"Нафтогаз" та Оператор ГТС можуть отримати право дорадчого голосу щодо сертифікації "Північного потоку-2", - німецький регулятор
Україна може отримати дорадчий голос під час сертифікації "Північного потоку-2". "Нафтогаз" та Оператор ГТС вже подали відповідну заявку.
Про це повідомили у федеральному мережевому агентстві (ФСА) Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
НАК і Оператор ГТС уже подали заявки у ФСА на участь у сертифікації. Документи можуть розглядатися протягом місяця.
"Заявки перебувають на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку", - йдеться у відповіді німецького регулятора.
Як повідомлялося, 18 жовтня "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2".
21 жовтня аналогічну заявку подав Оператор ГТС.
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