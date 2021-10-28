"Нафтогаз" та Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу щодо сертифікації "Північного потоку-2", - німецький регулятор

Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації "Північного потоку-2". "Нафтогаз" та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.

Про це повідомили у федеральному мережевому агентстві (ФСА) Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

НАК і Оператор ГТС уже подали заявки у ФСА на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця.

"Заявки перебувають на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", - йдеться у відповіді німецького регулятора.

Як повідомлялося, 18 жовтня "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".

21 жовтня аналогічну заявку подав Оператор ГТС.

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