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Новини
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За два місяці податкової амністії задекларували 111 млн грн, 6 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев

За два місяці податкової амністії задекларували 111 млн грн, 6 млн грн надійшли до бюджету, -

Зі старту податкової амністії 1 вересня громадяни України задекларували вже 111 млн грн.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

До бюджету від декларування цієї суми надійшли 6 млн грн.

"Динаміка позитивна, з кожним днем ​​громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - повідомив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев

За два місяці податкової амністії задекларували 111 млн грн, 6 млн грн надійшли до бюджету, - слуга народу Гетманцев 01

Автор: 

амністія (195) податки (3883) Гетманцев Данило (902)


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Топ коментарі
+10
6 млн за 2 месяца? Полный провал.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
+9
Гетьманцев упырь-враг Украины, как и его подельца мерзкая жаба Третьякова. Хотя хоть одного порядочного и честного назовите в Зе шобле.
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28.10.2021 10:11 Відповісти
+9
Узаконили игорный бизнес...Обещали десятки миллиардов в казну страны....И.....освободили от налогов!
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28.10.2021 10:12 Відповісти
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6 млн за 2 месяца? Полный провал.
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28.10.2021 10:09 Відповісти
Это не провал - это ЖОПА.
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Лучшеб сказали сколько своровали с бюджета !
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28.10.2021 10:14 Відповісти
Интересно евреи все такие? А хахлы лошары избравшие себе евреев над собой не дебилы?
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28.10.2021 11:12 Відповісти
А главный офшорник Украины в это время продолжает ховать гроши на острова
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Одного офшора Зеленского хватит на три года такой "легализации"!
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Гетьманцев упырь-враг Украины, как и его подельца мерзкая жаба Третьякова. Хотя хоть одного порядочного и честного назовите в Зе шобле.
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Они подонки- тут все очевидно , а как назвать тех кто их избрал?
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28.10.2021 11:14 Відповісти
Больше интересует сколько разворовано из бюджета ?
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Не густо, прямо скажем, не густо А как дысал, как дысал
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Узаконили игорный бизнес...Обещали десятки миллиардов в казну страны....И.....освободили от налогов!
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28.10.2021 10:12 Відповісти
Воруют миллиардами а декларируют миллионы, и типо белые и пушистые.))
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28.10.2021 10:13 Відповісти
Кстати, все уже забыли про легализацию игрального бизнеса?
А ведь там зе-тыпил тоже обещали миллиардные поступления в бюджет!
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28.10.2021 10:13 Відповісти
Зеленский просто легализовал игральный бизнес для своих людей с 20% подоходного налога. До маратория на игральный бизнес в 2008 году они платили в казну 75 %.
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28.10.2021 10:17 Відповісти
нефига они не платили)
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28.10.2021 10:23 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ и его БАНДА мечтала сорвать в ДОЛЛАРАХ США аж 50 млрд бабла по амнистии как начало а мечтали и о 100-130 млрд мол нарид достанет из кубышек и 3 литровых банок закопанных в огородах.... ИДИОТЫ... там эти 6 лямов налогов не отбили затраты на Закон сам его внедрение зарплату аппарата Рады КМУ нардепов и прочей челяди чиновничей....
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28.10.2021 10:14 Відповісти
Налоговая амнистия это 50%. Примерно так как снимают во Франции и Скандинавии подоходный доход с мультимиллионеров. А всю узеленскую туфту придётся отменять сразу после импичмента.
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28.10.2021 10:14 Відповісти
Заживем теперь! (с)

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28.10.2021 10:15 Відповісти
це ціна особняка
немає віри зейорікам
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28.10.2021 10:16 Відповісти
Тю!!!

ЗЕ только с ограбления Привата Коломойским 40 лямов баксов скрысил.
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28.10.2021 10:18 Відповісти
все что вы знали про серлеща но боялись поверить

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28.10.2021 10:18 Відповісти
Оху#нный результат...за год задекларировали 4 млн.дол...
А что там с 41 млн.дол. украденных с ПриватБанка и выведенных через квартал95 ? Уголовное дело против " я ваш вырок" открываться будет?
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28.10.2021 10:44 Відповісти
чтобы слить его ибо он неподсудный? откроем как каденция закончится
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28.10.2021 11:10 Відповісти
6млн - так наче з носа капнуло.
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28.10.2021 10:48 Відповісти
"6 миллионов в бюджет"____это успех))))))))))))))))
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28.10.2021 11:54 Відповісти
тем временем зеленский кредитнулДНР на 60 лямов $,
или 1500 лямов гривен ...
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28.10.2021 12:09 Відповісти
6 млн от 111 млн - 5,4 %. Люди платят со своей зарплаты - 19,5 %. Так может ну его нах такие налоги?
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28.10.2021 12:28 Відповісти
 
 