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Новини
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"Нафтогаз" та Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу щодо сертифікації "Північного потоку-2", - німецький регулятор

Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації "Північного потоку-2". "Нафтогаз" та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.

Про це повідомили у федеральному мережевому агентстві (ФСА) Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

НАК і Оператор ГТС уже подали заявки у ФСА на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця.

"Заявки перебувають на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", - йдеться у відповіді німецького регулятора.

Як повідомлялося, 18 жовтня "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".

21 жовтня аналогічну заявку подав Оператор ГТС.

Також читайте: Україна попросить Німеччину більше не ухвалювати квапливих рішень щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7484) Нафтогаз (4432) Північний потік (2473) Оператор ГТС (549)


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Разрешат поприсутствовать... Перемога!
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28.10.2021 10:03 Відповісти
Не просто присутствовать, а еще и свое мнение высказывать. В этих обстоятельствах больше нам по-любому не светит.
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28.10.2021 10:16 Відповісти
ключевое слово МОГУТ, даю прогноз, нахер пошлют нафтогаз....
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Ну разрешат выступить и что дальше, там уже все решено.
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28.10.2021 10:04 Відповісти
Сказав А ,нужно говорить Б..Байрактары обладают волшебным воздействием на политиков.Вот в очередной раз скрепная запретила ввоз турецких **********.Кремль пытается наступать по всем фронтам.Пока у кремля нет противоядия ( а оно может появиться,ничто не вечно под луной)нужно активно пользоваться преимуществами Байрактаров,особенно после применения оккупантами гаубиц,своих беспилотников и тд.Тем более они ограничили возможности ОБСЕ на оккупированных территориях..
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Правильньіе действия , нужно использовать все возможности для донесения своей позиции . На стороне Украиньі правда .
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28.10.2021 10:13 Відповісти
А у Сомалийских пиратов какая позиция? У них на чьей стороне правда?
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29.10.2021 08:49 Відповісти
 
 