За два місяці податкової амністії задекларували 111 млн грн, 6 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев

Зі старту податкової амністії 1 вересня громадяни України задекларували вже 111 млн грн.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

До бюджету від декларування цієї суми надійшли 6 млн грн.

"Динаміка позитивна, з кожним днем ​​громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - повідомив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет отримав 1,5 млн грн за три тижні дії податкової амністії, - "слуга народу" Гетманцев