у справі враховано його колишній вирок, - заступник голови поліції області Чиж

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Автор: 

ДТП (4483) погрози (490) Харків (5700)


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Топ коментарі
+42
Они уже пытаются сыночка психом сделать по документам.
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28.10.2021 09:56 Відповісти
+37
Кива тоже псих, у него справка есть, стреляет из калаша и всем угрожает...
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28.10.2021 10:00 Відповісти
+31
По-нормальному бы, линчевать бойкого мальчика в прямом эфире. Может что и сдвинулось бы в обществе.
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28.10.2021 10:01 Відповісти
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Они уже пытаются сыночка психом сделать по документам.
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28.10.2021 09:56 Відповісти
Кива тоже псих, у него справка есть, стреляет из калаша и всем угрожает...
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Майор поліції.Йому можна.
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28.10.2021 10:08 Відповісти
ківі звичайний зашкварений пі.дар як і його кент той що такий ненавидний жирний юудей з опзжопи, навіщо приділяти лайновому біосміттю стільки уваги?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
да не жилец он уже....

https://t.me/h_saltovka/35015

https://t.me/kharkov_now/8764

После всего того, что натворил подонок.....

https://t.me/truexanews/19596
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28.10.2021 10:06 Відповісти
да ладно, он еще депутатом станет
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Так и про зайцеву говорили,и ничего всё нормально.и этому ничего не будет,бабки здесь решают всё!
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28.10.2021 10:19 Відповісти
А шо Зайцева вышла из тюрьмы?
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28.10.2021 10:42 Відповісти
Та я вас умоляю, ''не жилец''!
Про Зайцеву таке ж говорили!
А Коленька в 24 рочки відкинеться і до 26 ще когось угробить!
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28.10.2021 10:33 Відповісти
ну в 24 - це якшо дадуть максималку і без удо. а так дадуть років 6, через 4 вийде.
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28.10.2021 10:53 Відповісти
Добавьте ещё условный срок
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28.10.2021 11:04 Відповісти
тогда он не имел права получать права.
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28.10.2021 10:35 Відповісти
права дают с 18, а ему 16. он ничего не получал - просто так катался
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28.10.2021 11:49 Відповісти
А він і є психопатом, вони про це знають, тому їм і робити нічого не треба. Зараз піднімуть дитячі діагнози: аутизм чи синдром дефіциту уваги і відправлять Колєньку у психушку, а через півроку заберуть, ми і знати не будемо.
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28.10.2021 10:38 Відповісти
В мальщ вселились бесы, инквизиция таких огнём лечила...
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28.10.2021 12:53 Відповісти
и идиоту киве на поруки пойдёт, у того большой опыт с дурачками.
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28.10.2021 13:23 Відповісти
Ну так кандидат наук!🏥
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24.12.2021 21:41 Відповісти
Особенно под кайфом, что-бы психика не травмировалась.
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28.10.2021 09:59 Відповісти
Карл, слышишь... в чем понты такого мажорства, когда, шо зедурик , не тока себе могилу роет, но и папику?
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Понти в тому, що ні хрена йому в черговий раз за то не буде. Вони в тому переконані, тому й так себе ведуть, що папік,що синуля.
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28.10.2021 10:07 Відповісти
А вы уверены , шо народный гнев, в таком случае, на них не окошелится?
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Народний? Ну, ну... Тут хіба якийсь "ворошиловський стрілок" знайдеться, а норід у нас все стерпить, хіба мало доказів?
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28.10.2021 10:16 Відповісти
А когда народный гнев что-то решал или делал?
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28.10.2021 10:20 Відповісти
в 2014м. память короткая?
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28.10.2021 10:34 Відповісти
Правильно, не дай бог у него будет психологическая травма, а у него еще столько планов на будущее.
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28.10.2021 09:58 Відповісти
Плана, мой друг, плана. И не один кораблик плана.
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Отца понять можно, он защищает своего ребенка любой ценой. Это материнский инстинкт
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28.10.2021 09:59 Відповісти
Это инстинкт долбодятла. От кого он его защищает? Хотел бы защитить, то уже "по попе" давно нащелкал за то что Коленька до этого творил ибо при такой разгульной и вседозволенной жизни их ангелочек сам себя в могилу загонет
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28.10.2021 10:06 Відповісти
В данном случае еще полное отсутствеи совести и инстинкта самосохранения.
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28.10.2021 10:07 Відповісти
Кілька років тому в нас сталось ДТП - кілька відморожених мажориків влаштували вуличні перегони в час пік на вулиці з інтенсивним трафіком. В результаті один з них влетів в тролейбусний стовп і загинув. Слава Богу, що ніхто більше тоді серйозно не постраждав, лише він. Так от, його родичі більше року після того активно шукали винного! Бо то ХТОСЬ був винний. Адже в їх розумінні ВСІ так їздять. І мєнтів купляли, і винагороду обіцяли, але до виродків так і не дійшло, що то він сам винен і вони, в першу чергу. бо то вони його того навчили - так жити, так до людей відноситись, так і по дорогах їздити. Тут маємо аналогічну ситуація -батько виродок а тому і синуля виродок. Одна надія, що найдуть свої стовпи.
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28.10.2021 10:14 Відповісти
100%, батя такий самий дегенерат. ну вбив синуля людину, а шо, не можна?
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28.10.2021 10:55 Відповісти
Какой он отец? Он гандон, вырастивший другого гандона.
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28.10.2021 10:28 Відповісти
Папу в мэры Харькова от Зе партиии мерзавцев, достойный персонаж для этих негодяев.
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28.10.2021 10:00 Відповісти
если эта мажорная **** не сядет, надолго, оно от безнаказанности опять будет убивать
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Папаша генетический БЫДЛАН!!
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28.10.2021 10:00 Відповісти
Як і Зеля. Зебіл.
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28.10.2021 10:05 Відповісти
такая же тварь
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28.10.2021 10:18 Відповісти
странно что гундосик Клавишный-1 и последний.... не стал как Матросов защищать бедного мальчика грудью.... ну чаво вы напали.... он есче маленький....
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28.10.2021 10:20 Відповісти
одновірці ж
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28.10.2021 10:56 Відповісти
та ні, ця сімя одну людину ушатала і декільком житття зламана а квартальний пі.дарас зі своєю презекоМандою всій країні нагадив, та й скільки через його діяння вбито патріотів
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28.10.2021 12:32 Відповісти
По-нормальному бы, линчевать бойкого мальчика в прямом эфире. Может что и сдвинулось бы в обществе.
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28.10.2021 10:01 Відповісти
Плохо воспитал сыночка, потому что сам казел.
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28.10.2021 10:01 Відповісти
Яка хата - такий тин, який батько - такий син.
А батько типове бідло.
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28.10.2021 10:02 Відповісти
Отец - частное лицо! Журналисту вмешиваться в частную жизнь ,как минимум ,неприлично.Его ответ правомерен.Еще раз повторюсь .Рецидивистам -давать максимальные сроки ,вплоть до пожизненного .За педофилию,коррупцию,нарушения ПДД .и так далее.А журналистка просто пытается хайпануть.В который раз все сводится к частностям,а проблемы законом решать не собираются.
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28.10.2021 10:03 Відповісти
" хайпануть"... ХМЫ... Вава, це ти-зе?
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28.10.2021 10:07 Відповісти
Це "часноє ліцо" скоїло злочин, дозволивши сісти за кермо своєму неповнолітньому викидишу. Хіба нє? Про який хайп ти говориш?
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28.10.2021 10:08 Відповісти
О, уже папка забустил каких-то тупых ботов, оправдывающих сына дебила. Сколько платит?))
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28.10.2021 11:06 Відповісти
В таких ситуаціях чомусь пригадується громадянин РФ Калоєв... Чи знайдеться колись сміливий родич жертви, убієнної таким підором як цей колєнька, або потаскухою зайцевою, який покаже всій країні, що людське життя має свою ціну?...
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Калоєв - осетин, кавказець.
колін папік - ото громадянин рф
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Я ж не написав, що він рюсскій!? А так він громадянин РФ. А колін папік - "гражданін міра"! може чув про таких??? Це особливий вид гомосапієнсів, які " імєют право" і хій ложили на обов'язки.
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28.10.2021 10:17 Відповісти
так, але громадянин рф, з деяких пір, звучить якось образливо
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28.10.2021 10:20 Відповісти
Если сосед украл у меня капусту на городи,я ж не пойду бить ломом его машину?Журналист и беззаконие -синонимы у нас.У журналиста есть факты -пожалуйте в полицию,ДСР .Но тыкать микрофоном в харю неприличного человека тоже неприлично.
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28.10.2021 10:16 Відповісти
колін папік стільки капусти накрав, що хоч десять машин побий...
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28.10.2021 10:23 Відповісти
- " Если сосед украл у меня капусту на городи,я ж не пойду бить ломом его машину?... "
ваш приклад не до місця , від слова - ЗОВСІМ .
Вбивство не можливо виправдати нічим .
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28.10.2021 10:28 Відповісти
Семейка уродов.
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Даже урод имеет какие-то ценности... Это просто семейка беспринципных бакланов.
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28.10.2021 10:10 Відповісти
У него это точно фамилия? Очень похоже на погоняло вора в законе.
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28.10.2021 10:06 Відповісти
Думаю, у них вся семейка такая, считающая себя хозяевами жизни, а людей насекомыми. Ждем что мамуля расскажет новенького
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28.10.2021 10:07 Відповісти
Может послал в жопу, а может и не послал Журналистам тоже особо веры нет, они будут любые новости писать, что бы читаемость новостей повысить. Камэр нужон аль дыктафон.
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28.10.2021 10:08 Відповісти
А будет диктофон или камэр - будут отмазки из разряда не ему звонили и т.д.? Есть уже и с диктофоном записи
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28.10.2021 10:15 Відповісти
Да я не об этом человеке, посылал не посылал- неважно, я о том что журналисты есть всякие и часто пишут свой сценарий, для повышения интереса.И доверять им на слово себе дороже) Ну, а если мужик послал, ничего удивительного , у него жизненные проблемы в семье, хоть сынок и быдло и убийца, но папа это родитель, и будет в тяжелом эмоциональном состоянии, а когда без мыла в жопу лезут с вопросами, то ответ может быть и таким. Да и журналисты порой сами лезут на рожен, что бы получить именно такой ответ и обрадовать общественность новыми деталями.
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Хто йому не давав висловити співчуття з приводу ДТП в прямому ефірі = для журналістки? Чому не було каяття та вибаченнь? Ви виправдовуете бидляцьку поведінку з якого приводу? Ось тому й називають терпилами мудрий нарід. Хто б до нього не звернувся = поведінка цього бидляцького папуліка не людська в данному випадку не залежно від форми та фігуранта звернення.
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28.10.2021 10:35 Відповісти
поставте себе на місце родичів загиблого на хвилинку, а не будьте "яжиотец-яжимать".
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28.10.2021 10:40 Відповісти
Я о них не говорил и понимаю что им тяжелей. Разговор об отце виновника. И семья погибшего это не его самые близкие люди и понятно что папаня будет думать и переживать о своем чаде. Пусть он быдло, вор и тд и тп, я не знаю , ибо не знаком лично, но даже у таких людей есть любовь к своим детям и страх за их судьбу.И они всеми способами будут пытаться помочь.
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28.10.2021 10:48 Відповісти
не факт, що батько не вбивця, може ще й серійник, ніхто не знає. Якщо батько виправдовує вбивство, постріли в обличчя жінці та інше, то скоріш всього просто ще не знайшли та не посадили, що не дивно в цій "стране дураков". Це не Тарас Бульба, а шкода. Дуже шкода невинно вбитого цими нелюдами (якби ця малолітня потвора тоді сіла за стрілянину, то був би дядько живий) тому винні обидва батьки і цей лічінус. Всі троє вбивці.
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28.10.2021 10:55 Відповісти
Цей дзвінок у прямому ефірі вчора в вечірніх Новинах на ICTV показали та озвучили на гучному зв'язку. Тому там все чотко чутно з папиних слів.
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28.10.2021 10:32 Відповісти
от псинки не родятся апельсинки.....
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28.10.2021 10:08 Відповісти
Безнаказаннлсть преступника - это не только выигрышный билет, но и стимул для новых преступлений.

И отец и сын , в данном конкретном случае - преступники , а также судьи , которые их покрывают !
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28.10.2021 10:15 Відповісти
Яблоко от яблони. Надеюсь синуля присядет надолго.
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28.10.2021 10:16 Відповісти
Ну вліплять йому вісім років, в 24 вийде і до 26-ти ще в когось життя забере!
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28.10.2021 10:27 Відповісти
8 єто в лучшем случае. Папаша там тоже конченний, их би двоих закрить..
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28.10.2021 17:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27471560.html Харьківськи вбивці



Мабуть багато хто вже чув про 16-річного мешканця Харкова на ім'я Коля, який за даними поліції, був за кермом Infiniti, яке https://espreso.tv/smertelna-dtp-u-kharkovi-vodiyu-infiniti-povidomili-pro-pidozru промчало на червоне світло і врізалось в Chevrolet Aveo, водій якої помер на місці ДТП. Але на фото суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська. Нижче пояснимо, чому ми згадуємо її в контексті цього ДТП.

В листопаді 2019 року ще 14-річний Коля мав побутову суперечку, під час якої в людному місці дістав пневматичний пістолет і зробив 4 постріли в обличчя жінки і її сина. В підсумку у жінки прострелена щока, прострелена гайморова пазуха, в якій застрягла куля з пневмата. Жінці зробили операцію з встановленням титанової пластини в гайморову пазуху. Потерпілі заявили позов з відшкодування матеріальних витрат на лікування та моральної шкоди в розмірі 250 000 грн.

І тут своє слово сказала суддя Янцовська. За умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження вона дала два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Але суддя вирішила, що Колю не варто ізолювати від суспільства, підліток як підліток. А замість 250 000 грн - суддя присудила нецілі 8 000 грн компенсації за лікування і 15 000 грн моральної компенсації. Смішні гроші для Колі.

Вже 16-річний Коля зрозумів, що можна чудити по-повній програмі. Сідає за кермо Інфініті, викладає в соцмережі як зухвало порушує правила дорожнього руху, хизується, що може від всього відкупитися, що поліцейські коштують 100-200 баксів.

В кінці вересня Колю все ж ловлять і виписують протокол за перевищення швидкості, проїзд на заборонений сигнал та інші порушення. Розгляд протоколу, судячи з судового реєстру, призначили на 9 листопада. Колю протокол не лякає і він встигає скоїти жахливе ДТП, яке забрало людське життя.

І ще про суддю Янцовську. Вона входила до колегії суддів, які відмазали сина Авакова в історії з рюкзаками 👹. Саме Янцовська з колегами посміялась суспільству в обличчя і визнала винним не сина Авакова, а померлу особу і цапа-відбувайла, який сплатив штраф і вже відбув покарання.

Суддя Янцовська до окупації Донбасу працювала в міському суді Красного Луча Луганської області. Після Майдану вирішили, що Янцовська дуже цінна суддя. Транзитом через Чернігів її перевели до харківського суду. Звісно, що вона доброчесна, отримує за наш з вами рахунок 1,3 млн грн на рік.

Ось чому реформа судів настільки нагальна. Бо такі історії будуть повторюватись, поки судді будуть відмазувати харківських і не тільки мажорів типу сина Авакова чи Колю на Інфініті...

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4491803377585084 ЦПК
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28.10.2021 10:19 Відповісти
Мир хатам-війна палацам!!!
Задрали вже ці мажори, треба вже хатинки палить, бо життя спокійного немає!
Тільки вендета наведе порядок в цій державі!
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28.10.2021 10:24 Відповісти
Его батя простой торговец мясом....А в свободное время занимается бу машинами из америки😀
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28.10.2021 10:27 Відповісти
ПыСы. Обыкновенное крутлявое Быдло😀А ты уже тут Прудоно вспомнил😀
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Прудона
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28.10.2021 10:30 Відповісти
Вот, что бывает, когда в семье говорят только о БАБКАХ.)
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28.10.2021 10:25 Відповісти
Фамилие таки да харьковский
В стране победивших зебилов все таки да порешают.
Ибо кагал своих не сдает.
Таки да...
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Ну нельзя же черпать информацию только из одного источника....Прояви научный подход, скепсис наконец....Посмотри Нелюбимого здесь Шарика（Шария）на ютубе. Он все раскопал. ...Батя его просто торговец мясом. На рынке. Сам рубит, сам моет.....плюс по природе －быдло. Вот и все)
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28.10.2021 10:36 Відповісти
Мясник, "Инфинити", отмазка за расстрел в магазине, гонки за рулем в 16 лет?
Да, Вы правы, имеенно так ведут себя дети рубщиков мяса)))...
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28.10.2021 11:17 Відповісти
Яке сам рубить і миє, в нього мережа м'ясних магазинів по Харкову
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28.10.2021 12:15 Відповісти
На три коменти вище дописувач "Маркіз" виклав інфу і про "зебілів", і про "кагал", і про рішалово.
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28.10.2021 10:49 Відповісти
"А ему даже лекарства передать не дают. Это уже адвокат сказала", - отметила Доцяк.

Нелюди. Ломка убьёт Колю

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28.10.2021 10:40 Відповісти
Общество, не способное себя защитить - вымирающее общество.
В обществе нет непричастных, есть самоустранившиеся.
Бойтесь равнодушных и всепрощающих!
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28.10.2021 10:43 Відповісти
ну шо ж.... интеллигентный человек.... рыночный мясник...
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28.10.2021 10:45 Відповісти
дали хотя бы фото папы посмотреть, таких уважаемых людей надо знать в лицо
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28.10.2021 11:24 Відповісти
Далеко пойдет этот Коленька, раз такое начало. Откуда и почему берутся такие уроды
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28.10.2021 11:28 Відповісти
Отголоски тысячелетнего рабства. Еще сотню лет будет то же самое
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28.10.2021 16:20 Відповісти
Владелец какой сети мясных магазинов является папашка? Буду знать какие помойки стороной обходить!
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28.10.2021 11:33 Відповісти
Оцих, фіг його знає шо це там у вас за таке.https://t.me/truexanews/19596
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28.10.2021 12:14 Відповісти
сын весь в папашу, такой же моральный урод и ублюдок, дегенерат в Н-ом поколении. природа постоянно делает ошибки....
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28.10.2021 11:43 Відповісти
Просто підійшов і послав?
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28.10.2021 12:08 Відповісти

та він і сам не погано вправляється.
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28.10.2021 12:35 Відповісти
Ну и зачем родителям переживать? Пускай идет на зону и там начинает воровскую карьеру. А если даже и не воровскую, то все равно не пропадет, он же симпатичный...
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28.10.2021 16:16 Відповісти
Знаю этого......!
В 2019 году отдыхал данный клоун в детском лагере.
Ещё тогда говорил, что он король жизни и папа всех порежет, а мама прикроет.
После 18ти дневной смены в "ДОЛ", всем сотрудникам требовалась помощь психолога.
Так как,Коленька полнейший не адекват.
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28.10.2021 16:37 Відповісти
Как видно, "папаша" тоже ё@нутый, как и сынок, эту семейку надо срочно оформить на нары, на долгие годы, не место им среди народа.
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13.01.2022 19:43 Відповісти
 
 