"Пішла в жопу": Батько 16-річного хлопця-винуватця смертельної ДТП у Харкові погрожував журналістці

Батько 16-річного підлітка, який влаштував ДТП у Харкові, погрожував журналістці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила журналістка Тетяна Доцяк.

"Пішла в жопу!" - сказав мені сьогодні папік Колєнькі. Обурився папік, що на синулю багато бруду вилили в соцмережах і ЗМІ - про стрілянину, їзду на червоний, через подвійну смугу й протоколи поліції. Ні тобі: "Співчуваємо загиблим, переживаємо за потерпілих, дамо Колєнькє по жопі". Проблеми пообіцяв мені натомість. А Колєнька, не пам'ятає чи був за кермом, бо сильно вдарився головою. А йому навіть ліки передати не дають. Це вже адвокат сказала", - наголосила Доцяк.

Журналістка висловила побоювання, що засідання можуть зробити закритим через неповнолітній вік фігуранта.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.