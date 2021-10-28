За два місяці податкової амністії задекларували 111 млн грн, 6 млн грн надійшли до бюджету, - "слуга народу" Гетманцев
Зі старту податкової амністії 1 вересня громадяни України задекларували вже 111 млн грн.
Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
До бюджету від декларування цієї суми надійшли 6 млн грн.
"Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - повідомив Гетманцев.
Топ коментарі
+10 Сергей Ворлог
показати весь коментар28.10.2021 10:09 Відповісти Посилання
+9 Колыван Спикер
показати весь коментар28.10.2021 10:11 Відповісти Посилання
+9 Колыван Спикер
показати весь коментар28.10.2021 10:12 Відповісти Посилання
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А ведь там зе-тыпил тоже обещали миллиардные поступления в бюджет!
немає віри зейорікам
ЗЕ только с ограбления Привата Коломойским 40 лямов баксов скрысил.
А что там с 41 млн.дол. украденных с ПриватБанка и выведенных через квартал95 ? Уголовное дело против " я ваш вырок" открываться будет?
или 1500 лямов гривен ...